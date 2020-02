Bliži nam se klimatološko proljeće: Evo kakvo nas vrijeme čeka u danima pred nama

Ovu zimu teško možemo okarakterizirati kao zimu, više priliči ranoj jeseni ili proljeću, a čini se kako će tako i ostati. Za devet dana ulazimo u klimatološki gledano proljeće, a kalendarsko proljeće nam dolazi 20. ožujka u 03:49 sati.

Prosinac je na području Virovitičko-podravske županije okarakteriziran kao prosječno kišan, temperature zraka su bile iznadprosječno visoke od +2,5°C do +3,3°C.

Siječanj je okarakteriziran kao sušan ili vrlo sušan. Temperature zraka su se, zahvaljujući magli koja se zadržavala veći dio dana, kretale u granicama višegodišnjeg prosjeka ili neznatno toplije od +0,2°C do +0,7°C.

Od početka veljače do danas (21. veljače) na području Virovitičko-podravske županije palo je 20 do 30 mm oborine, što odgovara 50% ukupnoj mjesečnoj količini oborine, koja prosječno padne tijekom veljače. Temperature zraka su više nalik travnju nego veljači.

Ovako mi vidimo iznadprosječnu toplinu od 01. do 20. veljače 2020. godine. Anomalije/odstupanje temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1981-2010.).

Evo nam i klimatoloških podataka za Viroviticu (DHMZ) tijekom veljače od 1951. godine.

Najtopliji dan (temperaturni maksimum) 25.02.2008. godine 21,4°C.

Najhladniji dan (temperaturni minimum) 14.02.1985. godine -23,6°C.

Prosjek oborina 52.9 mm.

Najdeblji snježni pokrivač 06.02.1969. godine 60 cm

Veljača je zbilja „prevrtača“, a uskoro ćemo se nositi s ožujkom kojeg nazivaju „luđak“. Evo nam i klimatoloških podataka za Viroviticu (DHMZ) tijekom ožujka od 1951. godine.

Najtopliji dan (temperaturni maksimum) 24.03.1977. godine 25,4°C.

Najhladniji dan (temperaturni minimum) 04.03.1955. godine -19,3°C.

Prosjek oborina 53 mm.

Najdeblji snježni pokrivač 04.03.1986. godine 48 cm

Pred nama je stabilno vrijeme. Sa sjeverozapada se polako preko nas premješta oslabljena fronta. Ipak tijekom večeri ponovno očekujemo jačanje anticiklonalnog grebena. Stabilna anticiklona do nedjelje će podržavati stabilne vremenske uvjete. U dane vikenda očekujemo izmjenu sunčanih, ali i oblačnih razdoblja. Sunčanih razdoblja neće nedostajati, osobito tijekom subote.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od -2°C do 4°C tijekom nedjelje. Najviše dnevne od 10°C do 15°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje. Vjetar slab do umjeren. Tijekom nedjelje do kraja dana na udare i jak, južnih i jugozapadnih smjerova. UV- indeks nizak i umjeren.

Tjedan pred nama obilježit će proljetno promjenjivo i nestabilno vrijeme. Iznadprosječno toplo i dalje. Uz više oblaka očekujemo povremenu kišu, najizgledniju tijekom srijede, kada bi u višim predjelima moglo pasti i malo snijega.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od -1°C do 7°C početkom tjedna. Najviše dnevne od 9°C do 18°C ili koji stupanj više tijekom ponedjeljka i utorka. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. UV- indeks nizak i umjeren.

Pogled na kratkoročne, ali i dugoročne prognostičke izračune. I dalje zime „prave zime“ nema na vidiku. Sezonsku prognozu vremena za proljeće 2020. godine donosim kroz desetak dana. (www.icv.hr, kp)