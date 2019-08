VREMENSKA PROGNOZA Iza nas je kratkotrajno zahladnjenje, evo što nas očekuje u idućim danima

Nakon kratkotrajnog zahladnjenja, vratilo nam se vruće i suho vrijeme. Prema prognozama tako će se nastaviti do kraja tjedna. Ipak, oblaka će sredinom tjedna i u prvom dijelu vikenda biti sve više, a s njima dolazi i mogućnost za lokalne mjestimične pljuskove. No, vrlo je vjerojatno da će većina županije ostati suha. Jutarnje temperatura zraka do kraja tjedna očekujemo od 18 do 21°C, danju od 28 do 33°C. Vjetar slab do umjeren pretežno sjevernih smjerova.

Jednako toplo vrijeme nastavit će se do kraja mjeseca. Vjetar će u prvoj polovici tjedna pred nama okretati na južne smjerove, dok će u drugoj zaokrenuti na sjeverne smjerove. Temperature zraka bez promjena, jutarnje od 17 do 21°C, a najviše dnevne od 29 do 33°C. Zadržat će se suho vrijeme, a također se ponovno od sredine tjedna povećava vjerojatnost za pljuskove. UV-Indeks do mjeseca uglavnom će biti umjeren, visok i vrlo visok. (www.icv.hr, kp)