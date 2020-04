FOTO Projekt od velike važnosti: Radovi na vatrogasnom spremištu u Gradini u završnoj su fazi

Načelnik općine Gradina Marko Ajček zajedno s vatrogascima DVD-a Gradina i zapovjednikom Josipom Kaladićem te predsjednikom Marijom Milkovićem krajem prošle godine krenuo je u ogroman projekt: izgradnju novog vatrogasnog doma s popratnim prostorijama i garažama, no zbog situacije s koronavirusom rokovi su pomaknuti, o čemu je načelnik općine Gradina, ujedno i predsjednik Vatrogasne zajednice općine Gradina Marko Ajček rekao.

-Završetak i otvorenje bilo je planirano do početka protupožarne sezone, no situacija s koronavirusom koja se odrazila i na građevinske radove u Hrvatskoj, usporila je radove, no oni bi za mjesec do mjesec i pol dana trebali biti završeni – napomenuo je Marko Ajček te dodao da je ovaj projekt od interesa ne samo za vatrogasce iz Gradine, nego i za mještane cijele općine.

– Vatrogasno spremište služit će za garažiranje vatrogasnih vozila, ali ujedno i za skladištenje vatrogasne opreme, a također i sa popratnim sadržajima, za boravak vatrogasaca, ne samo DVD Gradina nego i vatrogasaca iz cijele općine. I sami znamo koliko je vatrogasna služba važna za sigurnost mještana, od požara, raznih akcidentnih situacija, poput poplava i potresa, ali i situacije u kojoj se sad nalazimo. Od početka neposredne opasnosti zaraze koronavirusom, Gradinski su vatrogasci u prvom stupnju pripravnosti i svaki od njih na svoj način brine o sigurnosti naših mještana, za što im se posebno zahvaljujem – rekao je načelnik Ajček, napomenuvši da je razlog gradnje vatrogasnog spremišta bio i više nego očit s obzirom da pravog spremišta nisu imali, a vatrogasna vozila parkirali su u starim garažama koje više ne postoje i koje su bile u derutnom stanju.

-Ovu priču smo htjeli započeti i znatno ranije no nije bilo mogućnosti za to. Izgradnju vatrogasnog spremišta, kao i parkirališta za vatrogasna vozila koje će biti završeno iza radova na spremištu, prijavili smo Ministarstvu regionalnog razvoja i na fondove EU od kojih smo dobili 200.000 kuna, a ostatak će financirati Općina Gradina – zaključio je.

