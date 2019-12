CRNAC I PROJEKT “ZAŽELI“ Baka Anica: Moja Mileva danas mi je kao obitelj

Općina Crnac među prvima u Virovitičko-podravskoj županiji pokrenula je nacionalni projekt ‘’Zaželi’’, namijenjen pomoći starima i nemoćnima. Projekt traje već godinu dana i što o njemu misle korisnici, a što žene koje su u njemu zaposlene, pitali smo na terenu – u Crncu.

PREDANE I BRIŽNE

– Teško je to zapravo opisati riječima. Redovno se čujem sa ženama koje rade i susrećem s osobama kod kojih su na pomoći i prelijepo je čuti kada naši nemoćni kažu da ne mogu dočekati da im svaki dan dođe njihov pomagač. S druge strane, žene koje rade toliko su zavoljele ovaj posao da ponekad obiđu svoje štićenike i kada im radno vrijeme završi. Na području naše općine, u svim mjestima osim Žabnjače, radi ukupno 12 žena sa 78 starijih i nemoćnih osoba i doista moram pohvaliti svaku djelatnicu jer sve rade marljivo i dobro – zadovoljno ističe koordinatorica projekta Nicole Velić.

Nakon razgovora s Nicole, uputili smo se u Suhu Mlaku, gdje u šest domaćinstava s tri starija muškarca i pet žena u rasponu od 78 do 91 godinu radi Mileva Lončar (57). Zatekli smo Milevu kako nosi drva u kuću Anice Milovuković (78) koja živi sama.

– Još nekako mogu sama sebi skuhati, ali obzirom da sam dvaput operirana, ne mogu obavljati teže poslove. Otkako imam Milevu, sve je puno drugačije, puno mi pomaže u svemu, a ono što je najvažnije je to da nisam sama. Kad ona dođe, puno pričamo, šalimo se i to me drži – priča baka Anica koja kaže i kako joj je s Milevom lakše proći i kroz bol zbog gubitka kćeri koja je umrla prije nekoliko godina.

– Imam unučadi i druge djece, no svi su daleko, najbliži su mi u Slatini. Svi oni dođu, obiđu me i tada sam najsretnija, ali znate kako je danas. Svi rade i nekamo žure, pa mi je i svaki dan predugačak kad ih nema. Zato volim reći da mi je Mileva kao obitelj– ističe baka Anica.

VIŠE NISU SAMI

Mileva je iznimno radišna žena koje sve radi s osmijehom, a to su primijetili i svi njeni korisnici. Jako su se zavoljeli. Nakon 28 godina rada u Keramičkoj industriji Orahovica ostala je bez posla kad je tvrtka zašla u probleme. No sad je sreću pronašla u projektu ‘’Zaželi’’. Za sebe kaže, a to i dokazuje, da se nikada nije bojala posla, ni lakog, ni teškog, samo da ga ima.

– Kada sam čula za ovaj projekt, odmah sam se prijavila. Prošla je godina dana, rekla bih da sam se odlično snašla, dajem sve od sebe i drago mi je da su svi zadovoljni. Svaki dan obiđem šest domaćinstava u Suhoj Mlaci, svatko od njih ima svoju priču i probleme. Doista, najviše vole pričati, pojadati se, a ne znaju kako bi zahvalili što im pomognem. Meni je to posao, ali vjerujte, kada ih vidim tako nemoćne, uvijek bih im pomogla. Neovisno o projektu. To je jednostavno ljudski – rekla je vrijedna Mileva te unijela baki Anici sepet drva u kuću.

Koordinatorica Nicole Velić kaže kako projekt završava 2021. godine, no postoji naznaka da će se nastaviti, a to će zacijelo obradovati sve one kojima je ‘’Zaželi’’ zaista ispunio veliku želju – da više nisu sami.

– Nakon svega, bila bi velika šteta da se ne nastavi. Svi se nadamo da hoće, a s obzirom da smo u Crncu i prije ovog projekta imali nešto slično u općinskom projektu, načelnik Mato Damjan već sad je najavio da će se boriti da ovi ljudi i dalje imaju potrebnu podršku – zaključila je Velić.

Na odlasku iz Suhe Mlake, baka Anica je imala pune oči suza i zahvale što smo ju posjetili. A nas će dugo pratiti prizor koji govori više od riječi – Anica se nasmijala pa uhvatila Milevu ispod ruke i zajedno su ušle u njenu kuću još malo ‘’podivaniti’’ prije ručka. (www.icv.hr, vg)