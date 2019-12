U Grubišnom Polju počela 3. Božićna malonogometna liga, kompletirane skupine A i B te odigrane prve utakmice osmine finala

U sportskoj dvorani u Grubišnom Polju u ponedjeljak, 16. prosinca započela je 3. Božićna malonogometna liga nagradnog fonda 30 tisuća kuna.

Pobjednik iste bit će bogatiji za 18 tisuća kuna. Drugoplasiranoj ekipi osigurano je osam tisuća kuna, trećeplasirana ekipa osvaja tri tisuće kuna, a četvrtoplasirana tisuću kuna. Za četiri najbolje ekipe osigurane su medalje i pehari, dok će pobjednik turnira dobiti i prijelazni pehar.

Prvog dana odigravanja završeno je natjecanje u skupinama A i B te su odigrane prve utakmice osmine finala.

Skupinu A osvojila je ekipa Rizman d.o.o. boljom gol razlikom od ekipe El Torpedore, dok je u toj skupini ispala ekipa Roky.

Skupinu B osvojila je ekipa Interijeri Joža također boljom gol razlikom od ekipe Biokis d.o.o. U toj skupini posljednjeplasirana bila je ekipa Mr. Jack.

Prva utakmica osmine finala između ekipe Rizman d.o.o. i ekipe Biokis d.o.o završila je rezultatom 4-0, dok je druga utakmica osmine finala između Interijera Joža i ekipe El Torpedore završila rezultatom 3-3, a nakon raspucavanja sedmeraca 3:5.

Danas (utorak) je na rasporedu odigravanje utakmica u skupinama C i D.

17:00 skupina C: CB Lav – CB Corner

17:25 skupina D: D.C. Bilogora & OPG Starčević – No name

17:50 skupina C: CB Lav – Lipički Compas

18:15 skupina D: D.C. Bilogora & OPG Starčević – Fitness centar Step

18:40 skupina C: CB Corner – Lipički Compas

19:05 skupina D: No name – Fitness centar Step

Osmina finala:

19:30 ekipa C1 – ekipa D2

19:55 ekipa D1 – ekipa C2

(www.icv.hr, ts, MNK Grubišno Polje)