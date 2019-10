Počela obnova stropa u virovitičkoj crkvi sv. Roka: Na misi pod skelama vjernici će biti sljedeće tri godine

Nakon vanjske obnove župne crkve sv. Roka, tijekom koje je napravljeno novo krovište, fasada i toranj, na red su došli radovi i na unutrašnjosti, konkretno – stropu. Prema riječima fra Roze Brkića, župnika i gvardijana župe sv. Roka u Virovitici, prošli mjesec počeli su radovi na obnovi stropa, prvi tako ozbiljni otkako je crkva sagrađena i dovršena davne 1752. godine.

DIJELOVI POČELI OTPADATI

– Sve dosad radovi koji su obuhvaćali strop mogu se nazvati kozmetičkima. Sada je zaista vrijeme za prvu ozbiljnu renovaciju. Jedan od razloga je i što je uslijed pritiska nove krovne konstrukcije došlo do pucanja nekih arkada u crkvi. Dijelovi stropa već su počeli otpadati, mogli su to vidjeti i sami vjernici. Prva istraživanja koja smo napravili pokazala su nam kako je zaista nužno krenuti u cjelokupnu renovaciju – objašnjava fra Rozo Brkić, koji ističe kako je to razlog zbog kojeg će se vjernici morati naviknuti na neobičan ambijent – pod svetim misama skele.

One će, prema svemu sudeći, u crkvi ostati bar tri godine, kaže naš sugovornik, dodajući da je na samom početku teško točno odrediti koliko će radovi točno trajati. Ni sami izvođači još ne znaju što ih čeka.

– Sonde kojima smo uspjeli ući kroz pukotine otkrile su samo dio stanja i oštećenja, a pravo će otkriti radnici tek kada krenu s konkretnim radovima, kada otkriju žbuku i saznaju što se ispod nje zaista skriva. To se u ovom trenu ne može znati – slikovito objašnjava fra Rozo Brkić. Riječ je o zahtjevnom pothvatu koji budno prate i konzervatori Konzervatorskog zavoda u Požegi čije će smjernice morati slijediti tvrtka Krešimir Raguž iz Požege, koja je na natječaju izabrana za ovaj povijesni posao u virovitičkoj crkvi.

– Radovi, čija se okvirna vrijednost kreće oko 1,5 milijun kuna, najviše će ovisiti o financijskim sredstvima. Velik dio sredstava osigurat će Franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, nešto sredstava očekujemo iz Ministarstva kulture, a ostatak ćemo podmiriti sami. Plan je ići po fazama i prva je gotova. Skele su postavljene i sada je najvažnije da se bogoslužje može održavati bez smetnji. Želimo, kad su skele već postavljene, nakon obnove stropa i oličiti crkvu, pa i to utječe na to kada će sve biti gotovo – kaže fra Rozo koji vjernike poziva na jednako strpljenje i razumijevanje koje su pokazali za vrijeme trajanja drugih radova.

ŽUPNA CRKVA KAO VELIKO GRADILIŠTE

Veliki radovi na obnovi župne crkve krenuli su unatrag nekoliko godina i danas je ona u novom ruhu, kao i veliko gradilište. Obnovljen je toranj, koji je bio u zaista lošem stanju, postavljen je novi krov i nova fasada, dovršen je niz radova u unutarnjem dijelu samostana, koji nije za javnost. U ovom trenu traju i vrijedni radovi na obnovi dragocjenog Svetohraništa u samoj crkvi koje provodi „Gilda“, obrt za restauriranje i dizajn iz Zagreba.

– Obnova Svetohraništa jako je važan posao i u krajnjoj je fazi te bi radovi trebali biti dovršeni do Božića. Osim što ovdje rade svaki tjedan, restauratori svakodnevno rade i u svom ateljeu u Zagrebu, gdje su odnijeli sve pomične dijelove Svetohraništa. Kao što sam rekao i vjernicima, obnova Svetohraništa jako je važna jer je ono središte crkve, ali i svaki rad na obnovi crkve ima svoju veliku vrijednost, budući da je „kuća Božja“ središte okupljanja zajednice i građana Virovitice – poručuje fra Rozo Brkić.

Naglašava kako je virovitička crkva i pravo kulturno blago – povjesničari umjetnosti definiraju je kao jednu od najljepših crkava u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

– Ono što je meni bitno, tiče se samog pokretnog inventara u crkvi. Pokretni inventar predstavlja sve što se nalazi unutar crkve, osim zidova, dakle, same građevine. To je uglavnom sav interijer crkve: oltari, slike i klupe, odnosno drvenarije koje su radila naša časna braća onoga vremena. Baš to je meni važno i zato bih htio da se crkva polako obnavlja, kako bi na taj način odali poštovanje svoj braći fratrima koji su tako zauzeto radili za crkvu. U to vrijeme bilo je jako puno braće od kojih su neki bili drvodjelci, slikari, keramičari. Oni su sami napravili 80 posto interijera, oltara i slika – rekao je fra Rozo Brkić. (www.icv.hr, mlo)