BORIS ĐUKIĆ IZ GORNJEG MIHOLJCA IMA NAJVEĆI PRINOS DUHANA U PROŠLOJ SEZONI Za prinos od 3,9 tona po hektaru potrebno je puno truda, odricanja i ulaganja

Boris Đukić iz Gornjeg Miholjca živi od poljoprivrede. Svoj OPG pokrenuo je 1994. godine na 80 hektara vlastite zemlje te s obitelji uzgaja gotovo sve kulture, osim šećerne repe i uljane repice. Obitelj Đukić (Boris, supruga Jaga, kćeri Lorena i Martina te roditelji Mata i Janja) danonoćno se bori za svaku kulturu na oranici i svako grlo u štali. Jedna od najvažnijih kultura im je duhan, za koji su kao proizvođači Hrvatskih duhana u Virovitici nagrađeni za najbolji prošlogodišnji prinos od čak 3,9 tone po hektaru. Riječ je o gotovo dvostruko većoj količini u odnosu na prosjek tvrtke, pa je nagradu Boris Đukić primio s puno ponosa.

– Rekao bih da je to rezultat puno truda, odricanja, ulaganja, ali i promišljanja o tome kako postići najbolje rezultate na temelju onoga što imaš i što ćeš s tim napraviti. Formula je: uz poštivanje rokova morate imati dobro, kvalitetno tlo i navodnjavanje. Ako ćemo konkretno, duhan sadim dvadesetak godina. Prije pet godina uveo sam navodnjavanje podzemnim cijevima. To me koštalo oko 10.000 kuna po hektaru, ali isplatilo se. Prije navodnjavanja imali smo oko 2500 kilograma duhana po hektaru, a danas imamo 3900 hektara. Prinos i kvaliteta duhana su daleko bolji – ističe Boris Đukić koji duhan tipa svijetla Virginia sadi na šest hektara vlastite zemlje.

Kako je istaknuo, nagrada i laptop koji je dobio od Hrvatskih duhana poticaj su mu za još bolji rad.

– Nagrada mi uistinu mnogo znači. Sretan sam zbog nje, zbog uloženog truda koji je nagrađen. Duhan je teško početi raditi, ali kad se krene, kad se svladaju potrebna znanja, svi znaju da je to posao od ožujka do studenog, kao da imate malo dijete oko kojeg se stalno morate brinuti, i danju i noću. Mnogi će se žaliti da je to prljav, mastan posao, da je teško i vruće. I jest. Ali moramo reći i da je dohodovnost dobra, da se rezultati uloženog vide. Tko zna, možda će ovo biti poticaj i drugim kooperantima, da se više potrude? – nakon dobivene nagrade komentirao je B. Đukić.

OPG Đukić kooperant je Hrvatskih duhana od 2007. godine. Govoreći o tvrtki kaže kako im je velika potpora u svakoj fazi proizvodnje.

– Omogućavaju nam sav potreban repromaterijal, agronomsku struku, avans, sve što je potrebno. Kad smo ulagali u podzemni sustav navodnjavanja, tvrtka je pomogla s tisuću kuna po hektaru.

VELIKA POTPORA HRVATSKIH DUHANA

Radimo zajedno već 13 godina i zaista su kompletni. Kada je riječ o proizvodnji duhana, nikada ništa nije nedostajalo. Zadovoljni smo i što se tiče otkupa. Naravno, da je cijena malo viša, ne bi bilo loše – procjenjuje B. Đukić.

Kao i drugim poljoprivrednicima u tom kraju, s područja Bakića, Španata i Josipova, problem u proizvodnji je pjeskovito tlo.

– Nema ništa bez kalcizacije svake dvije do tri godine, a svake četiri godine obavezno koristim i stajski gnoj na oranicama. Tu je i navodnjavanje, bez kojeg je jako teško izbjeći sušu, naš najveći neprijatelj u posljednjih nekoliko godina. To je ono na što možemo utjecati, a za sve drugo priroda ima zadnju riječ – kaže B. Đukić koji procjenjuje kako su zasad zaokružili proizvodnju duhana u okviru svojeg poljoprivrednog gospodarstva. Imaju dvije sušare, upravo grade novi objekt, halu za skladištenje strojeva i duhana, a hoće li u budućnosti kupiti i strojni berač, odlučit će potreba, kaže.

– Navikli smo raditi i graditi bez kredita. Sve što imamo izgradili smo bez lipe kreditnih sredstava i želio bih da tako i ostane. Nikad ne znamo što se može dogoditi i stoga ne želim obitelji ostaviti dugove koje će morati vraćati. Ne kažem ne beraču, ima vremena, ako se pokaže da nam je neophodan – naglašava Boris Đukić.

Duhan za sada beru ručno, svi članovi obitelji, ali i prijatelji te lokalni sezonski radnici. Posla ima, ističe, i to toliko da se od njega može živjeti.

