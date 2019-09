U VIROVITIČKOJ KNJIŽNICI U TIJEKU REVIZIJA KNJIŽNOG FONDA Iskoristite priliku i bez zakasnine vratite knjige koje ste zaboravili na polici

Pune ruke posla ovih dana imaju u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici, gdje je u tijeku redovna revizija knjižnog fonda. Riječ je o zakonskoj obavezi koju mora ispoštovati svaka knjižnica i koja će u virovitičkoj trajati do 14. rujna.

ČAK 95 000 SVEZAKA

– Revizija je nešto što po zakonu moramo provesti i tu obvezu sada provodimo nakon osam godina, koliko je prošlo od posljednje revizije. Svaki svezak potrebno je provjeriti i prekontrolirati svaku stručnu signaturu. Posla je puno, dovoljno je reći kako imamo 95 000 svezaka, više od 15 zasebnih zbirki, od stripa, Domovinskog rata, zavičajnu, građu za slijepe i slabovidne osobe te bogatu audiovizualnu i DVD građu – objašnjava ravnateljica Višnja Romaj, koja kaže kako se posao obavlja ručno i uz pomoć računala pa zahvaljuje svim korisnicima na razumijevanju.

Djelatnici knjižnice uz pomoć osoba na stručnom usavršavanju doslovno svaku knjigu, DVD i slikovnicu ručno pregledavaju, izlučuju one sveske koji su dotrajali i više ne mogu natrag na policu. Riječ je o poslu koji stvara dugoročni red u poslovanju knjižnice, objašnjava nam ravnateljica Romaj. Mjesec dana trajale su same pripreme, posao je sad u punom jeku. Knjižnica nije zatvorena – naprotiv, svi korisnici koji imaju knjigu, slikovnicu ili film kod kuće, a nisu ga još vratili, mogu to učiniti do 14. rujna, i to bez zakasnine. No, nije moguće posuditi knjigu dok revizija traje.

– Svaka vraćena knjiga pomaže sada, dok obavljamo reviziju, za konkretan uvid u stanje fonda. Ovo je prilika i svima onima koji još uvijek imaju knjigu, film ili nešto drugo na polici, da vrate u knjižnicu. Nema zakasnine, čak je i sama procedura vraćanja građe takva da je osigurana svojevrsna anonimnost. Korisnici ostave knjigu na stolu na ulazu u knjižnicu, naš djelatnik je kasnije preuzme i evidentira. Nitko ne mora znati da je knjiga kod korisnika bila mjesec, dva ili godinu dana duže od prekoračenog roka vraćanja. Nema neugodnosti – poziva ravnateljica korisnike da se odazovu i u roku od desetak dana iskoriste ovu zgodnu priliku.

VRATILI KNJIGU NAKON TRI GODINE

Bilo je knjiga, kako kaže, koje su se ovih dana vratile ne samo nakon par mjeseci, već i nakon tri godine stajanja na polici, što je knjižničare razveselilo.

Ovako opsežan posao može trajati i do dva mjeseca, no virovitička knjižnica svim korisnicima obećala je rok do sredine rujna za završetak revizije. Do tada moli za strpljenje učenike željne lektire, studente kojima treba stručna literatura i ljubitelje pisane riječi, s obećanjem da će se, kada se revizija završi i uvede novi red u fond, sve čekanje isplatiti. Prof. Višnja Romaj istaknula je kako već sada može najaviti i novu pogodnost koja dolazi u vidu besplatnog učlanjenja za sve željne knjiga, slikovnica, filmova, novina i glazbe, i to 25. listopada, povodom Mjeseca hrvatske knjige i Dana knjižnice. (www.icv.hr, mlo)