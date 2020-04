FOTO Prošlo je dva tjedna od ponovnog otvaranja virovitičke Gradske tržnice: Provjerili smo kako su novim režimom zadovoljni prodavači i kupci

Nakon što je Nacionalni stožer civilne zaštite donio odluku kojom dopušta rad tržnicama koje su osigurale visoke higijenske i sigurnosne uvjete, unutarnji dio Gradske tržnice u Virovitici u pogonu je od 9. travnja, dok je vanjski dio otvoren već tjedan dana kasnije.

Oni koji redovito kupuju na virovitičkoj Gradskoj tržnici “došli su na svoje”, jer ponovno mogu kupovati proizvode iz domaćeg uzgoja OPG-ova s područja Virovitičko-podravske županije.

Jedna od prodavačica na virovitičkoj tržnici je i Jelica Pribil, na čijem štandu možete pronaći svježe domaće sezonsko povrće.

-Sretna sam i zadovoljna što se sve ponovno pokrenulo i što ponovno možemo na ovaj način kupcima ponuditi svoje proizvode. Uvjeti su takvi kakvi jesu, mjere su stroge, ali ljudi ih poštuju. Danas sam došla čak ujutro u pola 4 kako bi zauzela klupu i pripremila štand, nisam još zadovoljna prometom, ali nadam se da će uskoro i taj dio procvjetati – rekla nam je Jelica Pribil.

Na vanjskom dijelu tržnice prodavači nude domaće presadnice cvijeća iz domaćeg uzgoja, a moguće je kupiti i presadnice povrća – “flance”.

Zadovoljan prodajom je Marijan Prpić iz virovitičkog prigradskog naselja Podgorja.

-Ne mogu reći da nejde, ima ljudi, kupuje se, zadovoljan sam prodajom. Vjerujem da će situacija uskoro biti još bolja i što se tiče posla, ali i cjelokupno vezano uz pandemiju koronavirusa. Ljudima je već teško biti u kući, željni su posla, žele izaći van i urediti svoje vrtove i okućnice, nadam se da će se sve uskoro pokrenuti i doći na barem približnu razinu koja je bila i prije ovog virusa – dodao je Prpić.

Od ponedjeljka do petka trgovine u prostoru tržnice rade od 8 do 17 sati, a subotom od 8 do 14 sati, dok je radno vrijeme prodaje na štandovima od 8 do 13 sati od ponedjeljka do subote.

Direktor Poslovnog parka Matija Mustač kaže kako je prodavačima na tržnici na raspolaganju ukupno 35 klupa koje su organizirane sukladno svim preporukama nadležnih stožera.

Interes za domaćim proizvodima je velik, što pokazuje povećan broj kupaca na tržnici. Prodavači nose maske i rukavice, na prostoru tržnice može biti najviše 50 osoba, a svaka osoba koja ulazi mora dezinficirati ruke i pridržavati se propisanog razmaka od najmanje dva metra, kao i drugih mjera vezanih uz suzbijanje pandemije koronavirusa. S obzirom na trenutnu situaciju i mjere koje su na snazi, Nacionalni stožer je naredio pojačane kontrole na tržnicama.

-Mi smo svoje uvjete ispunili, a sada je sve na kupcima i prodavačima. Apeliram na sve građane koji se kreću na prostoru Gradske tržnice da poštuju propisane uvjete kako bi na kraju svi bili zadovoljni – istaknuo je voditelj tržnice Zdenko Hercigonja.

Svjedočili smo i danas kako pojedini kupci povremeno “zaborave” na držanje razmaka, što je nužno jer zaista postoji mogućnost da inspekcije zabrane rad tržnici zbog nepridržavanja mjera kupaca. Iz Nacionalnog stožera više su puta naglasili da neće tolerirati kršenje mjera na tržnicama.

– Inače samo kupujem na našoj tržnici i jedva sam dočekao da se ponovno otvori. Volim znati da konzumiram domaće i da istovremeno pomažem našim proizvođačima. Danas je malo gužva, no trudimo se držati razmak – rekao je Stjepan iz Virovitice.

Budite odgovorni i pričekajte koji trenutak kako bi došli na red, budite na razmaku od ostalih kupaca kako bi i dalje mogli kupovati domaće proizvode na virovitičkoj tržnici. Ni vama, ali ni prodavačima nije u interesu da se zbog kršenja mjera mora zatvoriti.

(www.icv.hr, ts, mlo, foto: M. Rođak)