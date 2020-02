Župan Andrović ugostio učitelje iz Hrvatske, Italije, Litve i Poljske koji su dio Erasmus+ projekta

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović i pročelnica županijskog Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Vesna Šerepac organizirali su danas (četvrtak) prijem za učitelje iz Hrvatske, Italije, Litve i Poljske, sudionike Erasmus+ projekta pod nazivom „We little XXI. century explorers… ready to map and code our territory“.

Sudionik u projektu s područja Virovitičko-podravske županije je Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina, koja je i domaćin zemljama partnerima u projektu koji se provodi na dva područja: Istraživanje poznatih i nepoznatih lokacija, spomenika i svega što je s tim povezano te Pismeno i digitalno mapiranje, uporabom tehnike „kodiranja“.

Ciljevi koji se žele postići su razvijanje svijesti o teritoriju kroz povijest, umjetničke izvore i turistički potencijal, otkrivanje zaboravljenih umjetničkih predmeta te korištenje ICT alata i Interneta kako bi učili na kritički i svjestan način. Župan I. Andrović goste iz Italije, Litve i Poljske upoznao je sa znamenitostima Virovitičko-podravske županije te im poželio ugodan boravak u Virovitičko-podravskoj županiji i Virovitici gdje su obišli novootvoreni Gradski muzej, Župnu crkvu i samostan sv. Roka i druge zanimljivosti. (www.icv.hr, bg)