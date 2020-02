FOTO U Osnovnoj školi Josipa Kozarca Slatina održan Erasmus+ projektni dan na temu “Učenici 21. stoljeća”

U Osnovnoj školi Josipa Kozarca Slatina održan je Erasmus+ projektni dan na temu “Učenici 21. stoljeća”.

Projektni dan održan je u okviru Erasmus+ projekata “Be the change… you want to be!”, “We little XXI century explorers… ready to map and code our territory” i “Mathematica regina omnium scientiarum et – learning path to success”, a sudjelovali su svi učitelji i učenici matične i područnih škola.

U sklopu Projektnog dana učenici i učitelji su uspjeli povezati tri različita Erasmus+ projekta koja provodi OŠ Josipa Kozarca te su s ponosom ostvarili ciljeve Erasmus+ projektnog dana kroz brojne projektne radionice koje su bile kreativne, raznolike i svrhovite, a obuhvaćale su sljedeće aktivnosti:

-suvremenim metodama rada učenici prikupljaju, proučavaju te grafički prikazuju statističke podatke o demografskim i socijalnim promjenama u svojoj regiji, zemlji, Europi i širom svijeta

-motivirani genetikom učenici saznaju odgovore na pitanja vezana uz ljudsko podrijetlo i bioraznolikost te čimbenike koji utječu na nasljednost

-prikaz prirodnih i umjetnih materijala i njihov utjecaj na okoliš

-praktične radionice izrade dekoracija od recikliranih materijala – izrada mozaika od starih flomastera, izrada cvjetova ruže od kartonskih kutija za jaja, izrada srca od rola toaletnog papira, izrada mirisnih lutaka s lavandom od stare tkanine, izrada slika od piljevine i suhog lišća, izrada maski od recikliranih materijala, ukrašavanje ekovrećica, izrada čaša od recikliranog papira

-predavanje i radionicu “Razvrstavanje starog otpada” koje su održali predstavnici Slatina koma

-radionicu izrade spremnika za otpad (Papirka i Petka)

-istraživačku nastavu o vodi i potrošnji vode

-izradu kućice za ptice od starog zvučnika i dasaka te hranilica za ptice

-radionicu recikliranja papira

-istraživanje i pisanje biografija aktivista za zaštitu okoliša

-proučavanje 3D animacije – energija kao pokretač žive i nežive prirode

-oblikovanje reljefa od glinamola i plastelina na šperploči ili tvrdom kartonu

-snalaženje na reljefnoj karti (prepoznavanje zadanog reljefnog oblika)

-plan dijela grada – crtanje pomoću pametne ploče na hamer papiru

-snalaženje na planu mjesta

-snalaženje pomoću tumača znakova

-grafičko kodiranje i dekodiranje – jezik strelica, kodiranje imena u ASCII binarnom kodu, u ASCII -konverteru provjerili točnost pisanja binarnim kodom

-radionica izrađivanja narukvica i ogrlica od perli binarnim kodiranjem (3 boje: 1,0, razmak)

-animacija imena u aplikaciji Scratch

korištenje digitalnih alata: plickers, lerning apps i word wall i tako su upoznali : Zavičajni muzej, dvorac Drašković, crkvu sv. Josipa i Stari podrum

-izrada reklame o pjenušcu Slatinski biser na latinici i glagoljici, kratak novinarski izvještaj o održanoj degustaciji slatinskog pjenušca, zanimljiv slogan kojim se promovira kvalitetu slatinskoga pjenušca na latinici i glagoljici, o sekvoji i Starom podrumu pišući glagoljicom oblikovali su plakat na koji su glagoljicom ispisivali pojmove vezane uz kulturno-povijesne spomenike

-služenje krivinometrom za mjerenje udaljenosti na kartama

-istraživanje i prezentacija podataka o vjerskim, kulturnim i prirodnim spomenicima grada

-izrađivanje puzzle u obliku kocaka sa slikama spomenika grada Slatine

-vježbanje logičkog razmišljanja uz kodiranje i igru

-igra u labirintu, praćenje uputa i davanje smjera na engleskom jeziku uz kodiranu abecedu

-sviranje s boomwhackerima pomoću kodova u bojama.

(www.icv.hr, adf)