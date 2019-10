FOTO Muška košarka se vratila u grad! VIRKA Virovitica s Draženom Lukšom krenula u novu drugoligašku avanturu uz veliku podršku s tribina

Seniorska ekipa nedavno osnovanog Košarkaškog kluba VIRKA Virovitica jučer (subota) je pred brojnim domaćim ljubiteljima košarke krenula u novu sezonu 2. hrvatske košarkaške lige – Regije Sjever. U dvorani Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić ugostili su Košarkaški klub Bjelovar.

MUŠKA KOŠARKA VRATILA SE U GRAD!

Bilo je lijepo prije svega vidjeti kako brojni domaći gledatelji pljeskom nagrađuju gotovo svaki dobar potez virovitičkih košarkaša, koji su krenuli furiozno u prvu četvrtinu s nekoliko brzih koševa. Gosti su ubrzo “uspostavili” igru i stigli do preokreta pa je na kraju prve četvrtine semafor pokazao 19:22.

I drugu četvrtinu bolje su otvorili domaći, odličan posao odrađivali su Marin Ferenčević, Vatroslav Golub, Antonio Pavlović i iskusni Zvonimir Petrović, ali kako je vrijeme odmicalo, pred kraj četvrtine domaći su “padali”, vidio se nedostatak snage i kondicije što ne čudi, s obzirom na dosta kasni početak priprema. Domaćem strategu Draženu Lukši, koji je ponovno sjeo na klupu virovitičkog košarkaškog kluba nakon šest sezona, situaciju je dodatno otežala ozljeda do tad, vrlo borbenog Ivana Krakića. Tu četvrtinu gosti su dobili 24:21, pa se na poluvrijeme otišlo rezultatom 46:40 za bjelovarsku ekipu.

Lukša je za vrijeme pauze dodatno razbudio svoje pulene, koji su furioznim ulaskom u treću četvrtinu pokazali Bjelovarčanima da ih čeka težak posao do posljednje minute. Marin Ferenčević je spojio dva polaganja i tricu, a posebno je u nastavku utakmice zablistao kapetan Antonio Pavlović, koji je na terenu jednostavno bio neuhvatljiv za gostujuće košarkaše. Rezultatom 21:13 domaćin okončava četvrtinu i s dva koša prednosti ulazi u posljednjih deset minuta utakmice i onda “šok”. Već spomenuti nedostatak snage dolazi do izražaja i to je ono što je koštalo domaći sastav poraza u ovoj utakmici. Gosti su prohujali zadnjom četvrtinom s visokih 31:12, a konačan rezultat na semaforu u korist bjelovarske momčadi bio je 90:73. Dobru je rolu odradio u domaćim redovima i vrlo borbeni Sven Petrović. Vidi se da domaća ekipa ima “glavu i rep” i da će u nastavku drugoligaškog natjecanja redovitim treninzima biti izrazito konkurentna.

-Držali smo se do posljednje četvrtine, utakmica je do tad bila izuzetno neizvjesna. Tad smo se raspali, što je normalno, jer smo u pripreme ušli dosta kasno. Od svih ekipa zadnji smo krenuli s pripremama, a to nije lako, jer ipak je riječ o drugoligaškom natjecanju. Bez prave fizičke spreme nema rezultata, a to je ono na čemu ćemo raditi u narednom periodu. Ipak, moram reći da sam zadovoljan. Veći dio utakmice to je na parketu izgledalo jako dobro. Sve je novo i bitno je da smo ponovno krenuli u ovu priču. Posebno me veseli što su tribine bile ugodno popunjene, jer to je ono što nam treba i u sljedećim domaćim utakmicama. Ovim putem se zahvaljujem svima koji su došli i dali nam podršku u ovoj utakmici – rekao je nakon utakmice domaći trener Dražen Lukša.

KK VIRKA Virovitica – KK Bjelovar 73:90 (19:22, 21:24, 21:13, 12:31)

Nastupili: Golub, Sabo, M. Ferenčević, Manojlović, S. Petrović, Z. Petrović, M. Petrović, N. Ferenčević, Pavlović, Moslavac, Krakić i Ključec. Trener: Dražen Lukša.

POPULARIZACIJA KOŠARKE U VIROVITICI, ULAGANJE U MLADE NADE I POVRATAK GLEDATELJA NA TRIBINE

Košarkaški klub VIRKA Virovitica je nedavno osnovani klub sa iskusnim i “prokušanim” seniorskim igračima u prvoj ekipi te entuzijastičnom i radišnom upravom koja ima vrlo jasnu viziju i ciljeve za Klub.

-Naš primarni cilj je ulaganje u nove mlade snage. Trenutačno brojimo oko 60 mladih igrača od 8 do 18 godina te ćemo se potruditi da taj broj samo nastavi rasti. Košarka je sport koji razvija cijelo tijelo, koordinaciju, spretnost i timski duh i svako će dijete ili mlada osoba, igrač, od treninga i utakmica profitirati i kao sportaš i kao osoba, dok nam je drugi cilj vrhunska kvaliteta rada – kaže nam predsjednik, a ujedno i najiskusniji domaći igrač Zvonimir Petrović.

To potvrđuje i činjenica da VIRKA trenutno broji čak pet trenera, među kojima su: Dražen Lukša (trener seniorske ekipe), Branko Ferenčević (selekcija M-17), Marin Ferenčević (selekcija M-15), Hrvoje Dragičević (selekcija M-13) i Antonio Pavlović (selekcija M-11).

-Naši treneri su svi redom iskusni sadašnji i bivši igrači, a kontinuiranim edukacijama ćemo osigurati da njihove trenerske vještine i znanja budu na zavidnom nivou. Neke su edukacije već u tijeku – nastavio je Petrović i pojasnio koji je treći cilj uprave Kluba, ali ne manje bitan od ostalih.

-Popularizacija košarke u Virovitici. To je ono što želimo. Želimo vratiti publiku na tribine i košarku u srca naših građana pa ćemo osim srčane igre i maksimalnog truda na terenu, našim navijačima na domaćim utakmicama pružiti i razne popratne sadržaje, poput nagradnih igara, kratkih dječjih tekmi, natjecanja ili plesa. Već su ovu tekmu u poluvremenu igrali naši najmlađi dva puta po pet minuta i ugrijali atmosferu do usijanja – naglasio je Petrović.

Košarkaški treninzi odvijaju se svaki dan u dvorani Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić od 19 do 22 sata.

-Ovim putem pozivam sve zainteresirane, poglavito djecu i mlade, da dođu na probne treninge i okušaju se u košarci. Tko zna, možda im košarka postane prijatelj za cijeli život.

Zahvaljujem svima koji su nas došli bodriti protiv Bjelovara, a imam informaciju da je bilo oko 250 ljudi. Vaše navijanje nam puno znači na terenu. A ovim putem pozivam i one koji nisu mogli doći da nas podrže na nekoj od sljedećih utakmica – zaključio je Zvonimir Petrović.

(www.icv.hr, ts, foto: M. Rođak)