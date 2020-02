DVD Suhopolje jedno je od najstarijih i najaktivnijih u našoj županiji: Od svih “zala“ na terenu brani ih ljubav prema vatrogastvu

Kada se spomene riječ „vatrogasac“, većina pomisli na hrabre ljude koji gase požare. No, iza te riječi skriva se puno veća priča. To su ljudi koji riskiraju svoj život u zapaljenim objektima, spašavaju živote i teško stečenu imovinu građana. No, čak ni tu ne staju, nego brinu i o drugim situacijama u životu svoje lokalne zajednice. Na poziv svojih sumještana priskaču u pomoć neovisno radi li se o požaru, prometnoj nesreći ili mački koja ne može sići s krova.

ČUVARI 22 NASELJA

Da bismo iz prve ruke saznali kakav je život vatrogasaca, posjetili smo Dobrovoljno vatrogasno društvo Suhopolje jer su ti dečki i cure proteklih nekoliko godina imali pune ruke posla. Pomislit će netko: Kako baš u Suhopolju? Pomislili smo i mi, a odgovor nam je među prvima dao predsjednik DVD-a Suhopolje Darko Čurik, koji tu dužnost obavlja tri godine.

– DVD Suhopolje, koje zajedno s DVD-om Borova čini Vatrogasnu zajednicu općine Suhopolje, pokriva ukupno 166,55 kvadratnih kilometara, a radi se o 22 naselja, od kojih je 43 posto u brdskom, manje pristupačnom području. Osim toga, kroz Suhopolje prolazi Podravska magistrala i sav tranzit prema Osijeku prolazi upravo kroz naše naselje – objasnio je Darko Čurik te napomenuo kako je DVD Suhopolje osnovano 1876. godine i među najstarijima je u Republici Hrvatskoj.

– U početku Društvo je bilo pod patronatom grofa Elemira Jankovića, koji je bio i prvi nadzapovjednik Društva te je imalo od 30 do 70 vatrogasaca. Godine 1881. Društvo je imalo i limenu glazbu, a 1952. osnovan je i sanitetski odjel. 1958. godine nabavlja se prvo vozilo TAM kapaciteta 1600 litara. 1976. godine DVD Suhopolje nabavlja za tadašnje vrijeme suvremeno vatrogasno vozilo marke FAP 13 s kapacitetom 3000 litara vode – upoznao nas je s poviješću Društva Darko Čurik.

SPREMNI ZA SEDAM MINUTA

Danas DVD Suhopolje broji 127 članova i to u kategorijama djeca od 6 do 12 godina, mladež od 12 do 16 godina, 24 operativna člana, 10 žena te ostali članovi. Prvi među jednakima je zapovjednik DVD-a Suhopolje, ujedno i zapovjednik VZO Suhopolje Mirko Solar, koji za sebe kaže da je “mama i tata” suhopoljskih vatrogasaca i da mu to uz obiteljske obveze ne pada teško jer godinama se navikao na taj režim, a od svih “zala” brani ga i velika ljubav prema vatrogastvu.

– Da biste taj posao radili dobro i predano, morate ga uistinu voljeti i podesiti svoj život tako da svojim građanima budete na raspolaganju 24 sata dnevno. Nemali broj puta akcidentne situacije su iza ponoći, kada većina ljudi spava, ali ja spavam uvijek “s jednim okom otvorenim”. Kada dođe do nezgode, neovisno o kojoj se vrsti radi, telefonski poziv dolazi prvo meni, a ja nakon toga obavještavam svoje ljudstvo. Mogu se pohvaliti da smo u stanju spremnosti za nekih 5 do 7 minuta, što smatram vrlo kratkim vremenom – pohvalio je svoje vatrogasce Mirko Solar i ukratko objasnio proceduru.

– Nakon provedenog uzbunjivanja ljudstva i procjene situacije, pristupa se intervenciji. U slučaju da DVD Suhopolje ne može samo riješiti situaciju, a najviše se to odnosi na požare, u pomoć dolazi DVD Borova, a ako to ni tada nije moguće, u pomoć se zove Javna vatrogasna postrojba Virovitica ili Slatina. U svakom slučaju, požar se mora ugasiti, spasiti sve što se može i poduzeti sve da požar ne zahvati druge objekte ili površine – rekao je Mirko Solar istaknuvši da požari možda nisu ono najgore s čim se vatrogasac može susresti.

NAJTEŽE „PADAJU“ PROMETNE NESREĆE

– Ima tu još jedna stvar za koju nitko ne želi da se ikada dogodi, ali nažalost često se događa, a radi se o prometnim nesrećama, posebice onim sa stradalim osobama. Tu vatrogasci moraju pokazati svu svoju pribranost, koncentraciju i preciznost jer svaka sekunda je važna za život ugroženog u nesreći. Kao što je većini poznato, rijetko kad se na razbijenom vozilu mogu otvoriti vrata ili prozor da bi se unesrećeni mogli izvaditi van, nego je potrebno rezati lim, pritom paziti da se ne povrijedi osoba ili vatrogasac koji obavlja taj posao, a sve to pod vrlo neugodnim osjećajem da to vozilo zbog siline udara, požara i ostalog može i eksplodirati. Moram napomenuti da taj posao, kao i posao gašenja požara, rade operativni vatrogasci koji su osposobljeni za obavljanje najzahtjevnijih zadataka – rekao je zapovjednik Solar.

Malo smo se zamislili jer više smo puta čuli da takve teške poslove obavljaju profesionalni operativci iz javnih vatrogasnih postrojbi, a da je uloga dobrovoljnih vatrogasnih društava osnovna obuka kadrova, natjecanja i eventualno pripomoć vatrogascima iz JVP-a, što nam je Mirko Solar pojasnio.

KVALITETNA OPREMA

-Kada se radi o DVD-ima u gradovima Virovitici i Slatini, ili onih koji su u neposrednoj blizini, odnosno u prigradskim naseljima i slično, nema potrebe za takvim angažmanom DVD-a jer vatrogasci iz JVP mogu brzo stići. Međutim, kada je riječ o DVD-u Suhopolje, koje je zbog svog položaja u svakom slučaju specifično, valja promptno djelovati, a za to moramo imati obučen kadar i kvalitetnu opremu – pojasnio je Mirko Solar. Zahvaljujući zalaganju DVD-a kao i VZO Suhopolje, uz veliko pokroviteljstvo Općine Suhopolje s kojom suhopoljski vatrogasci imaju odličnu suradnju, kao i Virovitičko-podravske županije, koja također ima izražen senzibilitet za vatrogasce, ovaj aktivni DVD danas je opremljen dostatnom modernom opremom, ali i vozilima.

– Imamo dva navalna vatrogasna vozila koja, osim što u sebi imaju cisterne, opremljena su i za razne druge intervencije poput prometnih nesreća i slično. Osim toga, imamo i odlično kombi vozilo za prijevoz ljudi, a s ovim novim vozilom za tehničke intervencije velikim dijelom ćemo ispuniti neophodne potrebe našeg DVD-a. Novo vozilo je marke Mercedes, nema u sebi cisternu, nego će nam služiti za prijevoz ljudstva i opreme te razne tehničke intervencije, sve one u kojima nije potrebna voda – rekao nam je zapovjednik Mirko Solar. Prošle godine imali su, kaže, 57 izlazaka, 49 intervencija, od toga 24 požara, a ostalo su elementarne nepogode, nezgode na radu i prometne nesreće.

VEŽE IH I PRIJATELJSTVO

Iz svega rečenog mogli smo zaključiti da DVD Suhopolje spada u jedno od najbolje organiziranih društava takve vrste u našoj županiji, a možda i šire. Upitali smo Mirka Solara kako se do toga dolazi.

– U svemu tome najvažnije je zajedništvo. Vatrogasac si 24 sata dnevno i živiš taj život u svakom pogledu. Nas sve povezuje ljubav prema vatrogastvu, ali povezani smo i kao prijatelji, tako da smo skoro stalno zajedno, bilo da vježbamo ili obavljamo razne vatrogasne poslove, bilo da se međusobno družimo, često i zajedno s našim obiteljima. U tu svrhu organiziramo razna zabavna druženja, sudjelujemo u svim manifestacijama Općine Suhopolje da bismo što više bili povezani s našim ljudima. Vatrogastvo mora biti posao s dušom, a za to je potrebno jedinstvo svih nas vatrogasaca i naših obitelji, kao i svih žitelja naših naselja – otkrio nam je recept odličnog uspjeha suhopoljskih vatrogasaca zapovjednik Mirko Solar.

LANI SU BILI NA 47 POŽARA

Gabrijel Solar (25) i Igor Gotal (30) profesionalni su vatrogasci i prvi se odazivaju na svaki poziv u pomoć

Da bi posao bio kvalitetno obavljen potrebni su i kvalitetno obučeni vatrogasci. DVD Suhopolje ih ima ukupno 24, a dvojica od njih su Gabrijel Solar (25) i Igor Gotal (30).

Gabrijel je profesionalni vatrogasac od 2017. godine, a školu Državne uprave za zaštitu i spašavanje pohađao je 2014. godine.

– Moj poziv je vatrogasac i kao takav sudjelujem na svim intervencijama. Prošle godine sam, na primjer, bio na 47 od ukupno 49 intervencija. Nažalost, radi se i o intervencijama gdje je bilo čak 5 smrtnih slučajeva. Naravno da sam se tad prvi put susreo sa smrću i nije mi bilo lako, no sada sam se već i na to pomalo navikao. Drago mi je što je na intervencijama i moj otac Milan Solar koji mi, kako znam u šali reći „stalno čuva leđa“ – rekao nam je Gabrijel.

Igor Gotal također je profesionalni vatrogasac sa završenom školom, odnosno prekvalifikacijom za vatrogasce.

– Kao i Gabrijel, i ja sam bio na 47 požara. Otac sam dvoje djece, a osnovna funkcija u DVD-u mi je vozač, uz to što sudjelujem na intervencijama kao operativac. U našem poslu, kao što je dobro znano, ima lijepih, ali i vrlo opasnih situacija. Često me pitaju je li me strah kad se moram suočiti s vatrenom buktinjom. Strah je normalna stvar, sve nas je strah, samo ne dozvoljavamo da taj strah prevlada jer tada ne bismo mogli obaviti posao. Smatram da sam kao i Gabrijel, ali i drugi moji kolege, vatrogasac od glave do pete i takav ću ostati – rekao nam je tom prilikom Igor.

PRIVLAČE SVE GENERACIJE

Najmlađa Mia Jurić (6) i najstariji Stjepan Cvetko (87) čuvaju tradiciju i budućnost Društva

Svako društvo, pa tako i DVD Suhopolje ima svog najmlađeg i najstarijeg člana. Mia Jurić ima samo šest godina, a već je godinu dana vatrogaskinja. Djevojčice u njenoj dobi uglavnom se igraju s lutkama, ali Mia podjednako tako voli i vatrogasnu uniformu, prskalice, pumpe i ostalo. – Ne znam zašto to sve volim, ali sviđa mi se. Tu se družimo i zanimljivo je, a kad odrastem, sigurno ću biti pravi vatrogasac – rekla nam je mala Mia koja je aktivni član natjecateljske ekipe djece DVD-a Suhopolje u kategoriji 6 do 12 godina i već je sudjelovala na općinskom i županijskom natjecanju.

“Nešto” stariji vatrogasac od Mije je vatrogasni veteran Stjepan Cvetko kojemu je “samo” 87 godina, ali ne propušta nijedan događaj u kojem sudjeluju vatrogasci, a nemali broj puta obiđe DVD Suhopolje “da vidi je li sve u redu”.

– Jednom vatrogasac, uvijek vatrogasac, dok me još noge drže i zdravlje služi. Inače mi penjanje po krovovima nikad nije bilo strano jer sam svoj radni vijek proveo kao dimnjačar, pa kad je trebalo s vatrogasnim šmrkom na krov – „ajde Stjepane“ – s osmijehom nam priča Stjepan te dodaje kako tada nisu imali opreme kao današnji vatrogasci.

– Tih dana nije bilo toliko opreme ni vozila i često smo se puta trebali snalaziti kako znamo. Bilo je tu i teških, ali i komičnih situacija, ali vatrogasna uniforma nosila se s ponosom. Drago mi je da je isti osjećaj i dobri duh vatrogastva u DVD-u Suhopolje ostao i danas i zato tu rado dolazim i osjećam se kao kod svoje kuće – rekao nam je najstariji član DVD-a Suhopolje Stjepan Cvetko. (www.icv.hr, bs)