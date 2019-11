Marko Dejanović ponovno u Kazalištu Virovitica: Ovoga puta donosi solo stand up predstavu Prosti Faktori

U subotu 30. studenog od 20 sati Kazalište Virovitica ponovno će odjekivati smijehom. Naime, na kazališne daske ponovno se penje stand up komičar Marko Dejanović, no ovoga puta sam. Virovitička publika ga je do sada mogla gledati u stand up predstavama Boca Istine, Sextra Large, Bosanski Lonac i The Men Show, a ovoga puta izvest će solo stand up predstavu Prosti Faktori.

– Jako mi je drago da sam pokrenuo suradnju sa Kazalištem Virovitica i nadam se da će publika i ovaj put doći u velikom broju na moju prvu solo predstavu- rekao je Marko Dejanović. (www.icv.hr)