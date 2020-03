Policija najavila sankcioniranje širenja lažnih vijesti: Kazna i do 30 dana zatvora

Ovih su se dana, ponajviše društvenim mrežama, počele širiti brojne netočne informacije u vezi sa zarazom koronavirusom u Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer (četvrtak) je to bila jedna od tema na sastanku županijskog Stožera civilne zaštite, gdje je policija upozorila kako će se svako lažno širenje vijesti, nakon što se utvrdi identitet osoba koja ih širi, sankcionirati prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, a vezano uz Članak 16.

U članku stoji:

“Tko izmišlja ili širi lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana.” Dakle, riječ je o cca 190 do 750 kuna novčane kazne ili do 30 dana zatvora.”

Iz PU virovitičko-podravske rekli su nam kako kod širenja lažnih vijesti osoba ne mora znati da je vijest lažna, tako da dijelo ne mora biti izvršeno samo s umišljajem već i iz nehaja.

Upravo je na opasnost širenja lažnih vijesti danas upozorio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

– Na društvenim mrežama su se počele širiti lažne vijesti o osobama koje su oboljele od koronavirusa na području Virovitičko-podravske županije. Naglašavam kako na našem području nema takvih osoba i kako ćemo, kada se to i ako se to dogodi, pravovremeno obavijestiti javnost. No, ističem da je iznimno štetno širenje lažnih vijesti koje stvaraju nelagodu ljudima kojih se tiču, stigmatiziraju ih, a imaju za cilj stvaranje nepotrebne panike i straha. Stožer za zaštitu i spašavanje Virovitičko-podravske županije radi stručno i iznimno odgovorno i nama je u prvom redu briga za zdravlje i sigurnost naših građana. Upravo i zbog toga, a radi prevencije, među prvima u Hrvatskoj donijeli smo odluku o zabrani javnih okupljanja kako bismo u začetku spriječili eventualnu mogućnost širenja bilo kakvog oblika zaraze – naglasio je župan Igor Andrović. (www.icv.hr)