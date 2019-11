ZAMIJEĆENI GDJE GOD SE POJAVE Oni su markantni, zanimljivi, intrigantni i svaki se ponosi svojom bradom

Početkom studenog muškarci diljem svijeta na mjesec dana u ladicu spremaju brijaći aparat te puštanjem brade i brkova pridružuju se pokretu „Movember“ posvećenom dizanju svijesti o bolestima koje zahvaćaju mušku populaciju, kao što je rak prostate. Dok je nekima to prilika da se jednokratno uključe u hvalevrijednu akciju i nakratko promijene fizički izgled, nekima je puštanje i nošenje brade stil života koji, kao i bradu, njeguju već godinama.

Brada je kroz povijest imala razne konotacije koje su se tijekom godina mijenjale, od pripadnosti određenom dijelu društva do religijskih tradicija. Uza sve izmjene era i načina života, brada je dokazala da je otporna na vrijeme te je i danas prisutna u društvu i, kako se čini, popularnija nego ikad.

Mišljenja o bradonoscima, kao i što se tiče bilo čega u vezi osobnog ukusa, su podijeljena, kako muška, tako i ženska. No, jedno je sigurno – brada, pogotovo ona duža, privlači pažnju i poglede, o čemu mogu posvjedočiti i naši sugovornici. Pet ponosnih vlasnika brada s područja naše županije otkrilo nam je zašto su se odlučili na bradu kao dio svog vizualnog identiteta te kako izgleda svakodnevica jednog „bradonje“.

BORNA MIMIĆ IZ ORAHOVICE SPORTAŠ JE KOJI NJEGUJE DUGU BRADU

Kad sam se posljednji put obrijao, kći Eleonora me nije prepoznala, briznula je u plač

Borna Mimić iz Orahovice nogometaš je koji je upućen u priču o ‘’Movemberu’’, a svoj izgled temelji na njegovanoj bradi. Priča je zapravo krenula u djetinjstvu, kaže nam.

– Još kao klinac divio sam se glumcima u raznoraznim akcijskim filmovima koji su mišićavog tijela i bradatih lica spašavali svijet. Tada sam samo pokušavao ‘uzgojiti’ pokoju dlačicu na licu i u mojim adolescentskim godinama forsirano pokušavao izgledati ozbiljnije. S vremenom sam se susreo s pojmom ‘’Movember’’, koji se obilježava svakog studenog u godini, puštajući bradu i brkove, ne znajući što to uopće znači – sa smiješkom kaže Borna, dodajući da je svake godine, kako je bivao stariji, sve više govorio o akciji i poticao prijatelje da i oni „budu neuredni jedan mjesec u godini“. Za njega to više nije bio samo jedan mjesec, nego je, kaže, u bradi prepoznao vlastiti stil i to za cijeli život.

– Tada sam upoznao Josipu, svoju suprugu, koja nije skrivala činjenicu da joj je ljepše vidjeti bradatog muškarca. Vjenčali smo se i dobili prekrasnu kćer Eleonoru, koja danas ima dvije godine. A sad tek dolazimo do prave priče o bradi. Naime, Eleonora, ili, kako ju mi skraćeno zovemo Nora, tek je uspjela sklepati pokoju riječ i mahnito je ispaljivala ‘mama’ i ‘tata’. Tada sam već bio bradati tata i odlučio sam napraviti promjenu i obrijati se. Nikada neću zaboraviti taj trenutak kada sam izašao iz kupaonice, a Nora je briznula u plač. Kako sam ostao bez brade, tako me kćer više nije prepoznala – smijući se priča Borna, koji kaže kako se Nora na njega ljutila punih tjedan dana i nije pričala s njim. Bio je to posljednji put, da se obrijao.

– Ova anegdota mi je zapravo dala poticaj da i bradat mogu imati svoju osobnost, a da to ne znači kako skrivam svoj identitet, već sam ono što jesam – priča Borna o brojnim prednostima brade.

MUŠKARČEV ŠTIT

Na ženski poticaj u obitelji, počeo je bradu tretirati s puno više njege, kao dio svoje osobnosti. Priča nam kako je počeo shvaćati da uz estetiku, brada ima puno svojih prednosti.

– Svaki dermatolog će vam reći da bradu ne brijete žiletom jer ima čvrsti i gusti korijen koji služi kao odlična potpora tkivu kože, što znači da u pravilu muškarci imaju manje bora nego žene i tu smatram da su jednim dijelom žene zakinute, ali neka mi ne zamjere, ne mislim ništa loše – iskreno poručuje naš sugovornik koji kaže kako ga brada čuva i od sunca (UV zračenja), opeklina i alergena. Korisna je i kod hladnoće.

– Da pojasnim, ako imate gustu bradu na vratu, ona vas grije i štiti od hladnoga zraka, pa može spriječiti bol u grlu i prehladu. Stoga smatram da je brada zapravo muškarčev ‘štit’ – poentira Borna te dodaje kako mu u sportu, u kojem je iznimno aktivan, brada uopće ne smeta.

– Uz terenski posao sam i sportaš, bavim se nogometom, dijelom fitnessom i volim trail utrke. Kada dođe zimski period, brada mi pomaže da mi lice ostane zaštićeno od zime, dok me tijekom ljeta brada štiti od sunca i hidratizira mi kožu. Vježbanje i trčanje povećava razinu testosterona i poboljšava cirkulaciju, što bi značilo što je više testosterona, više je i brade. Osim treniranja, bitno je da dobijete i dovoljno sna i života bez stresa, kako bi tu razinu testosterona i održali. Na kraju bih ja vas pitao: ‘Što je muškarac bez brkova, odnosno, brade?’ – simpatično zaključuje Borna za kojega je odgovor jasan.

VLADIMIR JELENČIĆ IZ SLATINE BRADU NJEGUJE

VEĆ DVA DESETLJEĆA

Ja sam dijete cvijeća i duga brada moj je “film“

Simpatičan i otvoren, ali prije svega veliki humanist, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vladimir Jelenčić posljednjih 28 godina radi u Crvenom križu koji mu je, kako kaže, opsesija koja će ga držati dok je živ. Osim nesebičnog puta pomaganja ljudima na koji ga je Crveni križ usmjerio, također ga je odveo i na onaj zahvaljujući kojemu je obišao pola svijeta, upoznao mnoštvo ljudi i kultura s kojima je ostvario komunikacije. I dandanas radi svoj posao s istom strašću i predanošću kao i 1991. godine kada je počeo. Osim tih unutarnjih kvaliteta, zaštitni znak mu je i onaj vanjski – brada, koju njeguje preko 20 godina. Sjeća se „upozorenja“ koje je dobio prije negoli je počeo puštati bradu.

– Meni je moj župnik Franjo, dok je još bio živ, rekao da postoje tri vrste brade: brada znanja, brada zvanja i brada sranja. Moja je, naravno, treća, a vjerujem i većine ljudi koji „nemaju“ razlog da ju nose – kroz smijeh kaže V. Jelenčić te dodaje kako je lijen za njeno brijanje, zato ju jednom tjedno „štuca“ jer nema živaca pustiti je u dužinu.

– Meni je brada „kul“. Ja sam dijete cvijeća, odrastao sam krajem 1970-ih godina kad su duge kose bile popularne. Tada još nisam imao bradu, ali to mi je i dandanas „film“. Ovo kako se danas neki izbrijavaju, nije mi to to – iskreno priznaje, otkrivajući da sebe ne može zamisliti bez brade.

Što se održavanja brade tiče, vjeran je svom barberu Goranu Boliću kojem, smije se, da 10 kuna i zadovoljan izađe iz salona. Na pitanje utječe li brada na njegovo samopouzdanje, bilo u pozitivnom ili negativnom smislu, kao iz topa odgovara – ne.

– Bez brade izgledam previše mladoliko. Da nemam bradu, sve cure bi me ganjale. Ovako, nitko me ne ganja – sa šalom nastavlja V. Jelenčić, ali ozbiljno ističući važnost pokreta „Movember“, povezanog s puštanjem brkova i brada kao simbola borbe za muško zdravlje.

– Muškarci su, naspram žena, neodgovorniji što se tiče preventivnog odlaska liječniku na pregled. Prije ćemo par sati provesti na druženju uz pokoju čašicu, nego tih istih par sati u čekaonici kod liječnika. Smatram da bi kroz medije trebalo biti više poziva i poticanja za odlaske na pregled. Ljudi to zapostave, i sam sam među njima, nisam se ni sjetio da traje „Movember“, a važna je to inicijativa, svatko od nas je optimist dok se ne razbolimo – zaključuje Vladimir Jelenčić.

DOKTOR MARIO TONKOVIĆ PONOSI SE SVOJOM BRADOM S NIJANSOM NARANČASTE

S bradom su ga mnogi počeli shvaćati puno ozbiljnije

Ponekad je za tako važan korak u životu kao što je puštanje brade bitan poticaj ili uzor kolega. Još jedan ponosni vlasnik brade „stare“ gotovo četiri godine je Virovitičanin Mario Tonković, koji je bradu počeo puštati za vrijeme specijalizacije Radiologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

– Nisam se obrijao skoro četiri godine, a kako stvari sada stoje, i ne planiram. Brada je dio mene, doprinosi mom vizualnom identitetu i dio je mog imidža koji me definira – samouvjereno govori Mario te otkriva kako svakih mjesec ili dva ode kod frizera na trimanje brade, a ponekad „potegne“ i do Zagreba u salon specijaliziran samo za uređivanje brada.

Da bi brada izgledala savršeno, važno ju je redovito održavati.

– S obzirom da nemam kosu, dnevna njega brade ulazi u vrijeme tuširanja, pa onda nakon njege tijela šamponom operem i bradu. Slijedi balzam koji ju omekša, zatim ulje koje ju zaglađuje i daje joj sjaj. Jer, ako ne stavim ulje, brada mi izgleda „kao metla“, još više zato što je narančasta – kroz smijeh govori Mario te otkriva kako i prije i poslije ulja slijedi češljanje, a ponekad i vosak koji bradu formira u konturu koju želi.

Baš kao što se može pretpostaviti, proizvodi za njegu brada nisu baš jeftini.

– U Hrvatskoj ima nekoliko proizvođača čije su cijene pristupačne, dok britanski proizvodi za njegu brade, koji su brandovi među takvim proizvodima, koštaju i nekoliko stotina kuna. Imao sam priliku isprobati vosak u jednom zagrebačkom salonu koji je na bazi masti divlje svinje. Taj vosak omogućuje da brada ostane stajati na mjestu kako god vlasnik to želi – otkriva „bradonja“ Mario te kroz šalu kaže kako je njegova supruga Ana-Marija zadovoljna s njegovom bradom. Konkretno, da mu ona nije „dopustila“ da ima bradu, ne bi ju ni imao. – Supruga kaže kako sam joj sada mnogo zanimljiviji i muževniji s dugom bradom nego kada sam imao kosu i bio obrijan – uz smijeh kaže Mario te nastavlja kako je brada odlično poslužila kao kostim za Halloween, kada su i Marijeva dva sina imala bradu, baš kao i tata.

„BRADSKE PRIČE“

Mario je jedan od rijetkih „bradonja“ koji se mogu pohvaliti smeđe-plavkastom kosom i narančastom bradom. – Uvijek sam se pitao otkud mi narančasta brada. Sve mi je bilo jasno kada je tata jednom prilikom pustio svoju bradu, pa sam dobio odgovor na svoje pitanje – smije se Mario te dodaje kako su njegovi sinovi naslijedili taj obiteljski „narančasti gen“.

Brada posluži u različite svrhe, kaže doktor Mario, pa nerijetko doživi da ga osobe u bolnici koje ga prije nisu shvaćale ozbiljno, sada, kada ima bradu, mnogo više respektiraju. Gotovo jednako je i na seminarima koje Mario kao radiolog mora redovito pohađati. Tamo se nađe nekoliko starijih kolega, „braće po bradi“.

– Najzanimljivije je kada se dvije brade sretnu, tada pogledi sve govore. – Padaju savjeti, koje ulje, koji vosak, koji salon u kojoj ulici. Prava je to razmjena iskustava dvojice ponosnih „bradonja“ – kroz smijeh priča Mario.

GLUMAC IGOR GOLUB NJEGUJE „ODMETNIČKI, OUTLAW-COUNTRY”“ STIL BRADE

Sve što stavite na sebe, ima veze s vašom osobnošću, pa tako i brkovi i brada

Jedan od glavnih aktera ove priče je i glumac Igor Golub, kojega volimo gledati na virovitičkim kazališnim daskama. Njegova pojava itekako je upečatljiva, osobito unazad tri mjeseca, otkako njegov lik definira gusta, sijeda brada. -Oduvijek sam se volio igrati i s frizurama i s bradama, a ova forma brade se svidjela mojoj supruzi, pa je ona „naredila“ da se ne brijem, ako ne moram – kaže poznati virovitički glumac.

Mnogi se pitaju može li si glumac, kojemu je posao dati svoj um, dušu i tijelo u lik koji igra, dopustiti „luksuz“ koji se zove brada, s obzirom da je ponekad potrebno igrati i uloge u kojima brada nije dobrodošla. Tijekom godina glume Igora smo viđali s različitim brada-frizurama, onako kako to uloga zahtjeva.

– Mislim da je svaki „specifičan“ izgled dobar za scenu. Moram tu napomenuti da sam tijekom godina rada u kazalištu morao puno puta lijepiti bradu i brkove. To je jedna od stvari koje mi se u kazalištu ne sviđaju. Znalo mi se dogoditi da u jednoj predstavi po pet puta lijepim i skidam bradu ili brkove – otkriva iz bogatog iskustva te dodaje kako se u zadnje vrijeme poklopilo da igra uloge u kojima je brada dobar dio vizualnog identiteta, što ga veseli.

Dakako, brada je dio osobnosti onoga tko je nosi, čega je većina vlasnika brade svjesna.

– Mislim da sve što stavite na sebe ima nekakve veze s vašom osobnošću, pa tako i brkovi i brada. Volim ljude koji se na bilo koji način izdvajaju od ostalih – otkriva ovaj glumac te dodaje da onaj tko je „uniformiran“ šteti sam sebi time što zarobljava svoju osobnost.

ZAMIJENILI GA ZA DJEDA

Glumcima je dio posla održavati svoje tijelo u formi, a „osuđeni“ su i na neprestano gledanje svog odraza u zrcalu, kako bi bili ugodni oku gledatelja, a i sebi samima. – Kada bacim pogled u zrcalo i primijetim da nešto s brade strši, odmah to sredim. Nastojim podrezivati brkove da mogu normalno jesti, a bradu „štucam“ s vremena na vrijeme, no volio bih da to učini dobar frizer – otkriva Igor koji njeguje „odmetnički, outlaw-country”“ stil brade i poziva sve znalce koji su se uvjerili u kvalitetnu njege brade da mu preporuče stručnjaka. Svoju bradu Igor redovito češlja te maže uljem kako bi bila mekanija jer mu je, kako kaže, brada dosta čvrsta. Najdraže ulje mu je ono koje u sebi ima patchoulija, pa se nerijetko nađe kako uživa u ugodnom mirisu svoje brade.

Osobu sa sijedom bradom gotovo svi će primijetiti, osobito ako se radi o fit muškarcu u najboljim godinama. Obično tada nastaju anegdote od kojih se i smijemo i plačemo istovremeno. Jednu takvu je i Igor podijelio s nama.

– Nedavno sam trčao cestovnu utrku Barcs – Virovitica i već blizu cilja su stajali ljudi s djecom koji su pozdravljali trkače. Kad su vidjeli mene, jedan od odraslih je rekao djeci: „Evo, djeco, ide jedan sijedi deda, ajde navijajte!“. Mene je to toliko razveselilo da sam protrčao pored njih kao Baćo iz Velog Mista, uz njihov smijeh i odobravanje – uz smijeh prepričava Igor Golub.

KREŠIMIR PERNAR ZBOG BRADE JE PROMIJENIO DOKUMENTE

Kad jednom pronađeš “svoju bradu”, onda si istinski sretan

Pitanje dobre brade zapravo je traženje, eksperimentiranje, metoda pokušaja i pogrešaka. Smatra to naš sugovornik Krešimir Pernar, diplomirani inženjer prometa, koji je požešku adresu početkom ove godine zamijenio virovitičkom. Njegova duga i njegovana brada mnogim je pripadnicama ženskog spola upala u oči, bilo na ulici, bilo u teretani Boos, u kojoj Krešimir, kad nije poslom na terenu, vježba i tako promiče zdrav stil života.

– Prvu bradu pustio sam prije nekoliko godina, na naftnoj bušačoj platformi. Inače sam iz Novske, a poželio sam putovati, otkrivati nove ljude i samog sebe. Radim u tvrtki CROSCO naftni servisi i u okviru posla puno putujem. Radio sam tako jedno vrijeme i na platformi u vodama sjevernog Jadrana i tada sam prvi put pustio bradu. Nekih mjesec dana. Nije mi se dalo brijati i htio sam vidjeti kako će izgledati – sjeća se početka traženja nečega što bi se moglo nazvati „identitetom brade“ naš sugovornik. Kaže kako ima čvrstu i kovrčavu bradu, koja raste u svim smjerovima. Zato je taj, prvi pokušaj puštanja, završio sa škarama i britvicom u rukama. Imala je „svoju volju“, koja se Krešimiru nije svidjela.

– Shvatio sam tada da bi brada bila lijepa, moraš na njoj raditi. Kad sam vidio u ogledalu kako je ta izgledala, ošišao sam ju. Rekao sam: „Ok, nemam dobru bradu, ništa od toga.“ – sa smiješkom se sjeća Krešimir. A onda je u listopadu prošle godine odlučio bradi dati novu priliku.

– Moram priznati, nisam pratio trendove, pa rekao: „Idem pustiti bradu jer je to netko drugi napravio.“ .U tom razdoblju života došla mi je potreba da ju pustim i to sam i učinio – kaže Krešimir koji ističe kako je i taj početak bio svojevrsno traženje. Nije ju znao održavati, nije imala oblik, nije znao kako da ju nosi. Dileme koje zacijelo prolaze mnogi bradati muškarci.

– Zapravo je jako važno da muškarac točno zna što želi od svoje brade, da otkrije koji mu stil najbolje odgovara, za tip tijela, tip lica, oblik čeljusti, ima li kosu ili ne. Za svakog postoji poseban stil brade. Ima muškaraca koji nemaju punu bradu, nekome nedostaje brada ispod usana, nekome je slaba točka područje oko uha. No za svakog postoji rješenje, samo treba biti uporan i eksperimentirati – potiče Krešimir sve one koji sumnjaju jesu li predodređeni da budu muškarci s bradom i brkovima ili bez njih i da ne odustaju ako na prvu nisu zadovoljni.

DIO IDENTITETA

Za Krešimira je izbor jasan – brada je, nakon dugo traženja, sada dio njegovog identiteta. Danas se zato, uz knjige o online trgovini, svijetu prodaje i literaturi za nova područja interesa kojima se posvetio, nalazi i zbirka sredstava za njegu. U njoj je kvalitetan češalj, šampon, ulje za bradu, sušilo i drugo. Bitno je napomenuti kako je Krešimir prije više od 10 godina odlučio reći zbogom kosi, koja se, ističe, počela prorjeđivati. Šiša je do kože, „na nulericu“. Sve ove proizvode sada koristi isključivo za njegu brade, kojoj je pronašao idealan oblik i gustoću. Sušilo za kosu i dobar češalj bradu će ukrotiti, a kombinacija prvo šampona, a kasnije i ulja, od neukrotivog klupka stvorit će mekanu, sjajnu i podatnu bradu, pokazuje njegovo iskustvo.

– Kad sam prije dva mjeseca detaljnije krenuo u istraživanje o bradi, vrstama, stilovima, njezi, otkrio sam da je to zapravo jedan poseban svijet, svijet za sebe. Od odabira stila brade, frizera koji će znati što da radi s tvojom bradom do odabira sredstava za njegu. Treba vremena i truda, ali kad muškarac pronađe „svoju bradu“, onda je istinski sretan. Danas gledam svoje stare fotografije i siguran sam da se nikad neću vratiti na život bez brade. Kao da sam drugi čovjek. Toliko sam siguran, da sam promijenio i sve dokumente jer je brada sada dio mog trajnog izgleda – zadovoljno poručuje Krešimir.

VIROVITIČANKA KRISTINA PAIĆ PONOSNA JE VLASNICA CUT & BEARD ADVANCED CERTIFIKATA

Prvih mjesec dana bradu ne šišajte, a češljanje je imperativ

Da nisu samo „bradonosci“ stručnjaci za brade, dokazuje i Virovitičanka Kristina Paić, vlasnica frizerskog studija T&N, koja je ponosna vlasnica Cut & Beard Advanced certifikata. Dobila ga je pohađanjem stručnog usavršavanja kod poznatog vinkovačkog barbera Krešimira Španića, inače vlasnika brijačnice Barbershop Španić. Zahvaljujući znanju stečenom kod majstora brijača, ali i tijekom dugogodišnjeg bavljenja frizerstvom, Kristina je prava mala riznica znanja što se tiče brade te je s nama rado podijelila par savjeta o njezi brade za sve ponosne vlasnike brada, ali i one koji će to tek postati.

1. Kada počnete s puštanjem brade, ne šišajte ju prvih mjesec dana, kaže Kristina. Kada se pusti da dlaka slobodno raste, najbolje se vidi „karakter“ brade. Smjer rasta dlaka, njihova gustoća i tekstura najbolje će se definirati ako se tih prvih 30 dana brada „ne dira“ te će se moći i definirati željeni oblik.

2. Češljanje, češljanje, češljanje, naglašava Kristina, uz redovno pranje brade je imperativ što se tiče njene higijene i zdravlja. Dok je dovoljno svakih par dana bradu oprati toplom vodom, redovnim češljanjem će se izbjeći urastanje dlaka te riješiti otpalih i nezdravih. Također, češljanjem se dodatno masira kožu.

3. S obzirom da je za kožu lica velika promjena puštanje brade, kako bi se spriječio neugodni svrbež ispod nje, kožu lica je potrebno održavati hidratiziranom. Upotreba kreme za lice prilagođene osobnom tipu kože će spriječiti neugodno češkanje.

4. Iako ljudsko tijelo, odnosno koža lica sama proizvodi ulja potrebna za njegu brade, korištenje dodatnih ulja za bradu nije naodmet. Kako objašnjava Kristina, uz njihovo korištenje brada će biti mekša, nježnija i puno lakše će se raščešljavati. Što se tiče trimanja brade ili „štucanja“, svakih 1 do 3 tjedna je preporučljivo, iako je na kraju to stvar osobnog izbora i želje, ističe Kristina. (www.icv.hr, ea, lmh, mlo, adf)