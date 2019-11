GRADSKO VIJEĆE Usvojen rebalans gradskog proračuna, s 232,8 milijuna kuna nastavljaju započete projekte

Gradsko vijeće Grada Virovitice usvojilo je danas (petak) rebalans proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu. S 13 glasova za i četiri oporbena protiv usvojena je odluka kojom rebalansom novi proračun iznosi 232,8 milijuna i donosi nastavak važnih projekata za grad i virovitička prigradska naselja.

Među njima su planirane energetske obnove društvenih domova, područnih škola, dovršetak trodijelne sportske dvorane, nova infrastruktura u Poduzetničkoj zoni Antunovac, izgradnja područnih škola i vrtića, ulaganja u obrazovanje, školstvo, komunalna održavanja i infrastruktura te potrebe djece i mladih, kulture i sporta.

MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE

– Ovo nije jedini rebalans koji nas čeka u narednom razdoblju, proračun ćemo mijenjati sukladno sredstvima i projektima, a zasad mogu reći kako će svi projekti koje smo započeli biti i ostvareni. Prioritetne ćemo dovršiti, a druge, poput izgradnje novog bazena, staviti na čekanje dok se za njih ne iznađu sredstva. Jer planiramo makroekonomski proračun grada za 2030. godinu, budući da planiramo novo, kratkoročno zaduženje od 40 milijuna kuna na rok od 10 godina i želimo maksimalno iskoristiti fondove za sufinanciranje projekata, svi gradovi koriste tu priliku, pa će ju iskoristiti i Virovitica – istaknuo je gradonačelnik Ivica Kirin koji je rekao kako u siječnju slijedeće godine završava kredit od 30 milijuna kuna, što će se svakako osjetiti kao olakšanje u proračunu.

Ove godine Virovitica je dobila i nove obveze, a koje se tiču ulaganja u obrazovanje – uz 100.000 kuna godišnje za rad Visoke škole Virovitica i postojeća izdvajanja za udžbenike, prijevoz i stipendije, s 500.000 kuna godišnje sudjelovat će i u financiranju Drvnog studija Šumarskog fakulteta u Virovitici.

– Gledat ćemo zadužiti se samo za one projekte koji imaju smisla i koji su financijski dugoročno isplativi – rekao je I. Kirin. Vijećnici su usvojili i odluku o pokriću manjka prihoda za proračunsku 2018. godinu te iz prethodnog razdoblja u ovoj godini, u visini od ukupno 17.029.261,51 kuna.

Oporba je glasovala protiv proračuna. – Ne možemo podržati ovaj proračun jer je neozbiljan i jer ispada kao da se netko malo zaigrao željama – istaknuo je Dražen Kurečić (SDP) koji je u ime oporbe naglasio kako su protiv novih zaduživanja i financijskih opterećenja na teret građana.

ZANIMLJIV AKTUALAC

Prije same sjednice, vijećnici su otvorili niz pitanja na Aktualnom satu, a jedno od najvažnijih bilo je vezano uz slučaj Siniše Palma, oštećenja gradskog proračuna i istrage USKOK-a koja je u tijeku. Oporba je i ovaj put tražila ostavku I. Kirina.

Gradonačelnik Ivica Kirin na upit vijećnika Miljenka Sabe (HDZ- HSP AS-HSLS) o istrazi rekao je kako još nemaju novih informacija nadležnih tijela vezanih uz slučaj te pozvao sve da se strpe do okončanja postupka. Podsjetio kako rade na tome da dio novca u gradski proračun vrate putem sudskih postupaka.

Za vrijeme trajanja Aktualnog sata, zagrebačka slobodna novinarka Iva Anzulović predvodila je mirni prosvjed ispred Gradske uprave, na kojoj se okupilo dvadesetak građana. – Prošlo je gotovo šest mjeseci otkako je Siniša Palm pronađen mrtav i mislim da je šest mjeseci i više nego dovoljno za istražiti jednu smrt mladog čovjeka pod sumnjivim okolnostima.

U ovom slučaju obdukcija nije napravljena i slučaj već šest mjeseci stoji na svom mjestu. Jedino što je učinjeno je da je Državna revizija utvrdila da nedostaje 17,2 milijuna kuna, ali pitanja i dalje stoje – rekla je I. Anzulović, dodavši kako su na ta pitanja građani došli podsjetiti Gradsku upravu jer više nemaju strpljenja.

I. Anzulović dijelila je i letke s pitanjima građana, a u jednom trenu upalili su lučice ispod transparenta te zviždanjem iskazali svoje nezadovoljstvo u istrazi oko cijelog slučaja u kojem se, ističe I. Anzulović, još uvijek ne znaju točni „uzroci i vrijeme smrti S. Palma, jer obdukcija nikad nije napravljena“.

Na prosvjed se tijekom Aktualnog sata, na kojem se moglo čuti zvuk zviždaljki izvana, osvrnuo i gradonačelnik I. Kirin te rekao kako podsjeća sve one koji su zaboravili, da se Grad Virovitica prvi ponudio platiti troškove obdukcije, ako taj postupak bude zatražen od obitelji ili nadležnih tijela u istrazi.

HSPD KAO STRANKA VIŠE NE POSTOJI

Sama sjednica bila je u znaku zanimljive informacije: da je Hrvatska stranka pravne države (HSDP), koja je osnovana 2007. godine i koja u radu Gradskog vijeća sudjeluje u svom trećem mandatu, prestala postojati. Njezin predsjednik mr. Siniša Prpić i član Vladimir Čordašev danas su tako kao nezavisni vijećnici sudjelovali u radu Gradskog vijeća, u kojem su u koaliciji s MOST-om.

HSPD je iz Registra političkih stranaka brisana početkom rujna ove godine, nakon što je nad strankom na Trgovačkom sudu u Bjelovaru proveden skraćeni stečajni postupak zbog nepodmirenog duga od 1.285.107,34 kune.

-HSPD je na Vrhovnom sudu sa svojom žalbom i nadamo se da će sve biti u redu, odvjetnički ured Gregorić-Figač i dalje je uz nas. Došlo je do realizacije presude troškova s Općinskog suda u Virovitici protiv nas, nastupila je ovrha, no nas to ne sprječava. Skupili smo više od 100 potpisa i osnovat ćemo novu stranku HSPD 07, jer smo osnovani 2007. godine. I dalje ćemo biti tvrdi orah u Gradskom vijeću, a naše pravosuđe ćemo iscrpiti do kraja, ako treba, idemo do Strasbourga – objasnio je S. Prpić.

Dodao je kako su oni spor protiv Republike Hrvatske izgubili, na što se žale Vrhovnom sudu, dok je u drugom postupku presuda bila u korist štediša. Obje su sa istog suda, Općinskog suda u Virovitici. Na upit novinara, što s 1,2 milijuna kuna duga HSPD-a, a koji država za troškove spora nije uspjela namiriti ni putem stečaja, S. Prpić odgovorio je kako smatraju dug – nevažećim.

– Državno odvjetništvo je već plaćeno od poreznih obveznika, dakle, troškovi nastali kroz to suđenje, za koje je sutkinja M. J. izračunala da iznose 1,2 milijuna kuna, su brisani. Mi nemamo nikakvih obaveza, niti itko od štediša, nitko od članova, nitko od Glavnog odbora, a ni ja. Uz ovako pravosuđe, igramo se skrivača u vlastitoj državi – poručio je Prpić.

Tijekom rasprave, gradonačelnik I. Kirin nazvao je cijelu situaciju ironičnom, a s. Prpića simbolično nazvao modernim don Quijoteom, koji je, boreći se za pravdu i transparentnost za govornicom Gradskog vijeća „u tišini ugasio vlastitu stranku koja je stvorila dug od 1,2 milijuna kuna“. (www.icv.hr, mlo,ml)