U župnoj Crkvi Presvetoga Trojstva Čačinci pjesmom i plesom proslavljen Božić: Čačinački umjetnici glazbom donijeli Božić u sva srca

Štefanje u Čačnicima uvijek je posebno i jedinstveno. Godinama na dan ovog sveca, ovdje u srcu Slavonije, Božić ulazi u sva srca na jedan veličanstven način. Prvo su niz godina na vrhunski način organizirane žive jaslice, a sada, već nekoliko godina u nizu, Čačinčani pokazuju koliko su kreativni, talentirani i prepuni duše prikazom Božićnog koncerta u Crkvi Presvetoga Trojstva. I kada misliš da svake godine vidiš sve, novi koncert nadmaši sve do sada viđeno. Tako je bilo i ove godine pod tradicionalnim okriljem Turističke zajednice općine te suorganizaciji Župe Čačinci i pod umjetničkim vodstvom vrhunskog čačinačkog glazbenika Šime Milovca.

Na koncertu su nastupili ženski zbor KUD-a Čačinci, Tamburaški sastav Osnovne škole Antuna Gustava Matoša, župni Zbor Svetog Ivana Krstitelja Vidovci, Tamburaški sastavi Zlatne Strune i Tamburaški san te solistice Mirjana Dadić-Kraljik, Tamara Prelog i debitantica Danijela Lokner uz glazbenu pratnju Šime Milovca. Tradicionalno je kroz koncert, koji simbolizira put Kristovog rođenja, prikazana i živa sveta obitelj koju je utjelovila čačinačka obitelj Has.

-Nadamo se da smo i ovim koncertom unijeli Božić u srca svih prisutnih i da su sobom ponijeli potreban mir i dobrotu Božića. Od srca hvala svim sudionicima i dobrim ljudima koji su učinili da ovaj koncert bude ovako lijep. Hvala našem župniku Nedjeljku Androšu koji nas svake godine primi otvorenog srca i hvala našim Čačinčanima i gostima koji uvijek napune crkvu i podrže nas. Sretan Božić svima. – rekla je direktorica TZ Ureda Čačinci Ana Marunica. Župnik čačinački Nedjeljko Androš tijekom koncerta je i pustio suzu radosnicu.

-Sretan sam prije svega zbog ovog Božića kroz glazbu koji je svake godine u našoj crkvi, no posebno me se dojmio posjet mojih nekadašnjih vjernika iz Vidovaca i dečki iz Zlatnih struna koji su također bili moji vjernici. Ovi divni ljudi nisu samo moji vjernici, oni su moja obitelj kao što su to danas Čačinčani- rekao je Androš. Nakon posljednjeg nastupa pljesak je trajao gotovo desetak minuta, a onda su se upalila svjetla i svi izvođači zajedno su izašli te uz publiku zapjevali Sretan Božić svakome. Bio je to uistinu praznik Božića, prijateljstva, ljubavi i dobrote, jednostavno se u crkvi osjetila jedna topla atmosfera istinske slavonske, katoličke obitelji. (www.icv.hr, vg)