Krenula je nastava na televiziji, evo rasporeda i detalja

Ministarstvo obrazovanja objavilo je rasporede nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporede emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

Treći će program od 8 do 19 sati biti rezerviran za školarce, prema sljedećem rasporedu:

1. razredi – od 8 do 10 sati,

2. razredi – od 10 do 12:30 sati,

3. razredi – od 13 do 16 sati i

4. razredi – od 16 do 19 sati.

– MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja.

Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost.

Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da nam svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na kurikulum@mzo.hr kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno nam je preko 300 video lekcija tjedno – objavili su na web stranici.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizirat će u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima svaki dan od ponedjeljka, 16. ožujka, piše Index.hr.

Viši razredi osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) i srednjoškolci će imati mogućnost pratiti online nastavne sadržaje i putem Sportske televizije.

Raspored za osnovne i srednje škole, kao i sve detalje o nastavi, možete pronaći OVDJE.

Emisije će se moći pratiti i u HD razlčivosti na mobitelima, tabletima i računalima putem multimedijske platforme HRTi, a ubrzo nakon završetka, uploadat će se na YouTube kanal Škola na Trećem. (index.hr)