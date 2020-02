Dominic Tešić u Poduzetničkom inkubatoru u Pitomači izrađuje prikolice za motore koje su ujedno i kućice za spavanje

Dvadeset godina je bio u Japanu. On i brat Saša, tradicionalnu japansku medicinu imaju „u malom prstu“. Ako vas, primjerice, „ukliješti u leđima“, oni će vam reći kako sanirati bol, ali prvo će vam objasniti kako treba mijenjati navike. No, ako vas zanima što je to ljubav, kako na nju gledaju žene, kako ju doživljavaju muškarci, a kako djeca do pubertetske dobi, e, i na to glavni junak ove priče, Dominic Tešić ima odgovor.

Dominic Tešić jedan je od stanara u Poduzetničkom inkubatori u Pitomači, koji su u četvrtak obišli župan Igor Andrović i njegovi suradnici. Dominic, osim što voli ronjenje, voli i motocross i tu mu se rodila ideja.

– Radit ćemo prikolice za motore, no ne klasične kao do sada, već prikolice koje će imati pomične stranice, pa će ona u „tren oka“ postati i kućica za spavanje. Dok ste nekada „spavali s jednim otvorenim okom“, pazeći da vam netko „ne odveze blago“, sad će to praktički biti nemoguća misija, jer vi ćete spavati iznad motora – zadovoljno kazuje Dominic dok pokazuje maketu buduće prikolice.

Kaže kako ima već pet narudžbi, no ono što je najzanimljivije, Tim Gajser, Slovenac, višestruki svjetski prvak u motokrosu, zabilježio se za jedan primjerak. Dominic je inovator. Dok s „iskrom u očima“ priča o „ultralakim, ali i čvrstim prikolicama“, pokazuje maketu kako će to sve izgledati. Pokazuje i „nosač kaciga“ koji se jednostavno postavlja, ali je, iznimno jednostavan za izradu. Ove godine, predstavit će se i na Međunarodnom sajmu Viroexpo, a dogovorio je i neka predstavljanja u inozemstvu, ponajprije na sajmovima koji imaju veze s moto svijetom, čiji je uostalom i Dominic sastavni dio, jer je, onako, usput, bio treći u Hrvatskoj u Extrem Enduro klasi 3. (vpz.hr)