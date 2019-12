KUP GRADA ZAGREBA Powerlifting klub Virovitica ponovno potvrdio kvalitetu: Milena Đurđević i Kristina Horvat kući s medaljama i novim državnim rekordima

U Zagrebu je u nedjelju, 15. prosinca održano natjecanje u powerliftingu i bench pressu pod imenom “Kup grada Zagreba”, gdje su nastupali i članovi Powerlifting kluba Virovitica.

Rezultati:

POWERLIFTING:

U kategoriji do 72 kilograma M1 Milena Đurđević ostvarila je odlične rezultate, gdje je postavila tri nova državna rekorda u sve tri discipline: čučnju, bench pressu i mrtvom dizanju. Milena je osvojila i 1. mjesto u apsolutnom poretku. Kristina Horvat u kategoriji seniorki do 72 kilograma ostala je bez plasmana zbog tehničke pogreške. Vladimir Veršić u kategoriji do 93 kilograma M1 osvojio je 1 mjesto.

BENCH PRESS:

Milena Đurđević osvojila je 1. mjesto u kategoriji do 72 kilograma M1, također i novi državni rekord te ukupno postavila četiri državna rekorda. Kristina Horvat osvojila je 1. mjesto u kategoriji do 72 kilograma seniorke i novi državni rekord podigavši 95 kilograma te ostvarila najbolji rezultat i osvojila 1. mjesto u apsolutnom poretku. Kristina je u sklopu ovog natjecanja položila i praktični dio ispita za nacionalne suce i tako postala sutkinja. Tomislav Vađon osvojio je 1. mjesto u kategoriji do 105 kilograma juniori.

(www.icv.hr, PLK Virovitica)