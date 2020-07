MORH raspisao dva natječaja za prijam u službu: Ovo su tražena zanimanja

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je natječaje za prijam u kadetsku i časničku službu. U kadetsku službu bit će primljeno do 70 kandidata na prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Vojnog inženjerstva, dok će u časničku službu biti primljena 34 kandidata i to do 15 doktora medicine, jednog doktora dentalne medicine, do dva doktora veterinarske medicine, do tri magistara psihologije, do tri magistra prava i do deset kandidata za popunu roda veze, kiber/IT stručnjaka.

Rok i uvjete za prijavu možete pronaći OVDJE za kadetsku službu i OVDJE za časničku.

(www.icv.hr)