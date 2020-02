Porezna uprava objavila novosti za korisnike fiskalizacije: Tiču se ugostitelja, trgovaca i poduzetnika

Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavila novu tehničku specifikaciju za korisnike fiskalizacije “Fiskalizacija – Tehnička specifikacija za korisnike Verzija 1.8”, koja propisuje fiskalizaciju ponuda i narudžbi. Po toj specifikaciji, IT tvrtke moraju doraditi svoje POS blagajne do 1. travnja, kad po izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom ugostitelji, trgovci i drugi poduzetnici moraju početi fiskalizirati i sve prateće dokumente, piše Poslovni.hr.

Na ovu dopunu neće biti obvezne sve tvrtke već samo one koje posluju s gotovinom ili one koje posluju s gotovinom, ali izdaju isključivo račune, ne i ponude, narudžbe i slične dokumente. U sklopu tehničke dokumentacije specificirani su svi detalji koje IT tvrtke moraju uprogramirati u POS rješenja. Porezna je odmah najavila još jednu novinu, a to da će od 1. siječnja 2021. krenuti i obvezna primjena QR koda na računu.

Za očekivati je da će velik broj tvrtki QR kod početi primjenjivati već tijekom ove godine, iako na to zakonski još nisu obvezni.