Dvanaesto zimsko dvoransko prvenstvo za mlađe uzraste VPŽ: U subotu U-11 u Gradini, u nedjelju U-15 u Orahovici

12. zimsko dvoransko prvenstvo za mlađe uzrasne kategorije Virovitičko-podravske županije nastavlja se ovog vikenda.

Uzrast U–11 u subotu, 25. siječnja igra u sportskoj dvorani Osnovne škole u Gradini. Od 9 sati igraju se utakmice skupine A, koju čine: Pitomača, Bratstvo iz Gornjeg Bazja, Suhopolje, Mladost iz Čačinaca, Virovitica I i Slatina, a od 15,15 sati igra skupina B, u kojoj igraju: Virovitica II, orahovački Papuk, Voćin, No Limit i Gradina. Po dvije najbolje ekipe iz svake skupine plasirat će se u završnicu.

U nedjelju, 26. siječnja u uzrastu U–15 igraju se utakmice skupine B u sportskoj dvorani u Orahovici. Turnir na kojemu će igrati domaći Papuk, Voćin, Mladost iz Čačinaca, Slatina i Slavonija iz Sladojevaca igra se od 9 do 13,30 sati.

Raspored U-11 (sportska dvorana Osnovne škole Gradina) subota, 25. siječnja:

Skupina A:

9:00 BRATSTVO – SUHOPOLJE

9:25 VIROVITICA I – SLATINA

9:50 PITOMAČA – MLADOST (ČAČ)

10:15 SUHOPOLJE – VIROVITICA I

10:40 PITOMAČA – BRATSTVO

11:05 MLADOST (ČAČ) – SLATINA

11:30 VIROVITICA I – PITOMAČA

11:55 SLATINA – SUHOPOLJE

12:20 BRATSTVO – MLADOST(ČAČ)

12:45 PITOMAČA – SLATINA

13:10 BRATSTVO – VIROVITICA I

13:35 MLADOST (ČAČ) – SUHOPOLJE

14:00 SLATINA – BRATSTVO

14:25 VIROVITICA I – MLADOST (ČAČ)

14:50 SUHOPOLJE – PITOMAČA

Skupina B:

15:15 PAPUK – GRADINA

15:40 VIROVITICA II – NO LIMIT

16:05 VOĆIN – PAPUK

16:30 GRADINA – VIROVITICA II

16:55 VOĆIN – NO LIMIT

16:20 PAPUK – VIROVITICA II

16:45 NO LIMIT – GRADINA

17:10 VIROVITICA II – VOĆIN

17:35 NO LIMIT – PAPUK

18:00 GRADINA – VOĆIN

Raspored U-15 skupina B (sportska dvorana Orahovica) nedjelja, 26. siječnja:

9:00 PAPUK – MLADOST (ČAČ)

9:25 VOĆIN – SLATINA

9:50 SLAVONIJA – PAPUK

10:15 MLADOST (ČAČ) – VOĆIN

10:40 VOĆIN – SLAVONIJA

11:20 SLATINA – MLADOST (ČAČ)

11:45 PAPUK – VOĆIN

12:10 SLATINA – SLAVONIJA

12:35 MLADOST (ČAČ) – SLAVONIJA

13:00 PAPUK – SLATINA

