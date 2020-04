U Hrvatskoj 68 novih slučajeva zaraze, ukupno 1079, preminula još jedna osoba

03.04 – 14:00 U Hrvatskoj 68 novih slučajeva zaraze, ukupno je 1079 osoba oboljelo od Covid-19. Jedna osoba je preminula, a njih 92 je ozdravilo, dok je 39 osoba na respiratoru, kazao je ministar Vili Beroš.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako je zabilježeno 45 slučajeva kršenja rada u ugostiteljskim objektima. U Splitsko-dalmatinskoj zabilježeno je 14 takvih slučajeva, a u Zagrebačkoj županiji je 10 takvih slučajeva. To su dvije županije s najviše takvih slučajeva.

– Prilično je veliki broj oboljelih u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali to je incident koji se dogodio na granici sa Slovenijom, pa je prenesen u Pregradu. U Osječkoj imamo nekoliko njih koji su povezani sa zdravstvenim sustavom. No ne bih istaknuo neko veliko žarište – kazao je Krunoslav Capak.



– Imamo neki ritam od 100.000 propusnica dnevno. Ako nastavimo tim ritmom, one bi s epidemiološke strane počele gubiti smisao. Ako radiš u istom mjestu, ne treba ti propusnica. Firme trebaju dati propusnice onima koji moraju putovati, ne može biti situacija da svima treba propusnica, tada se gubi smisao. Sve je ovo digitalno zapisano. Pozivam sve da dobro razmisle u interesu ne samo svoje firme, nego u interesu zdravlja obitelji, nacije, da budu restriktivni kad stavljaju ljude na popis i da daju samo na ono razdoblje kad treba da taj djelatnik napusti prebivalište – rekao je Božinović te dodao kako osluškuju javnost i da će se prilagođavati svakoj situaciji, posebno kad se radi o manjim općinama.

– Cijelo vrijeme balansiramo između dva zahtjeva koja su pred ovim stožerom: kako održati povoljnu epidemiološku situaciju i kako omogućiti s druge strane da život ide dalje – rekao je Božinović.

02.04 – 14:00 U Hrvatskoj 48 novih slučajeva zaraze, ukupno je 1011 oboljelih od Covid-19. Oporavljenih je 88, a jedna osoba je preminula, piše Večernji.hr.

– Stanje je dobro jer građani poštuju mjere. Ono što me žalosti su vijesti koje dolaze iz Zadra, Šibenika i Splita gdje se mladi okupljaju, piju pića i zabavljaju se. Time ugoržavaju sebe, zdravlje svoje obitelji i zdravlje nacije – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’ Alemka Markotić je rekla da nemamo povećanje broja ljudi na respiratoru.

– Molim sve koji još nisu shvatili da su to teške situacije koje mogu završiti smrću. Molimo sugrađane na jugu da pokažu da su bolji od drugih i ne dajte koroni da se širi – kazala je.

– Ovo je izuzetno povoljna situacija. Ovo o ponašanju naših građana ne zvuči dobro. Potrebno je neko vrijeme da imamo rezultate takvog ponašanja – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– U drugim županijama je krivulja položenija nego na jugu – dodao je. Ponovio ja ovo nije vrijeme za putovanja.

– Pozivamo sve da zbog ove epidemije nije pametno poduzimati putovanja – rekao je Capak. Ministar Davor Božinović je dodao da se odgoda putovanja, pogotovo za Uskrs, odnosi i na putovanja unutar Hrvatske.

Kazao je na terenu oko 20 000 policajaca, a svakodnevno ih je 7000 angažiranih na poslovima diljem Hrvatske.

– Činjenica je da postoje protupravna ponašanja…svaki dan govorim podatke o kršenju. Zaprimili smo 3665 dojava, te je utvrđeno 1024 prekršaja samoizolacije – naveo je Božinović.

Dr. Markotić komentirala je Hrvate koji su se vratili iz stranih zemalja u kojima je veliki broj slučajeva i koji žele biti testirani.

– Oni će biti stavljeni pod nadzor. Ukoliko bude postojale indikacije za njihovo testiranje, bit će. Bez simptoma ovi testovi ne mogu biti – navela je ravnateljica Infektivne klinike ‘Dr. Fran Mihaljević’.

01.04 – 14:00 U Hrvatskoj novooboljelih je 96 , što čini ukupnu brojku od 963. Na respiratorima se nalazi 34 pacijenta , a testirano je 7683.

Oporavljenih ima 73, šest više nego jučer. Prosječna dob bolesnika je 48 godina, a nešto je veći postotak oboljelih muškaraca od žena. Više od 20 tisuća ljudi u samoizolaciji, a među njima je i 1446 zdravstvenih djelatnika, piše Večernji.hr.

– Mi ne znamo u kojoj smo fazi naše utakmice. Ono što je sigurno da ako treba igrat ćemo produžetke. To treba znači da popuštanja nema i da moramo provoditi striktno naše mjere. Reći ću vam i sljedeće, zahvaljujem se svima koji nam daje podršku, ali nismo mi tim koji igra. Igra cijela nacija. Mi ćemo samo davati smjer – kazao je ministar Vili Beroš.

– 354 osobe su na bolničkom liječenju. To su oni sa srednjeteškom bolešću, no ima i onih s laganim simptomima koji ne mogu si osigurati samoizolaciju – kazala je doktorica Alemka Markotić.

Ministar Davor Božinović kazao je da napuštanje mjesto prebivalište može napustiti od 01. travnja samo s e-propusnicom.

– Što se tiče kršenja napuštanja mjesta prebivališta, ona je na snazi od 24.03 i do sada je zabilježeno 6700 slučajeva. Međutim, izrečene su kazne u stotinjak slučajeva kad je bilo riječ o osobama koje su prekršile samoizolaciju. – ispričao je Božinović

31.03 – 14:00 Hrvatskoj je novooboljelih 77 osoba od koronavirusa, čime se broj oboljelih penje na 867 bolesnika. Ukupno je obavljeno 7015 testiranja, a oporavljenih od koronavirusa je 67. Još je pet pacijenta stavljeno na respirator, a ukupno ih je sada 32, piše Večernji.hr.

– To je isto kao i jučer i pokazuje da su naše mjere dobre. Nakon inicijalnog šoka koji je zadesio zdravstveni sustav i nakon potresa, hrvatski zdravstveni sustav se vraća u normalu. Osim ovih mjera, postoji i povećana odgovornost svih nas za naše zdravlje. Život ne smije stati i neće stati – kazao je ministar Vili Beroš.

– Prva analiza pokazuje da nema povećanja oboljelih od koronavirusa zbog potresa u Zagrebu. No, podatke ćemo i dalje pratiti – kazao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ.

Capak je objavio i strukturu zdravstvenog sustava vezano na one koji su pozitivni na koronavirus: 50 liječnika, 10 stomatologa, 41 medicinska sestra, 5 ljekarnika, 7 djelatnika u administraciji, a 1200 djelatnika zdravstvenog sustava je u samoizolaciji.

– Imamo 41 osobu koja je mlađa od 20 godina, 101 koja je starija od 70 godina, od 50 do 59 je najčešća dobna struktura i nakon toga 40 do 49 godina – kazao je Capak.

Ministar Božinović istaknuo je kako u ovoj nevolji potresa nitko ne ostaje sam, te je kazao da su vatrogasci iz 10 gradova došlo je u pomoć zagrebačkim vatrogascima u sanaciji štete od potresa i zahvalio im se ovim putem.

Utvrđeno je 970 slučajeva kršenja samoizolacije, a bilo je preko 3000 prijava.

– Imamo javljanja nekoliko različitih informatičkih firmi s različitim rješenjima. Nama je u pravom redu važna sigurnost. Bez adekvatne provjere, ne možemo uvesti – kazao je Beroš o mogućnosti aplikacije kojom bi liječnici nadzirali stanje osoba u samoizolaciji.

– Infektolozi su se spojili na jednoj whatsapp platformi gdje se dopisuju i ne možemo reći da ima nekih novosti za cjepiva – kazala je Alemka Markotić, ravnateljica klinike ‘dr. Fran Mihaljević’ Markotić je osudila stigmatizaciju oboljelih od koronavirusa, te je navela da bolesnici imaju svoja prava i da se svatko može zaraziti. Istaknula je kako društvo im mora dati podršku i dodala:

– Oni kad ozdrave, oni praktički štite ostale. Oni koji su ozdravili nisu opasnost za nikoga – Nema značajnih promjena kad je riječ o simptomima. Više je bolesnika s srednje teškim simptomima, kao i onih na respiratoru. To je bilo za očekivati. Koliko je meni poznato, na respiratoru nema kritičnih. No, to se može brzo promijeniti. Rekli smo tko je na respiratoru, kritično je. No, nadamo se da će se oporaviti – rekla je Markotić.

– Ovo je nova bolest i mi o njoj tek učimo. Oformiran je novi tim u Ministarstvu – istaknuo je Beroš i naveo kako taj tim prikuplja znanstvene podatke iz cijelog svijeta i dodao: – Sve je događa kako smo predvidjeli.

– Nek humor ostane sutra smiješan – upozorio je ministar Božinović s obzirom da je sutra 1. april i naveo kao primjer dezinformacije vijest da je izmišljeno cijepivo protiv koronavirusa.

30.03 – 14:00 U Hrvatskoj je 77 novih slučajeva, ukupno je 790 zaraženo. 64 osoba je ozdravilo. Veseli nas što građani poštuju mjere i zato je naša linija linearna, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na redovnoj pressici Nacionalnog stožera civilne zaštite.

– U toj našoj borbi protiv koronavirusa, ima manji dio koji se ne pridržava mjera. Svaki dan se izvještava o onima koji su prekršili samoizolaciju. Ima i onih koji su se sami stavili u izolaciju. Netko treba nadzirati da li se netko prudržava mjera. To radi policija. U tome bi svakako pohvalio policiju – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– Svaka brojka je nezahvalna, jako je teško procijeniti hoće li se građani pridržavati. Ja sam jučer iznio svoje osobno viđenje kada bi mjere trebale popuštati. Molim vas da shvatite da je to procjena nas nekoliko i zaključili smo da je početak šestog mjeseca nešto okvirno i to na temelju osobne procjene – kazao je Capak ističući kako se ta procjena vrlo lako može pokazati pogrešnom.

– Kod 928 osoba je zabilježeno kršenje samoizolacije – kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

– Naša sudbina je u našim rukama. Virus se prenosi kontaktom i respiratornim putem. Ako se pridržavamo mjera, mi možemo spriječiti daljnje širenje. Ako slušamo mjere i održavamo distancu mogućnost zaraze možemo smanjiti na najmanju moguću mjeru – kazao je Beroš.

– Inicijalno je bilo veći broj bolesnika mlađe, srednje dobi. Brže su se oporavili. Većina ostalih procjenjuje se o stanju pacijenta. Oporavak će biti različit, ovisno o bolesniku. Zna se, kod nas i vani, da oko 23, 24 dana mogu biti pozitivni – kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

– Smije se izaći u skladu s uputama koje smo dali. Ne treba biti isključiv. Izađite, ali nemojte prilaziti jedni drugima na manje od jedan metar. Mogu se i prošetati ako će držati distanciju. Ali svima bih preporučio da ostanu doma – kazao je Capak.

– Bitno je da se ljudi ne grupiraju. Svatko onaj koji se na takav način ponaša smanjuje mogućnost da se zarazi ili da prenese virus na drugu osobu – kazao je Božinović.

– Svaka osoba koja je u samoizolaciji dobila je tu samoizolaciju s razlogom. Možda je bila u kontaktu s osobom koja je zaražena ili je bila negdje izvan Hrvatske gdje postoji zaraza. Ako pogledate situaciju u New Yorku, jedino što mogu napraviti jest da se zatvore izlaze unutra i van. Zato što smo svaki pozitivni slučaj stavili u izolaciju i što smo tražili sve njihove kontakte imamo linearnu brojku i ta linearna brojka nam omogućuje da imamo pozitivnu predikciju, naravno ako se budemo pridržavali toga da ostanemo u samoizolaciji. Ova mjera jako je važna. Virus ne možemo pobijediti lijekovima ni cjepivom jer ga nemamo, ali možemo izolacijom. Ako ćemo se toga držati, sve će biti dobro – rekao je Capak, piše Večernji.hr.

29.03 – 14:00 U Hrvatskoj je do 14 sati u nedjelju ukupno 56 novooboljelih, što daje broj od 713 oboljelih, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Rekao je i kako je tijekom jutra preminuo bolesnik u zagrebačkoj bolnici Dubrava, no istaknuo je kako je on bolesnik koji je još prije imao moždani udar, te mu se stanje zakompliciralo posljedicom koronavirusa. To daje ukupno šest preminulih osoba u Republici Hrvatskoj. Otpuštenih i ozdravljenih osoba je 52, na respiratoru je za sada 26 osoba, a obavljeno je ukupno 5900 testova, piše Večernji.hr.

– Stanje je zadovoljavajuće, rezultat je zajedničkih napora, vjerujem da ako ustrajemo na ovaj način da ćemo epidemiju proći sa što manje štetnih posljedica, odgovorno ponašanje je ključ uspjeha – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Beroš je izvijestio da je u Hrvatsku stiglo putem zajedničke nabave Europske komisije više od 800 respiratora, ali i kako se u 14.20 sati očekuje slijetanje aviona iz Šangaja u Zagreb s dodatnom medicinskom opremom, a nosi 13 tona zaštitne opreme.

– Naše obrambene pozicije su znatno ojačane, zdravstveni sustav imat će adekvatnu zaštitnu opremu – unio je Beroš malo pozitive.

Dr. Alemka Markotić je rekla kako se u posljednje vrijeme višestruko povećao broj testiranih.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao kako su do sada zaprimili 3042 prijave o kršenju samoizolacije, a utvrđeno je 893 osoba koje su kršile tu mjeru. Božinović je pozvao sve u izolaciji da se pridržavaju izdanih im mjera, dodavši kako će se situacija i dalje kontrolirati.

Od danas press konferencije Nacionalnog stožera više neće biti dva puta na dan, već jednom i to u 14 sati.

28.03 – 16:00 Od jutros koronavirus potvrđen je kod još 22 osobe, što je ukupno 657 zaraženih, a ozdravilo je 49 pacijenata, rečeno je na press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

– U posljednja 24 sata to je povećanje od 71 bolesnika, što je u usporedbi s prošla dva dana blago smanjenje. Preminulih je pet jer je preminuo još jedan bolesnik s hipertenzijom u anamnezi – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš

– Preminuli bolesnik je bio u rizičnoj skupini jer je imao povišeni krvni tlak. Treba uvijek ponavljati kroničnim bolesnicima da su oni jako ugroženi i moraju se čuvati. Nemamo informacija o novim pacijentima na respiratoru, ali nažalost realno je da možemo uskoro očekivati nove – rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

Samoizolacija je propisana za 20.070 osoba, među kojima je 1.135 bliskih kontakata i više od 500 medicinskih djelatnika.

Kada je riječ o respiratorima, ministar Beroš rekao je kako su Hrvatsku podijelili po regijama.

– U Zagrebu imamo 240 respiratora, od čega smo preraspodijelili 102. U Rijeci 65, u Splitu 112, u Osijeku 95. Riječ je o stacionarnim, imamo još 300 transportnih. Prema svim našim procjenama, iako ne možmo sa sigurnošću reći, broj ovih respiratora trebao bi daleko premašiti naše potrebe. A Vlada radi napore da osigura i dodatne na širem svjetskom tržištu – dodao je.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako je policija prikupila više od 3.000 dojava o kršenju samoizolacije, od čega je više od 800 slučajeva potvrđeno i bit će im naplaćene kazne.

– Što se tiče današnjeg dana, ja bih kazao da većina se ponaša u skladu s uputama i na tome im zahvaljujem. Tržnice koje smo danas otvorili, stanje je dobro. Nemamo dojava o kršenju epidemioloških mjera. Međutim, mi ulazimo u krtično važno razdoblje sljedećih nekoliko tjedana. Zato molim sve da ne izlaze bez nužne potrebe – rekao je Božinović.

28.03 – 09:00 U Hrvatskoj od jučer imamo 49 novih slučajeva, ukupno 635, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite. Rekao je da je većina novooboljelih iz posebne mikrolokacije u šibenskoj regiji gdje su se uvele nove mjere te očekuju smanjenje oboljelih nakon učinka tih mjera.

– Testirali smo 4938 bolesnika. Nažalost, preminulih je četvero. Noćas je preminula 92-godišnja bolesnica u Puli. Na respiratoru je 19 bolesnika, a otpuštenih i oporavljenih je 45 – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

– Donijeli smo mjere o otvaranju specijaliziranih trgovina na tržnicama zbog potresa. Policija je dobila upute da se prati kako se ta situacija odvija, poštuju li poslodavci te mjere. Sada ne planiramo nikakve nove mjere, a mjere koje smo poduzeli su dosta striktne i dalju određene rezultate. Uspjeh tih mjera ne ovisi o tome kako se one propisuju, nego kako se provode, a to je posao svakog građanina. Koliko ćemo biti dosljedniji u provedbi mjera, bit ćemo u stanju i dalje kontrolirati rast i on će biti linearan, a ne eksponencijalan – rekao je ministar Davor Božinović.

– Klinika za infektivne bolesti proglašena je institucijom koja prva prima zaražene koronom. Na respiratoru ih imamo 19 i ima 30 slobodnih respiratornih mjesta. Kapaciteti se polako približavaju kraju, a zato je već spremna i KB Dubrava za prihvat bolesnika – dodao je ministar Beroš.

Dr. Alemka Markotić zahvalila je svima i pohvalila sve koji danonoćno rade u Klinici za infektivne bolesti, liječnicima, specijalizantima, medicinskim sestrama, kuharicama i cijelom timu koji radi na testiranju za Covid-19.

– Bolesnici su blaže do srednje teži. Na respiratoru je 10 osoba, a jedna je kritično. Dio pacijenata imamo i kod kuće. Sada pratimo i blaže bolesti kako bismo i naučili nešto novo o bolesti i koje komplikacije se mogu pojaviti. Jasno je sada da i bolesnici s lakšim oblikom bolesti, ako to mogu, trebaju ostati doma jer tako ne opterećujemo zdravstveni sustav -rekla je Markotić.

27.03 – 16:00 Nacionalni stožer u 16 sati objavio je nove informacije o broju zaraženih od koronavirusa u Hrvatskoj. Kako je rečeno, u Hrvatskoj je od jutra novooboljelih od koronavirusa 35, a ukupan broj je 586. Troje ljudi pozitivnih na koronavirus je umrlo, dok ih je 37 izliječeno.

Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je kako je od jučer porast od 91 oboljelih.

– Razlog tome je nova biolokacija na području Biograda i Zadra koja je počela najvjerojatnije u Biogradskoj bolnici te se prenijela na Zadar. U Zadarskoj bolnici je situacija stavljena pod nadzor i omogućeno je nesmetano pružanje zdravstvene zaštite, dok zbog situacije u bolnici u Biogradu i činjenice da je značajan dio radnika u samoizolaciji, odlučeno je da se bolnica dezinficira i prenamjeni u bolnicu za sve bolesnike s tog područja koji će biti COVID-19 pozitivni – rekao je ministar Beroš.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je kako imamo porast broja oboljelih među zdravstvenim djelatnicima.

– U Biogradu su dva liječnika bila pozitivna. U međuvremenu imamo 9 novooboljelih na području Biograda i Zadra od kojeg su tri pacijentice u bolnici u Biogradu. Imamo jednu medicinsku sestru i člana njezine obitelji i jednog zdravstvenog djelatnika zadarske bolnice koji je bio u kontaktu s jednim od oboljelih iz biogradske bolnice, a ostali slučajevi nemaju veze s biogradskom i zadarskom bolnicom. U kontaktu smo s epidemiolozima koji pažljivo razmatraju situaciju. Stavili su 150 zdravstvenih djelatnika u samoizolaciju i 80 nezdravstvenog osoblja. Pažljivo prate kontakte od ljudi koji nisu u vezi s bolnicama – kazao je Capak.

– Iz Zadra imamo 34 liječnika, to su liječnici i specijalisti u zdravstvenim ustanovama, te 9 medicinskih sestara i tehničara i tri stomatologa – dodao je Capak.

27.3 – 09:00 Nacionalni stožer civilne zaštite na redovnoj press konferenciji izvijestio je kako je u Hrvatskoj potvrđen 551 slučaj zaraze koronavirusom. Ministar zdravstva VIli Beroš je potvrdio da su jučer dvije osobe umrle od posljedica uzrokovanih koronavirusom te iskazao sućut obitelji i prijateljima.

– Imamo 56 novih bolesnika, što daje brojku od 551 bolesnika. U protekla 24 sata detektirano je 70 novih bolesnika. I dalje smo u fazi linearnog, a ne eksponencijalnog rasta što je dobro. 4482 testiranja su učinjena, u zadnja 24 sata 524 testiranja. Prosječena dob je 48,02 godine, a postotak bolesnika iznad 60 godina je 25 posto – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš, naglasivši kako je ozdravilo 37 osoba.

– Nadajmo se da će najveći dio pokazati znakove oporavka. Nadam se da će našim zajedničkim naporima doći do toga – rekao je.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da to što nam je rast linearan pokazuje da se građani pridržavaju uputa.

– Prva odluka se odnosi na dopuštenje rada određenih specijaliziranih trgovina u sastavu tržnica kako bi se povećao kapacitet opskrbe hrvatskih građana i pomoglo hrvatskoj poljopivredi. To su dućani koji prodaju hranu, higijenske artikle, poljoprivredne trgovine i dućani koji prodaju hranu za životinje – rekao je Božinović o prvom ublažavanju mjera.

Naglasio je kako Stožeri civilne zaštite moraju posebnu pozornost obratiti na situaciju na tržnicama.

– Kad se provjeri je li sve u redu, kroz par sati, očekujemo da će te trgovine početi raditi. Drugo izuzeće se odnosi na rad prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal i to za područje Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije i to zbog posljedica za saniranje štete od potresa. Dokle god postoji linearni rast popuštat ćemo mjere kako bismo sve više i sve optimalnije funckionirali u ovim izvanrednim uvjetima – rekao je ministar.

Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt upozorio je građane da su se počeli pojavljivati prevaranti koji se predstavljaju kao volonteri.

– Ne otvarajte vrata onima koji od vas traže novac. Naši volonteri ne traže novac. Molim sve one koje su volonteri tražili novac neka to dojave našoj policiji. Mi skrbimo za oko 10 tisuća obitelji – rekao je i zamolio građane da volontere ne doživljavaju kao kurirsku službu.

781 osoba je u kršenju mjera izolacije.

Ministar Božinović je rekao da je 781 osoba uhvaćena u kršenju mjere samoizolacije te je policija o tome obavijestila Državni inspektorat.

26.3. – 23:00 Danas poslijepodne u Slavonskom Brodu preminula je 65-godišnjakinja koja je bila pozitivna na Covid-19. Bila je onkolokoški bolesnik, objavljeno je na internetskim stranicama Stožera civilne zaštite. Riječ je o trećoj žrtvi zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, piše Večernji.hr.

Prema pisanju portala sbplus.hr, žena je noćas iza ponoći dovezena na Objedinjeni hitni prijem slavonskobrodske Opće bolnice dr. Josip Benčević u teškom stanju s otprije dijagnosticiranim karcinomom. Mada pacijentica nije bila u samoizolaciji niti su postojali simptomi koji bi ukazivali na prisutnost koronavirusa, tim koji je pacijenticu primio i pregledao odlučio je uzeti uzorak i poslati ga na analizu u Zagreb. Nakon toga, pacijentica je smještena u posebnu jedinicu Objedinjenog hitnog prijema.

Oko 16 sati, iz Zagreba je stigao nalaz s dijagnozom da je pozitivna na COVID-19, a sat vremena kasnije pacijentica je preminula. Zbog toga, cijeli Objedinjeni hitni prijem je dezinficiran, a prijem pacijenata je nastavljen.

26.03. – 16:00 U odnosu na jutro, u Hrvatskoj je zabilježeno još 14 pozitivnih bolesnika, odnosno sada ukupno oboljelih ima 495. Nažalost, Hrvatska je danas zabilježila drugi smrtni slučaj uzrokovan koronavirusom.

– Tijekom jutra je preminuo bolesnik koji je imao 74 godine, koji je iz Zagreba i koji je bio onkološki bolesnik. Izražavamo sućut njegovoj obitelji. Zajedno se moramo boriti protiv ove infekcije – kazao je ministar Beroš.

Između ostalog, istaknuo je kako je prerano govoriti o trendovima, ali ako se današnje povećanje usporedi s posljednja tri dana, smatra da poduzete mjere daju rezultate.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Doktor Fran Mihaljević“ Alemka Markotić rekla je kako je trenutno 8 pacijenata na respiratoru, a troje od njih u nešto težem stanju.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je kako je potpisao odluku koja se odnosi na vozače u međunarodnom transportu.

– Dali smo preporuku ranije da svi vozači koji su hrvatski državljani mogu nastaviti svoj posao pod uvjetom da su u karanteni kada su u Hrvatskoj. Odlučili smo sada malo to liberalizirati. Vozači mogu sada koristiti kućnu samoizolaciju umjesto karantene i ako osjete kakve simptome moraju se javiti. Ako postoji netko tko nema uvjete za kućnu izolaciju, oni i dalje mogu boraviti u karanteni. Oni koji borave u zemlji manje od 24 sata dužni su boraviti u kabini teretnog vozila – rekao je te dodao da razmišljaju o liberalizaciji strogih pravila.

– Razmotrit ćemo i druge mjere. Večeras ćemo razmisliti o otvaranju specijaliziranih trgovina unutar tržnica, ali ćemo propisati vrlo striktne mjere vlasniku. To će se kontrolirati vrlo strogo – rekao je Božinović i ponovno apelirao na trgovce.

– Neka ljudi pričekaju vani, neka se toplije obuku i neka drže razmak jedni od drugih. Ne trebaju cijele obitelji i djeca ići u kupovinu, neka ide samo jedna osoba. Pozivam sve koji mogu, neka organiziraju prodaju, odnosno kupovinu online – rekao je Božinović.

– Ne želimo ići prema strožim mjerema, želimo održati balans. Samo onaj tko sebe štiti, najbolje štiti – dodao je.

26.03. – 09:00 U Hrvatskoj potvrđeno 39 novih slučajeva, rekao je ministar Vili Beroš na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

– Nema eksponencijalnog rasta i to je od iznimne važnosti – rekao je ministar te dodao kako je na respiratoru 14 bolesnika, što u ukupnom broju čini 3 posto, čime je zadovoljan jer su očekivali da će biti 5 posto.

– U zdravstvenom sustavu imamo 19 liječnika specijalista koji su pozitivni, 6 specijalizanata, 7 medicinskih sestara i 2 stomatologa – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak te dodao da je u samoizolaciji 18.601 građana, nadziru se 2347 kotakata, a 536 zdravstvenih djelatnika je u samoizolaciji.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina kazao je da su zaražena i dva policajca.

– Policijski službenici su najveća potpora zdravstvenom sustavu pa smo mi stalno provodili preventivne mjere i naši službenici su u mjerama samoizolacije, oko 90 njih. Sad se provode epidemiološki izvidi i nema veći broj kontakata sa zaraženima – rekao je.

– 80 posto bolesnika na respiratoru imaju kronične bolesti. Nešto su niže dobne skupine, oko 60 do 61 godinu – kazala je ravnateljica Klinike “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić dodajući da je to očekivano te upozorila da svi trebamo pomoći osobama starije životne dobi. Naglasila je da je životno ugrožen svatko tko je na intenzivnoj.

– Što se tiče testiranja držimo se pravila koje uspješni dio zemalja koristi. Obzirom na veliki broj pitanja i sugestija kolega iz šire znanstvene zajednice ja ću se potruditi i napraviti cijeli niz pitanja za kolege. To će biti konkretna pitanja i molit ćemo konkretne odgovore kako kolege predlažu testiranja. Tražit ćemo da nam daju odgovore na to što znači povećanje testiranja – kazala je Alemka Markotić te dodala da testiranje ne može nadomjestiti odgovorno ponašanje.

– To je osnovni mehanizam. Testiranje je dobrodošlo i potrebno je – naglasila je

– Mi jesmo testirali sve osobe u samoizolaciji i kontakte. Testirali smo i one koji su bili u direktom kontaktu s pozitivnima zbog toga da oslobodimo ove sekundarne kontakte. Trebali bi pojačati testiranja u zdravstvenim ustanovama, onih koji su bili u kontaktu kao i onih koji rade na odjelima gdje su kronični bolesnici – rekao je Capak.

25.03. – 16:00 U Republici Hrvatskoj je zabilježeno 442 slučaja zaraze, od jutra imamo 24 novooboljela, objavljeno je to na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera.

– U zadnja 24 sata zaraženo je 60 novih osoba, što znači da nam se broj ne povećava. U subotu smo imali 87 novih slučajeva, ali nakon toga taj broj pada. To daje nadu da će naš rast slučajeva biti više položen nego uspravan – rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Potvrdio je da je patološki nalaz umrle osobe iz Istre pokazao da je osoba umrla od koronavirusa. Ozdravile su 22 osobe.

– Nemamo novih pacijenata na respiratoru, ali jedan od tih bolesnika je u pogoršanju – rekla je dr. Alemka Markotić.

25.03. – 09:00 Od jučer u 16 sati imamo 36 novih slučajeva zaraze koronavirusom, ukupno 418, objavio je ministar zdravstva Vili Beroš na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

– Na respiratoru je deset osoba i to sedam u Zagrebu, dvije u Osijeku te jedan u Rijeci – izvijestio je ministar.

– Imamo više od 2000 kontakata. Od ukupno testiranih 12 posto je pozitivnih. 57 posto su muški, 43 posto zaraženih su žene. Imamo 15 bolničkih liječnika koji su pozitivni, 7 medicinskih sestara, jednog liječnika opće prakse – rekao je ravnatej HZJZ-a Krunoslav Capak te dodao kako trenutno obrađuju dva žarišta u Osijeku o kojima će detalje reći poslijepodne.

– Tri pripadnika Hrvatske vojske na misiji u Litvi su pozitivna. 39 pripadnika je stavljeno u samoizolaciju. Za jednog se čekaju rezultati – rekao je general Boris Zdilar te dodao kako zaraženi vojnici imaju blaže simptome i nemaju komplikacija.

24.03. – 16:00 Od jutra je u Hrvatskoj zabilježen još 21 slučaj zaraze koronavirusom, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite na redovnoj press konferenciji.

– Novozaraženih je 21 od 9 sati ujutro, ukupno 382. To znači da je današnje povećanje 67. To je još u okviru onoga što smo predviđali. Veseli me što je broj ozdravljenih 16 te su oni otpušteni – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ministar Božinović zahvalio se Italiji na 26 šatora koje su, usprkos teškoj situaciju u zemlji, poslali Hrvatskoj. Naglasio je kako su svi redovi policije maksimalno angažirani, uključujući i kriminalističku.

– Vrlo učinkovito rješavaju sva pitanja kršenja zakona vezana uz ovu epidemiju. I ne samo policija nego i druge službe. Prije sat, dva su me izvijestili kako je Državni inspektorat učinkovit ne samo po pitanju kršenja samoizolacije nego i kod kontroliranja cijena. Žao mi je što među nama postoje oni koji pokušavaju dodatno zaraditi na dječjim potrepštinama i najbitnijim namirnicama. Nećemo to zaboraviti – rekao je.

Ravnateljica Infektivne kilinike “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić rekla je da kod oboljelih nema promjena što se tiče zdravstvenog stanja.

24.03 – 09:00 Održana je još jedna redovna press konferencija Nacionalnog stožera civilne zaštite na kojoj su javnosti izneseni novi podaci vezani uz situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj.

– Jutros imamo ukupno 361 bolesnika s potvrdom Covid-19, što je 46 bolesnika više u odnosu na jučer u 16 sati. Iako ta brojka na prvi pogled zvuči velika, zadovoljni smo jer je nešto manja od onoga što smo očekivali. Ukupno je testirano 3013 bolesnika, došlo je do pogoršanja kliničkog stanja kod jednog bolesnika pa sada imamo 6 na mehaničkoj ventilaciji s tim da je njihovo stanje i dalje stabilno – rekao je ministar Vili Beroš, piše Večernji.hr.

– Kada govorimo o prosječnoj dobi bolesnika, ona je 49,05 godina, 56 posto oboljelih su muškarci, a 44 žene. U dobnoj skupini od 60 do 70 godina imamo 12,7 oboljelih, odnosno od 70 do 80 godina 6,1 oboljelih. To su dobri rezultati, možemo i moramo bolje – dodao je.

Dr. Alemka Markotić potvrdila je kako je šest bolesnika na respiratoru, no nada se da će svih šest biti izliječeni.

– Ukupno je hospitalizirano u bolnici 39 bolesnika. Molim sve još jednom da se pridržavaju svih mjera, to je za sve dobro, i njih i nas – kazala je Markotić.

Krunoslav Capak ponovio je kojih se mjera treba pridržavati.

– Vremenske prilike, hladnoća i snijeg ponovno su nas vratile u zatvorene prostore. Moram naglasiti nekoliko stvari koje se tiču sprečavanja širenja u zatvorenim prostorima. Od iznimne je važnosti da se držimo higijenskih preporuka o kojima govorimo već mjesec dana, a to je redovito i često higijensko pranje ruku, redovito čišćenje i dezinfekcija svih površina koje se često dodiruju – rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– U gradu Zagrebu je oboljelo 163, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 2, u Brodsko-posavskoj 2, Dubroivačko-neretvanska 19, Istarska 34, Karlovačka 16, Koprivničko-križevačka 1, Krapinsko-zagorska 28, Ličko-senjska 1, Međimurska 1, Osječko-baranjska 13, Primorsko-goranska 28, Sisačko-moslovačka 5, Splitsko-dalmatinska 17, Šibensko-kninska 14, Varaždinska 11, Zadarska 3, Zagrebačka 3 – rekao je Capak.

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta se provodi, kazao je na konferenciji ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

– Hrvatska policija zabranjuje odlazak izvan mjesta prebivališta osim onih koji su navedeni kao zanimanja i situacije za koje se izdaju posebne dozvole. Dozvole se trebaju zatražiti online, putem maila – rekao je Božinović. Još je jednom apelirao na poslodavce da organiziraju minimalan broj ljudi na poslovima.

23.03 – 16:00 Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za medije iznio je nove podatke o koronavirusu u Hrvatskoj, piše Večernji.hr.

– Imamo devet potvrđenih novooboljelih te ukupno 315 zaraženih. Vrši se 2757 testiranja. Pogoršanja kliničke slike hospitaliziranih nema, a petero je na respiratoru – kazao je Beroš.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je policija spremna za provođenje nove mjere koja se odnosi na zabranu putovanja iz grada u grad.

– Večeras u ponoć počinje ta mjera. Pozivam sve, i pravne osobe i civilne stožere, da budu racionalni. Ako ne želite da se zaustave gospodarske aktivnosti budite racionalne. Organizirajte posao da se može obavljati uz minimalan broj ljudi i njima dajte dozvole – kazao je Božinović.

23.3. – 09:00 U Hrvatskoj je 306 zaraženih. Na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite potvrđeno je da imamo 52 nova slučaja.

Ravnatelj HZJZ Capak je rekao da su dva od tri laboratorija pretrpjela oštećenja te zato nije bilo moguće obaviti dijagnostiku.

– Otvoreni su laboratoriji u Rijeci i Osijeku. Epidemiološku situaciju ćemo znati popodne, rad službe nije došao u pitanje iako je zgrada broj 2 znatno oštećena rekao je i dodao kako je Stožer donio odluku o podizanju rada epidemioloških službi na najvišu razinu, što znači da su svi epidemiolozi u trajnoj pripravnosti.

Ministar unutarnjih poslova Božinović je najavio kako će danas potpisati odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta.

– Ovo su nužne mjere. Ono što će biti bitno, svima iz zabrane napuštanja mjesta prebivališta će se izuzeti one osobe koje su nužne, dnevne migracije u bitnim službama, dostava lijekova, opskrba plinom i strujom, novinari, putovanje s posla na posao, žurne i operativne službe. Izrađivat će se iskaznice, sve će biti u odluci – kazao je Božinović.

– Donijeli smo i obustavu rada tržnica i svih popratnih trgovina na tržnicima. Sve ove mjere su strože i strože, a sve ovisi o tome kako će svi u Hrvatskoj provoditi mjere – dodao je Božinović.

– Danas je zadnji dan kada se može odvijati međugradski promet. Molim poslodavce da budu racionalni kada će tražiti dozvole za svoje radnike. Budite odgovorni i racionalni, neka to budu samo osobe koje baš moraju putovati – kazao je Božinović.

– Zaraza, odnosno širenje zaraze se može spriječiti ako se boravi u kući, osim ako je izlazak nužno potreban. Stožer će dodatno objaviti preporuku. Molim medije da objave dokument kako bi se ljudi u kućama, obitelji trebali ponašati. To je jako bitno – dodao je Božinović.

22.03. – 16:30 Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održan je sastanak državnog vrha koji se sastao u nedjelju u 15 sati. Po završetku sastanka javnosti se obratio premijer Andrej Plenković koji je javnosti priopćio nove informacije o koronavirusu u Hrvatskoj ali i o potresu koji je jutros pogodio Zagreb, piše Večernji.hr.

– Imamo kombinaciju dvije krize koje su međusobno kotradiktorne. S jedne strane je to pandemija koronavirusa, a s druge snažni potres koji je pogodio Zagreb. Što se tiče koronavirusa, imamo 254 zaražene osobe trenutno, a to je znatno povećanje od jutrošnje brojke – kazao je Plenković.

Podsjetimo, jutros je na konferenciji za medije objavljeno kako je od jučer u 16 sati zabilježeno 29 novih slučajeva zaraze te da je ukupno 235 oboljelih.

– Mi ćemo osigurati u centru grada sigurnosni razmak od zgrada. Vidjeli ste da će i vrijeme biti loše, bit će i jak vjetar. Dronovima ćemo snimiti kompletnu situaciju. Hodajte što dalje od zgrada, da ne bi počeli padati crjepovi i dijelovi fasada! Bilo je tridesetak potresa od jutra, sada se osjetio još jedan. Apeliram da budete oprezni, stiže hladno vrijeme, nije realno da ljudi budu na cesti. Budite izrazito oprezni. Nemamo jamstava što će se zbivati dalje. Nemojmo zaboraviti epidemiju koronavirusa ona je opasna, ne želimo talijanski scenarij – upozorio je premijer.

Nadalje, ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da uslijed potresa nije došlo do velikih oštećenja u bolnicama.

– Osigurali smo pružanje adekvatne skrbi. Svi bolesnici i radnici koji su izašli na otvoreni prostor polako se vraćaju. U Klinici za infektivne bolesti je intenzivna u dobrom stanju. Situacija je pod nadzorom. Imamo dvoje novorođenčadi. Sva novorođenčad je zbrinuta. Nije bilo žrtava, osim ozljeđivanja bolesnice iz centra. Ona je i dalje u tretmanu – kazao je Beroš.

Ministar Davor Božinović izrazio je zahvalnost svim službama.

– Sustav je angažirao oko 2500 ljudi, svi su odmah izašli na teren i to u jako složenim uvjetima. Borimo se s dvije krize, jedna je nevidljiva, druga je nepredvidljiva. Mi se nadamo da će potresi biti manjeg intenziteta od prvog. Mi ćemo svi, i vojska i policija i civilna zaštita, biti na visini zadatka kao i dosad – kazao je Božinović.

Upitan je li policija što poduzima po pitanju širenja lažnih vijesti po komunikacijskim kanalima i društvenim kanalima, a koji pridonose panici, kazao je kako policija provodi istrage te još jednom apelirao na svih da prate samo službene vijesti.

Seizmologinja je izvijestila kako je bilo tridesetak potresa.

– To je uobičajeno i može se događati nekoliko dana do nekoliko mjeseci. Ne možemo predvidjeti hoće li biti još jedan veliki. Imajmo svi mirnu glavu. Kod svakog potresa radite ono što biste radili kod prvog potresa, ne idite na stepenice, stanite uz čvrsti zid, pazite da ne idete blizu stakla – upozorila je.

22.03 – 09:30 Redovna pressica Nacionalnog stožera civilne zaštite danas je kasnila zbog potresa koji su rano jutros pogodili Zagreb. Stožer je obavijestio kako je ukupno 235 oboljelih, 29 više nego jučer.

Pozvali su Zagrepčane da se čuvaju, ne rade paniku i drže potreban razmak.

– Čuvajte sami sebe i čuvajte druge. Budite vani, ali obucite se dobro. Stavite kape, rukavice, debele jakne, šal preko usta. I držite razmak. Ne radite paniku. Prehladit ćete se i onda misliti da imate koronu – istaknuli su i rekli kako su izvjesni novi potresi.

– Potresa će još biti, ali ne postoje metode proračuna prema kojima bismo znali kakvi će biti. Nema naznake da će se dogoditi neki jaki potres, no realno je da bude još potresa koje ćemo osjetiti – istaknuli su i naglasili da je najvažnije ne bježati iz visokih zgrada kada potres započne.

– Ne bježati na stepeništa i u liftove. Onaj tko nije u prizemnici, tko nije u blizini otvorenog prostora, treba se skloniti u dio stana koji je najsigurniji i nakon trešnje izaći iz stana. Ne treba raditi paniku. Treba se čuvati dijelova koji padaju – naglasili su i demantirali navode da je dijete poginulo. Kažu kako se nalazi u bolnici i da je teže ozlijeđeno.

21.03 – 16:00 U Hrvatskoj imamo 206 oboljelih, što je 49 više. U 24 sata 78 više, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Ravnateljica bolnice za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’ Alemka Markotić rekla je da je dobra vijest da nema novih pacijenata na respiratoru, iako ima novih kandidata.

– U zadnjih 24 sata imamo 78 novooboljelih to je gotovo dvije trećine od broja kojeg smo imali jučer. Krivulja je brzo krenula uzlaznom putanjom i koliko će ona biti strma ovisi o nama i našem ponašanju – rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Ministar Beroš je ponovno upozorio da se neki građani ne pridržavaju preporuka i uputa za samoizolaciju te da ima i onih koji ne poštuju preporuke okupljanja na javnim mjestima.

– To nije dobro i neće pomoći u suzbijanju epidemije. Poželjno je boraviti vani, ali ne u bliskom kontaktu – rekao je Beroš.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nadovezao se i rekao kako se izlazak na zrak ne smije pretvarati u druženja i okupljanja te da je zbog toga uvedena mjera ograničavanja zadržavanja na ulicama i javnim površinama.

Božinović je rekao i kako policija rabi ovlasti koje ima te udaljava ljude s javnih površina.

– To rade megafonom i zvučnim i svjetlosnim signalima. Ako se ne postigne cilj policija će upotrijebiti i druge ovlasti, to znači kazne od 5 do 10 tisuća kuna – rekao je Božinović te dodao da ovo nije redovan način života.

– Koristit ćemo i usluge teleoperatera kako bi svima dolazile poruke kako se ponašati u raznim situacijama. I danas je bilo neodgovornih koji su širili panične poruke putem društvenih mreža. S takvima ćemo se obračunati, uhvatit ćemo ih – rekao je Božinović komentirajući informacije o općoj karanteni koje su se proširile danas poslijepodne.

– Imamo više stotina ljudi koji su kršili samoizolaciju i oni će biti kažnjeni – dodao je i još jednom pozvao građane da slijede sve upute – a to je higijena i ostanak kod kuće.

21.03 – 10:00 “Danas je potvrđeno 40 novoboljelih osoba novim koronavirusom. U Republici Hrvatskoj 21. ožujka do 10:00 sati potvrđeno je sveukupno 168 oboljelih osoba”, objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite MUP – RH na Twitteru.

Ova je nova brojka objavljena samo sat vremena nakon završetka pess konferencije Nacionalnog stožera civilne zaštite.

❗️Danas je potvrđeno 40 novoboljelih osoba novim koronavirusom. U Republici Hrvatskoj 21. ožujka do 10:00 sati potvrđeno je sveukupno 168 oboljelih osoba.#StožercivilnezaštiteRH — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) March 21, 2020

21.03 – 09:00 Od jučer je detektirano još 29 slučajeva zaraze koronavirusom! Ukupno smo na 157 zaraženih, izvijestio je to Nacionalni stožer civilne zaštite na redovnoj press konferenciji.

– Dobro je to što je epidemiološka situacija i dalje pod nadzorom. Dobro je i to što imamo podatke o osobama i njihovom kretanju. Međutim, loše je što pojedinci ne poštuju samoizolaciju i uputstva koja daje stožer. Kada se ne poštuju pravila postoji mogućnost nekontroliranog širenja. Više ne molim nego zahtijevam da se poštuju mjere stožera. Potrebno je da svi najozbiljnije shvate ovo – istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš, piše Večernji.hr

– Zbog manjine koji čine ugrozu sebi i drugima donosit ćemo sve rigoroznije mjere. Policija će voditi računa o tome kako se one provode i reagirati svaki put kada se ne provode. Naši životi će se sve više odvijati u zatvorenim prostorima. To se u praksi pokazalo kao nužna mjera. Ljudi ostanite doma, osim onih koji moraju ići na posao, a mi smo odredili tko su oni. Svi poslodavci moraju osigurati sve potrebne mjere – kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

– Vidio sam jutros ljude kako idu po dvoje ili troje. To ne ide. Ili dva metra razmaka ili će vas policija razdvajati – dodaje.

– Vrijeme je da shvatimo da to nije film nego se događa nama. Vidjela sam jutros ponovno ljude vani. Ako želimo korona party, imat ćemo ga. A kako on izgleda? Tako da oni koji su stari ili nose genetsku sklonost za koju još ne zna će završiti teško bolestan na respiratoru. U klinici primamo sve veći broj ljudi. Na naplatu sada dolaze sva ona nejavljanja i nepoštivanja samoizolacije. Svi oni koji imaju blage simptome i misle da bi mogli imati koronavirus trebaju se javiti telefonom prvo svome liječniku – kazala je ravnateljica Klinike dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

– Sada je došlo vrijeme da se zaustavi sve. Intezivno radimo na daljnjim mjerama. Pratite na našim stranicama detaljno kako treba izgledati svaki oblik ponašanja. Sve ove mjere koje ćemo donijeti postaju opravdane uzlaznom krivuljom oboljelih. Od jučer je 29 oboljelih, ukupno 157. Devedest osoba je u karanteni. Mjera samoizolacije odeđena je za više od 130 tisuća ljudi. I isto tako imamo više od 900 bliskih kontakata koji su pod epidemiološkim nadzorom – kazao je Krunoslav Capek, ravnatelj HZJZ-a

20.03 – 16:00 Od jutra je zabilježeno još 15 pozitivnih na koronavirus, što znači da u Hrvatskoj imamo 128 zaraženih, objavljeno je na redovnoj pressici Nacionalnog stožera civilne zaštite. Sveukupno je testirano 1779 uzoraka.

Istaknuto je kako su vrlo nezadovoljni nepridržavanjem samoizolacije, piše Večernji.hr.

– Jako nismo zadovoljni pridržavanjem mjera samoizolacije, samo jutros u ljekarne grada Zagreba je ušlo 18 ljudi koji su prekršili mjere samoizolacije. Ako se to ovako nastavi i svi oni drugi koji su utvrđeni da prekrše mjere samoizolacije, bit ćemo prisiljeni da podignemo ove mjere. S obzirom da se ne pridržavaju mjera, razmišljamo doista o podizanju dodatnih mjera iz epidemioloških razloga – rekla je ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu dr. Maja Grba- Bujević.

– Mislim da će ljudi morati shvatiti sve ozbiljnije situaciju, jutros smo imali jednu osobu na respiratoru, sada imamo tri. Teško bolesna tri. Mogu se donositi bilo kakve mjere zabrane, no uvijek netko može naći načina kako da krši te mjere. Potrebno je vrlo odgovorno se ponašati ako mislimo zadržati povoljnu situaciju koju smo sve ovo vrijeme imali. Ako se ne budemo pridržavali mjera bit će sve više oboljelih i inficiranih, a onda će biti i više teško bolesnih koji će završiti na način na koji nitko ne želi – rekla je ravnateljica Klinike “Dr. Fran Mihaljević” dr. Alemka Markotić.

– Moramo djelima pokazati da su ljudi i životi naša najveća vrijednost. Iako to mnogima još nije jasno, činjenica je ako se ne pridržavamo mjera znatno se povećava mogućnost da budemo zaraženi i da zarazimo druge, a da toga nismo ni svjesni. Što se više zadržavamo u kućama, pogotovo stariji ljudi, bit će nam bolje svima. S obzirom na ove analize koje smo dobili od naših Stožera na lokalnim razinama, mi intenzivno razmatramo mogućnost ograničavanja javnog prijevoza, ali i međugradskog prijevoza i to autobusima i vlakovima. Taksi službu zasad ne bi dirali jer epidemiolozi nalaze da to još nije u toj mjeri ugrožavajuće za ljude koji se voze u taksiju. Odlučili smo propisati mjere prilikom sklapanja braka i životnih partnerstava, ali i pogreba, jedno i drugo će se organizirati u krugu najbliže obitelji – rekao je ministar Davor Božonović.

– Također, i jedno i drugo će se organizirati bez svadbenih svečanosti, a ispraćaji bez usluga glazbenog karaktera, dostave svijeća i cvijeća. Što se tiče dječjih igrališta, njih stavljamo izvan uporabe i dodatno ograđivano zaštitnim trakama. Ono što je poruka, poštujte naše odluke jer samo tako možemo postići uspjeh. Pohvalio bih sve građane koji se njih drže, pohvalio bi sve koji pomažu starijim sugrađanima. Što se tiče iracionalne kupovine, više nego što je nekome potrebno, ja molim stvarno sve da se ponašaju savjesno i odgovorno i solidarno. Ne bismo željeli i tu uvoditi neke restrikcije, ali ako se bude ponavljalo morat ćemo i tome pristupiti. Što se više pridržavamo mjera koje se donose, bit će manje potrebe za restrikcijama – rekao je Božinović.

20.03 – 09:00 U Hrvatskoj je potvrđeno 113 osoba zaraženih koronavirusom, rečeno je to na redovnoj pressici Nacionalnog stožera civilne zaštite. Jedna osoba je u težem stanju i nalazi se na respiratoru, a do sada je pet osoba ozdravilo. Ukupno je 11 liječnika zaraženo.

Potvrđeno je 8 novih bolesnika, a prosjek godina je 42,6, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš. Ravnatej HZJZ-a Krunoslav Capak otkrio je da je u ovom trenutku skoro 13 tisuća osoba u samoizolaciji, dok su 84 u karanteni.

Ministar Davor Božinović rekao je kako se mjere uglavnom provode dobro, ali i da ima onih neodgovornih koji se ne drže toga te najavio jače kontrole.

– Policija će malo više i češće patrolirati po onim mjestima gdje se okuplja veći broj građana – rekao je Božinović te dodao kako od jučer u Hrvatsku nije ušao niti jedan strani državljanin.

19.03 – 16:00 Nacionalni stožer civilne zaštite izvijestio je kako je u Hrvatskoj 105 osoba zaraženo koronavirusom. Šest više u odnosu na podatke s jutarnje press konferencije.

– U Hrvatskoj danas je 24. dan nakon prvog oboljelog, u tih 24 dana imamo 105 pozitivnih bolesnika. U tom periodu, ako ćemo se uspoređivati, u Italiji povećanje broja oboljelih od prvog do 24. dana je bilo 27.747. To indirektno ukazuje da su naše preporučene mjere bile pravodobne i da su polučile rezultate – rekao je ministar Beroš. Ukupno je testirano 1399 bolesnika, a neki se rezultati čekaju.

Dr. Alemka Markotić je rekla kako nema novih informacija o pacijentima, nema pogoršanja i svi su stabilno.

– U županiji Brodsko-posavskoj imamo 1 zaraženog, Dubrovačko-neretvanskoj 1, u Gradu Zagrebu 47, Istarska 11, Karlovačka 4, Krapinsko-zagorska 4, u Osječko-baranjskoj 7, Primorsko-goranskoj 13, u Sisačko-moslavačkoj 3, Splitsko-dalmatinskoj 2, Šibensko-kninskoj 2, u Varaždinskoj 6, u Zadarskoj 2, a u Zagrebačkoj 2. Imamo 789 kontakata koji su pod nadzorom epidemioloških službi, 12.737 osoba u samoizolaciji, 79 u karanteni i 18 vozača koji su u posebnim karantenama – rekao je ravnatelj HZJZ -a Krunoslav Capak.

– Bris koji je uzet preminuloj osobi je pozitivan na koronavirus, obdukcija je u tijeku u KBC Rebro, kad dobijemo rezultate, objavit ćemo – komentirao je Capak smrt muškarca u Istri.

Alemka Markotić je rekla kako su angžirana dva dodatna laboratorija.

– Split je sinoć isprobao testove, funkcioniraju, ako sve bude u redu počet će to raditi. Vrlo brzo počet će i Rijeka, Osijek je treniran u srijedu. Jako je važno da nemamo lažno negativnih, ali ni lažno pozitivnih – kazala je dr. Markotić.

19.03 – 09:00 Na redovnoj presici Nacionalnog stožera civilne zaštite objavljeno je kako imamo novih 12 zaraženih, tako se ukupan broj pozitivnih na koronavirus popeo na 99. Jučer je preminula prva osoba, riječ je o muškarcu iz Istre koji se u trenutku smrti nalazio u samoizolaciji, a tijekom dana je potvrđeno da je pozitivan na koronavirus. Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić je rekla da će tijekom dana biti napravljene sve radnje koje trebaju dovesti do informacije o tome je li smrt uzrokovana koronavirusom ili nečim drugim. Istaknula je da preminula osoba spada u rizičnu skupinu.

– Nije neočekivano da će u rizičnoj skupini biti smrtnih slučajeva, ali pričekajmo rezultate obdukcije. Bliski kontakti se testiraju – rekla je Markotić.

U izolaciji je 12.519 građana, 760 kontakata se intenzivno prati, a 79 osoba je u karanteni. Prema riječima načelnice Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maje Grba Bujević, ukupno je testirano 1264 uzoraka i situacija u Hrvatskoj je još uvijek epidemiološki vrlo dobra. Istaknula je kako u Kini danas nije potvrđen niti jedan novi slučaj.

– To znači da oni kompletno izlaze iz epidemije, a jednog dana će to biti vezano i uz Europu”, istaknula je načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević.

18.30 – 18:00 Od jutros je potvrđeno još šest oboljelih, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na press konferenciji Nacionalnog stožera Civilne zaštite. Tako je danas ukupno evidentirano 18 novooboljelih, a u Hrvatskoj je to ukupno 87, od kojih je 5 izliječeno. Najviše oboljelih ima u Zagrebu, 41. A također je evidentiran i još jedan slučaj zaraze zdravstvenih djelatnika, sada ih je 9.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objavio je kako će se od ponoći otkazuju svi javni događaji i okupljanja te obustavlja rad za sve uslužne djelatnosti koje nisu nužne, kao što su noćni klubovi, fitness centri i teretane, kina i kazališta. Obustavit će se i rad svih ugostiteljskih objekata osim pripreme i dostave hrane, kao i rad svih trgovina osim onih s prehrambenim i higijenskim artiklima, benzinskih crpki, pekarnica, ljekarni, specijaliziranih trgovina s dječjom opremom, trgovina prodaje hrane za životinje. Obustavljaju se i vjerska okupljanja, kao i rad svih uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, kao što su frizeri i kozmetičari.

– Kao što smo od početka govorili, osnovno u ovoj epidemiji je da se svatko od nas pridržava mjera osobne higijene i socijalnog distanciranja, što znači kontakata koji trebaju biti u zatvorenom prostoru najmanje dva metra, a u zatvorenom najmanje jedan metar između osoba – rekao je ministar Božinović i dodao kako se u trgovinama koje će nastaviti raditi trebaju osigurati mjere distanciranosti, provjetravati prostorije i primjenjivati mjere pojačane higijene.

– Poslodavci su dužni organizirati rad od kuće gdje god je to moguće, otkazati sve sastanke, otkazati službena putovanja izvan države i zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju akutnu respiratornu bolest – rekao je Božinović i najavio odluku koja će se odnositi na privremenu zabranu kretanja hrvatskim državljanima preko granica, no uz omogućen povratak hrvatskim državljanima u Hrvatsku, kao i odlazak građanima EU u matične države.

Ministar je naglasio da to što je odluka donesena na 30 dana, ne znači da ne može biti produžena ili pak ukinuta. Također je građanima poručio da nema potrebe da ponovno krenu u velike nabavke jer će sve prehrambene, higijenske i dječje trgovine, kao i tržnice raditi.

18.03 – 09:00 Na redovnoj presici Nacionalnog stožera civilne zaštite, ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako imamo 12 novih pozitivnih bolesnika. To znači da je u Hrvatskoj ukupno 81 osoba oboljela od koronavirusa, od kojih je 5 ozdravilo. Među oboljelima je i 8 liječnika. Ministar je rekao kako je napravljeno više od 1100 testiranja te da je situacija diljem Europe sve teža.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić rekla je kako su svi bolesnici i dalje lakši slučajevi te da nema bolesnika s težim stanjem. Istaknuto je kako do sada nitko od zaraženih nije trebao respirator.

– Izvjesno je da će do toga doći, da će netko od bolesnika imati težu kliničku sliku. Jako je potrebno da starija populacija pazi na mjere i najvažnije je da štitimo njih – rekao je Beroš, dodavši da su spremni za pojavu težih slučajeva.

Za građane je otvorena linija 113 na kojoj mogu saznati sve o koronavirusu. Stožer je apelirao na starije da ostanu kod kuće te naglasio kako će Crveni križ koordinirati dostavu za njih.

Još uvijek nije donesena oduka o zatvaranju ugostiteljskih objekata, trgovačkih centara i drugih objekata, najavili su kako će danas o tome pregovarati.

– Ne bih još govorio o mjerama zatvaranja kafića, danas je u proceduri zakon koji će dati dodatnu snagu Nacionalnom stožeru za civilnu zaštitu da provede potrebne mjere na teritoriju cijele Hrvatske – kazao je ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak.

Čak 132 ljudi prekršilo je samoizolaciju.

– Policija i sanitarna inspekcija vrijedno rade svoj posao vezano uz samoizolaciju, imali smo 779 prijava građana, a u 132 slučaja su građani ulovljeni da se ne pridržavaju te mjere – rekao je Capak

17.03 – 09:00 U Hrvatskoj je porastao broj oboljelih od koronavirusa. Ministar Vili Beroš jutros je potvrdio kako je potvrđeno devet novih slučajeva pa je tako broj slučajeva u Hrvatskoj 65, od kojih su ozdravile četiri osobe.

Podsjetimo, jučer je potvrđeno sedam novih slučajeva – jedan iz Rijeke, jedan iz Karlovca, jedan iz Siska i petero iz Zagreba, među kojima je i liječnik KBC-a Zagreb koji se vratio iz inozemstva. On je smješten na zagrebačku Kliniku za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

Na redovnoj presici Nacionalnog stožera civilne zaštite ministar Beroš je izjavio da imamo 1014 testiranja.

– Epidemiološka slika je i dalje vrlo dobra, ali izvjesno je da broj oboljelih može rasti. Mi smo napravili da imamo adekvatan broj testiranih. Formirali smo nove centre s mogućnošću testiranja. Struka je jasno rekla koga trebamo testirati. Čitavo vrijeme vodimo računa o izolacijama i karantenama. Odgovorno se ponašajte – upozorio je Beroš.

Pod nadzorom je 630 ljudi.

Upozorenje starijima

– Naša briga za starije i kronične, apeliramo na njih da ostaju u kućama i izlaze samo u slučajevima nužde. Organizirat ćemo da dostavljamo sve što im je potrebno. Sustav e-recepta, moguće je ordinirati lijekove mjesec dana. Organizirat ćemo putem organizacija da se lijekovi dostavljaju starijima i nemoćnima. Bit će potrebna zdravstvena iskaznica. Treba osigurati dostavu hrane – i na tome radimo. Moramo sačuvati starije i nemoćne – rekao je Beroš.

Alemka Markotić kazala je da među novozaraženima nema teže bolesnih. Kaže kako nema informacije o detaljima te da je dobila samo broj novooboljelih. Te informacije bit će objavljene tijekom dana, kazala je.

Šef HZJZ-a kazao je da se više nego ikad moramo držati higijenskih uputa – prati ruke, izbjegavati fizičke kontakte i dezinficirati javne prostore.

– WHO pri kritici nije mislio na Hrvatsku. Prema svim podacima, mi testiramo i više nego potrebno bolesnika. Jučer smo najavili, nemamo jasnih znakova lokalne transmisije – dodao je.

Ministar Božinović kazao je da će danas na vladi biti usvojena izmjena zakona prema kojem će Stožer dobiti veće ovlasti.

– Naše odluke će se provoditi po svim linijama rada. To znači da ćemo već danas aktivirati sve stožere civilne zaštite kako bi se odluke mogle odmah provoditi. Prva odluka bit će odluka kojom ćemo nastojati ograničiti kretanje starijih osoba, tj. učiniti sve da oni bez prijeke potrebe ne napuštaju svoje stanove i domove. S time ćemo krenuti odmah – rekao je.

Jače kontrole samoizolacije

Pojačat ćemo kontrole samoizolacije. 93 osobe su prekršile i bit će sankcionirane.

“Stožer od prvog dana sve radi u skladu s mišljenjem struke. Mogućnosti se aktiviraju u trenutku kad se procijeni da je to taj trenutak. Mi moramo sustav organizirati na način da ništa ne dolazi u pitanje od svega što mora funkcionirat. Hrvatska može poslužiti ovdje kao primjer, sigurno će biti i problema i zato nam je potrebna zakonska prilagodba”, kazao je Božinović na upit hoće li ograničavanje kretanja starijima biti zabrana.

“Nije danas teško biti pametan, ali treba pogoditi trenutak kad se prelazi u sljedeću fazu”, odgovorio je Božinović na optužbe Kalinića.

Zatvaranje granica

Božinović je najavio i nove mjere na granicama. “Odustanite od putovanja u inozemstvo, isto se tiče ulaska u Hrvatsku. Mi smo u kontaktu sa Slovenijom i uskoro ćemo zatvoriti 27 graničnih prijelaza sa Slovenijom”, kazao je ministar.

Zbog koronavirusa granični prijelazi sa Srbijom i Crnom Gorom zatvoreni su za sve, osim za njihove državljane i vozače teretnih vozila, javlja HAK.

16.03 – 16:00 Nacionalni stožer civilne zaštite obratio se javnosti i otkrio nove informacije o broju zaraženih i širenju koronavirusa.

U Hrvatskoj od ponedjeljka ujutro nema novih zaraženih koronavirusom, a jedna je žena otpuštena iz Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite, piše Index.hr.

– Od jutros nemamo novo potvrđenih pozitivnih bolesnika, a dobra je vijest da je jedna dama otpuštena iz Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu, tako da imamo četiri oporavljena bolesnika – rekao je Beroš.

Ministar Beroš kazao je da je 880 testova u tijeku. Pod nadzorom je preko 9000 osoba. Alemka Markotić je rekla kako nema novih pozitivnih, no dosta je uzoraka trenutno u testiranju. Podsjetimo, među njima je i jedan slučaj s područja Virovitičko-podravske županije.

– Nitko nije životno ugrožen – rekla je Markotić o bolesnima.

16.03 – 09:00 U 9 sati je održana konferencija za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite na kojoj su objavljene nove informacije o koronavirusu u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je danas evidentirano sedam novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je ukupno 56 od početka pandemije, a među njima je i dvoje liječnika iz KB-a Dubrava i jedan liječnik iz KBC-a Rebro. Tri osobe su izliječene, piše Index.hr.

Hrvatske vlasti jučer su proširile krug zemalja iz kojih će se nakon ulaska u Hrvatsku morati u samoizolaciju na 14 dana na gotovo cijelu Europu. Preporuka je da se javne priredbe sportskog ili zabavnog sadržaja ne održavaju (noćni klubovi, koncerti i sl.).

Koronavirusom u Hrvatskoj zaraženo je još sedam ljudi, pa je ukupna brojka 56 zaraženih rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera Civilne zaštite.

Jedan od novozaraženih je iz Rijeke, jedan iz Karlovca, a pet je iz Zagreba, među kojima je i liječnik KBC-a Zagreb, koji se vratio iz inozemstva. On je smješten na zagrebačku Kliniku za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

Ministar Beroš je pohvalio promptnu reakciju KBC-a Zagreb nakon što je utvrđeno da je jedan njihov liječnik pozitivan na koronavirus.

Izvijestio je i da su ozdravile tri osobe, ranije oboljele. Do sada je na koronavirus učinjeno 835 testiranja, od čega je 15 u obradi, a 8464 hrvatska građana su pod nadzorom, izvijestio je Beroš.

– Ulazimo u treću faze borbe protiv koronavirusa. Ona uključuje mobilizaciju zdravstvenog sustava – poručio je ministar zdravstva. Stožer pomno promišlja sve mjere koje donosi, te se mjere temelje na stručnim i znanstvenim inputima te su polučile rezultate, naglasio je, dodavši da u ovakvoj situaciji ‘struka vodi glavnu riječ’.

– U medijskom prostoru sada dolaze druge inicijative i ishitrene mjere, koje razumijemo i uvažavamo sve sugestije i prijedloge, međutim napominjemo da s nacionalnog aspekta doista na temelju stručnih i znanstvenih prijedloga poduzimamo i preporučujemo sve ono što je u skladu sa znanstvenim evaluacijama i što se radi u svijetu – poručio je ministar Beroš.

Capak: Ne bi bilo dobro da sve zatvorimo

Krunoslav Capak kazao je da je bitno da se održava balans između dobre epidemiološke situacije i oštrine i širine mjera. – Ne bi bilo dobro da sve zatvorimo, život bi stao i stvari ne bi mogle funkcionirati. Mi epidemiolozi moramo predlagati dnevno Stožeru i vladi mjere za koje mislimo da su prioritetne. Imamo 9000 ljudi u samoizolaciji – kazao je Capak.

– Problem koronavirusa je širok i socijalni problem i mi radimo ne samo unutar Hrvatske, već smo u bliskim kontaktima s kolegama u okruženju i na razini EU kako bi stvorili okvir u kojem sve može teći u najmanjoj mogućoj mjeri ograničeno. Osnovno je da se održe tokovi za dostavu roba, na tome smo intenzivno radili. Kamionski prijevoz tereta, roba, lijekova, hrane funkcionira na način da smo uspostavili devet konvoja, sedam ih je prošlo prema Srbiji, jedan je u Novskoj – kazao je ministar Božinović.

– EU je zabranila izvoz određenih medicinskih potrepština, maski izvan granica kako bi se cirkulacija onoga što je nužno održala unutar zemalja članica – dodao je Božinović.

– Moram pohvaliti žurne službe, policijske službenike na granici koji sprečavaju ilegalne migracije i koji rade po novom sustavu – kazao je. Detektirano je 174 dojave o kršenju samoizolacije. 40 ljudi je prijavljeno, kazao je Božinović.

Među zaraženima liječnik s Rebra

Beroš je otkrio da je među novozaraženima jedna osoba iz Rijeke, jedna iz Karlovca i pet iz Zagreba, među kojima je i liječnik iz Rebra. Liječnik s Rebra zarazio se u druženju s ljudima koji su se vratili sa skijanja, kazao je Beroš te pohvalio njegovu brzu reakciju i brzu reakciju osoblja s Rebra.

– On je jučer intervjuiran u samoizolaciji, i to je napravljeno detaljno i saznali smo sve njegove kontakte. Jako je važno da je KBC Rebro izvanredno organiziran. Epidemiolozi su zatekli organiziranu i kontroliranu situaciju. Razgovaramo sa svima tko je bio u kontaktu, epidemiolozi će svaki kontakt kontaktirati i provjeriti – kazao je Capak.

– Iskrsnuo je mali problem kod evakuacije KB-a Dubrava, detektiran je veći broj kontakata ljudi koji su zaraženi. Tako da nećemo napraviti totalnu evakuaciju. 100 pacijenata ostat će u KB Dubrava. Klinička slika svih bolesnika je blaža, nema nijednog bolesnika sa značajnijim komplikacijama. Mi ćemo u skorije vrijeme vjerojatno imati nekoga tko je teže bolestan. Možemo očekivati da će to biti 3 do 5 posto zaraženih – kazao je Beroš.

– Naša početna strategija da otkrijemo kontakte i pratimo se sada mijenja. Sad je važno da pripremimo zdravstveni sustav za prijem većeg broja slučajeva i težih slučajeva – kazao je Capak.

– Moramo pažljivo balansirati između strožeg i ono što je potrebno. Moramo izbjeći talijanski scenarij, sve su se naše mjere pokazale ispravnima. Naš zdravstveni sustav je spreman – zaključio je Beroš.

Na kraju je još napomenuto kako ne treba paničariti i kako se treba pridržavati mjera koje je preporučio Stožer.

15.03 – 16:00 Nacionalni stožer civilne zaštite u 16 sati se obratio javnosti s novim informacijama o koronavirusu. U Hrvatskoj je evidentirano 49 slučaja zaraze koronavirusom, a među njima je dvoje liječnika iz KB Dubrava, piše Index.hr.

– Imamo 49 zaraženih, imamo virus u zdravstvenom sustavu. To smo očekivali. Ulazimo u treću fazu obrane, to je jača aktivacija zdravstvenog sustava. Mobilizirat ćemo čitav zdravstveni sustav, djelatnike i opremu. Ovo je ništa neočekivano, važno je da smo dugo odolijevali ovom scenariju, to nam je omogućilo da napravimo sve pripremne radnje – rekao je Beroš.

Capak je otkrio da je novi slučaj jedan povratnik iz New Yorka. Dio ih je kontakt ljudi iz Osijeka. Liječnik iz Dubrave je kontakt također zaražene osobe, rekao je Capak. Dvoje ljudi su bili radnici na skijalištu u Austriji.

– Kao što vidite, situacija pokazuje da imamo ili povratnike iz zemalja ili njihove kontakte – rekao je i dodao kako se ovo očekivalo. Što se tiče liječnika, rekao je da se ne zna tko će još sve pod nadzor. No, jasno je, pod nadzor će ići i dio osoblja i pacijenata.

Ministar je rekao da je Dubrava bila ranije odabrana kao mjesto respiratornog centra.

– Naš plan je bio aktivirati upravo Dubravu. Ova zbivanja ubrzala su naše planove. Evakuacija pacijenata u druge bolnice je u tijeku. Ovaj zagrebački scenarij je spreman za sve regionalne centre. Imamo primarne, sekundarne i tercijalne načine zbrinjavanja u svim našim centrima – rekao je Beroš.

– Testirali smo jako puno ljudi koji su bili u kontaktu. Po definiciji WHO-a, čim se dogodi prvi slučaj koji nije uvezen, oni smatraju da je to lokalna transmisija. Mi smatramo da se još nije dogodilo širenje bolesti u populaciji – rekao je Capak.

Beroš je dodao da činjenica da je virus ušao u zdravstveni sustav ih je natjerao da se sve digne na jedan viši nivo.

Božinović je rekao da se promišlja cijeli niz mjera koje će biti sve rigoroznije.

– Ono što pratite u stranim medijima, mi ćemo to uvoditi. Život će nam se mijenjati, sve u cilju zaštite pučanstva i bližnjih. Moramo preuzeti odgovornost za sebe i druge. Mjere će se donositi od sutra, uključuju i cijeli paket ekonomskih mjera. Zatvaranje granice je također jedan od načina – rekao je Božinović.

Capak je otkrio da je oko 8000 ljudi u samoizolaciji. Čeka se 15 nalaza. Zdravstveno stanje oboljelih je dobro.

– Preko 80 posto, a po nekim spoznajama 85 posto oboljelih ima blagu sliku. Starijim osobama se posebno preporuča da prilagode svoje aktivnosti novim okolnostima. Neka izbjegavaju javni prijevoz, javni transport, odlaske kod liječnika – ponovio je Beroš.

15.03 – 09:00 Na novoj konferenciji za medije Stožera civilne zaštite je objavljeno kako je broj zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj porastao. Zaraženo je još sedam ljudi, pa Hrvatska sada ukupno broji 46 ljudi pozitivnih na virus.

Podsjetimo, samo jučer je dijagnosticirano novih sedam slučajeva. U jutarnjim satima je stožer izvijestio o pet novozaraženih, popodne su izvijestili o još jednoj zaraženoj osobi, a kasno navečer je otkriven još jedan slučaj.

Osim toga, kasno sinoć je vlada donijela odluku o ograničavanju cijena velikog broja namirnica i lijekova s maksimalnim cijenama kakve su bile 30. siječnja.

Alemka Markotić je rekla kako o novozaraženim zasad nema puno podataka, ali je dodala kako se čini da nemaju teži oblik bolesti, a Krunoslav Capak je rekao kako se prikupljaju podaci o novih sedmero oboljelih te njihovim kontaktima i kako će više biti poznato u 16 sati na sljedećoj presici.

Rekla je kako su u samoizolaciji sve osobe za koje je procijenjeno da su visoko rizični, neovisno o tome imaju li simptome ili ne.

– Ovdje epidemiju može razbuktati neodgovorno ponašanje. Ovo je jedan od kritičnih aspekata i važno je da se ljudi pridržavaju mjera, to je za dobro njih i njihovih najbližih -rekla je.

Krunoslav Capak je progovorio o novim mjerama na granicama rekavši kako građani BiH i Srbije ipak neće trebati ići u samoizolaciju te kako se režim neće mijenjati. Upitan o broju ljudi koji su u samoizolaciji, rekao je kako će točan broj objaviti na presici popodne.

Alemka Markotić je komentirala odluku o povlačenju odluke za samoizolaciju ljudi iz BiH i Srbije. Rekla je kako se još ne radi o lokalnoj transmisiji.

– To su sve bliski kontakti ili zaraženi vani. Ako se ljudi ne budu pridržavali mjera, može doći do lokalne transmisije – dodala je.

Ministar Božinović je rekao kako je u karanteni 52 ljudi, u Splitu i Dubrovniku.

– Vidite i sami da se situacija u EU pogoršava, ni mi to ne isključujemo. Apeliram da se prate poruke stožera i vlade jer samo ako pratimo što kaže struka, ćemo pomoći sebi i svojim najbližima i državi – rekao je te naglasio kako se normalizirao promet kamiona na granicama.

– U protekla 24 sata je izvršena kontrola za 57 građana koji se ne pridržavaju mjera samoizolacije. 17 je prijavljeno sanitarnoj inspekciji i bit će sankcionirani – rekao je Božinović i otkrio kako su preuzeta četiri konvoja teretnih vozila i kako se preko 60 kamiona kreće k Bajakovu i 40-ak k Staroj Gradišci.

Pohvalio je pohvalio informatičare koji su napravili sustav koji pomaže prepoznati osobe koje krše mjere samoizolacije.

– Ne postupamo samo po dojavama građana, nego i po redovnom postupanju policije, ako se nekog zaustavi u prometu, a trebao bi biti u samoizolaciji, bit će sankcioniran – rekao je.

Na pitanje trebaju li se očekivati gužve na granicama, ministar je rekao kako ne treba.

– Jučer smo kazali, ovo nije trenutak za putovanja i molimo sve da se od toga suzdrže – rekao je ministar.

Ministru Berošu je upućeno pitanje o mobilizaciji. Rekao je kako je Hrvatska spremna na sve i kako će se prilagoditi.

Uslijedilo je pitanje o korištenju ibuprofena za koji je francuski ministar rekao da se ne daje oboljelima. Alemka Markotić je odgovorila kako to nije znanstveno utemeljeno.

– On se inače ne daje pacijentima koji krvare, a svi naši pacijenti dobivaju paracetamol – rekla je. Ministar Beroš je dodao kako u savjetima prevladavati mora mišljenje struke.

(www.icv.hr)