Od prošle jeseni Dječji vrtić “Cvrčak” radi i u poslijepodnevnoj smjeni: Roditelji koji rade u smjenama su mirni, dijete u vrtiću može biti do 21 sat

Zgrade Dječjeg vrtića „Cvrčak“ prošle su godine dočekale energetsku obnovu, čime su se stekli uvjeti za ljepši i ugodniji rad i boravak kako djece, odgojiteljica, tako i svih djelatnika vrtića te roditelja koji dovode djecu. Kroz određeno vremensko razdoblje promatranja bit će vidljivi i prvi rezultati obnove.

– U vrtić je ove godine upisano 498-ero djece u redovan program i 90-ero djece u program Predškole. Riječ je o skraćenom programu od 250 minimalnih sati, koliko je propisano prije škole – kazala nam je Sandra Moslavac, ravnateljica virovitičkog Dječjeg vrtića „Cvrčak“.

Dodala je kako je još uvijek veliki broj djece koji nije uspio dobiti svoje mjesto u vrtiću. Ove godine ostalo je 61 dijete na listi čekanja i još uvijek je pritisak s naknadnim upisima, pa brojke nikako ne padaju ispod 30. Otvaranjem još jednog objekta i dvije nove skupine u Svetom Đurđu dio djece će tamo popuniti kapacitete i naći svoje mjesto, što roditelji i žele. Prije nekog vremena bilo je spomena da će se bivša zgrada Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju prenamijeniti u zgradu vrtića, međutim zasada je to samo ideja. Tražile su se procjene koliki bi to bio financijski izdatak i može li se uopće jedna takva zgrada prenamijeniti i zadovoljava li uopće standarde za dječji vrtić i boravak djece do sedme godine u takvom objektu.

– Zasigurno bi još jedna zgrada dobro došla, i vrtiću i roditeljima. Za djecu je iznimno važno prije škole proći proces socijalizacije, pogotovo kada znamo da vrtić nije mjesto gdje se djeca samo čuvaju. Oni u vrtiću uče i prva slova, a stručnjaci vole reći da priprema djece za školu počinju već u jaslicama. Zato je važno da je dijete u vrtiću, u društvu svojih vršnjaka i da od najranije dobi razvija svoje sposobnosti, pokaže svoje interese i bude spremno za školu – naglašava ravnateljica Sandra Moslavac.

NE VIŠE OD 10 SATI

Jedan od noviteta u Dječjem vrtiću je i poslijepodnevni rad. Roditelji su s radošću dočekali ovu vijest, a to su pokazale i ankete provedene prije prijave na projekt. Veliki broj roditelja pokazao je interes. Jer, do početka realizacije projekta u vrtiću je postojalo dežurstvo do 16.30, nakon čega su se roditelji morali snalaziti tko će im pričuvati djecu dok oni dođu s posla. Sada im je taj problem riješen jer dijete u vrtiću može biti do 21 sat.

Ono što se nije promijenilo je zakonska odredba da dijete u predškolskoj ustanovi može biti najviše 10 sati, tako da djeca u poslijepodnevnoj smjeni u vrtić mogu doći u vrijeme ručka, kako bi se ispoštovala i ta zakonska odredba.

– Projekt će trajati do veljače 2021. godine. To znači da još godinu dana Uprava Vrtića, ali i njihov osnivač, Grad Virovitica, imaju vremena pratiti što će se dogoditi, kakvi su pokazatelji potrebe i zainteresiranosti za poslijepodnevnim radom, a onda pokušati pronaći model ili novi projekt kojim će se poslijepodnevni rad u vrtiću nastaviti. Svakako treba napomenuti da iza ovog projekta stoje Grad Virovitica i gradska Razvojna agencija VTA, a financira se u 100-postotnom iznosu iz fondova Europske unije. Ovim projektom roditelji su dobili pomoć jer je radno vrijeme vrtića prilagođeno potrebama zaposlenih roditelja i omogućeno im je usklađivanje poslovnog i obiteljskog života – kaže S. Moslavac.

Ciljna skupina bila je 40-ero djece, koja bi koristila poslijepodnevni rad u dvije mješovite odgojne skupine, čime je znatno povećana kvaliteta usluga u okviru redovnog programa Vrtića, međutim potrebe su bile puno veće. U sklopu projekta djelatnici vrtića prolaze i stručno usavršavanje. „Uvodni korak po korak u radu s djecom predškolske dobi“ polazi 30 odgojno-obrazovnih djelatnika, a provode ga stručnjaci Učilišta „Korak po korak“ iz Zagreba.

SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM

Dječji vrtić „Cvrčak“ nositelj je i titule Eko vrtić i puno truda ulažu u razvijanje ekološke svijesti kod djece. Organiziraju razne aktivnosti s djecom i roditeljima, surađuju s lokalnom zajednicom, a aktivno podržavaju i projekt “Edukativno-informativne aktivnosti Grada Virovitice o održivom gospodarenju otpadom“.

Želja im je u svakom pogledu biti neizostavan dio lokalne zajednice, što potvrđuje suradnja s Gradskom knjižnicom i čitaonicom, Gradskim muzejom, Gradom Viroviticom, Virovitičko-podravskom županijom, Javnom vatrogasnom postrojbom, turističkim i sportskim zajednicama grada i županije, Florom VTC, brojnim udrugama i pojedincima.

PROVODE I BESPLATNE RADIONICE ZA RODITELJE

U sklopu svojih aktivnosti Dječji vrtić „Cvrčak“ provodi i niz aktivnosti za roditelje. Jedna od njih su i UNICEF-ove radionice za roditelje „Rastimo zajedno“ – podrška roditeljstvu“.

Novi ciklus je započeo u siječnju ove godine, radionice su besplatne za sve roditelje, a mogu ih polaziti i roditelji čija djeca nisu polaznici Vrtića. Tijekom održavanja radionica djeci je osiguran boravak u vrtiću i to dva sata tjedno. Obrađuje se 11 tema na isto toliko radionica, a najčešće teme su pitanja o roditeljstvu i djetetovom razvoju.

MARIJA ENIJA MAJETIĆ S DJECOM JE U POSLIJEPODNEVNOJ SMJENI

S mališanima u poslijepodnevnom radu je Marija Enija Majetić, koja je stručni ispit položila prije dva tjedna i koja je svoje prvo radno mjesto pronašla upravo u Cvrčku. Dočekala ju je druga smjena, i kako kaže, jako je zadovoljna. U produženom boravku brine se za, u prosjeku, od sedam do 10-ero djece.

– Dosta je izazovno raditi s mješovitom grupom jer su u produženom boravku djeca različitih uzrasta, od jasličkog do predškolskog. Treba im se prilagoditi jer su sve to djeca koja imaju svoje individualne potrebe, želje i interese i potrebno je pronaći „ono nešto“ što će im svima biti zanimljivo – kaže odgojiteljica te dodaje kako joj to nije problem te da ima jako puno ideja koje će u budućnosti realizirati. – Rad u vrtiću je izazovan, ali jako zanimljiv jer svaki dan pruža mogućnost za isprobati nešto novo – kaže M. E. Majetić. (www.icv.hr, bg)