GRADSKO VIJEĆE Gradonačelnik Kirin o završenom nadzoru: Umjesto jednog potpisnika, svaki dokument odsad kontroliraju četiri osobe

Danas (utorak) je održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice na kojoj su po prvi puta vijećnici i svi slušatelji koji su sjednicu pratili u izravnom radijskom prijenosu mogli saznati više informacija o obavljenom nadzoru nad proračunom Grada, a koje je dovršilo Ministarstvo financija, vezano uz slučaj Siniše Palma.

Zapisnici na ukupno više od stotinjak stranica, a na kojima se donosi detaljno izvješće o šteti po gradski proračun i načinima na koje je Siniša Palm oštetio gradski proračun i Košarkaški klub Virovitica bili su glavna tema Aktualnog sata. Zapisnici su javno dostupni na službenim stranicama Grada Virovitice.

Vijećnike predvođene Miljenkom Sabom (HDZ-HSLS-HSP AS) zanimalo kako je izostao sustav kontrole zbog kojeg je u posljednjih šest godina Siniša Palm, kao jedini potpisnik službenih dokumenata i bankovnih izvoda, a kojima je digitalno manipulirao i prikazivao lažno stanje proračuna, oštetio gradski proračun za 16,9 milijuna kuna.

Ministarstvo financija utvrdilo je, naime, kako je “Siniša Palm u razdoblju od 2013. do svibnja 2019. godine izvršio prijenos novčanih sredstava sa žiro računa Grada na račun Košarkaškog kluba Virovitica u ukupnom iznosu od 9.942.300,00 kuna, podigao gotovine na bankomatima Zagrebačke banke u ukupnom iznosu 6.722.700,00 kuna te na šalteru banke još 239.000,00 kuna, što sveukupno čini 16.904.000 kuna otuđenog novca, za koji je oštećen Proračun Grada Virovitice”. U zapisnicima se nalaze i tablice, izvodi i podatci te dokumentacija korišteni kako bi se došlo do stvarnog stanja u Proračunu i definirala stvarno nastala šteta.

Ministarstvo je utvrdilo i kako je izostalo načelo “dva para očiju/dva potpisa”, koji predstavlja mehanizam kontrole koji se “koristi za olakšavanje delegiranja ovlasti i povećanje transparentnosti i izbjegavanje nepravilnosti i prijevara u korištenju poslovnih sredstava…” U konkretnom slučaju, zaključuje Ministarstvo financija, “sve transakcije provodila je jedna osoba (S. Palm, op.a.), pa su u potpunosti izostali sustavi kontrola, zbog kojih je u tako dugom razdoblju oštećivan Proračun Grada Virovitice”.

SUBJEKTIVNA KRIVNJA

Oporba je gradonačelnika prozvala za subjektivnu odgovornost kao prvu osobu Grada, tvrdeći kako je morao osigurati kvalitetniji sustav kontrole u poslovanju, ali i istaknula kako se kao dio gradskog Vijeća, a koje je Ministarstvo financija također prozvalo suodgovornim, ne može amnestirati od cijelog slučaja.

– Jeste li svjesni gdje smo zakazali, pitam vas. Iz ovih zapisnika nesumnjivo vrišti zaključak da je odgovoran čelni čovjek Grada, da je to propust unutarnjeg nadzora Grada i samog Vijeća. Pozivam vas ponovno da odstupite i da se vijeće raspusti – rekao je oporbeni Siniša Prpić (HSPD-MOST). Nezavisna vijećnica Nada Bartolić upitala je da li bi se ranije utvrdile nepravilnosti, da se kontrola poslovanja češće provodila, u smislu unutarnje revizije i drugog poslovanja.

Virovitički gradonačelnik Ivica Kirin odgovorio je kako ne bježi od činjenice da je subjektivno odgovoran i on i Vijeće, za sve one odluke koje oni donose u okviru svojih ovlasti, no da je u ovom slučaju riječ o “perfidnom načinu na koji je oštećen Proračun Grada i koji je bilo teško otkriti”.

-Da smo ranije znali, odmah bismo ga prijavili i spriječili da i dalje krade. Siniša Palm bio je naša osoba od povjerenja i nismo imali razloga sumnjati u njegovu stručnost i odgovornost pri obavljanju važne dužnosti pročelnika. Nitko se nije nadao ni pomislio da bi mogao napraviti ovako nešto. Ovdje se radi o bolesti i o problemu u kojem je potrebno itekako govoriti: kladionice su svuda oko nas i u njih djeca svakog dana slobodno ulaze, one su problem našeg društva – rekao je Kirin.

Na prozivke o manjkavostima sustava kontrole, rekao je kako su odmah uveli novi sustav.

– Umjesto jedne, sada posao i svaki dokument kontroliraju četiri osobe. No, i dalje ostaje ono najvažnije pitanje, a to je pitanje povjerenja: kome, nakon ovoga, zaista vjerovati – rekao je gradonačelnik Kirin. I veći sustavi kontrole podbace, naglasio je novinarima, uzevši za primjer i svježi slučaj jedne banke s našeg područja, kaže, u kojem je također došlo do malverzacija, “a sustav je kontroliralo šest osoba”.

Ponovno je apelirao na veću kontrolu i samih gradonačelnika, ali i promptniji rad drugih institucija koje su također, smatra Kirin, morale znati i mogle ranije reagirati u cijelom slučaju, od poslovne banke, Porezne uprave i drugih, no to nisu učinile.

NEKI PROJEKTI NA ČEKANJU

Hoće li se šteta drastično odraziti na poslovanje Grada, koji u okviru svog proračuna ima čak deset ustanova, među kojima su vrtić, škole, ustanove kulture, vatrogasci? Kako će se milijuni koji su nestali odraziti na više od 430 zaposlenih koji izravno ovise o Proračunu, a kako na projekte koji su započeti i planovima koji su trebali biti realizirani do kraja ove godine, zanimalo je novinare.

Jer, na sjednici je istaknuto i kako kreditno zaduženje u koje je Grad trebao krenuti još prošle godine, a kojim bi se servisiralo aktualne projekte, nikad nije realizirano.

– Ono što moram reći je da će se novac nekako namaknuti, ali da izgubljeni život, za kojim najviše žalim, nikada nećemo moći vratiti. Proračun nije u opasnosti, plaće nisu upitne, malo nam je ugrožena tekuća likvidnost i neke ćemo projekte morati obustaviti.

U dogovoru s poslovnom bankom, kratkoročnim zaduženjima pokušat ćemo riješiti pitanje najvažnijih projekata, a neke manje morat ćemo staviti na čekanje, dok se sredstva ne namaknu. Nažalost, među onima koji su bili u planu, a koji će ipak morati pričekati je i novi bazen. Znam da je on građanima jako puno značio, ali molimo za strpljenje dok se proračun ne konsolidira. Tražimo zaista sve zakonske mogućnosti da ovaj problem prevladamo – poručio je Kirin koji je rekao kako će, kada i ostale institucije dovrše svoju istragu o rezultatima obavijestiti vijećnike i javnost. (www.icv.hr, mlo, foto: M. Lukačić)