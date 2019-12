Orahovački HDZ odao počast prvom predsjedniku RH dr. Franji Tuđmanu

Gradski odbor HDZ-a Orahovica polaganjem svijeća i molitvom kod spomen križa hrvatskih branitelja na gradskom groblju u Orahovici, odao je počast prvom predsjedniku RH dr. Franji Tuđmanu u povodu 20. godišnjice njegove smrti.

-Dr. Franjo Tuđman stvoritelj je samostalne države Hrvatske i to je ono za što mu vječno moramo zahvaljivati. Prošlo je punih 20 godina, no njegov lik i djelo i dalje živi u nama i danas se svi skupa moramo boriti da imamo Hrvatsku kakvu je i on želio, jaku i svima ugodnu za život. Hvala mu za sve, neka mu je vječna slava i hvala i kako bi to dr. Tuđman rekao, ”Za Hrvatsku sve-Hrvatsku ni zašto!” – rekao je predsjednik GO HDZ-a Orahovica Saša Rister. (www.icv.hr, vg)