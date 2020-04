Analiza genoma 21 virusa otkrila je iz kojih zemalja je korona stigla u Hrvatsku

Nakon što je ekipa hrvatskih znanstvenika s Instituta Ruđer Bošković i Medicinskog fakulteta u Rijeci uspjela sekvencirati genom novog koronavirusa SARS-CoV-2, to je sve češća tema u medijima. Tako je prof. dr. sc. Oliver Vugrek, voditelj Laboratorija za naprednu genomiku Instituta Ruđer Bošković gostovao jutros na televiziji N1 gdje je istakao neke zanimljive činjenice o novom koronavirusu proizašle iz sekvenciranja RNA dobivene iz uzoraka virusa prikupljenih od hrvatskih pacijenata, piše Večernji.hr.

– Virus je mutirao, ali ne puno i vjerojatno ne mutira brzo kao virus gripe. 21 genom koji smo analizirali ukazuju na to da su virusi koje nalazimo kad nas došli iz Italije i Austrije. Nemamo pregled svih slučajeva u Hrvatskoj, ali iz analiziranih virusa vidimo to – kazao je Vugrek te se osvrnuo i na podvrste virusa koje se sada prepoznaju.

– Trenutno imam tri podvrste S, V i G, a ima još niz, 8 ili 10, 12 podvrsta. Što više podataka pristiže u svjetsku bazu koja skuplja sve genome, više ćemo znati koliko podvrsta ima i koje su prisutne u Hrvatskoj. Trenutno znamo da većina naših uzoraka pripada specifičnoj podvrsti (S) na temelju koje će se vjerojatno generirati cjepivo – dodao je istakavši kako i on procjenjuje kako cjepivo koje se razvija na Oxfordu doista ima potencijala, ali da postoji i projekt koji dobro napreduje u Kini.

– Postoje asimptomatski, blagi i teži slučajevi. To možemo zaključiti kada analiziramo sve viruse u populaciji, to je sada više od 2.000. Što se cjepiva tiče, ja to uspoređujem sa cjepivom za gripu koja je sezonski virus. To treba dalje istražiti. Nije nužno da cjepivo koje je razvijeno u Kini ili SAD-u neće kod nas djelovati, za glavne podvrste će se sigurno razvijati cjepivo – smatra znanstvenik.

Podsjetimo, prva detaljna analiza genoma SARS-CoV-2, uzročnika bolesti COVID-19, provedena je na Institutu Ruđer Bošković (IRB) u Laboratoriju za naprednu genomiku pod vodstvom dr. sc. Olivera Vugreka, a u suradnji s izv. prof. Igorom Jurakom s Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci te prof. dr. sc. Tomislavom Rukavinom i dr. med. Nevenom Sučićem s Medicinskog fakulteta u Rijeci i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Rijeci. Ovi rezultati omogućit će jasno određivanje izvora zaraze i njezino praćenje širenja širom Hrvatske te pridonijeti svjetskim naporima u suzbijanju pandemije. Uspjeh hrvatskih znanstvenika potvrđuje da Hrvatska posjeduje i tehničke i ljudske resurse koji je svrstavaju uz bok drugim zemljama koje pridonose razumijevanju SARS-CoV-2.

(vecernji.hr)