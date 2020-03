DVD Orahovica održao redovnu godišnju skupštinu: Napokon potpuno opremljeni za intervencije

Dobrovoljno vatrogasno društvo Orahovica održalo je 138. redovnu godišnju skupštinu pred prepunom salom vatrogasnom doma.

Skupštinu su uveličali župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, gradonačelnica Orahovice Ana-Marija Petin, zapovjednica vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije Mateja Fras Venus, te mnoštvo vatrogasaca iz društva prijatelja. Izvješće Upravnog odbora podnijela je tajnica Suzana Grgurić, a potom je presjek rada društva s posebnim naglaskom na operativu, u video izdanju, predstavio zapovjednik Robert Orina.

-U proteklom razdoblju najveći nam je problem bio vozni park, odnosno nedostatak ispravne autocisterne s obzirom na to da je ona koju smo koristili od Ministarstva gospodarstva bila prebačena na priobalje i tamo ostala, a potom smještena u Županju. Veliku pomoć pružilo nam je DVD Suhopolje koje nam je posudilo jedno od svojih vozila kako bi bili spremni za učestale požare u prigradskom naselju Duzluk. Ipak, morali smo reagirati pa smo u dogovoru s gradonačelnicom Orahovice Anom-Marijom Petin krenuli u nabavku novog vozila. Uz veliku pomoć Grada kupili smo novo vozilo, a zatim je i stigao poziv iz Ministarstva gospodarstva da smo dobili autocisternu na korištenje tako da sada imamo dva odlična vozila. Uz to, iz Tirola nam stižu dodatna vozila, tako da ćemo ubrzo konačno biti potpun opremljeni – rekao je zapovjednik Orina naglasivši kako je u protekloj godini bili ukupno 84 intervencije od čega 25 požara, a ostalo su bile tehničke i druge intervencije.

Nakon podnošenja ostalih izvješća plan rada za tekuću godinu predstavio je zamjenik zapovjednika Darko Šramek, izdvojivši kako je najveći plan na tekuće razdoblje intenzivni nastavak prikupljanja dokumentacija za izgradnju novog vatrogasnog doma. Članovi društva su potom primili vatrogasna odličja te diplome. Đuro Sekulić za 50 godina u vatrogastvu, Miroslav Šimek i Marija Orina za 40 godina te Stjepan Marković za 30 godina.

Brončane vatrogasne plamenice za požrtvovnost dobili su Zvonimir Bandalo, Mario Purgar i Robert Mandić, a brončane vatrogasne medalje također za požrtvovnost primili su Dajan Broš i Ivan Tomac.

Uvjerenja za osposobljenost za specijalnost strojar primili su Dajan Broš i Stjepan Marković, dok su svi operativci dobili i vatrogasne iskaznice.

Posebna nagrada uručena je DVD-u Čačinci, kip svetog Florijana, kao zahvala za svesrdnu i nesebičnu pomoć prilikom gašenja učestalih požara u Duzluku kada su Čačinčani u nedostatku autocisterni redovno dolazili svojom. Zapovjednica VZ VPŽ Mateja Fras Venus obraćajući se nazočnima između ostalog je istaknula.

-Ovim putem moram zahvaliti svim operativcima DVD-a Orahovica što su sve intervencije u 2019. godini odradili profesionalno i stručno. Nadam se da je priča Duzluk konačno završena, ali ponosna sam na orahovačke vatrogasce na sve što su učinili. Ovo društvo je imalo veliki problem s autocisternom, no zahvaljujući prvo Grad Orahovici, pa zatim i Ministarstvu gospodarstva sada je to puno bolje, a k tome smo još potpisali i ugovor s MUP-om i u Orahovicu stiže treća autocisterna. Uz sve to, iz Tirola ovamo stiže auto-ljestva i tehničko vozilo te navalno. Tu dolazimo do problema jer sva ta vozila ovdje neće imati adekvatne garaže, odnosno uopće ih se neće imati kamo staviti. Ovom društvu nužno treba novi vatrogasni dom za koji evo i danas obećavam svu pomoć VZ VPŽ, tu je i naša Županija i Grad , moramo svi zajedno sjesti za stol i to konačno riješiti – rekla je Fras Venus.

Župan Igor Andrović pohvalio je rad društva posebno na spašavanju ljudi i njihove imovine.

-Županija je itekako prepoznala rad i potrebe u vatrogastvu pa smo unazad godinu dana zaposlili i profesionalnu zapovjednicu Mateju Fras Venus, a ukupno za vatrogastvo smo s 250 tisuća podigli izdvajanja na 600 tisuća kuna i to se već sada jako dobro vidi. Radit ćemo tako i dalje i pomagati u svemu što budemo mogli jer vatrogasci to itekako i zaslužuju. – rekao je Andrović

Na kraju se obratila i gradonačelnica Orahovice Ana-Marija Petin naglasivši kako će Grad i dalje čvrsto stajati iza svog društva i i posebno u tekućem razdoblju učiniti sve da ovo društvo konačno dobije novi vatrogasni dom.

(www.icv.hr, vg)