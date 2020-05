Trgovački lanci objavljuju hoće li raditi ove nedjelje: Za sada su četiri odlučila da neće

Početkom tjedna Nacionalni stožer je donio odluku o ukidanju zabrane rada nedjeljom. Oko te odluke vladaju veliki prijepori u javnosti jer o tome smiju li već ove nedjelje početi s radom, sindikati tvrde jedno, dok resorni ministri i predstavnici trgovaci drugo. No, neki veliki trgovački lanci objavili su kako će i hoće li raditi ove nedjelje i u subotu kada je praznik.

KTC

KTC je još prošle godine odlučio kako će im sve nedjelje u 2020. godini biti neradne, jednako kao i praznici i blagdani. Radno vrijeme trgovina od ponedjeljka do subote je od 7 do 21 sat. Pauzu imaju svakog dana između 13:30 i 14:30 sati. Ove subote zbog praznika također neće raditi.

LIDL

Lidl je na svojim web stranicama objavio kako privremeno neće nastaviti rad nedjeljom. A neće raditi ni za praznik u subotu. Radno vrijeme svih Lidl trgovina će bitiod ponedjeljka do subote po uobičajenom radnom vremenu, odnosno u Virovitici je to od 8 do 21 sat, dok pauzu imaju između 13:30 i 14:30 sati.

KAUFLAND

Ove subote i nedjelje neće raditi ni Kaufland.

– Vjerujemo da su naši zaposlenici već napravili planove za ovu nedjelju te im želimo dati priliku da ih i iskoriste. Izuzetno nam je bitno da sve zaposlenike pravovremeno obavještavamo o planovima rada, stoga smo odlučili da ćemo ove nedjelje ipak još ostati zatvoreni, kako bi oni mogli koristiti svoje slobodno vrijeme i ove nedjelje, 31. svibnja, baš onako kako su i planirali – objasnila je Marija Franić, voditeljica Korporativnih komunikacija Kauflanda.

Od sljedeće nedjelje, 7. lipnja ponovno će otvoriti vrata nedjeljom.

– Tako kupcima omogućavamo vrijeme kupnje koje njima odgovara, a naši zaposlenici već unazad nekoliko godina imaju osiguran petodnevni radni tjedan, stoga nova odluka neće utjecati na ravnotežu između poslovnog i privatnog života naših zaposlenika – dodala je.

Kako je ove subote praznik, ni u subotu 30.5. poslovnice Kauflanda neće raditi pa će zaposlenici ovog trgovačkog lanca moći spojiti subotu i nedjelju.

Kaufland u Virovitici radi od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata, uz pauzu od 14 do 15 sati, a radno vrijeme za sljedeću nedjelju naknadno će objaviti.

PEVEX

Neradni vikend imat će i Pevex. Kako su naveli u priopćenju poslanom medijima, iako je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske ukinuo mjeru neradne nedjelje Uprava Pevexa je odlučila da njezini trgovački centri neće raditi u nedjelju, 31. svibnja.

– Tako da je predstojeći vikend u potpunosti slobodan za naše djelatnike koji će, dobro odmoreni, odmah biti našim kupcima na raspolaganju idući radni tjedan od ranoga jutra u ponedjeljak, od 7 do 21 sat – poručio je Jurica Lovrinčević, predsjednik Uprave tvrtke Pevex.

Pevex u Virovitici tako radi od ponedjeljka do subote rade od 7:00 do 21:00 sat, s pauzom između 13:30 i 14:30 sati

Ostali se lanci još uvijek nisu izjasnili hoće li raditi ove nedjelje ili ne.

(www.icv.hr)