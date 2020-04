OTVORILI VRATA Istražili smo što su kupci danas tržili u trgovinama koje su opet počele s radom

Sve trgovine odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od danas (ponedjeljak) su, nakon više od mjesec dana od zatvaranja, opet otvorile svoja vrata za kupce i to u prvoj od tri faze popuštanja mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa Covid-19.

Kako je izgledao prvi dan kupovine odjeće, namještaja, obuće, ukrasa za dom i ostalog, provjerili smo u trgovinama na području Virovitice. Ono što je svima zajedničko je da je na ulazu obavezna dezinfekcija ruku te da je neki od zaposlenika zadužen i za kontrolu kupaca. Prodavači koriste maske i rukavice. U onim trgovinama u kojima prodavači nisu od kupaca odvojeni pleksiglasom na blagajni ili pultu, kupci se pridržavaju razmaka od dva metra od blagajne i u njenoj se blizini zadržavaju što je najkraće moguće tijekom plaćanja.

U većini trgovina, doznajemo, danas nije bilo problema niti nekontrolirane gužve – kupci su se pridržavali svih mjera zaštite.

KUPCIMA KOŠARICA ILI BROJ

Prvu obvezu – da u određenom objektu može biti samo određen broj kupaca (najveći dopušteni broj kupaca koji mogu u isto vrijeme biti u trgovini dobije se kad se neto površina trgovine u četvornim metrima podijeli sa 7) u trgovinama su riješili tako da su kupci dobili broj ili košaricu. U trgovinama koje smo obišli, tako se broj kupaca koji su u isto vrijeme mogli biti u trgovini kretao različito. Od jednog, pa sve do čak 40, ovisno o veličini trgovine.

– Pravila su stroga i ako nam uđe obitelj sa četiri člana, svaki od njih uzima svoju košaricu. Kod nas je od devet ujutro gužva, ali kupci poštuju sve mjere. Čekaju na svoju košaricu vani, ako su sve košarice zauzete u trgovini i poštuju sve mjere razmaka i dezinfekcije – rekli su nam u jednoj trgovini dječjom odjećom i obućom, gdje je cijeli dan bilo kupaca. Zaposlenice nose maske i rukavice. Isprobavanja odjeće nema – sve što se vrati će, sukladno preporukama Stožera, kažu, nakon povrata pet dana biti u izolaciji. Rad je organiziran u dvije smjene, s pauzom od 14 do 15 sati za dezinfekciju trgovine.

U drugoj trgovini, odjećom i obućom za odrasle, ističu kako su iskoristili brojeve za kontrolu kupaca i da se svi drže propisanih mjera. Oni pak dozvoljavaju isprobavanje odjeće u garderobama i to samo ako je nužno. – Isprobanu odjeću stavljamo odmah van ponude i pet dana bit će u posebnoj prostoriji, gdje će biti i sva vraćena odjeća i obuća. Budući da se mjesec dana ništa od odjeće nije moglo kupiti, imamo dosta kupaca, ali se svi drže mjera, razmaka i ostalog. Kupuje se pomalo sve, i toplija odjeća na sezonskom popustu, kao i nova kolekcija s kratkim rukavima – kažu nam u drugoj trgovini, u kojoj se radi od 9 do 19 sati.

U trgovinama Amadeus Plus organizirali su rad u dvije smjene, s pauzom od 14 do 15 sati, za čišćenje i dezinfekciju površina. – U trgovini može biti najviše 20 kupaca u isto vrijeme, a odjeću ne mogu isprobati, nego je nose kući i vraćaju ako im ne odgovara. Najviše se traži obuća, konkretno tenisice. Kupci su došli informirani. Znaju da isprobavanja nema i da obuću mogu vratiti te da će pet dana nakon toga biti stavljena van prodaje. Svi se pridržavaju svih mjera zaštite, od dezinfekcije ruku na ulazu u trgovinu, do razmaka od najmanje dva metra, pa i prilikom plaćanja na blagajni – kažu nam u Amadeus Plus trgovini u Virovitici. Djelatnice nose maske i rukavice, a kako bi kupci što manje dolazili u kontakt s odjećom, one su sa vješalica skidale npr. majice ili košulje i pokazivale ih kupcima, nakon što su ih uputili što im točno iz asortimana treba.

MOGLI ISPROBATI OBUĆU

U jednoj trgovini specijaliziranoj za sportsku opremu također smo zatekli kako se svi drže strogih pravila.

-Što se tiče situacije unutar trgovine, vrlo smo zadovoljni. Kupci poštuju ono što im se kaže, a u prostoru ne smije biti više od njih 15. Što se tiče odjeće, isprobavanje nije dozvoljeno. Djelujemo po principu “okom gledaš i kupiš”. Svaki kupac ima pravo vratiti robu i dobiti povrat novca ili pravo zamjene za drugi artikl, u slučaju da mu ne odgovara veličina, nakon što artikle isproba u svom domu. U takvim slučajevima vraćena roba nosi se u posebnu prostoriju za dezinfekciju i tamo se nalazi pet dana – kaže nam Ivan, djelatnik u trgovini sportskom opremom.

S obućom je situacija nešto drugačija. Kupci, kaže, mogu artikle isprobati u trgovini, a obuća se posebnim sredstvom dezinficira prije i nakon isprobavanja. Rukavice i maska obavezni su za svakog djelatnika u trgovini.

KUPUJU TEPIHE, PARKETE, STOLNJAKE

Iako je trgovina “Moj dom” radila i tijekom ovih mjesec dana, budući da im je dio asortimana vezan uz građevinski materijal (keramičke pločice i ostalo), danas su imali znatno veći broj kupaca koji su, kako kaže vlasnik Danijel Pokupić, “došli kupiti sve ono što nisu mogli u zadnjih nekoliko tjedana”. Vratili su im se i redovni kupci iz drugih sredina, s područja cijele naše županije.

– Došli su po tepihe, tepisone, uglavnom sve što su kupovali i prije mjera, odnosno, po sve iz našeg asortimana. Znali su doći i prijašnjih tjedana, ali morali smo objašnjavati kako smijemo prodavati isključivo određene artikle i zamolili ih za razumijevanje. Drago nam je što su nam se kupci vratili i što se svi drže propisanih mjera – objašnjava D. Pokupić. Ističe kako je uz obaveznu dezinfekciju ruku na ulazu u trgovinu, nužno držati se i razmaka, odnosno svih mjera zaštite.

Trgovina je prostrana da u njoj, sukladno računici, može biti 15 kupaca, kaže, ali takve gužve nije bilo danas – dok su neki birali unutra, drugi su razgledali ponudu na vanjskom prostoru. – Možda ih je danas zbunila pauza između 13 i 14 sati, kada smo zbog smjenskog rada dezinficirali površine, pa nismo radili s kupcima, no mislim da će se svi i na to priviknuti. Nama je dobro što smo, makar djelomično, uspjeli raditi s kupcima ovih mjesec dana. Nije ih bilo kao inače, ali smo ipak radili. Moglo je biti i gore – optimistično kaže D. Pokupić.

Posla je bilo i u trgovini Optimum u Virovitici, gdje su kupci, nakon jednomjesečne stanke, došli potražiti novi tepih, linoleum, stolnjake, ali i druge proizvode. – Danas smo imali puno kupaca, koji su u trgovinu ulazili jedan po jedan. Bili su strpljivi i čekali da poslužimo kupca. Kad bi jedan izašao iz trgovine, tek tada bi ušao drugi. Dezinficirali bi ruke i objasnili nam što trebaju od proizvoda, pa bismo im to donijeli ili pokazali. Nastojali smo zaista da nitko ne dira površine, ako baš ne mora – ističe prodavačica u trgovini. Objašnjava da je svakako teže kupiti “na slijepo” tepih, koji je nužno “isprobati” rukama zbog teksture, pa su apelirali na kupce da u tim slučajevima svakako moraju imati rukavice. – Kupci su zaista bili disciplinirani i nismo imali nikakvih problema – kažu u trgovini.

ODJEĆA ZA DJECU MEĐU TRAŽENIJIM ARTIKLIMA

Puno kupaca bilo je danas u trgovinama koje nude dječju odjeću i obuću.

– Djevojčica nam brzo raste, a ovih mjesec dana, stvarno nismo imali gdje kupiti odjeću za nju. Budući da sam trudna, išli smo samo u osnovnu kupovinu do sada. Danas smo morali skočiti kupiti par stvari za nju, jednostavno da ima što nositi. Sve što nosi na sebi je već prerasla – ispričala je majka Marijana iz Virovitice. Ističe kako je više nije toliko strah pandemije, ali da će i dalje biti oprezna i maksimalno izbjegavati gužve u trgovinama, koje ne voli.

U kupovini su danas bile Blanka i kćer Nika iz Špišić Bukovice.

-Izašle smo vidjeti ponudu u trgovini dječjom odjećom, budući da Nika brzo raste i da joj nova odjeća treba. Tjednima, otkako su bile mjere na snazi, nisam nikud išla, osim u nabavku hrane. Promijenili smo način kako razmišljamo o kupovini, kupujemo samo osnovno i Niki je ovo izlazak van nakon jako puno vremena, i to opravdan – rekla nam je majka Blanka. (www.icv.hr, ts, mlo)