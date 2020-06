BRZA POMOĆ IZ PRIRODE Deset rješenja za uklanjanje virusnih bradavica

Virusne bradavice su izrasline na koži uzrokovane humanim papiloma virusom (HPV). S obzirom na to da postoje različite vrste navedenog virusa, postoje i različite vrste virusnih bradavica.

One najčešće predstavljaju estetski problem, no mogu biti bolne i problematične ako se pojave na nezgodnim mjestima, poput stopala ili ispod nokta. Stoga, bez obzira na to jesu li bolne ili ne, kako biste spriječili njihovo širenje, preporuča se ukloniti ih što prije.

Postoje različiti načini uklanjanja bradavica, no najbolji su prirodni jer, osim što su učinkoviti, također su i blagi i nježni prema vašoj koži.

Kako nastaju virusne bradavice?

Virusne se bradavice najčešće prenose dodirom s osobom koja ima bradavice ili dijeljenjem ručnika, rukavica i ostalih sličnih predmeta. Ako je osoba pod stresom i ima oslabljen imunitet, prijeti joj veći rizik od pojave bradavica.

Unatoč visokim higijenskim standardima, virus je otporan i lako se širi, stoga valja posebno pripaziti na higijenu tijekom boravka na bazenima, u saunama i sličnim prostorima.

Gdje se nalaze i kada se pojavljuju virusne bradavice?

Virusne se bradavice mogu pojaviti na gotovo bilo kojem dijelu tijela, ali najčešće se nalaze na prstima, rukama, nogama, laktovima i koljenima. Za njihov razvoj pogodna su topla i vlažna mjesta te male rane i ogrebotine koje čine kožu izloženom vanjskim utjecajima.

Bradavice se lako mogu proširiti i često ih je nekoliko na jednom ili više mjesta. Iako se većinom javljaju u dječjoj i tinejdžerskoj dobi, virusne se bradavice mogu pojaviti bilo kada.

Prirodna rješenja za uklanjanje virusnih bradavica…

Za uklanjanje virusnih bradavica postoji više prirodnih lijekova. Pronađite biljku koja vam odgovara i budite uporni i strpljivi. Uvijek ostavite smjesu ili sok da djeluju barem nekoliko sati ili tijekom čitave noći (osim ako su upute drukčije). Postupak ponavljajte dok ne postignete željene rezultate.

1. Češnjak

Izgnječite nekoliko režnjeva pa dobivenu pastu nanesite na bradavicu. Ako vam ne smeta intenzivan miris, u pastu dodajte i crveni luk. Stavljate li pastu na bradavicu tijekom dana, prekrijte je flasterom.

2. Aloe vera

Razrežite list aloje i izvadite gel. Stavite ga na bradavicu i pričvrstite flasterom da ne sklizne. Ponovite nekoliko puta dnevno.

3. Limunov sok

Nakapajte limunov sok na bradavicu i pustite da odstoji pola sata. Nakon toga isperite vodom. Ponovite nekoliko puta dnevno.

4. Sok od smokvina lista

Otrgnite smokvin list i nakapajte sok direktno na bradavicu. Pustite da se osuši i ponovite nekoliko puta dnevno.

5. Krumpir

Istrljajte bradavicu kriškom sirovog krumpira. Postupak ponovite nekoliko puta dnevno.

6. Jabučni ocat

Najbolje je koristiti 100%-tni jabučni ocat. Namočite vatu u ocat i stavite je na bradavicu. Učvrstite flasterom i ostavite da djeluje tijekom noći. Postupak ponavljajte otprilike pet dana.

7. Maslačak

Uberite svježe maslačke i nakapajte sok na bradavicu direktno iz stabljike. Postupak ponovite nekoliko puta dnevno.

8. Čuvarkuća

Stavite očišćeni i razrezani list na bradavicu. Učvrstite flasterom i ostavite da djeluje cijeli dan, a ako ne možete, onda barem tijekom noći.

9. Pasta od ricinusova ulja i sode bikarbone

Pomiješajte nekoliko kapi ricinusova ulja i sodu bikarbonu da biste dobili gustu pastu. Pastu nanesite na bradavicu nekoliko puta dnevno i zaštitite je flasterom.

10. Ananas

Stavite komadić svježeg ananasa na bradavicu. Prirodne kiseline i enzimi djelovat će na bradavicu i postupno je ukloniti.

(www.icv.hr, Alternativa za vas)