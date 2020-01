Županijski SDP sazvao konferenciju za novinare na temu izbornih provokacija te problema u Gradu Virovitici i OB Virovitica

Županijska organizacija SDP-a održala je danas (petak) konferenciju za novinare s tri aktualne teme, a riječ je bila o nadolazećem drugom krugu predsjedničkih izbora, trenutnom stanju u Gradu Virovitici, manjku informacija o istrazi i nestanku novca iz proračuna, kao i o situaciji u Općoj bolnici Virovitica, odnosno ima tko je trenutno ravnatelj virovitičke bolnice.

Na samom početku konferencije predsjednik ŽO SDP-a Mate Vukušić upozorio je sve građane na pojavu lažnih poziva koji starijim građanima govore da svoj glas mogu dati putem telefona i ne moraju izlaziti na birališna mjesta.

– U nedjelju, 5. studenog od 7 do 19 sati na svakom biračkom mjestu u Hrvatskoj i van nje glasa se osobnim dolaskom na biračko mjesto, ili se po osobu dolazi ako ona to zbog bolesti ili nekih drugih okolnosti ne može sama, nikako ne možete glasati ako vas netko nazove i pita za koga ćete glasati i vi na nesreću kažete za Zorana Milanovića, a onda je dovoljno da stisnete tipku broj 1 na telefonu. Tada će vam ljubazna drugarica s druge strane reći „onda majka vi pošto ste stari u nedjelju ne morate doći, bit će hladno pa smo za starije osobe odlučili na ovakav način“, nije slučaj isti ako se odlučite za Kolindu onda svakako trebate u nedjelju doći – rekao je Mate Vukušić ističući kako imaju provjerenu informaciju odakle su krenule ove „izborne provokacije“.

– Jučer smo dobili informaciju da je to krenulo iz generalnog štaba Milana Bandića u Zagrebu, vjerojatno u dogovoru s ekspertom za takve stvari Milijanom Brkićem. Mi smo spremni i na takve provokacije, pozvali smo građane da u nedjelju izađu na izbore i zaokruže broj jedan. Da zaokruže normalnu Hrvatsku, da kažu stop korupciji, kako je to naš predsjednički kandidat rekao stop onom čistom, narodski rečenom, lopovluku i krađi narodnog novca – istaknuo je Vukušić.

Druga tema konferencije za medije ticala se stanja u Gradu Virovitici, odnosno nedostatku informacija oko istrage nestanka novca iz gradskog proračuna i „slučaja Palm“.

– Sve moguće institucije i svi oni koji su zaduženi, kako to neki gradonačelnici vole reći, da rade svoj posao, taj posao očito ne rade jer nemoguće je da se jedan slučaj ne može riješiti tijekom 7 mjeseci. Da li nema volje, ili netko to namjerno opstruira, ja to ne mogu reći niti imam pravo na to, nemam dokaza niti činjenica. Međutim ponašanje nekih sudionika tog slučaja, počevši od gradonačelnika, govore u prilog tome da netko nešto zna, ako je on već sigurno kockar ili što već i da je na to potrošeno 17 milijuna, što zbilja graniči s nemogućim – rekao je Vukušić ističući kako takve izjave štete Gradu Virovitici i obitelji Palm.

Treća tema ticala se pravomoćne presude Županijskog suda u Rijeci, prema kojoj Opća bolnica Virovitica, zbog nezakonitog otkaza, mora na posao vratiti bivšu ravnateljicu Mirjanu Peček i isplatiti joj oko 500.000 kuna bruto naknade za 20 plaća. Vukušić je postavio pitanje kako će Opća bolnica Virovitica isplatiti taj novac kada je i ovako već u dugovima te tko je uopće ravnatelj virovitičke bolnice. Istaknuo je kako je SDP na sjednici Županijske skupštine u srpnju prošle godine, nakon smjene ravnateljice, postavio pitanje je li smjena zakonita, a dobili su odgovor, kaže, kako je sve u skladu sa zakonom. Stoga su ponovno pozvali da onaj tko je kriv za štetu snosi odgovornost i podnese ostavku.

– Sada imamo situaciju gdje su se javili dodatni troškovi bolnici koja i ovako ima velike dugove prema dobavljačima, sada s punim pravom vijećnici SDP-a i javnost imamo pravo tražiti odgovornost. Odgovornost Upravnog vijeća, odgovornost župana, dakle to ćemo već u sljedećim koracima poduzeti – rekao je tajnik županijskog SDP-a Mile Bićanić. (www.icv.hr)