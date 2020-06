Stožer: U posljednja 24 sata 22 novooboljela, predstavljene dvije nove odluke

24.06. – 14:00 – U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 22 novooboljelih. 18 osoba je na bolničkom liječenju. Davor Božinović je rekao da prate situaciju kako bi donijeli najbolje preporuke. Poseban režim se uvodi za ulazak osoba iz BiH, Kosova, Srbije i Sjeverne Makedonije. Za njih će biti određena samoizolacija od 14 dana.

Obveza se ne primjenjuje na one koji su u tranzitu kroz navedene zemlje. Druga odluka se odnosi na izmjenu u javnom prometu po kojoj vozači i ostali zaposlenici i putnici moraju obavezno koristiti medicinske maske te se pridržavati općih mjera, piše Večernji.hr.

Poziv Milanoviću da proglasi izvanredno stanje

– To je kampanja. To su ljudi koji od prvog dana ne razumiju što se ovdje radi. To je vrlo lako pokazati s obzirom na epidemiološku situaciju. Što se tiče trenutačne situacije, mi, da ne bi došli u situaciju da se borimo s eksponencijalnim rastom donosimo mjere kao što smo donosili u prvoj fazi. Tako radimo i sada. Raste nam broj oboljelih iz ovih zemalja za koje smo uveli novi režim. Na prvo mjestu će nam biti zdravlje hrvatskih građana, rekao je Božinović.

Blaži simptomi virusa

– Većina novooboljelih ima blage i gotovo nikakve simptome. Dosta njih ima samo nalaz pozitivan bez ikakvih simptoma – rekla je Alemka Markotić.

– Bitna je količina virusa i njegova sposobnost da prodre kroz stanice. Čini se da on nije tako snažan sada, dodala je.

– Kada ste vi razmaknuti na otvorenom prostoru teže je nekome prenijeti veću količinu virusa, ali sve je to na razini percepcije.

Koronavirus u Zadru

– Provedeno je nekoliko stotina testiranja, a utvrđeno je sedam pozitivnih osoba. Zadar je stavljen pod kontrolu, rekla je epidemiologinja.

Lokalna transmisija u Zagrebu

– Imamo uvid u institucije, a kolege na terenu su upoznate sa svim podacima. Osoba se bilježi prema svome prebivalištu, ali ovisi i o boravištu. Ono što je bitno jest da mreža funkcionira. Hrvatska se već neko vrijeme nalazi na popisu zemalja s lokalnom transimisijom. Virus je takav da se lako širi i prisutan je u populaciji.

Mjere za vjenčanja i veća okupljanja

– Još nema promjena, ali svakako treba pohvaliti organizatore. Oni su odgovorni za svu provedbu mjera u ovakvim okolnostima. Što se tiče mjera za vjenčanje neće biti nikakvih promjena zasad – rekla je epidemiologinja Bubaš.

Maske u javnom prijevozu

U tramvaju je nemoguće održati razmak, upravo zbog toga su maske za lice potrebne. One su neizbježne, a odgovornost je na nama, hoćemo li ući u gužvu ili sačekati drugi tramvaj.

– Ako znamo da je gužva u javnom prijevozu, možda treba krenuti 15 minuta ranije. Ljudi se na silu guraju. Nemojte to raditi – zaključila je.

24.06. – 9:29 – Došlo je do opuštanja ali moramo se pridržavati svih mjera. Izbjegavati kontakt, održavati razmak, tko hoće neka nosi masku – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Na pitanje novinara koliko je danas novozaraženih, Beroš je rekao da neće objavljivati to prije službenih podataka Stožera, piše Večernji.hr.

– No, broj novozaraženih jutros je manji – kazao je Beroš. Tvrdi kako smo “u prvom poluvremenu ove bitke imali sjajne rezultate” i dodaje kako se svi zajedno trebaju pridržavati mjera Stožera kako bi se širenje zaraze spriječilo.

– Stožer i epidemiološka služba rade analize i to je ono što određuje daljnje korake. Mi na dnevnoj bazi imamo podatke iz kojih zemalja tko ulazi – navodi i tvrdi kako će se uvesti mjere za zemlje u kojima se epidemiološka situacija pogorša.

Podsjeća na današnji sastanak Stožera kojeg je Božinović najavio, a na kojem će se raspravljati daljnje postupanje vezano za putovanja.

Apsolutno ne uvodimo švedski model, kazao je Beroš. Osvrnuo se i na organizaciju natjecanja i upute.

– U slučaju jače ugroze građana, da, netko mora odgovarati. Rečeno je da 30 posto gledališta mora biti prazno. Svi skupa živimo u novom normalnom – kazao je Beroš.

– Sigurno je da nitko ne odlazi u samoizolaciju na vlastiti zahtjev, o tome jasno odlučuje struka. Trebamo inzistirati na tome da struka određuje te kriterije – kazao je Beroš o slučaju premijera Plenkovića koji je bio u kontaktu sa zaraženim tenisačem Novakom Đokovićem.

23.06. – 14:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 30 novih slučajeva pa je do sada ukupno zabilježeno 2.366 pozitivnih osoba na Covid-19. Dosad su se oporavile 2.142 osobe. Preminulo je stotinu i sedam osoba. Još je 117 osoba na liječenju.

Jedna novooboljela osoba je iz Istarske županije i jedna iz Brodsko-posavske županije. Dvije novooboljele osobe su iz Dubrovačko-neretvanske županije i dvije iz Zagrebačke županije. 12 novooboljelih osoba je iz Grada Zagreba te 12 novooboljelih osoba je iz Osječko-baranjske županije.

Nema pacijenata na respiratoru, a bolnički se liječi 16 osoba. Do sada je testirano 73.093 osoba, od toga 347 u posljednja 24 sata.

22.06. – 14:00 Do sada je testirano 72.746 osoba, od toga 268 u posljednja 24 sata. Na bolničkom liječenju je 9 osoba. Nema pacijenata na respiratoru. Ukupan broj oporavljenih je 2142. Nema novopreminulih, stoji u priopćenju.

U posljednja 24 sata 19 je novooboljelih, do sada ukupno 2.336. Novooboljeli su iz Dubrovačko-neretvanske županije (1), Grada Zagreba (9), Osječko-baranjske (3), Bjelovarsko-bilogorske (1), Koprivničko-križevačke (1), Međimurske (1), Šibensko-kninske (1) te Zadarske županije (2).

21.06. – 14:00 Nacionalni stožer civilne zaštite nakon nekoliko je tjedana održao konferenciju za medije na kojoj je izvijestio kako je u Hrvatskoj u posljednja 24 sata novooboljelo 18 osoba, jedna osoba manje nego jučer, piše Večernji.hr.

Ukupno je zaraženih koronavirusom zabilježeno 2.317, a aktivno je zaražena 71 osoba. Nitko nije na respiratoru. Od današnjih 18 novooboljelih u Zagrebu ih je 10, u Osječko-baranjskoj pet te po jedan u Zagrebačkoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj. Potvrđeno je da je zaražen jedan zagrebački učenik, no nije otkriveno koje škole.

Davor Božinović uvodno je rekao kako je konferencija Stožer vraćena “u trenutku kada za to postoji potreba kao što je danas s obzirom na povećanje novooboljelih”.

Vili Beroš iznio je podatke o novoobljelima i o koronavirusu rekao:

– Moramo biti svjesni da je to bolest s mogućim opasnim posljedicama. Zdravlje i život ljudi su najvažniji i zato ćemo donositi mjere koje je potrebno poduzimati kako bi situacija bila stabilna.

Stožer je naveo kako mjere prate epidemiološku situaciju i odnose se na pojedine dijelove funkcioniranja sustava. Objašnjeno je kako se u smještaju socijalne skrbi nalazi najranjiviji dio, starija populacija, te su zbog toga donesene selektivne mjere koje se odnose na pojedine županije. Točnije, u Osječko-baranjskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Zagrebačkoj županiji te u Gradu Zagrebu zabranjeni su posjeti ustanovama socijalne skrbi kao i izlazak njihovih korisnika. Također, u Osijeku, Splitu i Zagrebu zabranjeni su bolnički posjeti.

– Virus je u ovom trenutku u ekspanziji u južnoj hemisferi i imamo žarišta u susjednim zemljama – rekao je Božinović i dodao:

– Hrvatska se kao i druge europske države sve više otvara, gospodarski i turistički, i ova faza novog normalnog je faza suživota s virusom gdje upravo kroz zaštitu osjetljivih radimo sve kako bi se gospodarska aktivnost nastavila i siguran sam kako ćemo uspjeti.

Naglasio je važnost dolaska turista i ustvrdio kako je Hrvatska jedna od najprivlačnijih destinacija za strane turiste. Tvrdi kako je način na koji se Hrvatska nosila s krizom jedan od razloga. Također, dodao je kako nitko od turista u Hrvatskoj nije zaražen.

– Mjere sa susjednim zemljama su na stazi tako da smo samo za desetak država EU otvorili granice. To se ne odnosi na naše susjede koji nisu članice, oni moraju dokazivati osobnu ili poslovnu potrebu – dodao je Božinović.

Alemka Markotić navela je kako Stožer preporučuje zdravstvenim djelatnicima da nose maske. Tvrdi kako treba poštivati mjesta i situacije u kojima se nalazimo te prema tome procijeniti je li potrebno nositi masku.

– Malo zdravog razuma i ako se čovjek želi zaštiti, znat će što treba učiniti – rekla je i kao primjer navela javni prijevoz.

Davor Božinović osvrnuo se na preporuke za političare u kampanji zbog toga što se Ivica Vrkić, osječki gradonačelnik, nalazi u samoizolaciji:

– HZJZ je po različnim segmentima izbornog procesa razradio različite upute, uključujući i ponašanje na skupovima. Ja ne vidim da bi se zbog takvih situacija donosile posebne upute. One su donesene kako se tako nešto ne bi dogodilo, a ako se dogodi to nije prvi put da se netko razboli za vrijeme kampanje.

Epidemiologinja Marija Bubaš ustvrdila je kako se u Hrvatskoj dovoljno testira na koronavirus.

– Testiraju se svi sumnjivi slučajevi tako da, uzevši u obzir sve preporuke za testiranje i sve kontakte, možemo reći da su testirani svi oni koji moraju biti testirani. Praćenje epidemije je reklo da testiramo dovoljan broj slučajeva.

– Ne možemo znati koliko će osoba biti u samoizolaciji, dakle praćenjem kontakata raste i broj osoba u samoizolaciji. Imamo manji broj slučajeva, imamo dovoljno ljudi da bi se epidemija držala pod kontrolom – rekla je i dodala kako testova, također, ima dovoljno.

Vili Beroš rekao je kako je u stalnom kontaktu s Krunoslavom Capakom te kako je on dobro i bez simptoma. Na konferenciji, zbog koje je Capak u samoizolaciji, nitko se više nije zarazio.

21.06. – 10:00 Glasnogovornik Vlade Marko Milić najavio je da će se danas u 14 sati održati presica Nacionalnog stožera civilne zaštite. Zadnju konferenciju za medije Stožer je imao prije više od mjesec dana.

– U Hrvatskoj danas imamo 53 oboljele osobe od koronavirusa od čega je osam na bolničkom liječenju, na respiratoru nemamo nikoga, a nitko od pacijenta na na bolničkom liječenju nema teške simptome.

Pedeset i tri oboljele osobe nisu razlog za našu veliku zabrinutost, ali moramo biti svjesni da se ne pridržavamo mjera koje smo uveli, a koje su i dalje na snazi. Mormao priznati da smo se opustili – izjavila je u subotu šefica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva dr. Maja Grba Bujević, piše Tportal.hr.

Istaknula je da drže situaciju pod kontrolom i da zaraženi u posljednja dva dana imaju puno prijenosa u obitelji i poznatih kontakata, ali nisu zabrinuti jer je to broj od 20 ljudi.

Još je jednom sve pozvala da se drže preporuka oko držanja distance, učestalijeg pranja ruku i nošenja maske u zatvorenom prostoru.

– Ovo nije trenutak da bi govoril o restriktivnim mjerama jer broj nije toliko zabrinjavajući – odgovorila je na pitanje razmišljaju li o pooštravanju mjera.

(tportal.hr)

20.6. – 14:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 19 novih slučajeva pa je do sada ukupno zabilježeno 2.299 pozitivnih osoba na virus Covid-19. Novooboljele osobe dolaze iz Primorsko-goranske, Zagrebačke, Splitsko-dalmatinske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Šibensko-kninske županije te iz Grada Zagreba.

Ukupno 2.142 osobe su se oporavile. Nema pacijenata na respiratoru, a bolnički se liječi 8 osoba. Preminulo je 107 osoba. Do sada je testirano 72.202 osoba, od toga 388 u posljednja 24 sata. Po jedna novooboljela osoba dolazi iz Primorsko-goranske, Zagrebačke, Brodsko-posavske te Šibensko-kninske županije. U Osječko-baranjskoj zaraženo je dvoje, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji sedam osoba. U Gradu Zagrebu novooboljelih je šestero.

19.06. – 14:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je jedanaest novih slučajeva pa je do sada ukupno zabilježeno 2.280 pozitivnih osoba na virus Covid-19. Dosad su se oporavile 2.142 osobe. Preminulo je stotinu i sedam osoba. Još je 31 osoba na liječenju.

Jedna novooboljela osoba je iz Zagrebačke županije, pet novooboljelih osoba je iz Splitsko-dalmatinske županije i pet je novooboljelih osoba iz Grada Zagreba.

Dosad je testirano ukupno 71.814 osoba, a u posljednja 24 sata njih 820.

18.06. – 14:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je jedanaest novih slučajeva pa je do sada ukupno zabilježeno 2.269 pozitivnih osoba na virus Covid-19. Novooboljele osobe dolaze iz Grada Zagreba, Istarske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske te Zagrebačke županije. Dosad su se oporavile 2.142 osobe. Preminulo je stotinu i sedam osoba. Još je 20 osoba na liječenju.

Dosad je testirano ukupno 70.995 osoba, a u posljednja 24 sata njih 368.

17.05. – 14:00 Broj novooboljelih u Republici Hrvatskoj u 24-satnom razdoblju je troje, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2258.

Jedna novooboljela osoba je iz Splitsko-dalmatinske županije, a dvije iz Grada Zagreba. Do sada je testirano 70.712 osoba, od toga 186 u posljednja 24 sata. Na bolničkom liječenju je pet osoba. Na respiratoru nema pacijenata. Ukupan broj ozdravljenih je 2141, što je jedan novoozdravljeni u 24 sata. Ukupan broj preminulih je 107 – priopćili su iz Stožera.

16.05. – 14:00 U posljednja 24 sata zabilježen je jedan novi slučaj pa je do sada ukupno zabilježeno 2.255 pozitivnih osoba na virus Covid-19. Novooboljela osoba je iz Zagrebačke županije. Dosad se oporavilo 2.140 osoba. Preminulo je stotinu i sedam osoba. Još je 8 osoba na liječenju.

Dosad je testirano ukupno 70.526 osoba, a u posljednja 24 sata njih 272.

15.06. – 14:00 U posljednja 24 sata zabilježena su dva nova slučaja, pa je do sada ukupno zabilježeno 2.254 pozitivne osobe na virus Covid-19. Novooboljele osobe dolaze iz Grada Zagreba. Dosad se oporavilo 2.140 osoba. Preminulo je stotinu i sedam osoba. Još je 7 osoba na liječenju.

Dosad je testirano ukupno 70.254 osoba, a u posljednja 24 sata njih 144. Danas je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio tri odluke: Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Odluku o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Odluku o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 Ovim odlukama produžen je postojeći režim prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske do 30. lipnja 2020. godine, omogućena je uspostava željezničkog i cestovnog međunarodnog javnog prometa uz pridržavanje preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te je za djelatnost trgovine ukinuta zabrana rada blagdanima i neradnim danima, što znači da je omogućeno uspostavljanje radnog vremena kao i prije proglašene epidemije bolesti COVID-19, ali i dalje uz obveznu primjenu protuepidemijskih mjera i pridržavanje svih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku kojom se od 15. lipnja, s obzirom na dobru epidemiološku situaciju, omogućava održavanje sportskih natjecanja uz prisustvo gledatelja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo će izraditi preporuke o načinu na koji će gledatelji moći biti prisutni na sportskim natjecanjima. 14.06. – 14:00 U posljednja 24 sata zabilježen je jedan novi slučaj pa je do sada ukupno zabilježeno 2.252 pozitivne osobe na virus Covid-19. Novooboljela osoba dolazi iz Grada Zagreba. Dosad su se oporavile 2.134 osobe. Preminulo je stotinu i sedam osoba. Još je 11 osoba na liječenju.

Dosad je testirano ukupno 70.110 osoba, a u posljednja 24 sata njih 143.

13.06. – 14:00 Broj novooboljelih u Republici Hrvatskoj u 24 satnom razdoblju je 2, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2251 Oboljeli su iz Osječko – baranjske županije i Grada Zagreba.

Do sada je testirano 69967 osoba, od toga 246 u posljednja 24 sata. Na bolničkom liječenju je 6 osoba. Od toga je na respiratoru 0 pacijenata. Ukupan broj ozdravljenih je 2134, što je jedan novoozdravljeni u 24 sata.

12.6. – 14:00 U posljednja 24 sata nema zabilježenih novih slučajeva pa je do sada ukupno zabilježeno 2.249 pozitivnih osoba na virus Covid-19. Dosad su se oporavile 2.133 osobe. Preminula je još jedna osoba, ukupno 107. Još je 9 osoba na liječenju, dok ni jedna nije na respiratoru.

Dosad je testirano ukupno 69.721 osoba, a u posljednja 24 sata njih 115.

11.6. – 14:00 U posljednja 24 sata nema zabilježenih novih slučajeva pa je do sada ukupno zabilježeno 2.249 pozitivnih osoba na virus Covid-19. Dosad su se oporavile 2.132 osobe. Preminulo je stotinu i šest osoba. Još je 11 osoba na liječenju.

Dosad je testirano ukupno 69.606 osoba, a u posljednja 24 sata njih 257.

10.6. – 14:00 U posljednja 24 sata zabilježena su dva nova slučaja zaraze koronavirusom, pa je do sada ukupno zabilježeno 2.249 pozitivnih osoba na virus Covid-19. Dosad se oporavilo 2.130 osoba. Preminulo je stotinu i šest osoba. Još je 13 osoba na liječenju.

Dvije novooboljele osobe dolaze iz Primorsko-goranske županije te Grada Zagreba. Dosad je testirano ukupno 69.349 osoba, a u posljednja 24 sata njih 234. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku kojom se od 15. lipnja, s obzirom na dobru epidemiološku situaciju, omogućava održavanje sportskih natjecanja uz prisustvo gledatelja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo će izraditi preporuke o načinu na koji će gledatelji moći biti prisutni na sportskim natjecanjima.

9.6. – 14:00 U posljednja 24 sata nema novooboljelih osoba. Od dosad ukupno potvrđenih 2.247 osoba, oporavilo se 2.130 osoba. Preminulo je stotinu i šest osoba.

U Kliničkom bolničkom centru u Splitu na respiratoru su preminule dvije osobe. Jedna osoba, ženskog spola, rođena 1941. godine koja je imala prateće dijagnoze arterijsku hipertenziju, astmu, kronični gastritis i glaukom. Druga osoba, također je ženskog spola, rođena 1941. godine imala je prateće dijagnoze arterijsku hipertenziju i sarkoidozu.

Još je 11 osoba na liječenju. Dosad je testirano ukupno 69.115 osoba, a u posljednja 24 sata njih 249.

8.6. – 14:00 U posljednja 24 sata nema novooboljelih osoba. Od dosad ukupno potvrđenih 2.247 osoba, oporavilo se 2.128 osoba. Preminule su stotinu i četiri osobe. Još je 15 osoba na liječenju, a dvije su osobe trenutačno na respiratoru.

Dosad je testirano ukupno 68.866 osoba, a u posljednja 24 sata njih 126.

7.6. 14:00h – U posljednja 24 sata nema novooboljelih osoba. Od dosad ukupno potvrđenih 2.247 osoba, dosad se oporavilo 2.126 osoba. Preminule su stotinu i četiri osobe. Još je 17 osoba na liječenju, a 2 osobe su trenutačno na respiratoru.

Dosad je testirano ukupno 68.740 osoba, a u posljednja 24 sata njih 226.

6.6. – 14:00 U posljednja 24 sata nema novooboljelih osoba. Od dosad ukupno potvrđenih 2.247 osoba, oporavila se 2.121 osoba. Preminule su stotinu i četiri osobe. Još su 22 osobe na liječenju, a 2 su trenutačno na respiratoru.

Dosad je testirano ukupno 68.514 osoba, a u posljednja 24 sata njih 247.

5.6. – 14:00 U posljednja 24 sata nema novooboljelih osoba. Od dosad ukupno potvrđenih 2.247 osoba, oporavilo se 2.113 osoba. Preminule su stotinu i tri osobe. Još je 31 osoba na liječenju, a 3 su trenutačno na respiratoru.

Dosad je testirano ukupno 68.267 osoba, a u posljednja 24 sata njih 270.

4.6. – 14:00 U posljednja 24 sata zabilježena je jedna novooboljela osoba, a riječ je o osobi koja dolazi iz Koprivničko-križevačke županije. Od dosad ukupno potvrđenih 2.247 osoba, oporavilo se 2.105 osoba. Preminule su 103 osobe. Još je 39 osoba na liječenju, a 3 su na respiratoru.

Dosad je testirano ukupno 67.997 osoba, a u posljednja 24 sata njih 183.

3.6. – 14:00 U posljednja 24 sata nema zabilježenih novooboljelih osoba. Od dosad ukupno potvrđenih 2.246 osoba, oporavilo se 2.095 osoba. Preminule su 103 osobe. Još je 51 osoba na liječenju. 4 osobe su trenutačno na respiratoru.

Dosad je testirano ukupno 67.814 osoba, a u posljednja 24 sata njih 517, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

2.6. – 14:00 U posljednja 24 sata nema zabilježenih novooboljelih osoba. Od dosad ukupno potvrđenih 2.246 osoba, dosad se oporavilo 2.088 soba. Preminule su stotinu i tri osobe. Još je 55 osoba na liječenju, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

2.6. – 11:25 Ministar Vili Beroš obratio se javnosti nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

– Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) i kazao kako tijekom jutra nije bilo novooboljelih.

– Nadam se da nećemo imati više ovakvih izazova. Naveo je kako je bilo jučer 66 oboljelih, no i da sakupljaju podatke do 12:45.

Upitan o kraju epidemije, ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak kazao je da se smatra da dođe kraj epidemije nakon što prođe 14 dana od posljednjeg slučaja.

– Trebamo biti oprezni i čim ne bude cirkulacije virusa, razmišljat ćemo o tome da proglasimo kraj epidemije – nadometnuo je Capak. Komentirao je i što ukoliko bude bilo turista pozitivnih na koronavirus.

– Naših autohtonih slučajeva mi više nemamo. Imamo još par zaraženih. Smatramo da imamo dovoljno kapaciteta u slučaju unosa. Imali smo sastanak što učiniti u slučaju da se zarazi turist, to ćemo objaviti do kraja tjedna. Cilj nam je zaštiti turiste, ali i naše građane.

1.6. – 14.00 Broj novooboljelih u Republici Hrvatskoj u 24 satnom razdoblju je 0, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2.246 Novooboljelih nema. Do sada je testirano 66.695 osoba, od toga 290 u posljednja 24 sata. Na bolničkom liječenju su 22 osobe. Od toga su na respiratoru 4 pacijenta. Ukupan broj ozdravljenih je 2.077, što je 5 novoozdravljenih u 24 sata. Ukupan broj preminulih je 103, piše Večernji.hr.

31.5. – 14:00 U posljednja 24 sata nema zabilježenih novooboljelih osoba. Od dosad ukupno potvrđenih 2.246 osoba, dosad su se oporavile 2.072 osobe. Preminule su stotinu i tri osobe. Još je 71 osoba na liječenju. Trenutno je potvrđeno ukupno 2.246 osoba zaraženih koronavirusom, a 2.072 osobe su se oporavile.

30.05. – 14:00 Broj novooboljelih u Republici Hrvatskoj u 24-satnom razdoblju je 1, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2246.

Novooboljela osoba je iz Koprivničko-križevačke županije. Do sada su testirane 66144 osobe, od toga 635 u posljednja 24 sata. Na bolničkom liječenju je 27 osoba. Od toga su na respiratoru 4 pacijenta. Ukupan broj ozdravljenih je 2063. Ukupan broj preminulih je 103.

29.05. – 14.00 U posljednja 24 sata nema zabilježenih novooboljelih osoba. Od dosad ukupno potvrđenih 2.245 osoba, dosad se oporavilo 2.059 osoba. Preminula je jedna osoba, ukupno 103. Još su 83 osobe na liječenju.

Dosad je testirano ukupno 65.509 osoba, a u posljednja 24 sata njih 415.



28.05. – 14.00 Broj novooboljelih u Republici Hrvatskoj u 24 satnom razdoblju je 1, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2245, piše Večernji.hr.

Novooboljela osoba je iz Brodsko-posavske županije. Do sada su testirane 65094 osobe, od toga 828 u posljednja 24 sata. Na bolničkom liječenju su 33 osobe. Od toga je na respiratoru 5 pacijenata.

Ukupan broj ozdravljenih je 2051, što je 4 novoozdravljena u 24 sata. Ukupan broj preminulih je 102. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je u bolnici na respiratoru preminula jedna osoba, muškog spola, rođena 1950. godine koja je imala prateće dijagnoze diabetes mellitus, arterijsku hipertenziju, dijabetičku nefropatiju i miokardiopatiju.

27.05. – 14.00 U posljednja 24 sata nema novooboljelih. Od dosad ukupno potvrđenih 2.244 osoba dosad se oporavilo 2.047 osoba. Preminula je stotinu i jedna osoba. Još je 96 osoba na liječenju.

Trenutno su potvrđene ukupno 2.244 osobe zaražene koronavirusom, a 2.047 osoba se oporavilo.

Preminula je stotinu i jedna osoba. 6 osoba je trenutačno na respiratoru.

Dosad je testirano ukupno 64.266 osoba, u posljednja 24 sata testirano je 584 osoba.

26.05. – 14.00 U posljednja 24 sata nema novooboljelih. Od dosad ukupno potvrđenih 2.244 osoba dosad se oporavilo 2.046 osoba. Preminula je stotinu i jedna osoba. Još je 97 osoba na liječenju, piše Večernji.hr.

25.05. – 14:00 Broj novooboljelih u Republici Hrvatskoj u 24-satnom razdoblju je 0, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2244. Novooboljelih nema.

Do sada su testirane 62422 osobe, od toga 940 u posljednja 24 sata. Hospitaliziranih slučajeva je 3 manje, što znači da je 78 osoba na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 6 pacijenata. Ukupan broj ozdravljenih je 2035, što je 8 novoozdravljenih u 24 sata. Preminula je jedna osoba u Općoj bolnici u Koprivnici. Ukupan broj preminulih je 100, izvijestili su iz Stožera.

24.05. – 14:00 U posljednja 24 sata zabilježena je jedna novooboljela osoba. Od dosad ukupno potvrđenih 2.244 osoba dosad se oporavilo 2.027 osoba. Preminulo je devedeset i devet osoba. Još je 118 osoba na liječenju, a 6 je osoba na respiratoru.

Dosad je testirano ukupno 61.482 osoba, u posljednja 24 sata testirano je 618 osoba, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

23.05. – 14:00 U posljednja 24 sata nema zabilježenih novooboljelih. Od dosad ukupno potvrđenih 2.243 osoba dosad se oporavilo 2.023 osoba. Preminulo je devedeset i devet osoba. Još je 121 osoba na liječenju. 6 osoba je trenutačno na respiratoru.

Dosad je testirano ukupno 60.864 osoba, u posljednja 24 sata testirano je 953 osoba, stoji u priopćenju Nacionalnog stožera.

22.05. – 14:00 U Hrvatskoj je zabilježeno šest novih slučaja. U bolnici su 102 pacijenta, 2011 je ozdravilo. Dvoje ljudi je preminulo, čime je broj smrtnih slučajeva 99, piše Večernji.hr.

– 133 je aktivno bolesnih u RH. Što se tiče današnji novoboljelih organizirali smo dolazak radnika iz Švedske, dva su pozitivna. Imamo pet radnika povratnika iz Njemačke. Imamo jednu novooboljelu osobu u Osječko-baranjskoj. Stvari su pod kontrolom – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– Hoteli se otvaraju. Pojačan je dolazak, naročito iz Slovenije. Zahvaljujem se svim službama. Dolaze slovensli turisti, ali i vlasnici kuća, apartmana, tvrtki i ove gužve smo dogovorili s MUP-om koji su dali svoju ideju. Gosti neće morati čekati na granici već će putem aplikacije moći unaprijed ispuniti potrebne obrasce – kazao je ministar turizma Gari Cappelli.

– Što se tiče svih segmenata turizma, postoje na engleskom sva objašnjenja, tako da ne mogu reći da ne znaju kako se ponašati. Informacije će ići prema onim turistima koje očekujemo krajem mjeseca – dodao je.

Preporuke za kulturna događanja

– Jedna smo od prvih država u EU koji smo počeli s otvaranjem kulturnog sektora. Zahvaljujem se svima. Ono što je preporuka i što će ostati u sljedećim mjesecima je što više poticati događanja na otvorenom jer je lakše poštovati mjere koje su dane. Dali smo upute kako organizirati gledališta i kako mora izgledati pozornica ne samo za gledatelje nego i za izvođače – kazala je ministrica kulture Obuljen Koržinek.

– Četvrta faza počinje od 27. svibnja. U tom smislu mi ćemo razgovarati o tome. Najveći je broj upita je broj koji obuhvaća najveći broj ljudi, oko 500 i više, a nemoguće je izdati neke općenite preporuke. Za sva takva događanja treba se obratiti Ministarstvu – kazala je.

– Ono što je važno je da će se ulazak u Hrvatsku, prati sa strane HZJZ-a. Veoma je važno radi zaštite zdravlja hrvatskih građana ali i gostiju. MUP je imao mail adresu gdje su se ljudi mogli informirati. Od jučer je na web stranici on line upitnik koji dodatno pojašnjava pitanja. Već danas granična policija je izvijestila da se od jučer 90 posto upita rješava putem aplikacije. Napravit ćemo preraspodjelu na granicama, tako da bi oni koji su se već prijavili HZJZ-u mogli prolaziti nesmetano – kazao je Davor Božinović.

– Od ponoći do 13 sati u Hrvatsku je ušlo 5.366 stranih državljana, polovica iz Slovenije, ali i Njemačke i drugih zemalja – dodao je.

Upute za izbore

– Dopis za izbore je primljen jučer od DIP-a sa zamolbom da se sastanemo. Mi smo primili popis svih aktivnosti i počet ćemo raditi na tome. Nemamo ništa završeno. Razmotrit ćemo ključne stvari oko širenja infekcije. Bit ćete na vrijeme obaviješteni o tome – kazao je Capak.

Mjera opreza prema stranim turistima

– Ne slažem se da mi nemamo mjeru. Mi smo napravili preporuke za građane koji su prešli granicu u idućih 14 dana. Hrvatska ima puno bolju epidemiološku situaciju od država koji su nama turistički oponenti – kazao je Capak.

Fama oko testiranja se pokazala netočnom. Imunitet populacije u Švedskoj je bio nizak. To nam dokazuje da čak tamo gdje nisu uvodili mjere trebao je bliži kontakt da bi se infekcija prenijela. Ne možete glumiti policiju prema svima koji će ući u Hrvatsku. Mislim da svaki normalan čovjek se osvijestio kako se treba ponašati, nisu potrebne restriktivne mjere, očekujemo odgovorno ponašanje – kazala je Markotić.

Na pitanje što ako se dogodi neko žarište na jednom od otoka ministar Cappelli je rekao.

– Ima točna procedura koja će se poštivati. Ljudi znaju da su putujući svijetom u riziku da se nešto može dogoditi. Mi imamo jasnu sliku i jasni način borbe protiv ovog virusa.

– Postoji karta rasprostranjenosti malarije i dobijemo upute kao turisti kako se u tim područjima ponašati. Nemamo zabrane kretanja. Ako mi to ne radimo, ne pratimo upute, dobit ćemo malariju i za to neće biti odgovorni epidemiolozi ili ministar, nego onaj tko se neodgovorno ponaša – kaže Markotić.

22.05. – 12:00 U jučerašnjem 24-satnom razdoblju zabilježene su tri novooboljele osobe od koronavirusa u Hrvatskoj. Novooboljeli su iz Osječko-baranjske i Koprivničko-križevačke županije.

Nakon nekoliko dana bez press konferencija, Nacionalni stožer za danas u 14 sati sazvao je konferenciju na kojoj će iznijeti najnovije podatke.

Županijski stožeri tijekom cijelog dana objavljuju nove podatke sa svojih područja. Veliki broj županija, među kojima i Virovitičko-podravska, nemaju novooboljele. No u Osječko-baranjskoj zabilježen je jedan pozitivan slučaj, a riječ je o malom djetetu iz Gata koje je od ranije u samoizolaciji s majkom pozitivnom na koronavirus. To je već osma pozitivna osoba u ovom selu, piše Večernji.hr.

Dvoje zaraženih detektirano je na području Brodsko-posavske županije, a riječ je o još dva radnika iz Švedske. Naime, jučer je u Hrvatsku pristiglo 15 radnika Đuro Đaković Montaže, koji su po dolasku u Slavonski Brod odmah smješteni u karantenu, a od njih je dvoje pozitivno, piše SBplus.

21.05. – 14:00 Broj novooboljelih u Republici Hrvatskoj u 24 satnom razdoblju je 3, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2.237, piše Večernji.hr.

Novooboljeli su iz Osječko – baranjske i Koprivničko – križevačke županije. Do sada je testirano 58.091 osoba, od toga 1.070 u posljednja 24 sata. Hospitaliziranih slučajeva je jednak broj, što znači da je 117 osoba na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 9 pacijenata. Ukupan broj preminulih je 97.

20.05. – 14:00 Danas su potvrđene dvije novooboljele osobe koronavirusom. U Hrvatskoj su dosad potvrđene ukupno 2234 oboljele osobe, a 1978 osoba se oporavilo. Dosad je preminulo 96 osoba, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite – a prenosi Večernji.hr

Novooboljeli su iz Vukovarsko-srijemske i Koprivničko-križevačke županije. Do sada je testirano 57021 osoba, od toga 1221 u posljednja 24 sata. Hospitaliziranih ima 3 manje, što znači da je 117 osoba na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 8 pacijenata.

19.05. – 14:00 Danas su potvrđene četiri novooboljele osobe koronavirusom. U Hrvatskoj su dosad potvrđene ukupno 2232 oboljele osobe, a 1967 osoba se oporavilo. Dosad je preminulo 96 osoba – piše Večernji.hr

Novooboljeli su iz Brodsko-posavske županije. Do sada je testirano 55800 osoba, od toga 980 u posljednja 24 sata. Hospitaliziranih ima 2 manje, što znači da je 120 osoba na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 10 pacijenata.

18.05. – 14:00 Prema najnovijim informacijama u posljednja 24 sata registrirane su dvije nove osobe zaražene koronavirusom. Tako je ukupno 2228 osoba zaraženo koronavirusom. Preminulo je devedeset i pet osoba, a oporavilo se 1946 osoba – piše Večernji.hr

Podsjetimo, odlukom koja je donesena u petak, stožer je reducirao broj konferencija za medije pa se tako tijekom vikenda konferencije nisu održale, a javnost su izvijestili o stanju putem priopćenja.

Krunoslav Capak na današnjoj konferenciji rekao je i kako je situacija trenutno vrlo povoljna, ali i da je još prerano za ukidanje mjere zabrane rada nedjeljom.

– Situacija je izuzetno povoljna i, s obzirom da smo sada popustili dosta mjera trebamo pričekati još neko vrijeme i ocijeniti situaciju što se sve dogodilo i gdje su nam izvori zaraze, na koji način nam se zaražavaju oboljeli i onda se može o tome razgovarati, a u ovom trenutku je za to prerano – rekao je Capak.

Govorio je i o mjerama u javnom prometu.

– Epidemiološka služba i epidemiolozi nisu odgovorni za nadzor nad time da li se organizatori ili vlasnici drže preporuka. Po našem mišljenju odgovornost treba prelaziti na vlasnike i građane, a ne na epidemiologe – rekao je Capak.

17.05. – 14:00 – Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je nove brojke stanja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Broj novooboljelih u 24-satnom razdoblju je 2, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2226 Novooboljeli su iz Koprivničko-križevačke i Splitsko-dalmatinske županije – piše Večernji.hr

Do sada je testirano 53877 osoba, od toga 1019 u posljednja 24 sata. Hospitaliziranih ima 7 manje, što znači da je 130 osoba na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 10 pacijenata.

Ukupan broj ozdravljenih je 1936, što je 23 novoozdravljenih u 24 sata. Od toga ih je 728 otpušteno iz bolnice, a doma je ozdravilo 1172 osoba. Ukupan broj preminulih 95.

16.05. – 14:00 Broj novooboljelih u Republici Hrvatskoj u 24-satnom razdoblju je 2, čime je ukupan broj oboljelih od koronavirusa 2224. Novooboljeli su iz Grada Zagreba i Karlovačke županije. Do sada je testirano 52425 osoba, od toga 857 u posljednja 24 sata – piše Večernji.hr

Hospitaliziranih ima 5 manje, što znači da je 137 osoba na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 9 pacijenata. Ukupan broj ozdravljenih je 1913, što je 44 novoozdravljenih u 24 sata. Od toga ih je 722 otpušteno iz bolnice, a doma su ozdravile 1162 osobe. Dosad je preminulo 95 osoba – javio je Nacionalni stožer civilne zaštite.

15.05. – 14:00 U Hrvatskoj je u protekla 24 sata zabilježen samo jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, tako da je ukupan broj oboljelih 2222. Od jučer je u KBC-u Split preminula ženska osoba rođena 1923. godine, koja je bila u domu umirovljenika u Makarskoj, tako da je u Hrvatskoj ukupno 95 preminulih. Na respiratoru je osam oboljelih, a hospitaliziranih je 142. Ukupno se dosad oporavilo 1869 bolesnika zaraženih koronavirusom – piše Večernji.hr

Kraj epidemije

-Proglašavanje epidemije ili završetka se po novom zakonu provodi na način da HZJZ daje prijedlog ministru, a Vlada donosi odluku. To je jedna procjena koja se analizira – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Mjere za izbore

-To je pitanje za DIP, a na za Stožer. Kada dobijemo pitanja od DIP-a onda ćemo se sjesti i dogovoriti o prijedlozima – kazao je Capak.

-Kada DIP uputi zahtjev napravit ćemo epidemiološki okvir – ponovio ja Capak na pitanje novinara.

Nedjelja – neradan dan

-Htjeli smo smanjiti mobilnost, nedjelja je dan kada su ljudi kod kuće. Produžavanjem radnog vremena preko tjedna dobili smo više sati, i trebali smo naći balans. Da spriječimo virus da se širi, svaki dan na tu vagu stavljamo mjere koje imamo i mogućnosti balansiranja. Htjeli smo na drugoj strani rasteretiti tu mobilnost. Upravo nedjelja treba biti dan za izbalansirati onih 24 sata koje smo dodali kroz tjedan. Mi smo zatražili od APIS-a informaciju kada je rekord kupnje i oni su rekli da je petak rekordan dan za prodaju, tako je u zadnjih deset godina. Nisam siguran da bi puštanjem rada nedjeljom rasteretili petak i da bi to dalo balans – kazao je Capak.

Presica u ponedjeljak, 18. svibnja

Konferencija za medije održat će se tek u ponedjeljak, 18. svibnja u 14 sati, a Stožer će preko vikenda poslati priopćenje zbog dobre epidemiološke situacije – kazao je Davor Božinović.

14.05. – 14:00 Posljednjih 24 sata zabilježeno je 8 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je ukupno 2221 oboljelih od COVID-19. Hospitaliziranih je 146, a 1850 ljudi je ozdravilo. Broj smrtnih slučajeva je 94 – piše Večernji.hr

-Epidemiološka situacija je dobra. Imamo najniži broj umrlih u Europi i svijetu. U odnosu na to kako smo pustili novu normalu, pratimo situaciju i što nam se događa epidemiološki. Nemamo indicija da trebamo razmatrati povratak na staro. Sedma oboljelih se tiče povratka naših radnika iz Švedske i ljudi koji su putovali letom. Situaciju imamo pod kontrolom – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Sigurnosne mjere

-Državni inspektorat radi nadzor na provođenju mjera. Od 6. do 13. svibnja je provjereno 58 tisuća poslovnih subjekata, uočeno je 2,4 posto nepravilnosti. Izdajemo mjere upozorenja i nakon toga se odgovorne osobe korigiraju. Ovdje govorimo o velikom broju objekata. Govorimo o velikom broju uslužnih djelatnosti. Činjenica je da od trenutka popuštanja mjera mi govorimo o preporukama. U prvoj fazi su građani dobili dovoljno informacija o kakvoj se bolesti radi i to nam je pomoglo da izađemo bez rizika i da minimiziramo štete – kazao je ministar Davor Božinović.

-Ovo je bolest u kojoj možemo pobijedit svi zajedno. Najgora je sankcija prenošenje bolesti. Činjenica da si zbog neodgovornog ponašanja ugrozio nečije zdravlje, zdravlje svoje obitelji. Ako bi došlo da imamo negdje prodor, uvodila bi se mjera samoizolacije, bilo da ste vi klijent ili osoblje, ne možete raditi jer morate ići u samoizolaciju. Računamo na svijest klijenata i onih koji rade u tim objektima – dodao je.

Koncerti na terasama

-Ako netko zatraži mi ćemo napraviti upute, a mislim da ćemo od ponedjeljka s uputama te sve zahtjeve pokrit – kazao je Capak.

-Mi promišljamo o svemu. Ako je to vaš prijedlog, mi ćemo to razmotriti – kazao je Božinović na reduciranje presica Nacionalnog stožera.

Proboj virusa u domove

-U cijeloj Europi je 60 posto i više osoba koje su preminule iz domova. Kod nas je tom manje. U svim domovima epidemiološka situacija je bila brza. Imali smo dovoljno prostora za njihovu hospitalizaciju. Najveći je dio maknut iz domova i hospitaliziran. Mislimo da se situacija odvijala na adekvatan način. Sve ovisi o zdravstvenom stanju pacijenata. Tamo gdje je komorbilitet veći i smrtnost je veća – kazao je Capak.

Serološka testiranja

-Kazat ću vam preliminarne rezultate. Do današnjeg dana nitko od zaposlenika na Klinici nema antitijela – kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

-Što se tiče fame oko prokuženosti populacije, nema još puno tih istraživanja, ali u Njemačkoj, tamo gdje je bilo više zaraženih, to je do 15 posto. Svi oni koji su to pokušali, imaju veliki broj umrlih i oboljelih. S ovim tipom virusa ne znamo je l’ će antitijela biti zaštitna. Ovo što smo dobili s našim zaposlenicima je pohvalno – kazala je Markotić.

Sigurnost testova

-Uobičajeno je da se počnu razvijati testove kada se tako nešto pojavi. Testovi se moraju validirati. Sam proizvođač daje podatke. Na početku su ti testovi niže osjetljivosti. Mi smo radili evaluaciju testova na tržištu. Serološki testovi nisu dobri za akutne infekcije. Pokazali smo da u prvoj dva tri dana ne možete dokazati da se radi o akutnoj infekciji. Tek visoki broj pozitivnih se može pokazati tek oko 12 dana. Zasad nemamo testove koji će pokazati rezultate za dva tri dana – kazala je Markotić.

13.05. – 14:00 U Hrvatskoj je u posljednjih 24 sata zabilježeno 6 novih slučajeva zaraze, što je ukupno 2213 slučajeva – piše Večernji.hr

-Nažalost, imamo tri preminula bolesnika, u Zagrebu, Splitu i Koprivnici. 1834 je oporavljenih – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Proboj u Dom za starije u Šibeniku

-Imamo u jednom Domu jednu novooboljelu osobu. Situacija se istražuje tako da nema detalja. Što se tiče dječjih igraonica mi smo te mjere donijeli kao i za vrtiće. Vlasnici neka nam se obrate ako što nije jasno. Što se tiče noćnih klubova, to će doći na red – kazao je Capak.

Let iz Frankfurta

-Radi se o letu 2.5. na kojem je bilo 74 osobe. Svi su oni nakon što se saznalo, a prvi obiljeli je bio 5.5. – identificirani. Imali smo skenirane njihove putovnice. Sve smo kontaktirali. I još četvero smo sinoć pronašli. Njima ostaje mjera samoizolacije, epidemiološka služba je to odredila – kazao je Capak.

Novine u ugostiteljskim objektima

-Novine mogu biti svugdje gdje su bile i prije, no kolega Capak može to objasniti. Nisu nigdje zabranjena novine – kazao je ministar Davor Božinović.

-Nema podataka da novine mogu prenijeti infekciju. Istina je da je to na početku bila preporuka, to je čisto iz higijenskih razloga, jer ako netko čita, a namočio je prst može i druge stvari prenijeti. Mi vjerujemo u higijenske navike naših građana, i novine će biti u ugostiteljskim objektima i frizerajima – kazao je Capak.

Samoizolacija za vrijeme izbora

-U ovom trenutku se nitko nije obratio HZJZ-u kako treba organizirati glasovanje za osobe u samoizolaciji – rekao je Capak.

Prelazak granice

-Mi u Hrvatskoj i cijeli drugi niz zemalja pokazali smo uspješnost u borbi proziv virusa, HZJZ je izradio mjere za prelaz granice, hotele, i naravno da se pod tim uvjetima može ući u Hrvatsku a prava sezona dogovarat će se sa ostalim zemljama. Radit će se mapa zemalja na dnevnoj bazi, i svi će imati mogućnost ostvariti uvid u mapu i kako stoji regija u borbi s koronom i onda će donositi individulnu odluku. Intencija je da građani budu informirani, da se daju preporuke i onima koji se bave turizmom – kazao je Božinović.

-Mi smo ukinuli mjeru samoizolacije na granici ali mjera propisana od epidemiologa nije ukinuta. Oni koji prelaze granicu ne idu u samoizolaciju, ali dobivaju upute, mjerenje temperature, da prate zdravstveno stanje i da ne ide među više ljudi u tih 14 dana, ali tu postoji i desetak drugih preporuka. To je pasivni zdravstveni nadzor – objasnio je Capak.

12.05. – 14:00 U Hrvatskoj je u posljednjih 24 sata zabilježeno 11 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je ukupno 2207 oboljelih od COVID-19. Nema preminulih, tako da je broj smrtnih slučajeva 91. Na respiratoru je 11 bolesnika, a hospitaliziranih 159. Oporavljenih je ukupno 1808 – piše Večernji.hr

U trećoj smo fazi popuštanja mjera. Stožer i dalje apelira na građane da budu odgovorni jer je virus i dalje među nama.

Zamjena pacijentica u KBC-u Split

-Dogodio se propust. Ravnatelj Meštrović me jučer obavijestio. Posjetio je ožalošćenu obitelj, zamjenik ravnatelja je kontaktirao drugu obitelj. Ovo što se dogodilo veliki je i bolan propust. Izražavam žaljenje i sućut. Mora se utvrditi odgovornost. Meštrović je pokrenuo zahtjev za razrješenjem. Zdravstvena inspekcija danas će započeti obavljanje nadzora, i utvrditi radi li se o nepoštivanju procedure ili je nešto drugo – kazao je Beroš.

Samoizolacija u vrijeme izbora

Novinari su postavili pitanje za ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka o samoizolaciji za vrijeme izbora, no umjesto njega odgovorio je ministar Davor Božinović.

-O izborima odlučuje politika kada se raspusti Sabor. HZJZ će dati preporuke onda ako bude pitano o tome. Nemamo o tome što odgovarati. Pravila koja postoje, postoje. Izbori niti su raspisani, niti je Sabor raspušten, a DIP se nije obratio HZJZ-u – kazao je ministar Davor Božinović.

Let iz Frankfurta

-Vratilo se 74 osoba, prvi se razbolio 2. svibnja, a sada imamo ukupno devet radnika iz Švedske pozitivnih. Osim tih devet radnika imamo pozitivne u Zadru, jednu osobu koja je putovala, u Sisku također jednu osobu i stranog državljanina koji je je putovao u Istru. Ostali koji su putovali su kontaktirani i upozoreni su i određena je mjera samoizolacije – kazao je Capak.

-Oko 1920 ljudi su bili u samoizolaciji i za njih je policija utvrdila kršenje – kazao je Božinović.

Reaktivacija zdravstvenog sustava

-Napravljene su analize. U utorak smo imali 36 posto izvršenja u odnosu na prošli mjesec. Nemamo kompletne podatke, ali mišljenja sam da je to izvrstan rezultat. Zadovoljni smo s prvom fazom reaktivacije zdravstvenog sustava. Što se tiče financija morat ćemo napraviti reformske korake. Ovu godinu smo počeli uredovno, no u 2., 3. i 4. mjesecu smo poremećeni u prihodovnoj i rashodovnoj strani. Dugovi se kreću oko 4,2 milijarde kuna – kazao je Beroš.

11.05. – 14:00 U Hrvatskoj je u posljednjih 24 sata zabilježeno 9 novih slučajeva, što je ukupno 2196 oboljelih od Covid-19. Od jučer je preminuo jedan bolesnik u Koprivnici, 36. godište. Na respiratoru je 12 bolesnika, a 1784 osoba je ozdravilo. Od devet novih slučajeva sedam je s Brača, piše Večernji.hr.

Glasanje na izborima osoba u samoizolaciji

– Ljudi koji su u samoizolaciji nisu bolesni, oni su bili s nekim u kontaktu tko je zaražen. Može se organizirati da oni glasaju na daljinu. Dolazak njih na glasačko mjesto također se može organizirati, ako stave maske, mogu doći. Razgovarali smo i o djeci koja su u samoizolaciji mogu li pisati maturu, i došli smo do toga da mogu – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Serološka testiranja

Mi smo završili validaciju. Potrebno je da se ti testovi validiraju. Dobili smo vrlo dobre rezultate. Mi možemo započeti sa serološkim testiranjem. Imali smo probleme s Etičkim povjerenstvom. Morali smo ispravljati dokumentaciju. Sve je spremno. Nadam se da ćemo krajem ili početkom idućeg tjedna imati rezultate. Cilj nam je da napravimo jedan presjek i da vidimo koliko je populacije došlo u kontakt s virusom – kazao je Capak.

– Tisuću testova nije reprezentativan uzorak za RH, no mi smo prijavili jedan projekt Zakladi za znanost i nadamo se da će nam ga odobriti i onda ćemo imati financijska sredstva za nabaviti više testova, pa ćemo provesti testiranja i u nekim subpopulacijama, domovima za starije – dodao je.

10.05. – 14:00 U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 11 novih slučajeva zaraze koronavirusom te se broj ukupno zaraženih time popeo na 2.187. U posljednja 24 sata odrađeno je 668 testova, a do danas ukupno 44.886, a postotak zaraženih danas je 4.87%, piše Večernji.hr.

13 bolesnika je na respiratoru.

Preminulih je nažalost još troje, a sve iz Opće bolnice Koprivnica, iz Doma za starije, te su svi bili kronični bolesnici pa broj preminulih ukupno iznosi 90, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ukupno je izliječeno 1.764 osoba, od čega jučer 31. Otpuštenih iz bolnica do sada je 675, od čega jučer 7, a hospitaliziranih ih je još 169.

Šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović izvijestio je da se ukidaju e-propusnice, ali u slučaju epidemološke promjene, mogu se vratiti.

Od 18. svibnja će se donijeti odluka o popuštanju mjera za održavanje programa i manifestacija na otvorenom i zatvorenom, izvijestio je Božinović, a od 13. rad teretana, održavanje sportskih treninga.

Uspostavlja se međugradski cestovni promet putnika, međugradski prijevoz osoba u željezničkom prometu i otvaraju se autobusni i željeznički kolodvori, kazao je Božinović, a rekao je i kako je dozvoljeni broj za društvena okupljanja sada 40, umjesto dosadašnjih pet osoba.

– Ulazimo u novu fazu kojom se reaktivirao najveći dio aktivnosti i djelatnosti – kazao je.

Božinović je potvrdio da jučerašnja odluka omogućuje hrvatskim državljanima izlazak i ulazak na teritorij RH, kao i sve ostale kategorije koje se spominju u odluci, sukladno striktnim uputama HZJZ-a.

– Ono što je intencija odluke bila da se omogući prekogranična gospodarska aktivnost, poslovni sastanci, da se omogući kada postoji gospodarski interes za RH da se takve aktivnosti na neki način puste da ljudi dođu, investiraju, da se koliko god moguće u ovoj situaciji gospodarstvo aktivira. Mjere koje je donio epidemiološki zavod su striktne. Ako se svi budu držali mjera ne bi trebalo biti razloga za zabrinutost, a ako ne onda se može i taj režim dodatno regulirati uključujući i testiranja – kazao je Božinović.

– Što se tiče gospodarskog interesa to je lako pokazati s dokumentom iz kojeg se vidi da ste vlasnik firme ili broda, nečega gdje postoji interes vaš ali i RH, a što se tiče osobnih razloga oni mogu biti različite prirode, ali tu se prije svega radi o tome da se ljudima omogući ukoliko postoje osobne situacije, a to je recimo prisustvo sahrani člana obitelji i slično – kazao je.

Na pitanje što je s ugostiteljskim objektima vezano za rad nedjeljom, Božinović je potvrdio da oni rade nedjeljom.

– Htjeli smo smanjiti mobilnost da ljudi nedjeljom kada su slobodni da idu u trgovine više nego što je to potrebno i da se okupljaju i budu blizu jedni drugima i da postoji mogućnost prijenosa koronavirusa – odgovorio je Capak na pitanje kako to da ugostiteljski objekti rade nedjeljom, a ne i trgovine.

– Za ugostiteljske objekte smatramo da to nije velika mobilnost kao što je to za trgovine – kazao je Capak.

Dodao je da je istina kako ljudi koji dolaze u Hrvatsku neće trebati ići u samoizolaciju, no da su propisali mjere kako se trebaju ponašati te da se toga trebaju držati.

09.05. – 14:00 U Hrvatskoj je danas 15 novooboljelih. Još je jedan preminuli u KBC-u Osijek 1950. godište koji je bio na respiratoru i imao je kronične bolesti, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš. Tako je u Hrvatskoj do danas ukupno 2.176 oboljelih od koronavirusa, a preminulih je 87, piše Večernji.hr.

Ukupno je oporavljenih 1726 što je 37 više u odnosu na dan prije. Hospitaliziranih imamo 181, a otpuštenih iz zdravstvenih ustanova 668. Oporavljenih kod kuće imamo 1058, a u samoizolaciji je 16.749 ljudi.

Beroš je izvijestio kako je do sada učinjeno 44.218 testova na koronavirus, a od toga 840 samo jučer. A također je naglasio kako je 14 od ukupno 15 novooboljelih iz samoizolacije, što je vrlo značajno.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je o dvije nove odluke Stožera. Jedna je o trenutnoj situaciji na Braču.

– Primili smo prijedlog Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, od danas se uvodi nužna epidemiološka mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području otoka Brača u trajanju od 14 dana – rekao je Božinović.

Druga odluka, kazao je, je izmjena odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza RH kojom se državljanima omogućuje ulazak u RH, odnosno odlazak u inozemstvo uz pridržavanje općih i posebnih preporuka HZJZ-a.

– Kada postoje razlozi, strani državljani će moći ući u RH uz pridržavanje preporuka HZJZ-a, te strani državljani koji putuju zbog neodgodivih osobnih razloga – kazao je ministar unutarnjih poslova.

Izvijestio je i da traju razgovori s Ministarstvom kulture te da je stožer u suradnji s njima izradio odluke u sektoru kulture, a odnose se na održavanje manifestacija i proizvodnje audio-vizualnih i glazbenih sadržaja.

– Preporuke će biti objavljene skoro, a bit će propisana vremenska razdoblja od kada se mogu provoditi. Preporuke se odnose na publiku i izvođače, a po pitanju glazbe i filma propisat će se uvjeti kako bi filmske ekipe mogle nastaviti s radom te organizaciju snimanja glazbenih sadržaja – kazao je i dodao da će probe moći startati od ponedjeljka, a što se tiče kina, kazališta i koncerata, vjerojatno 18. svibnja.

– Omogućit će se rad kladionica i automat klubova od ponedjeljka – kazao je Božinović.

Ravnatelj HZJZ-a dr. Krunoslav Capak za danas je najavio mjere za trgovačke centre. Rekao je kako će se maknuti sva mjesta za odmor u centrima kako se ljudi ne bi okupljali, a ograničen je i broj posjetitelja i to 15 kupaca na 100 metara kvadratnih neto površine, no pravila za ugostiteljske objekte i trgovine je isti kao i za one koji nisu u trgovačkim centrima.

08.05. – 14:00 Danas imamo 36 nova slučaja zaraze, ukupna brojka je 1161. U bolnici su 194 oboljela, a na respiratoru 15. Od jučer nema preminulih. Ozdravilo je još 48 osoba, ukupno 1.689.

– S otoka Brača je 22 bolesnika. Neka nam ovo bude lekcija. Moramo čuvati distancu. To je od ključne važnosti – kazao je Beroš.

– Ova brojka od 36 je dokaz da se preko noći sve može promijeniti. Imali smo danima jednoznamenkaste brojke, danas imamo 36. Tu se ne radi o popuštanju naših mjera. Jer to nije imalo veze s time. Tamo se nalaze tri epidemiologa. Radi se o pacijentu koji se vratio iz bolnice i mnogi susjedi i rođaci su ga posjetili. Od njih 36 zaraženo ih je 22 – kazao je Capak.

– Navodno je jučer testran taj potencijalni nulti bolesnik koji se vratio iz splitske bolnice. On je bio u bolnici od 11. i 17. travnja. On je navodno negativan na koronavirus, no treba još vidjeti nalaz. Da nije bilo toliko posjeta, ne bi se ovo dogodilo. Moramo paziti kako se ponašamo – rekao je Beroš.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković predstavila je nove preporuke.

– Tijekom ovih nekoliko mjeseci zravstveni djelatnici dali su sve od sebe i ovim putem iskazat ću im zahvalnost. Glavni naglasak stavljamo na zdravlje naših korisnika: fizičko i psihičko. Mnogima je bilo izuzetno teško nositi se na situaciju. Stoga smo pristupili stvaranju novih mjera kako bismo olakšali život korisnicima i zaposlenicima. Od 11. svibnja svima korisnicima će biti omogućena dostava hrane i higijenskih proizvoda od njihovih obitelji. Od tada je i moguća i fizioterapija. Od 18. svibnja omogućene su posjete djeci iz Domova. Omogućit će se kratkotrajni izlazak korisnika iz prostora doma. Iz sedmodnevne izolacije prelazi se na četverodnevnu. Od 18. svibnja bit će omogućen prihvat novih korisnika – rekla je ministrica dodajući kako sve ostale epidemiloške mjere ostaju na snazi, i da će se u slučaju potrebe ponovo uvesti stože mjere.

Na pitanje o nastavku popuštanja mjera unatoč velikom skoku u broju oboljelih, ministar Božinović je rekao da je današnje povećanje vezano uz dva lokaliteta, Brač i Osijek.

– U Osijeku se radi o poznatim kontaktima. Situacija na Braču je nešto što je značajnija promjena u odnosu na dane prije. Mi ćemo nastaviti s mjerama popuštanja, situacija na jednom otoku u ovom trenutku nije opredjeljujuća za ono što radimo na razini cijele države – rekao je Božinović te dodao da danas nije donesena nikakva nova odluka o e-Propusnicama, kao ni nikakva druga odluka.

– Rekli smo da idemo u liberalizaciju i od toga ne odustajemo. 11. svibanj je naveden kao datum kada će se razmotriti e-Propusnice. Mi idemo u smjeru potpune liberalizacije i ta odluka će se vjerojatno donijeti u dan dva. Ta odluka se, kao i ostale, temelji na općoj epidemiološkoj situaciji. Danas je doživljavamo drukčije, ali riječ je o pojedinačnim ispadima koji ne bi trebali utjecati na cijelu državu. Na stolu je mogućnost da se Brač ostavi zatvorenim, a da se ostatak zemlje otvori – kazao je Božinović.

07.05. – 14:00 U Hrvatskoj je zabilježeno 6 novih slučajeva zaraze, ukupna brojka je 2.125. Na bolničkom liječenju nalazi se 192 pacijenta. U samoizolaciji se nalazi oko 18 tisuća ljudi. U posljednjih 24 sata preminula je jedna osoba u Zagrebu 1946. godište. Ozdravilo je još 40 ljudi, ukupno je to sada 1.641 osoba.

Božinović je kazao da će danas donijeti dvije odluke o popuštanjima. Dopustit će se rad autoškola te izvan snage staviti odluku o karanteni i kućnoj izolaciji za vozače međunarodnog transporta.

– Omogućit ćemo rad autoškola jer je HZJZ pripremio upute koje će biti objavljene danas. Povlači se odluka za samoizolaciju vozače međunarodnog transporta. Bit će donesene preporuke za njih – kazao je ministar Božinović.

– Donijeli smo stroge mjere za ugostitelje, no s obzirom na sve napravili smo jednu izmjenu. S obzirom da imamo veliki broj ugostiteljskih objekata koji nemaju terase, donijeta je odluka da se puštaju u rad ugostiteljski objekti koji nemaju terasu. Napravili smo raspored stolova i kako će to funkcionirati – istaknuo je Capak.

06.05. – 14:00 U Hrvatskoj je danas zabilježeno 7 novih slučajeva, ukupno je to 2.119 slučajeva. U posljednja 24 sata testirano je 1080 ljudi. Na respiratoru je 14, a 1601 osoba je ozdravilo.

– Imamo 41 novoozdravljenog više u zadnja 24 sata. Umrle su dvije osobe u Koprivnici, dva muškarca 1924. i 1932 godište – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Zbog epidemiološke situacije tečajevi za trudnice ne održavaju se u prostorijama zdravstvenih ustanova, pa je Hrvatska komora primalja pripremila tri besplatna online tečaja na Youtube kanalu.

– E-propusnice su napravile zadaću. Negdje oko 2 milijuna propusnica je izdato, a trenutno je važećih njih 29.000. Svakodnevno raspravljamo. Vjerojatno tijekom idućeg tjedna će se donesti odluka o tome hoće li se propusnice ostaviti ovako, hoće li se proširiti na određena područja ili se možda potpuno ukinuti – kazao je zamjenik načelnika Stožera Damir Trut.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je odgovarao na pitanje o plažama i ljetovanju.

– Ja vjerujem da je teško zamisliti u ovoj situaciji. Mislim da oko toga neće biti velikih problema. Potrebna je svijest građana oko distance. Neće se čekati na ulazak u vodu, ali potrebna je distanca je prilikom izrona se stvara aerosol koji može prenijeti virus. Neće biti ručnik do ručnika, ležaljka do ležaljke. Ali vjerujem da ćemo uživati u našem moru – rekao je Capak.

Na pitanje novinara o otvaranju teretana u drugim državama, rekao je da će ubrzo i kod nas. Kada je riječ o koncertima rekao je da se mogu održavati na otvorenom, ali uz dozvolu.

– Naravno za to treba dozvola stožera civilne zaštite jer je još uvijek zabrana okupljanja ljudi na otvorenom i još vrijedi preporuka za ograničeni broj ljudi. Po epidemiološkim kriterijima je to moguće. Ljudi se moraju pridržavati distance, ako su bliže nositi maske – komentirao je Capak.

Kada je riječ o potrazi za nultim pacijentom, ravnateljica Infektivne klinike “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić je rekla da je WHO upozorio na to.

– Ide se gledati jesmo li među nekim sličnim bolesnicima mogli naći te bolesti. Čuvamo masu uzoraka od prijašnjih bolesnika. Mi iz banke seruma uzmemo te serume i testirate bolesnike koji su recimo imali neke respiratorne simptome upale pluća u 11, 12 mjesecu. Ako se nađu antitijela, negdje iza sedmog ili desetog dana onda možemo dokazati kada se počelo to događati. Za Hrvatsku ne mogu dati procjene, analizirat ćemo uzorke u više laboratorija. Očekujem da će se koji pozitivan pojaviti, ali ne veći broj – kazala je Markotić.

Virus je ušao u bolnicu u Koprivnicu.

– Jučer se dogodilo da se prilikom premještaja dogodilo to što se dogodilo. Mogu vam reći da je epidemiološka služba odmah izašla na teren. Imamo jednog liječnika i 5 medicinskih sestara koji su su samoizolaciji, važno je reći da su koristili zaštitnu opremu, ali ta oprema nije bila potpuna. Mi jesmo napravili jednu uputu o povratku javnog zdravstvenog sustava u normalu gdje smo predvidjeli i testiranja.

Uputa je bila da svugdje gdje su teško bolesni da treba testirati, i tamo gdje se generira aerosol, ali onda smo dobili primjedbe nekih stručnih društava. Broj testiranja je ograničen. Imamo mogućnosti, ali broj ljudi koji se primaju u bolnice je velik. Morat ćemo dogovoriti prioritete u dogovoru sa stručnim društvima. Testiranje je samo jedan element u procjeni stanja. To je širi kontekst i primijetit će te, nastojimo biti što detaljniji. Dobit ćemo adekvatan input stručnih društava i onda sukladno tome dogovoriti sve – rekao je Beroš.

05.05. – 14:00 U Hrvatskoj je danas zabilježeno 11 novih slučajeva zaraze. Ukupno je to 2.112 osoba pozitivnih na koronavirus. 217 osoba je na bolničkom liječenju, a 14 osoba je na respiratoru. Preminule su još tri osobe, jedna u Splitu 1929., jedna u Koprivnici 1926. i jedna u Dubrovniku 1936. godište. Ozdravilo je još 38 osoba, ukupno 1.560.

– Pozitivnih doktora medicine je 79, sestre i tehničari 94 i ostalih zaposlenika 53, što čini 226 pozitivnih, a u samoizolaciji je doktora medicine 43, medicinskih sestara ili tehničara 136, a ostalih zaposlenika 30, što čini broj ukupno od 209 – rekla je ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak upitan je da objasni nove upute koje se tiču vjenčanja.

– Mi smo našom odlukom proširili broj sudionika vjenčanja koji mogu biti. Prije smo ograničili samo na članove obitelji, a sada je tu i obitelj. Koliko članova obitelji ima toliko ih može biti. Naravno, ne bi ih trebalo biti sto. Kao i svuda vrijede preporuke higijene, dezinfekcije i socijalne distance. Nije dopušteno da se provode svadbene svečanosti, to ćemo ostaviti za neki kasniji period gdje ćemo opet propisati epidemiološki okvir kako bi to trebalo izgledati. Vjenčanje je dopušteno u crkvama i matičnim uredima, fešte nema – rekao je Capak.

Kada je riječ o uslugama u bolnicama, Maja Grba-Bujević je rekla kako se stanje prati na dnevnoj bazi.

– Jutrošnji rezultati govore da idemo u dobrom pravcu. S nekim bolnicama smo razgovarali, ima gužvi na trijažama, a danas su osposobili više ulaza i više ne bi smjelo biti problema. Ako se negdje ukaže da nećemo u dva mjeseca moći riješiti zaostatke, uključit ćemo još aktivnije privatni zdravstveni sustav. Oni rade sve one svoje ugovorene pacijente koje su imali prema ugovoru s HZZO-om. Ako se pokaže potreba, dogovarat će se i ostale usluge – rekla je Grba-Bujević.

– Ne mislimo da će doći do kaosa, tu smo svi zajedno da to probamo spriječiti. Poduzimat ćemo mjere iz dana u dana. Zdravstveni sustav je radio za sve kojima je to bila potreba, primjerice, kroničnim i malignim bolesnicama, dijalize. Radilo se puno usluga u zdravstvu ne samo hitne. Mi smo planirali da svi u iduća dva mjeseca obave svoje pretrage. Liječnici obiteljske medicine sad moraju trijažirati i odlučiti kojim će redom slati pacijente na pretrage – dodala je Grba-Bujević.

Krunoslav Capak je upitan o reaktivaciji sporta.

– Trajno smo u kontaktu. Danas smo imali sastanak sa Središnjim državnim uredom za sport. Dogovorili smo njihov redoslijed prioriteta, mi smo rekli koji su naši prioriteti. Za natjecanja još ne znamo i nismo o tome razmišljali. Ali što se tiče treninga, klasificirani sportaši će dobiti uskoro odluku. Što se tiče rekreativaca, jučer smo otvorili igrališta, znači smije se obavljati rekreativni sport na nogometnim igralištima. Svi prijedlozi su dobrodošli, mi ne možemo znati sve aktivnosti oko toga kako se provode treninzi. Jučer sam recimo dobio vrlo kvalitetan prijedlog Zajednice vlasnika fitness centara koji ćemo razmotriti, ali ne znamo datum jer se moramo držati faza – rekao je Capak.

04.05. – 14:00 U Hrvatskoj je danas zabilježeno 5 novih slučajeva zaraze. Ukupno je to 2.101 osoba pozitivna na koronavirus. Preminula je jedna osoba u KBC Split, ukupno preminulih je 80. Oporavljenih imamo 1522, 33 više nego jučer, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš dodavši da je 70. dan od pojave koronavirusa u Hrvatskoj.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da će danas poslijepodne objaviti četiri odluke koje se tiču mjera za vjenčanja, pogrebe, otvaranje sportskih i dječjih igrališta i ograničavanja zadržavanja.

– S obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju još četiri odluke koje se tiču mjera za brak danas će biti objavljene, o načinu održavanja pogreba, održavanje svadbi, o upotrebi dječjih igrališta i okupljanja na javnim mjestima. Proširuju se krug osoba na pogrebu. Ukida se zabrana dostave cvijeća, dopuštaju se pogrebi branitelja uz počasti. Kod sklapanja braka, obred se širi s uže obitelji na obitelj i svjedoke uz epidemiološke smjere. Zabrana svečanosti i dalje ostaje. Donijet ćemo uputu o načinu korištenja igrališta. Sve će biti jasno iz uputa. Mjera zabrane okupljanja na javnim mjestima se neće produljiti – rekao je Božinović.

03.05. – 14:00 U Hrvatskoj je danas zabilježeno 8 novih slučajeva zaraze. Ukupno je 2.096 osoba pozitivnih na koronavirus. Dvije su osobe preminule, a oporavilo se 1.489 osoba, 26 više nego jučer.

– Oprez je nužan. Tanka je linija između dobrih i loših rezultata. Jedan trenutak može poremetiti trud svih građana. Ne prozivam nikoga, nego opisujem koliko je bitka neizvjesna. Tijekom vikenda svjedočimo činjenici da je četvero državljana došlo u Hrvatsku iz inozemstva na 72 sata, uz obveznu izolaciju, u skladu s propisanom mjerom. Od tih četvero jedan je imao simptome, testiran je pozitivan. Drugi je ostvario kontakte sa suprugom i djecom, nije imao simptome, pozitivan je. Još dvoje putnika je iz tog automobila, lokalizirani su, jedan je razvio poremećaj njuha. Vidimo da se ponekad ta obvezna mjera krši. Ljudi dolaze na 72 sata u Hrvatsku i trebali bi biti u samoizolaciji. Ugrožavaju sebe i najmilije – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš, osvrčući se na dva pozitivna slučaja iz Virovitičko-podravske županije i dodao kako uvode novi uvjet za ulazak u RH. – U našoj uputi za postupanje prema osobama kojima je omogućen povratak dodajemo stoga uvjet koji se odnosi na posjedovanje PCR testa ne starijeg od 24 sata koji je negativan. Tako ćemo izbjeći ove situacije u budućnosti – rekao je. – Bolnice će sve one koji su morali odgoditi preglede posljednja dva mjeseca kontaktirati za nove preglede. Ako neće biti dovoljno, onda ćemo kontaktirati privatni sektor – istaknuo je ministar. – S kliničke strane idemo jako dobro, Pula nema niti jednog u bolnici, svi su ozdravili. Ovakve situacije i nepridržavanje mjera, možda i ne u lošoj namjeri, mogu ugroziti te ljude. I ti ljudi onda mogu završiti u bolnici. Vidjeli ste snimke kako je za one koji su završili u bolnici situacija strašna. Dobri brojevi mogu se brzo pokvariti, ili ih možemo dovesti do nule i biti zadovoljni i uživati u ljetu – poručila je dr. Alemka Markotić Na pitanje o tome hoće li produžiti mjere koje sutra ističu, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako će se vjerojatno otvoriti dječja igrališta. – Kad je u pitanju rekreacijski sport, tu će epidemiološke službe morati dati pojašnjenja, razmatramo mogućnost proširenja broja uzvanika na vjenčanjima i prisutnih na pogrebima. Što se tiče zadržavanja na javnim mjestima, tu odluku o zabrani nemamo namjeru produžavati. Komentirao je i inspekcije vezane uz gužve u trgovinama. – Inspekcije će raditi sve dok postoji potreba, a to će biti dok postoje mjere. Kad smo krenuli s mjerama, bilo ih je više, aktivnije je radila i policija. Raste svijest i razumijevanje brzine i načina širenja virusa među stanovnicima. Jučer je bilo inspekcija, bilo je i nepravilnosti, sve se otklanja na način da se na licu mjesta ukaže na problem i svi se prilagode. Uspjeh ovisi o tome da svi razumijemo kako se treba ponašati. Želimo gdje god je to moguće izbjeći bilo kakvu represiju – rekao je. Capak je odgovarao na pitanje o kazalištima i misama, zašto su jedni otvoreni, a drugi ne. – Nitko nikad nije rekao da je misa epidemiološki prihvatljivija od kazališta. To nikad nitko nije tvrdio. Ako jesam, ja se ispričavam. Mi vodimo brigu da treba uvesti kulturne događaje, dokaz tome je da smo o tome danas vrlo široko razgovarali, svakako ćemo to napraviti, ali od početa govorimo, popuštamo u fazama, oprezno. Nešto je trebalo bit drug, nešto četvrto. Prioritete su određivala ministarstva i Vlada. Mi za sve mozemo napraviti epidemiološke preporuke – rekao je Capak. 02.05. – 14:00 U Hrvatskoj su danas zabilježena samo 3 slučaja zaraze. Ukupno je 2.088 pozitivnih osoba na koronavirus.

– Učinjeno je 37.557 testiranja, od čega 640 u 24 sata. Postotak pozitivnih je 5,56 posto. Preminule su dvije bolesne osobe u KBC-u Split i KB Dubrava. Jedna osoba je bila na respiratoru, druga nije. Ukupno je 77 preminulih – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš dodavši da je oporavljenih 42 više nego jučer.

U Istarskoj županiji više nema oboljelih, svi su oporavljeni. Sad je pravo vrijeme da idemo dalje, pravo je vrijeme za daljnji oprez i strpljenje. Nužno je održavanje fizičkog razmaka. Nastojmo da kupovine ne pretvaramo u obiteljske izlete. Svi se veselimo onom što slijedi, ali morat ćemo pričekati. Današnji rezultati doista vesele – rekao je Beroš.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je kako je zaraženo 274 zdravstvenih djelatnika.

– Među njima su 83 doktora i 105 sestara. U samoizolaciji su 42 doktora i 124 medicinskih sestara – rekao je Capak.

01.05. – 14:00 U Hrvatskoj je danas zabilježeno 9 novih slučajeva zaraze, svi iz Splitsko-dalmatinske županije. Ukupno je do sada zaražeo 2085 osoba. Od jučer je preminulo 6 bolesnika, u Splitu 5 i u Koprivnici jedan.

– Od ukupno 75 preminulih prosječna dob starosti je 79,2 godine – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš, dodavši kako su ozdravile još 73 osobe, ukupno 1.421.

– Svih 9 oboljelih je iz Splitsko-dalmatinske županije, četvero su obiteljski kontakti ranije oboljelih. Imamo 2 medicinske sestre u bolnici, srećom, one su postale pozitivne u vrijeme kada nisu radile, testirane su prije povratka na posao, vjerojatno neće imati utjecaja na funkcioniranje bolnice, nitko ne mora u samoizolaciju. Radi se vjerojatno o zarazi u obiteljskom kontaktu. Imamo i jednu oboljelu njegovateljicu u domu za starije i jednu pacijenticu u bolnici, na odjelu gdje je bilo zaraženih medicinskih sestara. Splitsko-dalmatinska županija izbila je na prvo mjesto. No, ako usporedimo s drugim zemljama, to je još uvijek jedna prilično niska incidencija i mali broj oboljelih za županiju s toliko stanovnika – rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Na upit brine li situacija u Dalmaciji, Capak je kazao da ne smatra da postoji problem u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Ne postoji tu neki problem, u kontaktu smo s epidemiolozima, oni rade, stavljaju situaciju pod kontrolu. Čim se utvrdi neki pozitivan, odmah se traže kontakti i izvor zaraze. Mi imamo u Hrvatskoj 13.000 ljudi u samoizolaciji. To je bazen iz kojeg mogu izaći nove pozitivne osobe – objašnjava Capak.

30.04. – 14:00 U Hrvatskoj je danas zabilježeno 14 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Ukupno imamo 2.076 zaraženih. U posljednja 24 sata testirano je 1.745 osoba, ukupno do sada 36.221. Preminule su još dvije osobe, u Osijeku 1953. godište i u Dubrovniku 1938. godište. Ukupno je 69 preminulih. Ozdravilo je 1.348 osoba, što je za 60 više nego jučer, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak odgovarao je na pitanja hoće li od poslodavaca tražiti potvrdu da roditelji moraju raditi?

– U našim preporukama nema potvrde od poslodavaca za roditelje, već o potvrdi da djeca i roditelji i ukućani nisu bolesni od COVID-19., zatim da je roditelj upoznat sa sadržajem i da kažu oba roditelja rade li i da nemaju druge mogućnosti nego da djeca dođu u školu – kazao je Capak.

– Ako dođe do razbuktavanja, epidemiolozi će doći na teren i ako je potrebno zaustaviti odvijanje nastave u toj školi. Ako nam poraste faktor reprodukcije u tom slučaju ćemo se vratiti na staro – dodao je.

Kada je riječ o radnom vremenu kafića i hoće li raditi nedjeljom, Capak je rekao kako još nisu razgovarali o tome.

– Pratimo provedbu mjera koje su na snazi, pripremamo se za drugu fazu, imamo sastanak s predstavnicima ugostitelja i ministricom kulture. Razmišljamo i par tjedana unaprijed. Svi skupa se nadamo da ćemo moći sve više aktivnosti pokrenuti – kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Kako će se kontrolirati razmak na misama?

– Usuglasili smo preporuke koje smo pripremili za vjerske obrede. Dokumenti će biti objavljeni nakon pressice. Nismo predvidjeli broj, ali smo predvidjeli fizičku distancu i kako bi se trebala popunjavati crkva, prvo ulaze oni oji idu na najudaljenija mjesta. Apeliramo na građane da se toga drže – rekao je Capak te najavio kako će uskoro biti objavljene i preporuke za uslužne djelatnosti koje ostvaruju kontakt s klijentima, kao što su frizeri i kozmetičari.

Postavljeno je i pitanje što s nastavnicima koji imaju kronične bolesti.

– Imali smo diskusiju s ministricom. Tu nam treba suradnja s HZZO-om, uvijek se može dogovoriti kako i na koji način se može ostati kod kuće, mi smo dali preporuku da ne idu u škole. Treba se sad dogovoriti s HZZO-om i ministarstvom kako će se to učiniti – rekao je Capak.

29.04. – 14:00 U Hrvatskoj je danas zabilježeno 15 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Ukupno imamo 2.062 zaraženih. U posljednja 24 sata testirano je 879 osoba. Ukupno je 1.288 ozdravljenih, što je 56 više u odnosu na jučer. Četiri osobe su preminule, jedna u Zagrebu i tri u Splitu. Ukupno imamo 67 preminulih, izvijestila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak komentirao je proboj virusa u KBC Split.

– Zdravstveni djelatnici su na prvoj liniji. Oboljele osobe dolaze kod njih i oni ih moraju liječiti. Tako se u Splitu dogodilo da je šest medicinskih sestara i jedna spremačica u zadnja dva dana oboljelo – rekao je Capak.

Rekao je i da su napravljene draft verzije za sve u drugoj i trećoj fazi te su u tijeku razgovori s osobama iz tih područja kako bi se upute pregledale i doradile. Najavio je da će preporuke za djelatnosti koje se trebaju otvoriti u drugoj fazi objaviti danas ili sutra, dok će one za škole i vrtiće biti objavljene sutra.

Kada je riječ o pooštravanju mjera ukoliko dođe do rasta broja zaraženih, rekao je kako za pooštravanje nije bitan samo broj novooboljelih, već i trendovi.

– Svakog oboljelog epidemiolozi istraže i ako je u vezi s nekom djelatnosti mi ćemo razmotriti a se ta akvitnost smanji ili vrati na nulu – rekao je.

O preporukama za škole i vrtiće.

– Ne volim govoriti unaprijed. Danas u 8 ujutro smo imali sastanak s Ministarstvom obrazovanja na kojem su tražene izmjene dokumenta. Epidemiološka služba na tome radi i sutra je spremno za objavljivanje. Detalje smo neke otkrili. Svi će to sutra moći vidjeti – rekao je.

– Duboko sam uvjeren da će osnivači vrtića nabaviti zaštitnu opremu. Djeca neće nositi zaštitnu opremu, propisane su mjere prilikom dolaska i odlaska, nemoguće je propisati socijalnu distancu. Upute za vrtiće su dio ovoga paketa. To su preporuke i upute, nije zakon. Ako netko misli da se može bolje, mi to možemo izmijeniti. Preporuke onih koji rade u vrtićima dobro su došle – dodao je.



28.04. – 14:00 U Hrvatskoj je danas zabilježeno osam novih pozitivnih na koronavirus. Ukupno imamo 2.047 slučajeva. Preminule su još četiri osobe, dvije u Koprivnici i dvije u Splitu. 1.232 je oporavljenih, što je za 66 više nego jučer, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš istaknuvši kako silazna epidemijska krivulja ne smije značiti silaznu krivulju našeg opreza.

Najavio je kako u sklopu druge faze popuštanja mjera dolazi do reaktivacije zdravstvenog sustava.

– Dogovoreno je da se ažuriraju sve liste čekanja za one koji su naručeni na dijagnostičke i terapijske postupke. Svi bolesnici će biti obaviješteni o novim terminima. Moramo naglasiti da se mora pojačati kooordinacija s liječnicima obiteljske medicine jer se sva priprema mora obaviti kod liječnika. Povećat će se broj usluga u dnevnoj bolnici. Organizirat će se poliklinički rad uz naručivanje kako bi se smanjila gužva. Po potrebi će se raditi i vikendom – rekao je Beroš.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak usporedio je podatke Hrvatske s drugim zemljama.

– Imamo svega 8 novooboljelih što je iznimno povoljno. Imamo prostora da popuštamo naše mjere. Kao što znate u mnogim zemljama epidemija popušta. Od zemalja u okruženju su Mađarska, Slovenija i Srbija, a često se volimo uspoređivat s Austrijom, Švedskom i Belgijom. Mi smo na drugom mjestu po incidenciji, samo Mađarska ima bolji rezultat od nas. Mi imamo 497 na milijun oboljelih. Švedska ima 1874, Belgija 4028. Mi imamo najnižu stopu umrlih, 14 na milijun, Srbija ima 19, Švedska 225, Belgija 622. Ovo su rezultati naših mjera – rekao je Capak

Kada je riječ o praćenju nepravilnosti ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako se sve prati.

– Službe kada primijete neke nepravilnosti koje bi trebalo korigirati, oni su tu da ukažu, to je model rada. Nije nikakva represija već da se građani upozore. To je put kojim ćemo ići. Posebno se prate sve mjere fizičke udaljenosti, pridržavanje higijenskih standarda, korištenje zaštitne opreme, dezinfekcija, kontroliranje broja ljudi u zatvorenim prostorima – rekao je Božinović.

Capak je ponovio da su napravili draft mjera za škole i za maturante koje su date resornom ministarstvu i u četvrtak će biti objavljene. Kada je riječ o vjerskim okupljanjima rekao je kako su preradili draft te da se nada da će sutra biti završen.

27.04. – 14:00 U Hrvatskoj je zabilježeno devet novooboljelih, čime se ukupna brojka popela na 2039. U posljednjih 24 sata zabilježena su četiri smrtna slučaja, u Koprivnici, Zagrebu i dvije osobe u Splitu. Svi su bolovali od teških bolesti, jedna osoba je bila na respiratoru.

Testiranih je 32.817, u zadnja 24 sata 1.195. Ukupno je 1166 oporavljenih, 63 više nego jučer.

Ministar Davor Božinović istaknuo je kako je danas prvi dan popuštanja mjera i da su na terenu brojne inspekcije.

– Mi već dva mjeseca komuniciramo novu vrstu zaraze koja je zahvatila ne samo Hrvatsku već i cijeli svijet. Donosimo mjere u cilju prvog zahtjeva, a to je zaštita zdravlja. Sad smo ušli u novu fazu u kojoj Stožer ima i delikatniju ulogu oko popuštanja mjera. Te mjere su tek počele i iz dana u dan ćemo pratiti kako se situacija odvija i to sve kako se ne bi vratili u smjeru restriktivnih mjera – rekao je ministar Božinović.

Upitan o drugom valu zaraze, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je rekao kako postoje brojni scenariji.

– Stariji brat koronavirusa SARS je jedan dan samo nestao, a ovdje će to biti puno teže. Mi nakon ljetne pauze, u kojoj očekujemo da ćemo biti malo mirniji, vrlo je vjerojatno da će doći do drugog vala. No tada ćemo znati više nego sada – rekao je.

O povratku djece u škole.

– Imamo draft verziju. Nismo te preporuke komunicirali s resornim ministarstvom i sa stožerom. Dajte sam još jedan dan, sutra ćemo znati više – kazao je Capak.

26.04. – 14:00 U Hrvatskoj je od jučer zabilježeno 14 novih slučajeva zaraze koronavirusom, čime je ukupno 2.030 osoba oboljelih od COVID-19. Prosječna životna dob oboljelih je 51,26 godina. Na respiratoru je 23 pacijenta, dva više nego jučer. Od jučer je jedna preminula osoba u KBC-u Split, ukupno njih 55. Obavljeno je 31.622 testiranja, 709 novih. Ozdravilo je još 69 osoba, ukupno 1.103.

– Postigli smo dobre rezultate, odradimo prvu fazu popuštanja dobro, diciplinirano i promišljeno. Za očekivati je da će ljeto, ako se budemo dobro ponašali, biti sa manje bolesnih. Ali moramo biti svjesni da ovo može biti sezonski i moramo biti, ne u grču ali oprezni. Na jesen možemo opet imati veći broj bolesnika. Moramo shvatiti da ćemo ove usvojene mjere morati duže prakticirati. Puno puta u povijesti smo bili mali narod za velika djela, pokažimo to još jednom – poručila je ravnateljica Klinike “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić.

Ministar Božinović odgovorio je na pitanje zabrane rada nedjeljom.

– Ne živimo u normalnim vremenima. Na preporuku epidemiologa su donesene nove mjere, produženo je radno vrijeme trgovina gdje se otvara mogućnost ljudima koji rade da se opskrbe. Sve što radimo, radimo na temelju preporuka struke, a sve u skladu s ovlastima stožera – rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Postavljeno je pitanje za uslužne djelatnosti koje imaju bliski kontakt s klijentima poput frizera i pedikera.

– Sve detalje vam još ne mogu reći. U svakom slučaju budući da se radi o bliskom kontaktu, morat će nositi masku. Ogrtač će morati biti za jednokratnu upotrebu, a aparat nakon svake mušterije dezinficirati. Koliko broj ljudi će se kretati ćemo tek odrediti. Ti obrtnici kreću u drugoj fazi pa ćemo se usuglasiti i prilagoditi – rekao je ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak.

Ministar Božinović rekao je kako sutra otvaramo novu fazu borbe s koronavirusom.

– Bit će više kretanja i može doći do novih zaraza. S druge strane razmišljamo i kako građanima omogućiti normalizaciju i vodimo računa svakodnevno o tome da se epidemiološka situacija ne pogorša. Tu borbu možemo dobiti samo uzajamnim slušanjem. Sutra se ne vraćamo životu kakav je bio prije epidemije. Za to će nam trebati puno informiranja građana i čini mi se da smo u tome uspjeli, da podignemo svijest o tome kolika je opasnost i kako možemo usporiti ovaj virus i vratiti se normalnom životu. Zato u ovoj fazi u kojoj ima više nepoznanica možda nego i od prethodne moramo učiniti sve kako ne bi morali posezati za nekim mjerama koje nitko ne želi – rekao je.

25.04. – 14:00 U Hrvatskoj je u zadnja 24 sata eveidentirano sedam novih slučajeva, ukupno je to 2016.

– Nažalost, umrle su tri osobe. U Zagrebu ženska osoba 1922. godište, u Splitu muškarac 1930. godište i i u KB Dubrava muškarac 1952. godište. Svi su imali zdravstvenih problema – kazao je Beroš.

Ukupno je obavljeno 30.913 testiranja, jučer 700 novih testiranja, a pozitivnih je bilo 6,52 posto.

Na respiratoru je 21 bolesnik, hospitaliziranih je 316 osoba, 9 manje u odnosu na jučer. Od jučer je iz bolničkih ustanova otpušteno 13 bolesnika, 39 osoba koje su se liječile u kući su ozdravile, pa je ukupan broj oporavljenih 1034.



– Trenutačni uspjeh nije slučajan, on je rezultat našeg zajedničkog promišljanja i discipline. Mišljenja smo da ne treba mijenjati recept koji daje dobre rezultate, stoga i dalje budimo promišljeni, poštujmo potrebu održavanja fizičkog razmaka, higijene i dezinfekcije prostora – poručio je Beroš.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je komentirao rad nedjeljom.

– Prvo smo organizirali rad trgovina da radi jedna smjena, željeli smo smanjiti broj ljudi na ulicama. Sad kad imamo dobru situaciju, odlučili smo popustiti, jedna od prvih mjera je bila da treba omogućiti ljudima da se nakon radnog vremena mogu normalno opskrbiti. Jedna od prvih mjera je bilo produženje radnog vremena. Sad će trgovine raditi od 7 do 21. Odlučili smo da to bude u dvije smjene, a da izbjegnemo križanje ljudi napravili smo pauzu od 14 do 15 sati. Tako smo povećali mobilnost ljudi, bit će više ljudi na ulicama. Naravno da smo razmišljali da tu mobilnost na drugoj strani vage treba negdje smanjiti. Meni se činilo logično da to bude nedjelja, ali mi tu mobilnost možemo smanjiti i neki drugi dan – rekao je Capak.

– Iako nemamo znanstvene studije da će se broj oboljelih smanjivati zbog toplog vremena, epidemiološki gledano sve kapljične infekcije se za vrijeme toplog vremena smanjuju – rekao je Capak dodavši da računaju da će toplo vrijeme pomoći.

Rekao je i kako su preporučili građanima da nose maske kada se više ljudi nalazi u zatvorenim prostorima.

– Virus je među nama, imamo oboljele ljude, imamo njihove kontakte, neki u samoizolaciji će biti pozitivni. Virus je ovjde, ne bi bilo dobro da pokvarimo ovaj kredit. Mi lagano popuštamo, ali je važno da to bude u fazama – rekao je Capak.

Kada je riječ o preporukama za vjerska okupljanja, Capak je rekao da će idućih dana dovršiti preporuke.

24.04. – 14:00 U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata potvrđeno 28 novih slučajeva, ukupno je to 2009. Do sada je testirano 30.213 osoba. 21 osoba je na respiratoru, 2 više nego jučer, a izvrsna je vijest da je ozdravilo još 99 osoba, ukupno 982 – rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– Nažalost, preminula je ženska osoba u Splitu, čime je ukupni broj preminulih porastao na 51 – rekao je Capak.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako će nakon konferencije biti objavljene preporuke HZJZ-a vezane uz popuštanje mjera.

– Odlukama se omogućava rad trgovinama, osim onih u trgovačkim centrima, s time da trgovine prehrambenim i higijenskim potrepštinama u trgovačkim centrima rade i dalje. Počinju raditi postolari i krojači – rekao je ministar Davor Božinović.

Rekao je i kako će trgovine radno vrijeme moći vratiti na ono kakvo je bilo prije pandemije.

– Oni koje će imati radno vrijeme duže od deset sati, morat će imati dvokratno vrijeme s pauzom da se obavi dezinfekcija. Nedjeljom i blagdanima bit će moguć rad samo kioska, pekara i trgovina na benzinskim postajama – rekao je Božinović.

Što se tiče otvaranja autoškola, to će se pitanje još dodatno razmatrati i moguća je posebna odluka o tome, rekao je Božinović.

Dodao je da uspjeh svega toga ovisi o tome kako će se svaki pojedinac ponašati, hoćemo li se pridržavati epidemiloških pravila i higijene.

– Naš cilj je da kod povratka u normalu stalno radimo korak naprijed, a to ćemo raditi ako se budemo pridržavali epidemiloških pravila kako ne bismo napravili nijedan korak natrag. Sigurno će da ćemo i u danima koji slijede davati puno odgovora jer vjerujemo da će biti puno pitanja. Da bi se vratili u normalu moramo se ponašati onako kako se ponašamo od početka. To kako je bilo prije ćemo još pričekati dok medicina ne kaže da je našla rješenje – rekao je Božinović.

Kada je riječ o povratku djece u školske klupe, vjerskim okupljanjima i drugim objektima koji se otvaraju u drugoj i trećoj fazi, Krunoslav Capak je rekao kako još nije gotov epidemiološki okvir i nisu napravili preporuke.

– Što se rekreacijskog sporta i teretana tiče, naravno da smo razgovarali, ali ključna je faznost, da ne dopustimo odjednom previše toga – kazao je Capak.

Za prodaju odjeće Capak je rekao da je dozvoljena, osim u šoping centrima, jer nije zabilježen prijenos koronavirusa na tekstilu.

– Gdje god je to moguće će se priporučiti da se ne koriste kabine nego da se roba uzme kod kuće i da se onda proba i vrati u slučaju potrebe. Rizik je najveći kod one odjeće koja se oblači preko glave, tu mogu ostati kapljice. Preporuka je da se roba koja se vrati stavi pet dana sa strane da virus, ako postoji, odumre – pojasnio je Capak.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić rekla je kako možemo biti zadovoljni s brojem ozdravljenih.

– Prvi put je broj ozdravljenih veći od broja oboljelih. Taj trend će se nastavitti ako se i dalje svi budemo pridržavali pravila – rekla je Alemka Markotić.

23.04 – 14:00 U Hrvatskoj je u protekla 24 sata potvrđen 31 slučaj novozaraženih koronavirusom, ukupno ih je do sada 1982. Oporavljenih je 883, 14 više nego jučer. Imamo 19 osoba na respiratoru. U splitskoj bolnici su preminule dvije osobe, pa je ukupno preminulih u Hrvatskoj 50, kazala je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Vujević.

– Još nemamo rezultate briseva koji su uzeti iz doma u Koprivničko-križevačkoj županiji, tada ćemo znati bolje situaciju. Dogodilo se da su se prvih dvoje oboljelih vratilo iz bolnice i donijelo je virus. Svakih par dana smo imali po jednog oboljelog, i jučer je eskaliralo.

Što se tiče Dicma, to je mali obiteljski dom. U taj dom je primljena jedna osoba koja je bila primljena kao hitan prijem. Ispostavilo se da je pozitivna. I tu je eskaliralo”, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– U ovom trenu ne možemo znati da li će se netko bez simptoma ušetati u bilo koju instituciju. Jako je teško držati tu bolest pod kontrolom. Donijeli smo mjere, i nadamo se da ćemo zadržati taj jedan koridor, mjerama pokušavamo spriječiti ulazak, ali rizik nikad ne može biti nula. Ne bi donosio sad ocjenu je li napravljena neka greška. Dok ne dobijemo izvještaj. Najbitnije je da se stvari stave pod kontrolu i da se štićenici zaštite i zbrinu i da se ne dogodi da bolest ne uđe u druge dijelove doma – rekao je Capak.

– Situacije je jako dobra, i druge zemlje je tako ocjenjuju, no to nije razlog za slavlje. To je još uvijek u nekoj vrsti pandemije. To ne znači da se trebamo opustiti. Sve poruke ćemo slati i dalje. Ova situacija je takva jer smo svi zajedno shvatili ozbiljnost, drugačije ne bismo uspjeli i dalje moramo tako. Trebat će se striktno držati mjera, svi oni stariji, pod povećanim rizikom i dalje vrijedi ostanite doma, koristite maske u javnom prijevozu, sve higijenske mjere ostaju. Nakon sedam do deset dana će se vidjeti ako se ne pridržavamo toga i to na brojkama – kazala je Alemka Markotić.

22.04 – 14:00 U Hrvatskoj su zabilježene 42 nove osobe pozitivne na koronavirus, ukupno imamo 1950 slučajeva. Testiranih ima 27.614, samo jučer obavljeno je 1.340 testova. Oporavilo se još 68 osoba, ukupno 869.

– Imamo žarište u domu za starije u Koprivnici gdje imamo 13 pozitivnih korisnika i 2 pozitivna djelatnika – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš. Ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak rekao je da je riječ o domu u koji je već ušao koronavirus. Bilo je 6 pozitivnih pacijenata, a sada je još 13. – To je u stacionaru doma gdje su teško bolesni i teško pokretni pacijenti. Odmah danas će se uzeti uzorci svih korisnika doma. Prema njihovim informacijama ljudi su bili stavljeni u samoizolaciju, je li se kršila mi ne znamo. Kako je došlo do proboja zasad ne znamo, ali na terenu su epidemiolozi – rekao je.

Na pitanje novinara o relaksaciji mjera rekao je da će Vlada sutra objaviti dokument, odnosno plan mjera koje će najmanje smetati epidemiološkoj situaciji, a najviše doprinijeti gospodarskoj situaciji.

– Razmatra se da se šire otvore trgovine, ali naravno pod strogim mjerama, a o tome će odlučiti Vlada. Dakle sutra će se znati. Za škole će se isto znati sutra, što se mora a što ne mora otvoriti, a epidemiolozi su tu samo da daju epidemiološki okvir – rekao je Capak i dodao kako uvijek postoji mogućnost da se neka mjera opozove i vrati.

21.04 – 14:00 Na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je kako imamo 27 novih slučajeva, ukupno 1908. Testirano je 26.274 ljudi, a u 24-satnom razdoblju 664.

– Nažalost, od jučer je preminula jedna ženska osoba, 1932. godište sa značajnim kroničnim bolestima. Ukupno je preminulo 48 bolesnika. Na resporatoru je 18 bolesnih. Oporavljenih imamo 801 – rekao je ministar te objasnio zašto su brojke oboljelih koje komunicira Nacionalni stožer, različite od županijskih.

– Iz dana u dan objavljujemo podatke koje smo prikupili od 12.45 prvog dana do 12.45 drugog dana. Županijski stožeri objavljuju u drugim vremenskim periodima, zato su drugačije brojke – rekao je Beroš.

Na pitanje o dopuštenju održavanja misa ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao da je u tijeku izrada plana.

– Znate da Vlada, svi ministri, rade na tome da se napravi jedna fazna izlazna strategija, strategija popuštanja mjera, kada to bude dovršeno, a trebalo bi biti ovaj tjedan, znat ćemo više o svemu. Nama je važno da kad budemo krenuli u popuštanja da sve bude dobro usklađeno s potrebama raznih dionika u društvu, s druge strane da se napravi određena procjena epidemiološkog rizika u tom trenutku – rekao je Božinović.

Vlada će izaći sa svojom strategijom, postavit će prioritete u skladu s epidemiolozima. Mi svima preporučujemo da se pokušaju prilagoditi. Ova situacija će potrajati – kazao je Božinović.

20.04 – 14:00 U protekla 24 sata imamo 10 novih bolesnika, a ukupno je 1881 slučaj. Oporavljenih je 771 pa trenutačno imamo 1110 oboljelih. Preminulih od jučer nemamo, a ukupno ih je 47, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite. U bolnicama su 324 bolesnika, a kod kuće njih 786. Na respiratoru je 18 bolesnika, pet manje nego jučer. Ukupno je 781 oporavljena osoba, 62 više nego jučer.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je da je 15 županija zatražilo i dobilo suglasnost da ukinu propusnice za putovanja unutar županija.

– Što se tiče epidemiološke situacije, stvari se mogu vratiti za neke točke i na staro, ako se pogorša nešto. Cilj sustava je bio usporavanje kretanja na području Hrvatske i ta odluka je imala vrlo veliku ulogu u sprečavanju širenja. Ne smijemo dopustiti da nas virus nadmudri i vrati na staro. Pozivamo građane da i dalje budu racionalni te da i nadalje mjesto stanovanja napuštaju samo u slučaju potrebe. Glavno pravilo je i dalje ostani doma – poručio je Božinović.

– Već smo zatražili od svih županijskih stožera da vrlo pomno prate situaciju i da vrlo brzo reagiraju kod svake zaraze jer od kvalitete njihovih reakcije ovisi krivulja – dodao je.

– Što se tiče odluka Stožera, istekle su dvije odluke na današnji dan, produžili smo mjere strogog zadržavanja i obustavu javnog prometa, do 4. svibnja rekao je Božinović

19.04 – 14:00 U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 39 novih osoba pozitivnih na koronavirus, sada je to ukupno 1871 osoba.

– Od jučer je testirano 2539 uzoraka, što je značajno povećanje u odnosu na prethodne dane. Nažalost, od jučer je preminulo osam bolesnika, u Zagrebu dva, u Splitu tri, u Osijeku jedan i u Dubrovniku dva. Svi su imali teške kronične bolesti, a šestero od njih je bilo na respiratoru – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš dodavši kako su trenutno 23 osobe na respiratoru, dok su 94 osobe ozdravile.

Izvijestio je i da je jutros sletio avion iz Šangaja sa 70 tona zaštitne opreme, a nastavak se očekuje i sljedećih dana.

Upitana da komentira hrvatski uspjeh uzgoja koronavirusa u laboratoriju, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić je kazala:

– Mislim da je to zaista velika stvar. Sve kredite dajem svom timu jer su praktično sve sami odradili. To su ljudi koji neprestano rade. Oni su godinama bili pripremani za ovakve stvari. To je velika stvar nama za znanstvena istraživanja, a može pomoći i dijagnostici. Imamo i niz ponuda. To je važno jer kada se radi cjepivo bitno je da se pokriju i lokalni sojevi virusa – rekla je.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je ocijenio situaciju u domovima relativno mirnom, piše Večernji.hr.

– Imamo u Splitu nekoliko novooboljelih, ali tu je već nekoliko domova zahvaćeno. Stvari su potpuno pod kontrolom. Napravili smo 300 briseva štićenika i zaposlenika. Mali broj je pozitivan. Imamo novu situaciju u Dubrovniku gdje je u jednom domu u Metkoviću bilo nekoliko štićenika s temperaturom, ali nitko od njih nije pozitivan, nego su pozitivna dva djelatnika. I osim toga, pronađena su još dva asimptomatska djelatnika prije preuzimanja smjene u jednom domu u Dubrovniku.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je porast broja oboljelih i nastavljaju li s planom popuštanja mjera.

– Jučer smo govorili kada je dan bio sa samo 18 novooboljelih da to ne znači da neće biti dana s većim brojem oboljelih. U te mjere popuštanja idemo vrlo oprezno. Primjenjivat će se tako što neće ići sve odjednom. Činjenica je da Hrvatska uspjeva držati ovu epidemiološku sliku kontrolabilnom. Od samog starta imamo dvoznamenkasti rast oboljelih. Održavamo linearan rast, što nam omogućava promišljanje o mjerama koje će potaknuti određene dijelove gospodarstva – kazao je Božinović dodajući da su produžili još četiri odluke – o načinu održavanja pogreba, o mjerama prilikom sklapanja braka i životnih partnerstva, mjera koja se tiču sportskih igrališta i parkova te zabrane uplovljavanja.

Božinović kaže da je 10 županija koje su zatražile potpuno ukidanje e-propusnica na svojem području, te da će o njima odlučiti nakon press konferencije, ali da smatra da će većinu zahtjeva usvojiti.

18.04 – 14:00 U protekla 24 sata u Republici Hrvatskoj imamo 18 novooboljelih, što znači ukupno 1832 bolesnika. U posljednja 24 sata testirano je 694 osoba. Od jučer su preminule dvije osobe u Splitu i jedna u Zagrebu, sve tri su imale prethodne kronične bolesti. Ministar Beroš je ocijenio da je ovo dobar rezultat, ali da moramo biti oprezni i mudri te da nas to ne smije pokolebati u poštivanju mjera.

– Da nismo od početka poštovali mjere sigurno ne bismo imali ovakav rezultat – kazao je.

Podsjetimo, jučer je Hrvatska imala 23 novozaražene osobe. S obzirom na zadovoljavajuću epidemiološku situaciju, iz stožera su najavili postepeno i oprezno popuštanje mjera.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je Stožer donio odluku o 5 mjera koje se produžuju do 4. svibnja, na 15 dana. Riječ je o mjerama zabrane okupljanja i rada objekata poput kafića i neprehrambenih trgovina i niza djelatnosti. Odluka o graničnom i tranzitnom prometu te odluka o privremenoj zabrani prelaska preko granice RH produljene su na 30 dana. No, napušta se model organiziranih konvoja. Vozači kamiona će na granici dobiti obavijest da smiju voziti samo autocestama i zaustavljati se samo na točno određenim mjestima.

Božinović je ponovio da se večeras u ponoć ublažava mjera e-propusnica i to tako da više unutar pojedine županije neće biti potrebne e-propusnice.

– Što se tiče odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta, tu smo otvorili mogućnost županijskim stožerima da predlože Nacionalnom stožeru da se ta mjera može primjenjivati tako da se u okviru jedne županije ne moraju koristiti e-propusnice. Time smo omogućili veću mobilnost koja je jedan od tri najveća faktora rizika, ali ograničili smo na 21 županiju, što znači da će lokalni stožeri procjenjivati situaciju i predlagati, a mi ćemo donijeti s njima odluku. Naravno, ako se pojavi žarište ili neka posebna situacija, onda se mogu donijeti posebne mjere za tu općinu ili neki drugi prostor na području županije. To su odluke koje smo donijeli, koje stupaju na snagu večeras u ponoć, a onda nakon toga ide njihova realizacija – rekao je.

Božinović je rekao da su županijski stožeri dobili preliminarnu informaciju te da bi oni trebali zatražiti da se ukine zabrana kretanja i dati informacije o eventualnim žarištima koja bi onda bila isključena iz odluke o ukidanju zabrane mjera kretanja. Pojasnio je da odluka stupa na snagu večeras u ponoć, no to ne znači da će u svakoj županiji odmah sutra biti ukinuta ograničenja kretanja.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je kako imamo pozitivne rezultate, no ne smijemo se opustiti.

– Imamo vrlo povoljnu brojku danas kakvu nismo imali jako dugo vremena. Zadnji puta je to bilo između 16. i 17. ožujka. To je jako dobro, ali moramo imati u vidu činjenicu da smo prije 8 dana imali 88, prije 5 dana 66. Ove brojke od jučer i danas znače da se situacija poboljšava, ali imamo i opterećenje od prije. 500 novooboljelih su imali svoje kontakte, možda ima još i nekih asimptomatskih kliconoša. To moramo imati u vidu i reći da opasnost nije prošla – rekao je Capak, dodavši da se otvorio prostor za oprezno ublažavanje mjera, ali uvijek moramo imati u vidu činjenicu da još uvijek nismo pobijedili koronavirus.

17.04 – 14:00 U Hrvatskoj je 23 novih slučajeva zaraze, ukupno 1814. I dalje pada broj pozitivnih među testiranima. Preminula je jedna ženska osoba u Osijeku koja je imala zdravstvenih problema, na respiratoru je 30 bolesnika. U posljednja 24 sata ozdravila je 71 osoba, što je ukupno 600 oporavljenih.

– U infektivnoj klinici 49 bolesnika se liječi, 13 je na respiratoru, jedan je na respirotaru ali nema koronavirus – rekla je Alemka Markotić.

Komentirala je mogućnost brzog pronalaska cjepiva.

– Naslovi prodaju priču, a pitanje je što piše ispod. Nisam pročitala nijedno da je razvijeno. Na stranici WHO-a sa datumom 20.3. imate 44 institucije koje razvijaju cjepivo. Tko će otići najdalje, vidjet ćemo. Sad je bila informacija da je NIH, najveća institucija u SAD-u, zajedno sa jednom firmom, zasad na prvoj fazi kliničkog istraživanja. Vidjet ćemo tko će još dobiti neke dobre rezultate. Na puno mjesta se razvijaju cjepiva – rekla je Markotić.

Minstar Božinović odgovarao je na pitanje o produžetku mjera i njihovom popuštanju.

– Kao što vam je poznato, od prvog dana otvoreno i svaki dan sa vama i javnosti komuniciramo, ne samo svoje odluke, nego i promišljanja. U ovom trenutku je točna činjenica da većina mjera istječe 19. i da ćemo sigurno u tom smislu morati većinu tih mjera produžiti. No definitivno se krećemo u smjeru faze u kojoj će doći do popuštanja. Premijer je tražio od svih ministara da s današnjim danom pripreme pregled gospodarskih aktivnosti koje bi bile važne s ekonomske točke gledišta. Nakon toga će svoj sud dati epidemiološka struka, oni će reći kako to organizirati da se poštuju mjere – rekao je Božinović.

– Izvjesno je da će se većina onoga što je propisano produžiti. Ali isto tako je izvjesno da ćemo kao i do sad vrlo promišljeno i oprezno krenuti u popuštanje. Svako popuštanje nosi određeni rizik. Ovaj virus je pokazao da se u nekontroliranim uvjetima može brzo širiti. Taj hodogram je jasan, nismo izlazili s konkretnim datumima puno unaprijed. Ali mislim da je naš pristup s današnjim brojevima pokazao svoju opravdanost – dodao je.

16.04 – 14:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 50 novih slučajeva zaraze, čime je ukupan broj oboljelih narastao na 1791, objavio je ministar zdravstva Vili Beroš na press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

– U posljednja 24 sata preminule su dvije osobe. Riječ je o 74-godišnjakinji iz Ploča i 78-godišnjaku koji je preminuo u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’, a oboje su imali više kroničnih bolesti. Ukupno je preminulo 35 osoba koje su bile pozitivne na koronavirus – rekao je Beroš dodavši kako je ozdravilo još 14 osoba, što je ukupno oporavljenih 529.

Dosad je obavljeno ukupno 20.158 testiranja.

Ministar Beroš objasnio je tko umire od koronavirusa, a tko s njim.

– Postoje slučajevi kad osoba ima više kroničnih bolesti koje udružene s koronavirusom mogu dovesti do smrtnog ishoda. U tom slučaju neposredni povod je infekcija koronavirusom i tada govorimo da je osoba umrla s koronavirusom. Ako osoba nije imala prethodne stečene ili kronične bolesti, zarazila se koronavirusom te preminula, kažemo da je uzrok smrti koronavirus – rekao je.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković komenitrala je slučaj doma u Splitu.

– Inspekcijski izvid je bio u petak. Na licu mjesta smo načinili uvid u stanje u domu i pričali s relevantnim osobama. Dokumentacija se analizira i sačinjava se izvješće, koje će biti dostavljeno Nacionalnom stožeru. Rad i analiza je u tijeku, u skoro vrijeme će izvješće biti gotovo – kaže Bedeković.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je kako pojačanu pažnju sada usmjeravaju na domove za starije.

– Na svaki simptom se rade testovi, njih je jako puno ali su na većini mjesta oni negativni. U ostalim domovima je stabilna situacija – kaže Capak.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je kako će Nacionalni stožer tijekom dana donijeti odluku o formiranju timova u lokalnim stožerima koji će vršiti uvid u to kako se u domovima provode mjere koje je propisao HZJZ. Timove će koordinirati epidemiolozi.

Kada je riječ o popuštanju mjera u pojedinim županijama u kojima je epidemiološka situacija povoljnija u odnosu na druge i Capak i Božinović su rekli da razmišljaju i u tom smjeru.

– Ne isključujemo da se decentralizira popuštanje mjera u narednim danima – rekao je Božinović.

15.04 – 14:00 U Hrvatskoj je zabilježeno 37 novih slučajeva zaraze, ukupno je oboljelo 1741 osoba. Preminule su još tri osobe, jedna iz Splita, jedna iz Zagreba i jedna iz Dubrovnika. 31 osoba je na respiratoru. Ozdravilo je još 58 bolesnika, ukupno 473.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović odgovorio je na pitanje što će biti s mjerama nakon 19. travnja.

– Mi na dnevnoj bazi analiziramo stanje koje je izazvano širenjem virusa. Radimo analizu svih mjera koje su poduzete, naravno da se razmišlja i o ekonomskim implikacijama. Treba nam 5 do 7 dana, to je vrijeme na kojemu struka inzistira, da imamo smanjenje broja oboljelih kako bismo mogli razmišljati o popuštanju. O tome ćemo pravovremeno sve obavijestiti. U ovom trenutku treba biti realan i reći da još nije nije vrijeme za popuštanje mjera. Hrvatska je po brojkama vjerojatno jedinstvena, nije dopustila eksponencijalni rast. Možda se može razmišljati na koje razdoblje se neke mjere mogu produžiti, ali moramo sačuvati pozitivnu epidemiološki situaciju jer mora biti jasno da svako popuštanje istovremeno znači i povećanje broja oboljelih. To su pokazale sve analize. Mi balansiramo između dva zahtjeva između kojih je prostor vrlo malen i delikatan, ali kad je zdravlje u pitanju, pokazali smo se vrlo učinkovitim – rekao je Božinović.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak odgovarao je na pitanje novinara o žarištu u Kninskoj bolnici i proboju virusa u dom za starije osobe u Zagrebu. Rekao je kako se situacija u Kninskoj bolnici pogoršala, pojavilo se više pozitivnih djelatnika. – Najprije je bilo samo na fizikalnom odjelu, a onda i na internom. Epidemiolozi su trajno tamo prisutni. Točno je da ima više zdravstvenih djelatnika koji su pozitivni. Sreća je da na ovom palijativnom djelu nema pozitivnih. Bolnički dio, tu imamo više djelatnika i pacijenata koji su pozitivni. Ali situacija je pod kontrolom – odgovorio je Capak te rekao kako još uvijek ne znaju kako je virus ušao u dom u Zagrebu. – Radi se o privatnom domu koji ima 30 štićenika. Prvi su dva štićenika prevezena u bolnicu u Zaraznu, i onda je došao još jedan. Svi djelatnici su pobrisani. Rezultati će biti do kraja dana. U popodnevnim satima uzet će se i bris svim štićenicima doma. Čim se doznalo, odmah su 4 epidemiologa izašla na teren i situacija je pod kontrolom – odgovorio je Capak. Kada je riječ o karanteni u Murteru, rekao je da je Nacionalni stožer podržao odluku lokalnog stožera o karanteni. – To se pokazalo jako dobrim jer je tamo bilo 30ak ljudi i pokazalo se da je većina pozitivna. Kada budemo sigurni da nema lokalne transimisije onda će ići odluka o izlasku iz karantene. I danas su uzeti neki uzorci, rezultati će biti sutra. O karanteni, odnosno o izlasku iz karantene, će odlučiti tamošnji stručnjaci – rekao je Capak.

14.04 – 14:00 U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 54 novih slučajeva zaraze koronavirusom, ukupno je 1704 oboljelih.

– Od jučer imamo šestero preminulih, svi bolesnici su imali kronične bolesti, na respiratoru su 34 osobe, ukupno je 415 oporavljenih – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

– Nama se dogodio proboj virusa u Dom u Splitu s velikim brojem oboljelih. Donijeli smo nove mjere potom. Sada su u tijeku korekcije, modifikacije mjera, većina mjera se provodi. Dok saznamo koliko domova može prijeći na određeni način rada, do tada će ostati na snazi ovaj tekst, ali kada iskomuniciramo s ljudima na terenu, mjere ćemo malo modificirati – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Zamjenik načelnika Stožera Damir Trut rekao je kako je u nedjelju stigao avion sa zaštitnom opremom iz Kine.

– Riječ je o oko 13 šlepera opreme koja se tijekom jučerašnjeg dana razvozila po županijama, i danas se raspoređuje po bolnicama, staračkim domovima i drugim potrebitim institucijama – rekao je zamjenik načelnika stožera Trut.

13.04 – 14:00 U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno novih 50 osoba zaraženih koronavirusom, ukupno je 1650 oboljelih.

– Ukupno je testirano 17.900 bolesnika, a u zadnja 24 sata 1409 što je za preko 100 posto više u odnosu na prethodni dan. Nažalost, u zadnja 24 sata preminule su i dvije osobe u KBC Split. Riječ je o ženskoj osobi i muškoj, oboje su bili teški kronični bolesnici. Na respiratoru je ukupno 34 pacijenta – izvijestio je ministar Beroš te dodao da je ukupno 400 osoba ozdravilo.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je izvijestio o situaciji u domovima.

– U Pločama imamo 12 štićenika pozitivnih i 4 zaposlenika. U Dubrovniku u domu od ukupno 133 uzeta brisa, 6 je bilo pozitivnih, od čega su 5 štićenici i jedan zaposlenik i od prije imamo jednog pozitivnog štićenika. Imamo još jedan manji dom Florens gdje imamo jednog štićenika, u Makarskoj 3 štićenika i jedan zaposlenik – rekao je.

Capak je komentirao otvaranje tržnica i duže radno vrijeme trgovina.

– Intencija Stožera je bila da u predblagdansko vrijeme ljudi nabave svježe domaće proizvode, a naravno da trebamo voditi brigu o gospodarskim aspektima ove krize. Cijelo vrijeme balansiramo između toga da pustimo da se odvijaju određene gospodarske aktivnosti, a i da ljudi mogu zadovoljiti svoje osnovne potrebe, uz poštivanje epidemioloških mjera kojima smatramo da možemo ograničiti širenje virusa – rekao je Capak te dodao da prate situaciju te da nisu zadovoljni s nekim slučajevima.

– Bilo je previše ljudi na pojedinim mjestima. Inzistirat ćemo na tome da se sukladno uputstvima koje smo dali organiziraju tržnice i da se strogo nadziru od strane Sanitarne inspekcije. Ukoliko to neće biti moguće, onda je naša intencija propala i trebamo razgovarati o tome da tržnice organiziramo drugačije – kazao je Capak.

12.04 – 14:00 Redovnu press konferenciju Nacionalnog stožera civilne zaštite otvorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poslavši poruku za Uskrs.

– Obitelji se danas nisu mogle okupiti oko obiteljskog stola i u crkvi, ali mogle su u mislima. Posebno hvala svima koji rade danas, policajcima i policajkama, liječnicima, članovima civilne zaštite, vatrogascima, oružanim snagama, HGSS-ovcima i vama novinarima – rekao je Božinović na početku press konferencije.

Ministar zdravstva Vili Beroš čestitao je Uskrs svima koji slave i iznio podatke o novim oboljelima.

– Želio bih da ovaj blagdan proslavimo uz poticaj da zaštitimo živote, kako svoj tako i druge. U zadnja 24 sata u Republici Hrvatskoj imamo 66 novih bolesnika, što je ukupno 1600. Učinjeno je 690 testiranja u zadnja 24 sata. Od jučer imamo dva preminula bolesnika u Zagrebu, muškog i ženskog spola, ukupno je sada 23. mrtvih. Imamo i dvoje novih na respiratoru. Hospitaliziranih je 10 više u odnosu na jučer. Oporavljenih je ukupno 373 na području Republike Hrvatske – rekao je ministar Beroš.

Ministar Božinović je komentirao slučaj održavanja mise u Splitu i napad na novinarku.

– Upute epidemiologa su ovih dana više nego jasne, koliko god nama svima teško padale na najveći kršćanski blagdan. Velika većina je našla način kako proslaviti Uskrs. Oni koji za to nemaju razumijevanje suočavaju se prije svega sa svojom savješću. Najoštrije osuđujem napad na novinarku koja je napadnuta samo zato što je radila svoj posao. Policija radi u dva smjera. Prvi je izvješćivanje Državnog inspektorata, Stožera županije i nadbiskupije, a drugi je kriminalistička istraga uhićenih napadača na novinarku koja je ozlijeđena – rekao je Božinović.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je kako se broj zaraženih zdravstvenih djelatnika polako povećava.

– Ukupno ih je 212 pozitivnih. Tehničari i sestre 101, magistri farmacije 11, doktori medicine 75 zaraženih, 11 stomatologa – rekao je Capak.

Ministar Božinović je rekao kako se mjere uglavnom poštuju, a prodavačima koji krše mjere onemogućuje se rad.

– I policija i sve operativne snage civilne zaštite su na terenu i rade. Ono što možemo primjetiti iz izvješća za današnji dan je da je manje ljudi vani, manje ljudi je na otvorenom. Incidenata ima kao što je onaj jučer u Vinkovcima, ali to nije brojka koja bi nas trebala zabrinjavati. Ono što mene najviše zabrinjava je da ima ljudi koji ne razumiju da time što krše mjere ne pokazuju hrabrost, nego ugrožavaju druge. Obzirom da tržnice i trgovine danas ne rade, smanjen je broj nadzora nad takvim objektima. Prema izvješćima lokalnih stožera, mjere se uglavnom poštuju. Prodavačima koji krše mjere onemogućuje se daljnji rad. Situacija je teška, ali mi u svemu ovom možemo uspjeti samo zajedno – rekao je Božinović.

11.04 – 14:00 – Želio bih se zahvaliti svim građanima Hrvatske koji svojim ponašanjem doprinose dobrim rezultatima, hvala svima na kritikama i prijedlozima. To su dobrodošle stvari i izvjesno je da jedino zajednom možemo pobijediti epidemiju – započeo je ministar zdravstva Vili Beroš te je zatim obznanio da u protekla 24 sata imamo 39 novih osoba koji su pozitivni na COVID-19, ukupno 1534.

– Otpuštenih bolesnika ukupno je 241, a jučer su 82 izliječena kod kuće, što je ukupno 323 ozdravljenih – dodao je ministar Beroš.

Potom se javnosti obratio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazavši kako se poput ministra Beroša zahvaljuje svim hrvatskim građanima koji se pridržavaju mjera koje je propisao Stožer civilne zaštite, piše Večernji.hr.

– Naši građani su odgovorni i hvala im na tome. Da nisu, današnja brojka ne bi bila ovako ohrabrujuća. Međutim, skrećem pažnju i na one neodgovorne, a ima ih među nama. Još jednom apeliram na njih da ne dovode svoj i druge živote u pitanje. To što ih institucije i službe možda neće uspjeti spriječiti u tome, ne znači da ne rade zlo. Također bih naglasio i obavijest HGSS. Pozivam svih da u vrijeme Uskrsa ne provode vrijeme na planinama, izletištima i ostalim okupljalištima – kazao je Božinović.

Potom je na red došao ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– Mi smo prekjučer navečer dočekali još autobusa iz Tirola, ukupno 91 osoba, Uzeti su svima brisevi, od njih je samo jedan bio pozitivan, stanovnik Istarske županije. Mogu reći da smo od 360 ljudi koje smo pregledali prilikom organiziranog povratka imali 3 pozitivna ukupno – kazao je šef HZJZ-a.

Ministar Božinović je komentirao nove propusnice.

– Radi se o novom sustavu zbog toga da bismo dobili određene podatke. On je podložan analizama, u ovom trenutku on ispunjava svoju svrhu. Njegova glavna poruka je da građani ne trebaju putovati osim u nužnim slučajevima. Koliko su ti svi slučajevi nužni analizirat će se u danima koji dolaze. Nije realno da baš svatko tko radi u nekoj firmi dobije propusnicu. Složit ćete se da je to jedno osjetljivo pitanje. Ono što je nama važno je da se smanjuje broj pozitivnih koji traže propusnicu. Od jučer do danas samo jedna je tražila”, rekao je Božinović.

Mogu li komarci prenijeti koronu?

– Službeni stav je da komarci ne mogu prenijeti infekciju koronavirusom – rekao je Capak.

Ministar Beroš o manjim plaćama nekih zdravstvenih djelatnika.

– Ne mogu u ovom trenutku reći, kao ministar ne radim obračun plaća. S obzirom na određena pitanja izdao sam upute oko samoizolacije i prekovremenih sati. Ne bih volio da se financije stave u prvi plan, svima će biti isplaćeno sve što su zaradili. Ministarstvo je svima otvoreno, ali ponavljam da su za isplatu zaduženi ravnatelji. Nisam još dobio prigovore po toj temi, ali svakako ćemo sve provjeriti – poručio je Beroš.

Kako su naši ozdravljeni pacijenti? Ima li recidiva?

– Nemamo podataka da je netko dobio povrat bolesti. Ono što se zove recidiv u drugim zemljama, treba biti oprezan s tim da vidimo o čemu se točno radi. U početku same epidemije ljudi s blažim oblikom bolesti bi se otpustili dosta rano i onda bi se javili s pogoršanjem odnosno novom bolešću. A to nije bio povrat, nego samo pogoršanje. Sve informacije o recidivima uzimamo s rezervom. Dosta dugo nalaz može biti pozitivan, i sam bris ne mora značiti da je u tom trenutku virus aktiva. Naši bolesnici su 28 dana pod kontrolom. U Hrvatskoj nemam informacija o recidivu. Ali vidjeli smo da imamo blagu bolest i onda da se stanje pogorša – rekla je Markotić.

10.04 – 14:00 U Hrvatskoj je zabilježeno 88 novih slučajeva zaraze, što je ukupno 1495 oboljelih od COVID-19. Danas je od koronavirusa preminula štićenica Doma za starije u Splitu u dobi od 93 godine, piše Večernji.hr.



Testirano je 14.612 osoba, od toga 932 u zadnja 24 sata. 34 bolesnika je na respiratoru. Broj novooporavljenih osoba je 12, čime ih je ukupno 231.

– Ušli smo u najkritičniju fazu borbe protiv epidemije, nemamo lijeka, nemamo cjepiva, moramo dosljedno poštivati mjere – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

– Ulazimo u kritično razdoblje kada moramo promišljati naše poteze oko proslave predstojećih blagdana. Ukupno je od 70 djelatnika Doma za starije u Splitu uzet bris, pa ćemo znati dalje klasificirati – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak i rekao da neće više biti puštanja iz samoizolacije kako bi se ljudi vraćali na posao u inozemstvo.

– Bilo je i zloupotreba – dodao je.

– Mi smo već jako puno puta rekli da mi nismo za represivne mjere, donosimo mjere za zaštiti zdravlja. Ja nisam osobno bio igdje u gradu danas, ali su me kolege upozorile da je ponašanje slično u vrijeme kako je bilo prije infekcije. Mi možemo pomoći svojim apelima, a naravno i vi mediji, ali ako se to nastavi i vidimo da se građani ne pridržavaju mjere bit će potrebno poduzeti neke represivne mjere – kazao je Capak.

09.04 – 14:00 U Hrvatskoj 64 novih slučajeva zaraze. U bolnici Dubrava je preminula 20. žrtva koronavirusa, riječ je o bolesniku starije životne dobi. Ukupno je u zemlji dosad zaraženo 1407 osoba, a 219 osoba je oporavljeno.

– U Koprivnici smo dobili dojavu da je jedan bolestan. Svi su kontakti kvalificirani i određene su mjere. U Splitu smo imali još sumnji na drugom katu. Četvero nemaju temperaturu, troje je premješteno u bolnicu – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– Imamo određena izvješća, primio sam izvješće iz Splita, nakon presice svi ćemo relevantni sjesti i evalourati isto. Mi ćemo u ovom izvješću sve vidjeti, prema podacima nitko iz Doma zdravlja, ni liječnica nisu kontaktirali navedenu instituciju – kazao je Beroš na pitanje o tome da su iz Doma kontaktirali epidemiološku službu.

– Kada je u pitanju o starima i nemoćnim u Domovima imam potrebu naglasiti izdalo u razdoblju od početka epidemije čitav niz mjera – kazala je ministrica Vesna Bedeković.

– Osim zabrane posjeta i izlaska, pojačane su mjere čišćenja i dezinfekcija, korisnici mogu izlaziti samo u nužnim situacijama”, dodala je ministrica. “Svaka sumnja sukladno uputama prijavljuje se epidemiloškoj službi. Procedura ide da se kontaktira liječnik koji mora obavijestiti nadležnu epidemiološku službu – dodala je o uputama koje su poslane Domovima za starije i nemoćne, kao i drugim domovima, piše Večernji.hr.

– Svjedočite tome da je Stožer civilne zaštite poduzeo niz mjera za postupanje u staračkim domovima. Upute su vrlo detaljne, međutim Hrvatska nije izolirana sam u ovoj borbi, U svim zemljama EU problem je sličan. Ni mi nismo imuni. Dva su moguća scenarija. Ili korisnici moraju biti povremeno u bolnici, ali isto tako da niz djelatnika obavlja svoje radne aktivnosti. Podijeli smo ih u određene grupe. Ne možemo ih potpuno izilirati. Apsolutno je nemoguće zatvoriti zdravstveni sustav kao i Domove. Ova borba traje mjesec i pol dana. Očuvali smo integritet zdravstvenoh sustava i Domove za starije. I dalje ćemo napraviti sve. Nitko nije bio spreman na ove izazove. Odgovaramo na nove probleme – kazao je Beroš.

– Radimo sve u nastojanju da prolongiramo širenje te infekcije, da nema eksponencijalnog rasta. Pitanje je koliko ćemo mi na to utjecati, moramo se držati mjera. Apeliram da se držimo uputa, da se ne grupiramo, da ne posjećujemo trgovine i da čuvamo zdravlje nacije – dodao je.

– Što se tiče nasilja u obitelji i djecom svjesni smo da su ovo teška vremena. Nemamo pojačanu prijavu obiteljskog načina, i nasilja nad djecom. Ipak o svima moramo voditi račun pa su izdane upute centrima za socijalnu skrb. Pozivam sve da svaku sumnju na nasilje prijave – napomenula je ministrica Bedeković dodajući da službe izlaze žurno i neodgodivo.

08.04 – 14:00 U protekla 24 sata zaražena je 61 osoba, objavljeno je na konferenciji. Ukupan broj zaraženih je 1343, a izliječenih 179, odnosno 12 više nego dan ranije. Preminulo je ukupno 19 osoba, piše Večernji.hr.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević navela je kako se u bolnicama trenutno nalazi 359 ljudi, a ozdravilo ih je 179, dakle 12 više nego jučer.

Kod kuće se liječi 789 osoba, a još je jedna osoba na respiratoru što ih čini ukupno 36. U samoizolaciji se nalazi 14.259 osoba.

– Nema opuštanja. Nećemo se posjećivati nego ćemo pokloniti zdravljet ako što ćemo se čuvati – rekla je Maja Grba Bujević.

Rekla je i kako su u broju zaraženih i osobe iz staračkog doma u Splitu.

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović izvijestio je u srijedu da je potpisana odluka kojom se omogućava rad tržnica po striktnim pravilima.

– Dobili smo zadnju potvrdu iz lokalnih stožera civilne zaštite da su pripravni za poseban način rada tržnica za vrijeme epidemije te je potpisana odluka kojom se omogućava rad tržnica po striktnim pravilima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Odluka stupa na snagu – kazao je.

Božinović je pozvao umirovljenike da u najvećoj mjeri podižu mirovine na bankomatima.

– Molimo sve građane da u doba isplate mirovina odgode odlazak u poslovnice banaka i daju prednost starijim sugrađanima – rekao je.

07.04 – 14:00 U Hrvatskoj 60 novih slučajeva zaraze. Ukupno je 1282 osoba oboljelo od COVID-19. U posljednja 24 sata umrlo je dvoje pacijenata, jedna osoba je preminula u Šibeniku i 1929. godište je, a druga je 1974. godište iz Zagreba, što daje ukupan broj od 18 smrtnih slučajeva.

– Na respiratoru je 35 bolesnika. Imamo 352 hospitaliziranih i 167 izliječenih – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš i zahvalio svima koji se ponašaju odgovorno.

– Danas je Svjetski dan zdravlja, zahvaljujemo svim našim zdravstvenim djelatnicima na trudu – rekao je Beroš.

– Imamo 80 zaraženih medicinskih sestara i tehničara – otkrio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinovoć komentirao je otvaranje tržnica.

– Ja očekujem da će svi poslati do kraja dana sve potrebne informacije i onda ćemo ići s odlukom o otvaranju tržnica uz strogo pridržavanje svih propisanih mjera jer vidimo da je naša krivulja još uvijek uzlazna, osciliramo na dnevnoj bazi, ali svako pretjerano opuštanje su svojevrstan rizik da nam broj počne jače rasti. Zato apeliram na sve građane i svima se zahvaljujem, onima koji se pridržavaju mjera, da i dalje to čine – rekao je Božinović

06.04 – 14:00 U Hrvatskoj 40 novih slučajeva zaraze. Ukupno je 1222 oboljelih od Covid-19. Ozdravilo je 130 ljudi, što je pet više u odnosu na jučer

– Učinjeno je 11.464 testiranja, od čega 617 u protekla 24 sata. Nažalost, imamo jednog preminulog u Klinici za infektivne bolesti. Riječ je o muškarcu srednje životne dobi koji nije bio ranije bolestan. Imamo 36 bolesnika na respiratorima – priopćio je Ministar Beroš.

– Ponosni smo na sve građane koji slušaju upute, ali moram vam reći da ne spašavamo sami sebe, spašavamo druge – poručio je ministar zdravstva Vili Beroš i dodao da su rezultati dobri, no nema mjesta za opuštanje.

– Ako želimo da ugroza traje kraće, moramo biti dosljedni i pridržavati se mjera- istaknuo je. Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić komentirala je stanje oboljelih, ali i slučaj preminulog muškarca u Zagrebu. – Moramo imati na pameti da i mlađi, srednja dob i zdravi mogu završiti sa smrtnim ishodom. Svi mlađi i srednje dobi moraju čuvati prvo sebe, a onda i sve svoje oko sebe. Uvijek ima jedan postotak za koje se ne očekuje da budu najgoreg ishoda, ali postoje – upozorila je Markotić.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao da je izdano 565.221 e-propusnica, a odbijeno 16.673 propusnica.

– Do 11 sati danas izvršen je upis 100 tisuća zahtjeva velikih poslodavaca, a zbog velikog broja zahtjeva, zamoljeni smo da apeliramo na sve koji imaju potrebu za unosom zahtjeva do 250 zaposlenih da to samostalno učine kroz uslugu e-pristupnice za poslodavce. Svjesni smo velikog opterećenja pa za one poslodavce koji nisu bili u mogućnosti unijeti podatke, vrijedit će ranije izdane popusnice do srijede – rekao je.

– Održana je video konferencija sa Stožerima gdje su dane epidemiološke upute za tržnice. Radi se sve kako bi se pripremile tržnice za prihvat robe. To uključuje primjerice zaštitare i druge koji će sve pratiti. Važno je da u taj korak popuštanja krenemo spremni. Kada dobijemo povratne informacije onda bi odluka trebala biti potpisana – rekao je Božinović.

05.04 – 14:00 Potvrđeno je 56 novih slučajeva zaraze, što je ukupno 1182 oboljelih od Covid-19. Preminulo je 15 osoba. Danas je preminulo troje, svi su bili kronični bolesnici. Na respiratoru je 39 osoba, oporavljenih je 125.

– Naša epidemiološka linija je i dalje linearna, održimo je tako i držimo se mjera – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

– Zaprimili smo 3860 dojava o kršenju samoizolacije, utvrđeno je 1120 osoba koje su kršile samoizolaciju, samo jučer smo zaprimili 64 dojave, u 37 slučaja se radilo o osobama koje krše taj režim – kazao je Božinović.

– Sletjela su tri zrakoplova jučer, ukupno 143 hrvatska državljana, koji su pregledani, i pet Slovenaca koje smo otpratili u tranzitu – kazao je ministar Davor Božinović.

– 143 brisa je uzeto, nitko od pacijenata nije imao simptome. U 13 sati, za 74 brisa smo dobili rezultate i svi su negativni – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. Situacija je epidemiološki potpuno pokrivena, ističe.

– Zaraženo je dijete od četiri mjeseca, zarazilo se od majke. Nemaju nikakvih simptoma i njihovo stanje se prati – rekao je Capak te dodao kako je 26 djece u dobi do 10 godina zaraženo, 33 mladih u dobi od 10 do 20 godina.

– Imamo 143 osobe koje su starije od 70 godina, najviše zaraženih je u dobi od 50 do 60 godina – kazao je Capak, piše Večernji.hr.

04.04 – 14:00 U Hrvatskoj je u 24 sata evidentirano 47 novih slučajeva zaraze. Ukupno je to 1126 osoba, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš. Preminule su 4 osobe, sve u KBC Osijek, a riječ je o starijim osobama s kroničnim i teškim bolestima. Do sada je u Hrvatskoj od COVID-19 preminulo 12 osoba. 119 osoba je ozdravilo, u posljednja 24 sata njih 27. Učinjeno je 9800 testiranja, od čega u 24 sata 583.

– Sljedeća dva i pol do tri tjedna su kritično razdoblje koje će odlučiti našu sudbinu – rekao je Beroš.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao da je izdano više od 300 tisuća e-propusnica, a odbijeno je njih više od 9 tisuća.

– Dosad smo zaprimili 3800 dojave o kršenju samoizolacije, a u 1080 je potvrđeno da se krše mjere samoizolacije. Ukazujemo da postoje pojedinci krše mjere te dovode u opasnost ne samo sebe već i druge i to nam je jedan od najvećih izazova – kazao je Božinović.

Ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak komentirao je dolazak lijepog vremena te pozvao ljude da ipak ostanu kod kuće.

– To vabi ljude da izađu van. Slijedećih nekoliko tjedana je kritično. Pozivamo građane da ostanu doma. Tjelesna aktivnost je jako važan faktor za zdravlje, ali se privremeno može odgoditi jer imamo infektivnu bolest koja nam prijeti – rekao je.

03.04 – 14:00 U Hrvatskoj 68 novih slučajeva zaraze, ukupno je 1079 osoba oboljelo od Covid-19. Jedna osoba je preminula, a njih 92 je ozdravilo, dok je 39 osoba na respiratoru, kazao je ministar Vili Beroš.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako je zabilježeno 45 slučajeva kršenja rada u ugostiteljskim objektima. U Splitsko-dalmatinskoj zabilježeno je 14 takvih slučajeva, a u Zagrebačkoj županiji je 10 takvih slučajeva. To su dvije županije s najviše takvih slučajeva.

– Prilično je veliki broj oboljelih u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali to je incident koji se dogodio na granici sa Slovenijom, pa je prenesen u Pregradu. U Osječkoj imamo nekoliko njih koji su povezani sa zdravstvenim sustavom. No ne bih istaknuo neko veliko žarište – kazao je Krunoslav Capak.



– Imamo neki ritam od 100.000 propusnica dnevno. Ako nastavimo tim ritmom, one bi s epidemiološke strane počele gubiti smisao. Ako radiš u istom mjestu, ne treba ti propusnica. Firme trebaju dati propusnice onima koji moraju putovati, ne može biti situacija da svima treba propusnica, tada se gubi smisao. Sve je ovo digitalno zapisano. Pozivam sve da dobro razmisle u interesu ne samo svoje firme, nego u interesu zdravlja obitelji, nacije, da budu restriktivni kad stavljaju ljude na popis i da daju samo na ono razdoblje kad treba da taj djelatnik napusti prebivalište – rekao je Božinović te dodao kako osluškuju javnost i da će se prilagođavati svakoj situaciji, posebno kad se radi o manjim općinama.

– Cijelo vrijeme balansiramo između dva zahtjeva koja su pred ovim stožerom: kako održati povoljnu epidemiološku situaciju i kako omogućiti s druge strane da život ide dalje – rekao je Božinović.

02.04 – 14:00 U Hrvatskoj 48 novih slučajeva zaraze, ukupno je 1011 oboljelih od Covid-19. Oporavljenih je 88, a jedna osoba je preminula, piše Večernji.hr.

– Stanje je dobro jer građani poštuju mjere. Ono što me žalosti su vijesti koje dolaze iz Zadra, Šibenika i Splita gdje se mladi okupljaju, piju pića i zabavljaju se. Time ugoržavaju sebe, zdravlje svoje obitelji i zdravlje nacije – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’ Alemka Markotić je rekla da nemamo povećanje broja ljudi na respiratoru.

– Molim sve koji još nisu shvatili da su to teške situacije koje mogu završiti smrću. Molimo sugrađane na jugu da pokažu da su bolji od drugih i ne dajte koroni da se širi – kazala je.

– Ovo je izuzetno povoljna situacija. Ovo o ponašanju naših građana ne zvuči dobro. Potrebno je neko vrijeme da imamo rezultate takvog ponašanja – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– U drugim županijama je krivulja položenija nego na jugu – dodao je. Ponovio ja ovo nije vrijeme za putovanja.

– Pozivamo sve da zbog ove epidemije nije pametno poduzimati putovanja – rekao je Capak. Ministar Davor Božinović je dodao da se odgoda putovanja, pogotovo za Uskrs, odnosi i na putovanja unutar Hrvatske.

Kazao je na terenu oko 20 000 policajaca, a svakodnevno ih je 7000 angažiranih na poslovima diljem Hrvatske.

– Činjenica je da postoje protupravna ponašanja…svaki dan govorim podatke o kršenju. Zaprimili smo 3665 dojava, te je utvrđeno 1024 prekršaja samoizolacije – naveo je Božinović.

Dr. Markotić komentirala je Hrvate koji su se vratili iz stranih zemalja u kojima je veliki broj slučajeva i koji žele biti testirani.

– Oni će biti stavljeni pod nadzor. Ukoliko bude postojale indikacije za njihovo testiranje, bit će. Bez simptoma ovi testovi ne mogu biti – navela je ravnateljica Infektivne klinike ‘Dr. Fran Mihaljević’.

01.04 – 14:00 U Hrvatskoj novooboljelih je 96 , što čini ukupnu brojku od 963. Na respiratorima se nalazi 34 pacijenta , a testirano je 7683.

Oporavljenih ima 73, šest više nego jučer. Prosječna dob bolesnika je 48 godina, a nešto je veći postotak oboljelih muškaraca od žena. Više od 20 tisuća ljudi u samoizolaciji, a među njima je i 1446 zdravstvenih djelatnika, piše Večernji.hr.

– Mi ne znamo u kojoj smo fazi naše utakmice. Ono što je sigurno da ako treba igrat ćemo produžetke. To treba znači da popuštanja nema i da moramo provoditi striktno naše mjere. Reći ću vam i sljedeće, zahvaljujem se svima koji nam daje podršku, ali nismo mi tim koji igra. Igra cijela nacija. Mi ćemo samo davati smjer – kazao je ministar Vili Beroš.

– 354 osobe su na bolničkom liječenju. To su oni sa srednjeteškom bolešću, no ima i onih s laganim simptomima koji ne mogu si osigurati samoizolaciju – kazala je doktorica Alemka Markotić.

Ministar Davor Božinović kazao je da napuštanje mjesto prebivalište može napustiti od 01. travnja samo s e-propusnicom.

– Što se tiče kršenja napuštanja mjesta prebivališta, ona je na snazi od 24.03 i do sada je zabilježeno 6700 slučajeva. Međutim, izrečene su kazne u stotinjak slučajeva kad je bilo riječ o osobama koje su prekršile samoizolaciju. – ispričao je Božinović

31.03 – 14:00 Hrvatskoj je novooboljelih 77 osoba od koronavirusa, čime se broj oboljelih penje na 867 bolesnika. Ukupno je obavljeno 7015 testiranja, a oporavljenih od koronavirusa je 67. Još je pet pacijenta stavljeno na respirator, a ukupno ih je sada 32, piše Večernji.hr.

– To je isto kao i jučer i pokazuje da su naše mjere dobre. Nakon inicijalnog šoka koji je zadesio zdravstveni sustav i nakon potresa, hrvatski zdravstveni sustav se vraća u normalu. Osim ovih mjera, postoji i povećana odgovornost svih nas za naše zdravlje. Život ne smije stati i neće stati – kazao je ministar Vili Beroš.

– Prva analiza pokazuje da nema povećanja oboljelih od koronavirusa zbog potresa u Zagrebu. No, podatke ćemo i dalje pratiti – kazao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ.

Capak je objavio i strukturu zdravstvenog sustava vezano na one koji su pozitivni na koronavirus: 50 liječnika, 10 stomatologa, 41 medicinska sestra, 5 ljekarnika, 7 djelatnika u administraciji, a 1200 djelatnika zdravstvenog sustava je u samoizolaciji.

– Imamo 41 osobu koja je mlađa od 20 godina, 101 koja je starija od 70 godina, od 50 do 59 je najčešća dobna struktura i nakon toga 40 do 49 godina – kazao je Capak.

Ministar Božinović istaknuo je kako u ovoj nevolji potresa nitko ne ostaje sam, te je kazao da su vatrogasci iz 10 gradova došlo je u pomoć zagrebačkim vatrogascima u sanaciji štete od potresa i zahvalio im se ovim putem.

Utvrđeno je 970 slučajeva kršenja samoizolacije, a bilo je preko 3000 prijava.

– Imamo javljanja nekoliko različitih informatičkih firmi s različitim rješenjima. Nama je u pravom redu važna sigurnost. Bez adekvatne provjere, ne možemo uvesti – kazao je Beroš o mogućnosti aplikacije kojom bi liječnici nadzirali stanje osoba u samoizolaciji.

– Infektolozi su se spojili na jednoj whatsapp platformi gdje se dopisuju i ne možemo reći da ima nekih novosti za cjepiva – kazala je Alemka Markotić, ravnateljica klinike ‘dr. Fran Mihaljević’ Markotić je osudila stigmatizaciju oboljelih od koronavirusa, te je navela da bolesnici imaju svoja prava i da se svatko može zaraziti. Istaknula je kako društvo im mora dati podršku i dodala:

– Oni kad ozdrave, oni praktički štite ostale. Oni koji su ozdravili nisu opasnost za nikoga – Nema značajnih promjena kad je riječ o simptomima. Više je bolesnika s srednje teškim simptomima, kao i onih na respiratoru. To je bilo za očekivati. Koliko je meni poznato, na respiratoru nema kritičnih. No, to se može brzo promijeniti. Rekli smo tko je na respiratoru, kritično je. No, nadamo se da će se oporaviti – rekla je Markotić.

– Ovo je nova bolest i mi o njoj tek učimo. Oformiran je novi tim u Ministarstvu – istaknuo je Beroš i naveo kako taj tim prikuplja znanstvene podatke iz cijelog svijeta i dodao: – Sve je događa kako smo predvidjeli.

– Nek humor ostane sutra smiješan – upozorio je ministar Božinović s obzirom da je sutra 1. april i naveo kao primjer dezinformacije vijest da je izmišljeno cijepivo protiv koronavirusa.

30.03 – 14:00 U Hrvatskoj je 77 novih slučajeva, ukupno je 790 zaraženo. 64 osoba je ozdravilo. Veseli nas što građani poštuju mjere i zato je naša linija linearna, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na redovnoj pressici Nacionalnog stožera civilne zaštite.

– U toj našoj borbi protiv koronavirusa, ima manji dio koji se ne pridržava mjera. Svaki dan se izvještava o onima koji su prekršili samoizolaciju. Ima i onih koji su se sami stavili u izolaciju. Netko treba nadzirati da li se netko prudržava mjera. To radi policija. U tome bi svakako pohvalio policiju – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– Svaka brojka je nezahvalna, jako je teško procijeniti hoće li se građani pridržavati. Ja sam jučer iznio svoje osobno viđenje kada bi mjere trebale popuštati. Molim vas da shvatite da je to procjena nas nekoliko i zaključili smo da je početak šestog mjeseca nešto okvirno i to na temelju osobne procjene – kazao je Capak ističući kako se ta procjena vrlo lako može pokazati pogrešnom.

– Kod 928 osoba je zabilježeno kršenje samoizolacije – kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

– Naša sudbina je u našim rukama. Virus se prenosi kontaktom i respiratornim putem. Ako se pridržavamo mjera, mi možemo spriječiti daljnje širenje. Ako slušamo mjere i održavamo distancu mogućnost zaraze možemo smanjiti na najmanju moguću mjeru – kazao je Beroš.

– Inicijalno je bilo veći broj bolesnika mlađe, srednje dobi. Brže su se oporavili. Većina ostalih procjenjuje se o stanju pacijenta. Oporavak će biti različit, ovisno o bolesniku. Zna se, kod nas i vani, da oko 23, 24 dana mogu biti pozitivni – kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

– Smije se izaći u skladu s uputama koje smo dali. Ne treba biti isključiv. Izađite, ali nemojte prilaziti jedni drugima na manje od jedan metar. Mogu se i prošetati ako će držati distanciju. Ali svima bih preporučio da ostanu doma – kazao je Capak.

– Bitno je da se ljudi ne grupiraju. Svatko onaj koji se na takav način ponaša smanjuje mogućnost da se zarazi ili da prenese virus na drugu osobu – kazao je Božinović.

– Svaka osoba koja je u samoizolaciji dobila je tu samoizolaciju s razlogom. Možda je bila u kontaktu s osobom koja je zaražena ili je bila negdje izvan Hrvatske gdje postoji zaraza. Ako pogledate situaciju u New Yorku, jedino što mogu napraviti jest da se zatvore izlaze unutra i van. Zato što smo svaki pozitivni slučaj stavili u izolaciju i što smo tražili sve njihove kontakte imamo linearnu brojku i ta linearna brojka nam omogućuje da imamo pozitivnu predikciju, naravno ako se budemo pridržavali toga da ostanemo u samoizolaciji. Ova mjera jako je važna. Virus ne možemo pobijediti lijekovima ni cjepivom jer ga nemamo, ali možemo izolacijom. Ako ćemo se toga držati, sve će biti dobro – rekao je Capak, piše Večernji.hr.

29.03 – 14:00 U Hrvatskoj je do 14 sati u nedjelju ukupno 56 novooboljelih, što daje broj od 713 oboljelih, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Rekao je i kako je tijekom jutra preminuo bolesnik u zagrebačkoj bolnici Dubrava, no istaknuo je kako je on bolesnik koji je još prije imao moždani udar, te mu se stanje zakompliciralo posljedicom koronavirusa. To daje ukupno šest preminulih osoba u Republici Hrvatskoj. Otpuštenih i ozdravljenih osoba je 52, na respiratoru je za sada 26 osoba, a obavljeno je ukupno 5900 testova, piše Večernji.hr.

– Stanje je zadovoljavajuće, rezultat je zajedničkih napora, vjerujem da ako ustrajemo na ovaj način da ćemo epidemiju proći sa što manje štetnih posljedica, odgovorno ponašanje je ključ uspjeha – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Beroš je izvijestio da je u Hrvatsku stiglo putem zajedničke nabave Europske komisije više od 800 respiratora, ali i kako se u 14.20 sati očekuje slijetanje aviona iz Šangaja u Zagreb s dodatnom medicinskom opremom, a nosi 13 tona zaštitne opreme.

– Naše obrambene pozicije su znatno ojačane, zdravstveni sustav imat će adekvatnu zaštitnu opremu – unio je Beroš malo pozitive.

Dr. Alemka Markotić je rekla kako se u posljednje vrijeme višestruko povećao broj testiranih.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao kako su do sada zaprimili 3042 prijave o kršenju samoizolacije, a utvrđeno je 893 osoba koje su kršile tu mjeru. Božinović je pozvao sve u izolaciji da se pridržavaju izdanih im mjera, dodavši kako će se situacija i dalje kontrolirati.

Od danas press konferencije Nacionalnog stožera više neće biti dva puta na dan, već jednom i to u 14 sati.

28.03 – 16:00 Od jutros koronavirus potvrđen je kod još 22 osobe, što je ukupno 657 zaraženih, a ozdravilo je 49 pacijenata, rečeno je na press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

– U posljednja 24 sata to je povećanje od 71 bolesnika, što je u usporedbi s prošla dva dana blago smanjenje. Preminulih je pet jer je preminuo još jedan bolesnik s hipertenzijom u anamnezi – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš

– Preminuli bolesnik je bio u rizičnoj skupini jer je imao povišeni krvni tlak. Treba uvijek ponavljati kroničnim bolesnicima da su oni jako ugroženi i moraju se čuvati. Nemamo informacija o novim pacijentima na respiratoru, ali nažalost realno je da možemo uskoro očekivati nove – rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

Samoizolacija je propisana za 20.070 osoba, među kojima je 1.135 bliskih kontakata i više od 500 medicinskih djelatnika.

Kada je riječ o respiratorima, ministar Beroš rekao je kako su Hrvatsku podijelili po regijama.

– U Zagrebu imamo 240 respiratora, od čega smo preraspodijelili 102. U Rijeci 65, u Splitu 112, u Osijeku 95. Riječ je o stacionarnim, imamo još 300 transportnih. Prema svim našim procjenama, iako ne možmo sa sigurnošću reći, broj ovih respiratora trebao bi daleko premašiti naše potrebe. A Vlada radi napore da osigura i dodatne na širem svjetskom tržištu – dodao je.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako je policija prikupila više od 3.000 dojava o kršenju samoizolacije, od čega je više od 800 slučajeva potvrđeno i bit će im naplaćene kazne.

– Što se tiče današnjeg dana, ja bih kazao da većina se ponaša u skladu s uputama i na tome im zahvaljujem. Tržnice koje smo danas otvorili, stanje je dobro. Nemamo dojava o kršenju epidemioloških mjera. Međutim, mi ulazimo u krtično važno razdoblje sljedećih nekoliko tjedana. Zato molim sve da ne izlaze bez nužne potrebe – rekao je Božinović.

28.03 – 09:00 U Hrvatskoj od jučer imamo 49 novih slučajeva, ukupno 635, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite. Rekao je da je većina novooboljelih iz posebne mikrolokacije u šibenskoj regiji gdje su se uvele nove mjere te očekuju smanjenje oboljelih nakon učinka tih mjera.

– Testirali smo 4938 bolesnika. Nažalost, preminulih je četvero. Noćas je preminula 92-godišnja bolesnica u Puli. Na respiratoru je 19 bolesnika, a otpuštenih i oporavljenih je 45 – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

– Donijeli smo mjere o otvaranju specijaliziranih trgovina na tržnicama zbog potresa. Policija je dobila upute da se prati kako se ta situacija odvija, poštuju li poslodavci te mjere. Sada ne planiramo nikakve nove mjere, a mjere koje smo poduzeli su dosta striktne i dalju određene rezultate. Uspjeh tih mjera ne ovisi o tome kako se one propisuju, nego kako se provode, a to je posao svakog građanina. Koliko ćemo biti dosljedniji u provedbi mjera, bit ćemo u stanju i dalje kontrolirati rast i on će biti linearan, a ne eksponencijalan – rekao je ministar Davor Božinović.

– Klinika za infektivne bolesti proglašena je institucijom koja prva prima zaražene koronom. Na respiratoru ih imamo 19 i ima 30 slobodnih respiratornih mjesta. Kapaciteti se polako približavaju kraju, a zato je već spremna i KB Dubrava za prihvat bolesnika – dodao je ministar Beroš.

Dr. Alemka Markotić zahvalila je svima i pohvalila sve koji danonoćno rade u Klinici za infektivne bolesti, liječnicima, specijalizantima, medicinskim sestrama, kuharicama i cijelom timu koji radi na testiranju za Covid-19.

– Bolesnici su blaže do srednje teži. Na respiratoru je 10 osoba, a jedna je kritično. Dio pacijenata imamo i kod kuće. Sada pratimo i blaže bolesti kako bismo i naučili nešto novo o bolesti i koje komplikacije se mogu pojaviti. Jasno je sada da i bolesnici s lakšim oblikom bolesti, ako to mogu, trebaju ostati doma jer tako ne opterećujemo zdravstveni sustav -rekla je Markotić.

27.03 – 16:00 Nacionalni stožer u 16 sati objavio je nove informacije o broju zaraženih od koronavirusa u Hrvatskoj. Kako je rečeno, u Hrvatskoj je od jutra novooboljelih od koronavirusa 35, a ukupan broj je 586. Troje ljudi pozitivnih na koronavirus je umrlo, dok ih je 37 izliječeno.

Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je kako je od jučer porast od 91 oboljelih.

– Razlog tome je nova biolokacija na području Biograda i Zadra koja je počela najvjerojatnije u Biogradskoj bolnici te se prenijela na Zadar. U Zadarskoj bolnici je situacija stavljena pod nadzor i omogućeno je nesmetano pružanje zdravstvene zaštite, dok zbog situacije u bolnici u Biogradu i činjenice da je značajan dio radnika u samoizolaciji, odlučeno je da se bolnica dezinficira i prenamjeni u bolnicu za sve bolesnike s tog područja koji će biti COVID-19 pozitivni – rekao je ministar Beroš.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je kako imamo porast broja oboljelih među zdravstvenim djelatnicima.

– U Biogradu su dva liječnika bila pozitivna. U međuvremenu imamo 9 novooboljelih na području Biograda i Zadra od kojeg su tri pacijentice u bolnici u Biogradu. Imamo jednu medicinsku sestru i člana njezine obitelji i jednog zdravstvenog djelatnika zadarske bolnice koji je bio u kontaktu s jednim od oboljelih iz biogradske bolnice, a ostali slučajevi nemaju veze s biogradskom i zadarskom bolnicom. U kontaktu smo s epidemiolozima koji pažljivo razmatraju situaciju. Stavili su 150 zdravstvenih djelatnika u samoizolaciju i 80 nezdravstvenog osoblja. Pažljivo prate kontakte od ljudi koji nisu u vezi s bolnicama – kazao je Capak.

– Iz Zadra imamo 34 liječnika, to su liječnici i specijalisti u zdravstvenim ustanovama, te 9 medicinskih sestara i tehničara i tri stomatologa – dodao je Capak.

27.3 – 09:00 Nacionalni stožer civilne zaštite na redovnoj press konferenciji izvijestio je kako je u Hrvatskoj potvrđen 551 slučaj zaraze koronavirusom. Ministar zdravstva VIli Beroš je potvrdio da su jučer dvije osobe umrle od posljedica uzrokovanih koronavirusom te iskazao sućut obitelji i prijateljima.

– Imamo 56 novih bolesnika, što daje brojku od 551 bolesnika. U protekla 24 sata detektirano je 70 novih bolesnika. I dalje smo u fazi linearnog, a ne eksponencijalnog rasta što je dobro. 4482 testiranja su učinjena, u zadnja 24 sata 524 testiranja. Prosječena dob je 48,02 godine, a postotak bolesnika iznad 60 godina je 25 posto – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš, naglasivši kako je ozdravilo 37 osoba.

– Nadajmo se da će najveći dio pokazati znakove oporavka. Nadam se da će našim zajedničkim naporima doći do toga – rekao je.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da to što nam je rast linearan pokazuje da se građani pridržavaju uputa.

– Prva odluka se odnosi na dopuštenje rada određenih specijaliziranih trgovina u sastavu tržnica kako bi se povećao kapacitet opskrbe hrvatskih građana i pomoglo hrvatskoj poljopivredi. To su dućani koji prodaju hranu, higijenske artikle, poljoprivredne trgovine i dućani koji prodaju hranu za životinje – rekao je Božinović o prvom ublažavanju mjera.

Naglasio je kako Stožeri civilne zaštite moraju posebnu pozornost obratiti na situaciju na tržnicama.

– Kad se provjeri je li sve u redu, kroz par sati, očekujemo da će te trgovine početi raditi. Drugo izuzeće se odnosi na rad prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal i to za područje Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije i to zbog posljedica za saniranje štete od potresa. Dokle god postoji linearni rast popuštat ćemo mjere kako bismo sve više i sve optimalnije funckionirali u ovim izvanrednim uvjetima – rekao je ministar.

Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt upozorio je građane da su se počeli pojavljivati prevaranti koji se predstavljaju kao volonteri.

– Ne otvarajte vrata onima koji od vas traže novac. Naši volonteri ne traže novac. Molim sve one koje su volonteri tražili novac neka to dojave našoj policiji. Mi skrbimo za oko 10 tisuća obitelji – rekao je i zamolio građane da volontere ne doživljavaju kao kurirsku službu.

781 osoba je u kršenju mjera izolacije.

Ministar Božinović je rekao da je 781 osoba uhvaćena u kršenju mjere samoizolacije te je policija o tome obavijestila Državni inspektorat.

26.3. – 23:00 Danas poslijepodne u Slavonskom Brodu preminula je 65-godišnjakinja koja je bila pozitivna na Covid-19. Bila je onkolokoški bolesnik, objavljeno je na internetskim stranicama Stožera civilne zaštite. Riječ je o trećoj žrtvi zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, piše Večernji.hr.

Prema pisanju portala sbplus.hr, žena je noćas iza ponoći dovezena na Objedinjeni hitni prijem slavonskobrodske Opće bolnice dr. Josip Benčević u teškom stanju s otprije dijagnosticiranim karcinomom. Mada pacijentica nije bila u samoizolaciji niti su postojali simptomi koji bi ukazivali na prisutnost koronavirusa, tim koji je pacijenticu primio i pregledao odlučio je uzeti uzorak i poslati ga na analizu u Zagreb. Nakon toga, pacijentica je smještena u posebnu jedinicu Objedinjenog hitnog prijema.

Oko 16 sati, iz Zagreba je stigao nalaz s dijagnozom da je pozitivna na COVID-19, a sat vremena kasnije pacijentica je preminula. Zbog toga, cijeli Objedinjeni hitni prijem je dezinficiran, a prijem pacijenata je nastavljen.

26.03. – 16:00 U odnosu na jutro, u Hrvatskoj je zabilježeno još 14 pozitivnih bolesnika, odnosno sada ukupno oboljelih ima 495. Nažalost, Hrvatska je danas zabilježila drugi smrtni slučaj uzrokovan koronavirusom.

– Tijekom jutra je preminuo bolesnik koji je imao 74 godine, koji je iz Zagreba i koji je bio onkološki bolesnik. Izražavamo sućut njegovoj obitelji. Zajedno se moramo boriti protiv ove infekcije – kazao je ministar Beroš.

Između ostalog, istaknuo je kako je prerano govoriti o trendovima, ali ako se današnje povećanje usporedi s posljednja tri dana, smatra da poduzete mjere daju rezultate.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Doktor Fran Mihaljević“ Alemka Markotić rekla je kako je trenutno 8 pacijenata na respiratoru, a troje od njih u nešto težem stanju.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je kako je potpisao odluku koja se odnosi na vozače u međunarodnom transportu.

– Dali smo preporuku ranije da svi vozači koji su hrvatski državljani mogu nastaviti svoj posao pod uvjetom da su u karanteni kada su u Hrvatskoj. Odlučili smo sada malo to liberalizirati. Vozači mogu sada koristiti kućnu samoizolaciju umjesto karantene i ako osjete kakve simptome moraju se javiti. Ako postoji netko tko nema uvjete za kućnu izolaciju, oni i dalje mogu boraviti u karanteni. Oni koji borave u zemlji manje od 24 sata dužni su boraviti u kabini teretnog vozila – rekao je te dodao da razmišljaju o liberalizaciji strogih pravila.

– Razmotrit ćemo i druge mjere. Večeras ćemo razmisliti o otvaranju specijaliziranih trgovina unutar tržnica, ali ćemo propisati vrlo striktne mjere vlasniku. To će se kontrolirati vrlo strogo – rekao je Božinović i ponovno apelirao na trgovce.

– Neka ljudi pričekaju vani, neka se toplije obuku i neka drže razmak jedni od drugih. Ne trebaju cijele obitelji i djeca ići u kupovinu, neka ide samo jedna osoba. Pozivam sve koji mogu, neka organiziraju prodaju, odnosno kupovinu online – rekao je Božinović.

– Ne želimo ići prema strožim mjerema, želimo održati balans. Samo onaj tko sebe štiti, najbolje štiti – dodao je.

26.03. – 09:00 U Hrvatskoj potvrđeno 39 novih slučajeva, rekao je ministar Vili Beroš na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

– Nema eksponencijalnog rasta i to je od iznimne važnosti – rekao je ministar te dodao kako je na respiratoru 14 bolesnika, što u ukupnom broju čini 3 posto, čime je zadovoljan jer su očekivali da će biti 5 posto.

– U zdravstvenom sustavu imamo 19 liječnika specijalista koji su pozitivni, 6 specijalizanata, 7 medicinskih sestara i 2 stomatologa – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak te dodao da je u samoizolaciji 18.601 građana, nadziru se 2347 kotakata, a 536 zdravstvenih djelatnika je u samoizolaciji.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina kazao je da su zaražena i dva policajca.

– Policijski službenici su najveća potpora zdravstvenom sustavu pa smo mi stalno provodili preventivne mjere i naši službenici su u mjerama samoizolacije, oko 90 njih. Sad se provode epidemiološki izvidi i nema veći broj kontakata sa zaraženima – rekao je.

– 80 posto bolesnika na respiratoru imaju kronične bolesti. Nešto su niže dobne skupine, oko 60 do 61 godinu – kazala je ravnateljica Klinike “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić dodajući da je to očekivano te upozorila da svi trebamo pomoći osobama starije životne dobi. Naglasila je da je životno ugrožen svatko tko je na intenzivnoj.

– Što se tiče testiranja držimo se pravila koje uspješni dio zemalja koristi. Obzirom na veliki broj pitanja i sugestija kolega iz šire znanstvene zajednice ja ću se potruditi i napraviti cijeli niz pitanja za kolege. To će biti konkretna pitanja i molit ćemo konkretne odgovore kako kolege predlažu testiranja. Tražit ćemo da nam daju odgovore na to što znači povećanje testiranja – kazala je Alemka Markotić te dodala da testiranje ne može nadomjestiti odgovorno ponašanje.

– To je osnovni mehanizam. Testiranje je dobrodošlo i potrebno je – naglasila je

– Mi jesmo testirali sve osobe u samoizolaciji i kontakte. Testirali smo i one koji su bili u direktom kontaktu s pozitivnima zbog toga da oslobodimo ove sekundarne kontakte. Trebali bi pojačati testiranja u zdravstvenim ustanovama, onih koji su bili u kontaktu kao i onih koji rade na odjelima gdje su kronični bolesnici – rekao je Capak.

25.03. – 16:00 U Republici Hrvatskoj je zabilježeno 442 slučaja zaraze, od jutra imamo 24 novooboljela, objavljeno je to na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera.

– U zadnja 24 sata zaraženo je 60 novih osoba, što znači da nam se broj ne povećava. U subotu smo imali 87 novih slučajeva, ali nakon toga taj broj pada. To daje nadu da će naš rast slučajeva biti više položen nego uspravan – rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Potvrdio je da je patološki nalaz umrle osobe iz Istre pokazao da je osoba umrla od koronavirusa. Ozdravile su 22 osobe.

– Nemamo novih pacijenata na respiratoru, ali jedan od tih bolesnika je u pogoršanju – rekla je dr. Alemka Markotić.

25.03. – 09:00 Od jučer u 16 sati imamo 36 novih slučajeva zaraze koronavirusom, ukupno 418, objavio je ministar zdravstva Vili Beroš na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

– Na respiratoru je deset osoba i to sedam u Zagrebu, dvije u Osijeku te jedan u Rijeci – izvijestio je ministar.

– Imamo više od 2000 kontakata. Od ukupno testiranih 12 posto je pozitivnih. 57 posto su muški, 43 posto zaraženih su žene. Imamo 15 bolničkih liječnika koji su pozitivni, 7 medicinskih sestara, jednog liječnika opće prakse – rekao je ravnatej HZJZ-a Krunoslav Capak te dodao kako trenutno obrađuju dva žarišta u Osijeku o kojima će detalje reći poslijepodne.

– Tri pripadnika Hrvatske vojske na misiji u Litvi su pozitivna. 39 pripadnika je stavljeno u samoizolaciju. Za jednog se čekaju rezultati – rekao je general Boris Zdilar te dodao kako zaraženi vojnici imaju blaže simptome i nemaju komplikacija.

24.03. – 16:00 Od jutra je u Hrvatskoj zabilježen još 21 slučaj zaraze koronavirusom, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite na redovnoj press konferenciji.

– Novozaraženih je 21 od 9 sati ujutro, ukupno 382. To znači da je današnje povećanje 67. To je još u okviru onoga što smo predviđali. Veseli me što je broj ozdravljenih 16 te su oni otpušteni – rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ministar Božinović zahvalio se Italiji na 26 šatora koje su, usprkos teškoj situaciju u zemlji, poslali Hrvatskoj. Naglasio je kako su svi redovi policije maksimalno angažirani, uključujući i kriminalističku.

– Vrlo učinkovito rješavaju sva pitanja kršenja zakona vezana uz ovu epidemiju. I ne samo policija nego i druge službe. Prije sat, dva su me izvijestili kako je Državni inspektorat učinkovit ne samo po pitanju kršenja samoizolacije nego i kod kontroliranja cijena. Žao mi je što među nama postoje oni koji pokušavaju dodatno zaraditi na dječjim potrepštinama i najbitnijim namirnicama. Nećemo to zaboraviti – rekao je.

Ravnateljica Infektivne kilinike “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić rekla je da kod oboljelih nema promjena što se tiče zdravstvenog stanja.

24.03 – 09:00 Održana je još jedna redovna press konferencija Nacionalnog stožera civilne zaštite na kojoj su javnosti izneseni novi podaci vezani uz situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj.

– Jutros imamo ukupno 361 bolesnika s potvrdom Covid-19, što je 46 bolesnika više u odnosu na jučer u 16 sati. Iako ta brojka na prvi pogled zvuči velika, zadovoljni smo jer je nešto manja od onoga što smo očekivali. Ukupno je testirano 3013 bolesnika, došlo je do pogoršanja kliničkog stanja kod jednog bolesnika pa sada imamo 6 na mehaničkoj ventilaciji s tim da je njihovo stanje i dalje stabilno – rekao je ministar Vili Beroš, piše Večernji.hr.

– Kada govorimo o prosječnoj dobi bolesnika, ona je 49,05 godina, 56 posto oboljelih su muškarci, a 44 žene. U dobnoj skupini od 60 do 70 godina imamo 12,7 oboljelih, odnosno od 70 do 80 godina 6,1 oboljelih. To su dobri rezultati, možemo i moramo bolje – dodao je.

Dr. Alemka Markotić potvrdila je kako je šest bolesnika na respiratoru, no nada se da će svih šest biti izliječeni.

– Ukupno je hospitalizirano u bolnici 39 bolesnika. Molim sve još jednom da se pridržavaju svih mjera, to je za sve dobro, i njih i nas – kazala je Markotić.

Krunoslav Capak ponovio je kojih se mjera treba pridržavati.

– Vremenske prilike, hladnoća i snijeg ponovno su nas vratile u zatvorene prostore. Moram naglasiti nekoliko stvari koje se tiču sprečavanja širenja u zatvorenim prostorima. Od iznimne je važnosti da se držimo higijenskih preporuka o kojima govorimo već mjesec dana, a to je redovito i često higijensko pranje ruku, redovito čišćenje i dezinfekcija svih površina koje se često dodiruju – rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– U gradu Zagrebu je oboljelo 163, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 2, u Brodsko-posavskoj 2, Dubroivačko-neretvanska 19, Istarska 34, Karlovačka 16, Koprivničko-križevačka 1, Krapinsko-zagorska 28, Ličko-senjska 1, Međimurska 1, Osječko-baranjska 13, Primorsko-goranska 28, Sisačko-moslovačka 5, Splitsko-dalmatinska 17, Šibensko-kninska 14, Varaždinska 11, Zadarska 3, Zagrebačka 3 – rekao je Capak.

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta se provodi, kazao je na konferenciji ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

– Hrvatska policija zabranjuje odlazak izvan mjesta prebivališta osim onih koji su navedeni kao zanimanja i situacije za koje se izdaju posebne dozvole. Dozvole se trebaju zatražiti online, putem maila – rekao je Božinović. Još je jednom apelirao na poslodavce da organiziraju minimalan broj ljudi na poslovima.

23.03 – 16:00 Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za medije iznio je nove podatke o koronavirusu u Hrvatskoj, piše Večernji.hr.

– Imamo devet potvrđenih novooboljelih te ukupno 315 zaraženih. Vrši se 2757 testiranja. Pogoršanja kliničke slike hospitaliziranih nema, a petero je na respiratoru – kazao je Beroš.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je policija spremna za provođenje nove mjere koja se odnosi na zabranu putovanja iz grada u grad.

– Večeras u ponoć počinje ta mjera. Pozivam sve, i pravne osobe i civilne stožere, da budu racionalni. Ako ne želite da se zaustave gospodarske aktivnosti budite racionalne. Organizirajte posao da se može obavljati uz minimalan broj ljudi i njima dajte dozvole – kazao je Božinović.

23.3. – 09:00 U Hrvatskoj je 306 zaraženih. Na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite potvrđeno je da imamo 52 nova slučaja.

Ravnatelj HZJZ Capak je rekao da su dva od tri laboratorija pretrpjela oštećenja te zato nije bilo moguće obaviti dijagnostiku.

– Otvoreni su laboratoriji u Rijeci i Osijeku. Epidemiološku situaciju ćemo znati popodne, rad službe nije došao u pitanje iako je zgrada broj 2 znatno oštećena rekao je i dodao kako je Stožer donio odluku o podizanju rada epidemioloških službi na najvišu razinu, što znači da su svi epidemiolozi u trajnoj pripravnosti.

Ministar unutarnjih poslova Božinović je najavio kako će danas potpisati odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta.

– Ovo su nužne mjere. Ono što će biti bitno, svima iz zabrane napuštanja mjesta prebivališta će se izuzeti one osobe koje su nužne, dnevne migracije u bitnim službama, dostava lijekova, opskrba plinom i strujom, novinari, putovanje s posla na posao, žurne i operativne službe. Izrađivat će se iskaznice, sve će biti u odluci – kazao je Božinović.

– Donijeli smo i obustavu rada tržnica i svih popratnih trgovina na tržnicima. Sve ove mjere su strože i strože, a sve ovisi o tome kako će svi u Hrvatskoj provoditi mjere – dodao je Božinović.

– Danas je zadnji dan kada se može odvijati međugradski promet. Molim poslodavce da budu racionalni kada će tražiti dozvole za svoje radnike. Budite odgovorni i racionalni, neka to budu samo osobe koje baš moraju putovati – kazao je Božinović.

– Zaraza, odnosno širenje zaraze se može spriječiti ako se boravi u kući, osim ako je izlazak nužno potreban. Stožer će dodatno objaviti preporuku. Molim medije da objave dokument kako bi se ljudi u kućama, obitelji trebali ponašati. To je jako bitno – dodao je Božinović.

22.03. – 16:30 Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održan je sastanak državnog vrha koji se sastao u nedjelju u 15 sati. Po završetku sastanka javnosti se obratio premijer Andrej Plenković koji je javnosti priopćio nove informacije o koronavirusu u Hrvatskoj ali i o potresu koji je jutros pogodio Zagreb, piše Večernji.hr.

– Imamo kombinaciju dvije krize koje su međusobno kotradiktorne. S jedne strane je to pandemija koronavirusa, a s druge snažni potres koji je pogodio Zagreb. Što se tiče koronavirusa, imamo 254 zaražene osobe trenutno, a to je znatno povećanje od jutrošnje brojke – kazao je Plenković.

Podsjetimo, jutros je na konferenciji za medije objavljeno kako je od jučer u 16 sati zabilježeno 29 novih slučajeva zaraze te da je ukupno 235 oboljelih.

– Mi ćemo osigurati u centru grada sigurnosni razmak od zgrada. Vidjeli ste da će i vrijeme biti loše, bit će i jak vjetar. Dronovima ćemo snimiti kompletnu situaciju. Hodajte što dalje od zgrada, da ne bi počeli padati crjepovi i dijelovi fasada! Bilo je tridesetak potresa od jutra, sada se osjetio još jedan. Apeliram da budete oprezni, stiže hladno vrijeme, nije realno da ljudi budu na cesti. Budite izrazito oprezni. Nemamo jamstava što će se zbivati dalje. Nemojmo zaboraviti epidemiju koronavirusa ona je opasna, ne želimo talijanski scenarij – upozorio je premijer.

Nadalje, ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da uslijed potresa nije došlo do velikih oštećenja u bolnicama.

– Osigurali smo pružanje adekvatne skrbi. Svi bolesnici i radnici koji su izašli na otvoreni prostor polako se vraćaju. U Klinici za infektivne bolesti je intenzivna u dobrom stanju. Situacija je pod nadzorom. Imamo dvoje novorođenčadi. Sva novorođenčad je zbrinuta. Nije bilo žrtava, osim ozljeđivanja bolesnice iz centra. Ona je i dalje u tretmanu – kazao je Beroš.

Ministar Davor Božinović izrazio je zahvalnost svim službama.

– Sustav je angažirao oko 2500 ljudi, svi su odmah izašli na teren i to u jako složenim uvjetima. Borimo se s dvije krize, jedna je nevidljiva, druga je nepredvidljiva. Mi se nadamo da će potresi biti manjeg intenziteta od prvog. Mi ćemo svi, i vojska i policija i civilna zaštita, biti na visini zadatka kao i dosad – kazao je Božinović.

Upitan je li policija što poduzima po pitanju širenja lažnih vijesti po komunikacijskim kanalima i društvenim kanalima, a koji pridonose panici, kazao je kako policija provodi istrage te još jednom apelirao na svih da prate samo službene vijesti.

Seizmologinja je izvijestila kako je bilo tridesetak potresa.

– To je uobičajeno i može se događati nekoliko dana do nekoliko mjeseci. Ne možemo predvidjeti hoće li biti još jedan veliki. Imajmo svi mirnu glavu. Kod svakog potresa radite ono što biste radili kod prvog potresa, ne idite na stepenice, stanite uz čvrsti zid, pazite da ne idete blizu stakla – upozorila je.

22.03 – 09:30 Redovna pressica Nacionalnog stožera civilne zaštite danas je kasnila zbog potresa koji su rano jutros pogodili Zagreb. Stožer je obavijestio kako je ukupno 235 oboljelih, 29 više nego jučer.

Pozvali su Zagrepčane da se čuvaju, ne rade paniku i drže potreban razmak.

– Čuvajte sami sebe i čuvajte druge. Budite vani, ali obucite se dobro. Stavite kape, rukavice, debele jakne, šal preko usta. I držite razmak. Ne radite paniku. Prehladit ćete se i onda misliti da imate koronu – istaknuli su i rekli kako su izvjesni novi potresi.

– Potresa će još biti, ali ne postoje metode proračuna prema kojima bismo znali kakvi će biti. Nema naznake da će se dogoditi neki jaki potres, no realno je da bude još potresa koje ćemo osjetiti – istaknuli su i naglasili da je najvažnije ne bježati iz visokih zgrada kada potres započne.

– Ne bježati na stepeništa i u liftove. Onaj tko nije u prizemnici, tko nije u blizini otvorenog prostora, treba se skloniti u dio stana koji je najsigurniji i nakon trešnje izaći iz stana. Ne treba raditi paniku. Treba se čuvati dijelova koji padaju – naglasili su i demantirali navode da je dijete poginulo. Kažu kako se nalazi u bolnici i da je teže ozlijeđeno.

21.03 – 16:00 U Hrvatskoj imamo 206 oboljelih, što je 49 više. U 24 sata 78 više, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na redovnoj press konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Ravnateljica bolnice za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’ Alemka Markotić rekla je da je dobra vijest da nema novih pacijenata na respiratoru, iako ima novih kandidata.

– U zadnjih 24 sata imamo 78 novooboljelih to je gotovo dvije trećine od broja kojeg smo imali jučer. Krivulja je brzo krenula uzlaznom putanjom i koliko će ona biti strma ovisi o nama i našem ponašanju – rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Ministar Beroš je ponovno upozorio da se neki građani ne pridržavaju preporuka i uputa za samoizolaciju te da ima i onih koji ne poštuju preporuke okupljanja na javnim mjestima.

– To nije dobro i neće pomoći u suzbijanju epidemije. Poželjno je boraviti vani, ali ne u bliskom kontaktu – rekao je Beroš.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nadovezao se i rekao kako se izlazak na zrak ne smije pretvarati u druženja i okupljanja te da je zbog toga uvedena mjera ograničavanja zadržavanja na ulicama i javnim površinama.

Božinović je rekao i kako policija rabi ovlasti koje ima te udaljava ljude s javnih površina.

– To rade megafonom i zvučnim i svjetlosnim signalima. Ako se ne postigne cilj policija će upotrijebiti i druge ovlasti, to znači kazne od 5 do 10 tisuća kuna – rekao je Božinović te dodao da ovo nije redovan način života.

– Koristit ćemo i usluge teleoperatera kako bi svima dolazile poruke kako se ponašati u raznim situacijama. I danas je bilo neodgovornih koji su širili panične poruke putem društvenih mreža. S takvima ćemo se obračunati, uhvatit ćemo ih – rekao je Božinović komentirajući informacije o općoj karanteni koje su se proširile danas poslijepodne.

– Imamo više stotina ljudi koji su kršili samoizolaciju i oni će biti kažnjeni – dodao je i još jednom pozvao građane da slijede sve upute – a to je higijena i ostanak kod kuće.

21.03 – 10:00 “Danas je potvrđeno 40 novoboljelih osoba novim koronavirusom. U Republici Hrvatskoj 21. ožujka do 10:00 sati potvrđeno je sveukupno 168 oboljelih osoba”, objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite MUP – RH na Twitteru.

Ova je nova brojka objavljena samo sat vremena nakon završetka pess konferencije Nacionalnog stožera civilne zaštite.

❗️Danas je potvrđeno 40 novoboljelih osoba novim koronavirusom. U Republici Hrvatskoj 21. ožujka do 10:00 sati potvrđeno je sveukupno 168 oboljelih osoba.#StožercivilnezaštiteRH — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) March 21, 2020

21.03 – 09:00 Od jučer je detektirano još 29 slučajeva zaraze koronavirusom! Ukupno smo na 157 zaraženih, izvijestio je to Nacionalni stožer civilne zaštite na redovnoj press konferenciji.

– Dobro je to što je epidemiološka situacija i dalje pod nadzorom. Dobro je i to što imamo podatke o osobama i njihovom kretanju. Međutim, loše je što pojedinci ne poštuju samoizolaciju i uputstva koja daje stožer. Kada se ne poštuju pravila postoji mogućnost nekontroliranog širenja. Više ne molim nego zahtijevam da se poštuju mjere stožera. Potrebno je da svi najozbiljnije shvate ovo – istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš, piše Večernji.hr

– Zbog manjine koji čine ugrozu sebi i drugima donosit ćemo sve rigoroznije mjere. Policija će voditi računa o tome kako se one provode i reagirati svaki put kada se ne provode. Naši životi će se sve više odvijati u zatvorenim prostorima. To se u praksi pokazalo kao nužna mjera. Ljudi ostanite doma, osim onih koji moraju ići na posao, a mi smo odredili tko su oni. Svi poslodavci moraju osigurati sve potrebne mjere – kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

– Vidio sam jutros ljude kako idu po dvoje ili troje. To ne ide. Ili dva metra razmaka ili će vas policija razdvajati – dodaje.

– Vrijeme je da shvatimo da to nije film nego se događa nama. Vidjela sam jutros ponovno ljude vani. Ako želimo korona party, imat ćemo ga. A kako on izgleda? Tako da oni koji su stari ili nose genetsku sklonost za koju još ne zna će završiti teško bolestan na respiratoru. U klinici primamo sve veći broj ljudi. Na naplatu sada dolaze sva ona nejavljanja i nepoštivanja samoizolacije. Svi oni koji imaju blage simptome i misle da bi mogli imati koronavirus trebaju se javiti telefonom prvo svome liječniku – kazala je ravnateljica Klinike dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

– Sada je došlo vrijeme da se zaustavi sve. Intezivno radimo na daljnjim mjerama. Pratite na našim stranicama detaljno kako treba izgledati svaki oblik ponašanja. Sve ove mjere koje ćemo donijeti postaju opravdane uzlaznom krivuljom oboljelih. Od jučer je 29 oboljelih, ukupno 157. Devedest osoba je u karanteni. Mjera samoizolacije odeđena je za više od 130 tisuća ljudi. I isto tako imamo više od 900 bliskih kontakata koji su pod epidemiološkim nadzorom – kazao je Krunoslav Capek, ravnatelj HZJZ-a

20.03 – 16:00 Od jutra je zabilježeno još 15 pozitivnih na koronavirus, što znači da u Hrvatskoj imamo 128 zaraženih, objavljeno je na redovnoj pressici Nacionalnog stožera civilne zaštite. Sveukupno je testirano 1779 uzoraka.

Istaknuto je kako su vrlo nezadovoljni nepridržavanjem samoizolacije, piše Večernji.hr.

– Jako nismo zadovoljni pridržavanjem mjera samoizolacije, samo jutros u ljekarne grada Zagreba je ušlo 18 ljudi koji su prekršili mjere samoizolacije. Ako se to ovako nastavi i svi oni drugi koji su utvrđeni da prekrše mjere samoizolacije, bit ćemo prisiljeni da podignemo ove mjere. S obzirom da se ne pridržavaju mjera, razmišljamo doista o podizanju dodatnih mjera iz epidemioloških razloga – rekla je ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu dr. Maja Grba- Bujević.

– Mislim da će ljudi morati shvatiti sve ozbiljnije situaciju, jutros smo imali jednu osobu na respiratoru, sada imamo tri. Teško bolesna tri. Mogu se donositi bilo kakve mjere zabrane, no uvijek netko može naći načina kako da krši te mjere. Potrebno je vrlo odgovorno se ponašati ako mislimo zadržati povoljnu situaciju koju smo sve ovo vrijeme imali. Ako se ne budemo pridržavali mjera bit će sve više oboljelih i inficiranih, a onda će biti i više teško bolesnih koji će završiti na način na koji nitko ne želi – rekla je ravnateljica Klinike “Dr. Fran Mihaljević” dr. Alemka Markotić.

– Moramo djelima pokazati da su ljudi i životi naša najveća vrijednost. Iako to mnogima još nije jasno, činjenica je ako se ne pridržavamo mjera znatno se povećava mogućnost da budemo zaraženi i da zarazimo druge, a da toga nismo ni svjesni. Što se više zadržavamo u kućama, pogotovo stariji ljudi, bit će nam bolje svima. S obzirom na ove analize koje smo dobili od naših Stožera na lokalnim razinama, mi intenzivno razmatramo mogućnost ograničavanja javnog prijevoza, ali i međugradskog prijevoza i to autobusima i vlakovima. Taksi službu zasad ne bi dirali jer epidemiolozi nalaze da to još nije u toj mjeri ugrožavajuće za ljude koji se voze u taksiju. Odlučili smo propisati mjere prilikom sklapanja braka i životnih partnerstava, ali i pogreba, jedno i drugo će se organizirati u krugu najbliže obitelji – rekao je ministar Davor Božonović.

– Također, i jedno i drugo će se organizirati bez svadbenih svečanosti, a ispraćaji bez usluga glazbenog karaktera, dostave svijeća i cvijeća. Što se tiče dječjih igrališta, njih stavljamo izvan uporabe i dodatno ograđivano zaštitnim trakama. Ono što je poruka, poštujte naše odluke jer samo tako možemo postići uspjeh. Pohvalio bih sve građane koji se njih drže, pohvalio bi sve koji pomažu starijim sugrađanima. Što se tiče iracionalne kupovine, više nego što je nekome potrebno, ja molim stvarno sve da se ponašaju savjesno i odgovorno i solidarno. Ne bismo željeli i tu uvoditi neke restrikcije, ali ako se bude ponavljalo morat ćemo i tome pristupiti. Što se više pridržavamo mjera koje se donose, bit će manje potrebe za restrikcijama – rekao je Božinović.

20.03 – 09:00 U Hrvatskoj je potvrđeno 113 osoba zaraženih koronavirusom, rečeno je to na redovnoj pressici Nacionalnog stožera civilne zaštite. Jedna osoba je u težem stanju i nalazi se na respiratoru, a do sada je pet osoba ozdravilo. Ukupno je 11 liječnika zaraženo.

Potvrđeno je 8 novih bolesnika, a prosjek godina je 42,6, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš. Ravnatej HZJZ-a Krunoslav Capak otkrio je da je u ovom trenutku skoro 13 tisuća osoba u samoizolaciji, dok su 84 u karanteni.

Ministar Davor Božinović rekao je kako se mjere uglavnom provode dobro, ali i da ima onih neodgovornih koji se ne drže toga te najavio jače kontrole.

– Policija će malo više i češće patrolirati po onim mjestima gdje se okuplja veći broj građana – rekao je Božinović te dodao kako od jučer u Hrvatsku nije ušao niti jedan strani državljanin.

19.03 – 16:00 Nacionalni stožer civilne zaštite izvijestio je kako je u Hrvatskoj 105 osoba zaraženo koronavirusom. Šest više u odnosu na podatke s jutarnje press konferencije.

– U Hrvatskoj danas je 24. dan nakon prvog oboljelog, u tih 24 dana imamo 105 pozitivnih bolesnika. U tom periodu, ako ćemo se uspoređivati, u Italiji povećanje broja oboljelih od prvog do 24. dana je bilo 27.747. To indirektno ukazuje da su naše preporučene mjere bile pravodobne i da su polučile rezultate – rekao je ministar Beroš. Ukupno je testirano 1399 bolesnika, a neki se rezultati čekaju.

Dr. Alemka Markotić je rekla kako nema novih informacija o pacijentima, nema pogoršanja i svi su stabilno.

– U županiji Brodsko-posavskoj imamo 1 zaraženog, Dubrovačko-neretvanskoj 1, u Gradu Zagrebu 47, Istarska 11, Karlovačka 4, Krapinsko-zagorska 4, u Osječko-baranjskoj 7, Primorsko-goranskoj 13, u Sisačko-moslavačkoj 3, Splitsko-dalmatinskoj 2, Šibensko-kninskoj 2, u Varaždinskoj 6, u Zadarskoj 2, a u Zagrebačkoj 2. Imamo 789 kontakata koji su pod nadzorom epidemioloških službi, 12.737 osoba u samoizolaciji, 79 u karanteni i 18 vozača koji su u posebnim karantenama – rekao je ravnatelj HZJZ -a Krunoslav Capak.

– Bris koji je uzet preminuloj osobi je pozitivan na koronavirus, obdukcija je u tijeku u KBC Rebro, kad dobijemo rezultate, objavit ćemo – komentirao je Capak smrt muškarca u Istri.

Alemka Markotić je rekla kako su angžirana dva dodatna laboratorija.

– Split je sinoć isprobao testove, funkcioniraju, ako sve bude u redu počet će to raditi. Vrlo brzo počet će i Rijeka, Osijek je treniran u srijedu. Jako je važno da nemamo lažno negativnih, ali ni lažno pozitivnih – kazala je dr. Markotić.

19.03 – 09:00 Na redovnoj presici Nacionalnog stožera civilne zaštite objavljeno je kako imamo novih 12 zaraženih, tako se ukupan broj pozitivnih na koronavirus popeo na 99. Jučer je preminula prva osoba, riječ je o muškarcu iz Istre koji se u trenutku smrti nalazio u samoizolaciji, a tijekom dana je potvrđeno da je pozitivan na koronavirus. Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić je rekla da će tijekom dana biti napravljene sve radnje koje trebaju dovesti do informacije o tome je li smrt uzrokovana koronavirusom ili nečim drugim. Istaknula je da preminula osoba spada u rizičnu skupinu.

– Nije neočekivano da će u rizičnoj skupini biti smrtnih slučajeva, ali pričekajmo rezultate obdukcije. Bliski kontakti se testiraju – rekla je Markotić.

U izolaciji je 12.519 građana, 760 kontakata se intenzivno prati, a 79 osoba je u karanteni. Prema riječima načelnice Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maje Grba Bujević, ukupno je testirano 1264 uzoraka i situacija u Hrvatskoj je još uvijek epidemiološki vrlo dobra. Istaknula je kako u Kini danas nije potvrđen niti jedan novi slučaj.

– To znači da oni kompletno izlaze iz epidemije, a jednog dana će to biti vezano i uz Europu”, istaknula je načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević.

18.30 – 18:00 Od jutros je potvrđeno još šest oboljelih, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na press konferenciji Nacionalnog stožera Civilne zaštite. Tako je danas ukupno evidentirano 18 novooboljelih, a u Hrvatskoj je to ukupno 87, od kojih je 5 izliječeno. Najviše oboljelih ima u Zagrebu, 41. A također je evidentiran i još jedan slučaj zaraze zdravstvenih djelatnika, sada ih je 9.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objavio je kako će se od ponoći otkazuju svi javni događaji i okupljanja te obustavlja rad za sve uslužne djelatnosti koje nisu nužne, kao što su noćni klubovi, fitness centri i teretane, kina i kazališta. Obustavit će se i rad svih ugostiteljskih objekata osim pripreme i dostave hrane, kao i rad svih trgovina osim onih s prehrambenim i higijenskim artiklima, benzinskih crpki, pekarnica, ljekarni, specijaliziranih trgovina s dječjom opremom, trgovina prodaje hrane za životinje. Obustavljaju se i vjerska okupljanja, kao i rad svih uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, kao što su frizeri i kozmetičari.

– Kao što smo od početka govorili, osnovno u ovoj epidemiji je da se svatko od nas pridržava mjera osobne higijene i socijalnog distanciranja, što znači kontakata koji trebaju biti u zatvorenom prostoru najmanje dva metra, a u zatvorenom najmanje jedan metar između osoba – rekao je ministar Božinović i dodao kako se u trgovinama koje će nastaviti raditi trebaju osigurati mjere distanciranosti, provjetravati prostorije i primjenjivati mjere pojačane higijene.

– Poslodavci su dužni organizirati rad od kuće gdje god je to moguće, otkazati sve sastanke, otkazati službena putovanja izvan države i zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju akutnu respiratornu bolest – rekao je Božinović i najavio odluku koja će se odnositi na privremenu zabranu kretanja hrvatskim državljanima preko granica, no uz omogućen povratak hrvatskim državljanima u Hrvatsku, kao i odlazak građanima EU u matične države.

Ministar je naglasio da to što je odluka donesena na 30 dana, ne znači da ne može biti produžena ili pak ukinuta. Također je građanima poručio da nema potrebe da ponovno krenu u velike nabavke jer će sve prehrambene, higijenske i dječje trgovine, kao i tržnice raditi.

18.03 – 09:00 Na redovnoj presici Nacionalnog stožera civilne zaštite, ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako imamo 12 novih pozitivnih bolesnika. To znači da je u Hrvatskoj ukupno 81 osoba oboljela od koronavirusa, od kojih je 5 ozdravilo. Među oboljelima je i 8 liječnika. Ministar je rekao kako je napravljeno više od 1100 testiranja te da je situacija diljem Europe sve teža.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić rekla je kako su svi bolesnici i dalje lakši slučajevi te da nema bolesnika s težim stanjem. Istaknuto je kako do sada nitko od zaraženih nije trebao respirator.

– Izvjesno je da će do toga doći, da će netko od bolesnika imati težu kliničku sliku. Jako je potrebno da starija populacija pazi na mjere i najvažnije je da štitimo njih – rekao je Beroš, dodavši da su spremni za pojavu težih slučajeva.

Za građane je otvorena linija 113 na kojoj mogu saznati sve o koronavirusu. Stožer je apelirao na starije da ostanu kod kuće te naglasio kako će Crveni križ koordinirati dostavu za njih.

Još uvijek nije donesena oduka o zatvaranju ugostiteljskih objekata, trgovačkih centara i drugih objekata, najavili su kako će danas o tome pregovarati.

– Ne bih još govorio o mjerama zatvaranja kafića, danas je u proceduri zakon koji će dati dodatnu snagu Nacionalnom stožeru za civilnu zaštitu da provede potrebne mjere na teritoriju cijele Hrvatske – kazao je ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak.

Čak 132 ljudi prekršilo je samoizolaciju.

– Policija i sanitarna inspekcija vrijedno rade svoj posao vezano uz samoizolaciju, imali smo 779 prijava građana, a u 132 slučaja su građani ulovljeni da se ne pridržavaju te mjere – rekao je Capak

17.03 – 09:00 U Hrvatskoj je porastao broj oboljelih od koronavirusa. Ministar Vili Beroš jutros je potvrdio kako je potvrđeno devet novih slučajeva pa je tako broj slučajeva u Hrvatskoj 65, od kojih su ozdravile četiri osobe.

Podsjetimo, jučer je potvrđeno sedam novih slučajeva – jedan iz Rijeke, jedan iz Karlovca, jedan iz Siska i petero iz Zagreba, među kojima je i liječnik KBC-a Zagreb koji se vratio iz inozemstva. On je smješten na zagrebačku Kliniku za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

Na redovnoj presici Nacionalnog stožera civilne zaštite ministar Beroš je izjavio da imamo 1014 testiranja.

– Epidemiološka slika je i dalje vrlo dobra, ali izvjesno je da broj oboljelih može rasti. Mi smo napravili da imamo adekvatan broj testiranih. Formirali smo nove centre s mogućnošću testiranja. Struka je jasno rekla koga trebamo testirati. Čitavo vrijeme vodimo računa o izolacijama i karantenama. Odgovorno se ponašajte – upozorio je Beroš.

Pod nadzorom je 630 ljudi.

Upozorenje starijima

– Naša briga za starije i kronične, apeliramo na njih da ostaju u kućama i izlaze samo u slučajevima nužde. Organizirat ćemo da dostavljamo sve što im je potrebno. Sustav e-recepta, moguće je ordinirati lijekove mjesec dana. Organizirat ćemo putem organizacija da se lijekovi dostavljaju starijima i nemoćnima. Bit će potrebna zdravstvena iskaznica. Treba osigurati dostavu hrane – i na tome radimo. Moramo sačuvati starije i nemoćne – rekao je Beroš.

Alemka Markotić kazala je da među novozaraženima nema teže bolesnih. Kaže kako nema informacije o detaljima te da je dobila samo broj novooboljelih. Te informacije bit će objavljene tijekom dana, kazala je.

Šef HZJZ-a kazao je da se više nego ikad moramo držati higijenskih uputa – prati ruke, izbjegavati fizičke kontakte i dezinficirati javne prostore.

– WHO pri kritici nije mislio na Hrvatsku. Prema svim podacima, mi testiramo i više nego potrebno bolesnika. Jučer smo najavili, nemamo jasnih znakova lokalne transmisije – dodao je.

Ministar Božinović kazao je da će danas na vladi biti usvojena izmjena zakona prema kojem će Stožer dobiti veće ovlasti.

– Naše odluke će se provoditi po svim linijama rada. To znači da ćemo već danas aktivirati sve stožere civilne zaštite kako bi se odluke mogle odmah provoditi. Prva odluka bit će odluka kojom ćemo nastojati ograničiti kretanje starijih osoba, tj. učiniti sve da oni bez prijeke potrebe ne napuštaju svoje stanove i domove. S time ćemo krenuti odmah – rekao je.

Jače kontrole samoizolacije

Pojačat ćemo kontrole samoizolacije. 93 osobe su prekršile i bit će sankcionirane.

“Stožer od prvog dana sve radi u skladu s mišljenjem struke. Mogućnosti se aktiviraju u trenutku kad se procijeni da je to taj trenutak. Mi moramo sustav organizirati na način da ništa ne dolazi u pitanje od svega što mora funkcionirat. Hrvatska može poslužiti ovdje kao primjer, sigurno će biti i problema i zato nam je potrebna zakonska prilagodba”, kazao je Božinović na upit hoće li ograničavanje kretanja starijima biti zabrana.

“Nije danas teško biti pametan, ali treba pogoditi trenutak kad se prelazi u sljedeću fazu”, odgovorio je Božinović na optužbe Kalinića.

Zatvaranje granica

Božinović je najavio i nove mjere na granicama. “Odustanite od putovanja u inozemstvo, isto se tiče ulaska u Hrvatsku. Mi smo u kontaktu sa Slovenijom i uskoro ćemo zatvoriti 27 graničnih prijelaza sa Slovenijom”, kazao je ministar.

Zbog koronavirusa granični prijelazi sa Srbijom i Crnom Gorom zatvoreni su za sve, osim za njihove državljane i vozače teretnih vozila, javlja HAK.

16.03 – 16:00 Nacionalni stožer civilne zaštite obratio se javnosti i otkrio nove informacije o broju zaraženih i širenju koronavirusa.

U Hrvatskoj od ponedjeljka ujutro nema novih zaraženih koronavirusom, a jedna je žena otpuštena iz Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, izvijestio je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite, piše Index.hr.

– Od jutros nemamo novo potvrđenih pozitivnih bolesnika, a dobra je vijest da je jedna dama otpuštena iz Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu, tako da imamo četiri oporavljena bolesnika – rekao je Beroš.

Ministar Beroš kazao je da je 880 testova u tijeku. Pod nadzorom je preko 9000 osoba. Alemka Markotić je rekla kako nema novih pozitivnih, no dosta je uzoraka trenutno u testiranju. Podsjetimo, među njima je i jedan slučaj s područja Virovitičko-podravske županije.

– Nitko nije životno ugrožen – rekla je Markotić o bolesnima.

16.03 – 09:00 U 9 sati je održana konferencija za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite na kojoj su objavljene nove informacije o koronavirusu u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je danas evidentirano sedam novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je ukupno 56 od početka pandemije, a među njima je i dvoje liječnika iz KB-a Dubrava i jedan liječnik iz KBC-a Rebro. Tri osobe su izliječene, piše Index.hr.

Hrvatske vlasti jučer su proširile krug zemalja iz kojih će se nakon ulaska u Hrvatsku morati u samoizolaciju na 14 dana na gotovo cijelu Europu. Preporuka je da se javne priredbe sportskog ili zabavnog sadržaja ne održavaju (noćni klubovi, koncerti i sl.).

Koronavirusom u Hrvatskoj zaraženo je još sedam ljudi, pa je ukupna brojka 56 zaraženih rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera Civilne zaštite.

Jedan od novozaraženih je iz Rijeke, jedan iz Karlovca, a pet je iz Zagreba, među kojima je i liječnik KBC-a Zagreb, koji se vratio iz inozemstva. On je smješten na zagrebačku Kliniku za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

Ministar Beroš je pohvalio promptnu reakciju KBC-a Zagreb nakon što je utvrđeno da je jedan njihov liječnik pozitivan na koronavirus.

Izvijestio je i da su ozdravile tri osobe, ranije oboljele. Do sada je na koronavirus učinjeno 835 testiranja, od čega je 15 u obradi, a 8464 hrvatska građana su pod nadzorom, izvijestio je Beroš.

– Ulazimo u treću faze borbe protiv koronavirusa. Ona uključuje mobilizaciju zdravstvenog sustava – poručio je ministar zdravstva. Stožer pomno promišlja sve mjere koje donosi, te se mjere temelje na stručnim i znanstvenim inputima te su polučile rezultate, naglasio je, dodavši da u ovakvoj situaciji ‘struka vodi glavnu riječ’.

– U medijskom prostoru sada dolaze druge inicijative i ishitrene mjere, koje razumijemo i uvažavamo sve sugestije i prijedloge, međutim napominjemo da s nacionalnog aspekta doista na temelju stručnih i znanstvenih prijedloga poduzimamo i preporučujemo sve ono što je u skladu sa znanstvenim evaluacijama i što se radi u svijetu – poručio je ministar Beroš.

Capak: Ne bi bilo dobro da sve zatvorimo

Krunoslav Capak kazao je da je bitno da se održava balans između dobre epidemiološke situacije i oštrine i širine mjera. – Ne bi bilo dobro da sve zatvorimo, život bi stao i stvari ne bi mogle funkcionirati. Mi epidemiolozi moramo predlagati dnevno Stožeru i vladi mjere za koje mislimo da su prioritetne. Imamo 9000 ljudi u samoizolaciji – kazao je Capak.

– Problem koronavirusa je širok i socijalni problem i mi radimo ne samo unutar Hrvatske, već smo u bliskim kontaktima s kolegama u okruženju i na razini EU kako bi stvorili okvir u kojem sve može teći u najmanjoj mogućoj mjeri ograničeno. Osnovno je da se održe tokovi za dostavu roba, na tome smo intenzivno radili. Kamionski prijevoz tereta, roba, lijekova, hrane funkcionira na način da smo uspostavili devet konvoja, sedam ih je prošlo prema Srbiji, jedan je u Novskoj – kazao je ministar Božinović.

– EU je zabranila izvoz određenih medicinskih potrepština, maski izvan granica kako bi se cirkulacija onoga što je nužno održala unutar zemalja članica – dodao je Božinović.

– Moram pohvaliti žurne službe, policijske službenike na granici koji sprečavaju ilegalne migracije i koji rade po novom sustavu – kazao je. Detektirano je 174 dojave o kršenju samoizolacije. 40 ljudi je prijavljeno, kazao je Božinović.

Među zaraženima liječnik s Rebra

Beroš je otkrio da je među novozaraženima jedna osoba iz Rijeke, jedna iz Karlovca i pet iz Zagreba, među kojima je i liječnik iz Rebra. Liječnik s Rebra zarazio se u druženju s ljudima koji su se vratili sa skijanja, kazao je Beroš te pohvalio njegovu brzu reakciju i brzu reakciju osoblja s Rebra.

– On je jučer intervjuiran u samoizolaciji, i to je napravljeno detaljno i saznali smo sve njegove kontakte. Jako je važno da je KBC Rebro izvanredno organiziran. Epidemiolozi su zatekli organiziranu i kontroliranu situaciju. Razgovaramo sa svima tko je bio u kontaktu, epidemiolozi će svaki kontakt kontaktirati i provjeriti – kazao je Capak.

– Iskrsnuo je mali problem kod evakuacije KB-a Dubrava, detektiran je veći broj kontakata ljudi koji su zaraženi. Tako da nećemo napraviti totalnu evakuaciju. 100 pacijenata ostat će u KB Dubrava. Klinička slika svih bolesnika je blaža, nema nijednog bolesnika sa značajnijim komplikacijama. Mi ćemo u skorije vrijeme vjerojatno imati nekoga tko je teže bolestan. Možemo očekivati da će to biti 3 do 5 posto zaraženih – kazao je Beroš.

– Naša početna strategija da otkrijemo kontakte i pratimo se sada mijenja. Sad je važno da pripremimo zdravstveni sustav za prijem većeg broja slučajeva i težih slučajeva – kazao je Capak.

– Moramo pažljivo balansirati između strožeg i ono što je potrebno. Moramo izbjeći talijanski scenarij, sve su se naše mjere pokazale ispravnima. Naš zdravstveni sustav je spreman – zaključio je Beroš.

Na kraju je još napomenuto kako ne treba paničariti i kako se treba pridržavati mjera koje je preporučio Stožer.

15.03 – 16:00 Nacionalni stožer civilne zaštite u 16 sati se obratio javnosti s novim informacijama o koronavirusu. U Hrvatskoj je evidentirano 49 slučaja zaraze koronavirusom, a među njima je dvoje liječnika iz KB Dubrava, piše Index.hr.

– Imamo 49 zaraženih, imamo virus u zdravstvenom sustavu. To smo očekivali. Ulazimo u treću fazu obrane, to je jača aktivacija zdravstvenog sustava. Mobilizirat ćemo čitav zdravstveni sustav, djelatnike i opremu. Ovo je ništa neočekivano, važno je da smo dugo odolijevali ovom scenariju, to nam je omogućilo da napravimo sve pripremne radnje – rekao je Beroš.

Capak je otkrio da je novi slučaj jedan povratnik iz New Yorka. Dio ih je kontakt ljudi iz Osijeka. Liječnik iz Dubrave je kontakt također zaražene osobe, rekao je Capak. Dvoje ljudi su bili radnici na skijalištu u Austriji.

– Kao što vidite, situacija pokazuje da imamo ili povratnike iz zemalja ili njihove kontakte – rekao je i dodao kako se ovo očekivalo. Što se tiče liječnika, rekao je da se ne zna tko će još sve pod nadzor. No, jasno je, pod nadzor će ići i dio osoblja i pacijenata.

Ministar je rekao da je Dubrava bila ranije odabrana kao mjesto respiratornog centra.

– Naš plan je bio aktivirati upravo Dubravu. Ova zbivanja ubrzala su naše planove. Evakuacija pacijenata u druge bolnice je u tijeku. Ovaj zagrebački scenarij je spreman za sve regionalne centre. Imamo primarne, sekundarne i tercijalne načine zbrinjavanja u svim našim centrima – rekao je Beroš.

– Testirali smo jako puno ljudi koji su bili u kontaktu. Po definiciji WHO-a, čim se dogodi prvi slučaj koji nije uvezen, oni smatraju da je to lokalna transmisija. Mi smatramo da se još nije dogodilo širenje bolesti u populaciji – rekao je Capak.

Beroš je dodao da činjenica da je virus ušao u zdravstveni sustav ih je natjerao da se sve digne na jedan viši nivo.

Božinović je rekao da se promišlja cijeli niz mjera koje će biti sve rigoroznije.

– Ono što pratite u stranim medijima, mi ćemo to uvoditi. Život će nam se mijenjati, sve u cilju zaštite pučanstva i bližnjih. Moramo preuzeti odgovornost za sebe i druge. Mjere će se donositi od sutra, uključuju i cijeli paket ekonomskih mjera. Zatvaranje granice je također jedan od načina – rekao je Božinović.

Capak je otkrio da je oko 8000 ljudi u samoizolaciji. Čeka se 15 nalaza. Zdravstveno stanje oboljelih je dobro.

– Preko 80 posto, a po nekim spoznajama 85 posto oboljelih ima blagu sliku. Starijim osobama se posebno preporuča da prilagode svoje aktivnosti novim okolnostima. Neka izbjegavaju javni prijevoz, javni transport, odlaske kod liječnika – ponovio je Beroš.

15.03 – 09:00 Na novoj konferenciji za medije Stožera civilne zaštite je objavljeno kako je broj zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj porastao. Zaraženo je još sedam ljudi, pa Hrvatska sada ukupno broji 46 ljudi pozitivnih na virus.

Podsjetimo, samo jučer je dijagnosticirano novih sedam slučajeva. U jutarnjim satima je stožer izvijestio o pet novozaraženih, popodne su izvijestili o još jednoj zaraženoj osobi, a kasno navečer je otkriven još jedan slučaj.

Osim toga, kasno sinoć je vlada donijela odluku o ograničavanju cijena velikog broja namirnica i lijekova s maksimalnim cijenama kakve su bile 30. siječnja.

Alemka Markotić je rekla kako o novozaraženim zasad nema puno podataka, ali je dodala kako se čini da nemaju teži oblik bolesti, a Krunoslav Capak je rekao kako se prikupljaju podaci o novih sedmero oboljelih te njihovim kontaktima i kako će više biti poznato u 16 sati na sljedećoj presici.

Rekla je kako su u samoizolaciji sve osobe za koje je procijenjeno da su visoko rizični, neovisno o tome imaju li simptome ili ne.

– Ovdje epidemiju može razbuktati neodgovorno ponašanje. Ovo je jedan od kritičnih aspekata i važno je da se ljudi pridržavaju mjera, to je za dobro njih i njihovih najbližih -rekla je.

Krunoslav Capak je progovorio o novim mjerama na granicama rekavši kako građani BiH i Srbije ipak neće trebati ići u samoizolaciju te kako se režim neće mijenjati. Upitan o broju ljudi koji su u samoizolaciji, rekao je kako će točan broj objaviti na presici popodne.

Alemka Markotić je komentirala odluku o povlačenju odluke za samoizolaciju ljudi iz BiH i Srbije. Rekla je kako se još ne radi o lokalnoj transmisiji.

– To su sve bliski kontakti ili zaraženi vani. Ako se ljudi ne budu pridržavali mjera, može doći do lokalne transmisije – dodala je.

Ministar Božinović je rekao kako je u karanteni 52 ljudi, u Splitu i Dubrovniku.

– Vidite i sami da se situacija u EU pogoršava, ni mi to ne isključujemo. Apeliram da se prate poruke stožera i vlade jer samo ako pratimo što kaže struka, ćemo pomoći sebi i svojim najbližima i državi – rekao je te naglasio kako se normalizirao promet kamiona na granicama.

– U protekla 24 sata je izvršena kontrola za 57 građana koji se ne pridržavaju mjera samoizolacije. 17 je prijavljeno sanitarnoj inspekciji i bit će sankcionirani – rekao je Božinović i otkrio kako su preuzeta četiri konvoja teretnih vozila i kako se preko 60 kamiona kreće k Bajakovu i 40-ak k Staroj Gradišci.

Pohvalio je pohvalio informatičare koji su napravili sustav koji pomaže prepoznati osobe koje krše mjere samoizolacije.

– Ne postupamo samo po dojavama građana, nego i po redovnom postupanju policije, ako se nekog zaustavi u prometu, a trebao bi biti u samoizolaciji, bit će sankcioniran – rekao je.

Na pitanje trebaju li se očekivati gužve na granicama, ministar je rekao kako ne treba.

– Jučer smo kazali, ovo nije trenutak za putovanja i molimo sve da se od toga suzdrže – rekao je ministar.

Ministru Berošu je upućeno pitanje o mobilizaciji. Rekao je kako je Hrvatska spremna na sve i kako će se prilagoditi.

Uslijedilo je pitanje o korištenju ibuprofena za koji je francuski ministar rekao da se ne daje oboljelima. Alemka Markotić je odgovorila kako to nije znanstveno utemeljeno.

– On se inače ne daje pacijentima koji krvare, a svi naši pacijenti dobivaju paracetamol – rekla je. Ministar Beroš je dodao kako u savjetima prevladavati mora mišljenje struke.

