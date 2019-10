3. HNL SJEVER Virovitica zasluženo slavila u Orahovici, utakmicu obilježila teža ozljeda Marina Čavića

U 10. kolu 3. HNL Sjever u Orahovici je odigran županijski i derbi začelja između domaćeg Papuka i Virovitice. Stari rivali odigrali su čvrstu utakmicu s ne previše prigoda, u kojoj su gosti iskoristili ponuđeno i zasluženo pobijedili. Sve je počelo već u 16. minuti kada se lopta biljarski odbila u Papukovom šesnaestercu i kada se očekivalo da će Šantić raščistiti situaciju, nesporazum njega i vratara Mehmedija vješto koristi Radović i poentira za 0:1.

Papuk je držao loptu, pokušavao dugim loptams prema Čaviću i Živkoviću, no ništa nije prolazilo, točnije zgunsuta obrana gostiju sve je na vrijeme čistila. Ipak, jednu izgubljenu loptu na sredini terena, koristi Ninčević, vara dvojicu, ulazi u kazneni prostor gdje biva grubo srušen i sudac Dergez opravdano pokazuje na bijelu točku. Loptu je namjestio Živković i lucidno ”panenkom” prevario Tomljanovića.

U nastavku Papuk bolji, sjajno je glavom pucao Rukavina, no odlično Tomljenović vrhovima prstiju šalje loptu u korner. Na odmor se otišlo s 1:1.

U drugom dijelu ponovno Papuk diktira tempo, stvorio je nekoliko poluprigoda dok je Virovitica prijetila iz kontre, no bilo je mirno sve do 65. minute kada loptu na rubu kaznenog prostora prima Rukavina, vara svog čuvara, ulazi u kazneni prostor gdje ga obrambeni igrač ruši i Dergez još jednom više nego opravdano pokazuje na kazneni udarac.

Ponovo je izvođač bio Živković, no sjajnom paradom brani odlični Tomljanović. U istoj akciji, slijedi brza kontra, s desne strane iskosa sam pred Mhmedija izbija Suvajac i odličnim udarcem smješta loptu u suprotni kut Papukovog vratara. Do kraja utakmice, Papuk je stvorio još nekoliko prigoda, a najbolja je bila slobodni udarac Vidakovića koji odličnu puca, no još jednom Tomljanović nevjerojatno brani, vršcima prstiju odbija loptu u vratnicu, a potom obrana čisti.

Virovitica je mogla i povećati prednost kada se vratar Papuka Mehmedi nepotrebno poigravao na nekih 15-ak metara od svojih vrata, loptu mu napadač Virovitice uzima, vara svog čuvara i poslao loptu prema praznoj mreži, no odlično je akciju pratio Špoljarić i uklizavanjem loptu odnosi u korner. Papuk je pokušavao doći barem do boda, no onda se dogodila neočekivana nesreća i teža ozljeda Marina Čavića. Čavić je na sebi svojstven način krenuo probiti bok, stao na samoj gol-aut liniji i samo se začuo jauk. Svi su mislili da je prekršaj, no ispostavilo se da je Čavić krivo stao i došlo je do ozljede, intervenirala je i hitna medicinska pomoć, no čemu se točno radi, bit će poznato nakon snimanja.

-Nogomet je neumoljiv. Kada ne iskoristiš svoje, protivnik te kazni i to je nogomet. Ne želim tražiti nikakav alibi, ali od 11 početnih igrača 6 je igralo ozlijeđeno, a od 6 na klupi samo su dvojica potpuno spremna. Stipe Čavić je imao tri žuta, Vukomanović opravdano odsutan, jednostavno je teško tako igrati. Dođem na utakmicu i prvo moram ustanoviti tko je zdrav i tko može, a s tako se na ovoj razini ne može igrati. Na treninzima nismo svi, što zbog posla, vojske, studija i to je tako i još onda dobiješ pogodak kada ti protivnik nije niti ušao o kazneni prostor, događa se nesporazum naše obrane i oni poentiraju iz odbitka. No, uspjeli smo se vratiti, imali najbolju moguću priliku za potpuno preokrenuti utakmicu, no ppet smo zapucali penal i nz kontre ponovno iz naše pogreške dobivamo pogodak. Teško se bilo dva puta vraćati, promašeni kazneni udarac nas je potpuno izbacio iz ritma. Nesreća nikada ne ide sama, dogodi nam se još i ta ozljeda Marina Čavića, jednostavno je taško, ali nema predaje – kaže trener Papuka Stjepan Mađarić te kao igrača utakmice u svojim redovima izdvaja Bornu Mimića.

-Borna je odigrao korektno, držao je veznu liniju koliko se moglo, pokušavao probiti prema naprijed, a o obrani odrađivao sve što se od njega tražilo – rekao je Mađarić. Trener virovitice Vjekoslav Vučeta bio je vidno zadovoljan vrijednim bodovima u Orahovici.

-U istoj smo situaciji i jedni i drugi i to su utakmice u koji9kma se ne umire u ljepoti, već je to tipično ono da cilj opravdava sredstvo. Težili smo tome da Papuku ne damo igrati, uspjeli smo neutralizirati i Čavića, a kada govorim o njemu iskreno mi je žao što mu se ovo na kraju dogodilo jer za takvog igrača je to velika šteta. Čestitam svojim igračima koji su dali sve od sebe, a isto tako i Papuku na fer i korektnoj borbi i želim i sreću dalje, a nama naravno bodovi jako puno znače – kaže Vučeta te kao igrača utakmice izdvaja naravno odličnog vratara Krešimira Tomljanovića.

-Naš vratar je bio odličan, skinuo nekoliko teških lopti, a definitivno se njegovom obranom kaznenog udarca slomila utakmica – zaključio je Vučeta.

Papuk Orahovica – Virovitica 1:2

Najbolji u redovima Papuka: Borna Mimić

Najbolji u redovima Virovitice: Krešimir Tomljanović

