POLJOPRIVREDNICI U AGONIJI Silažu smo uredno predali, novac vidjeli nismo, a ovrha se ne može provesti

Proizvođači kukuruzne silaže i silaže od žitarica, koji su prošle godine svoje proizvode uredno predali tvrtki Agrokom natura d.o.o. iz Gunje, do danas nisu vidjeli novac za isporučenu robu, iako je od zadnjeg roka u kojem im je tvrtka trebala isplatiti novac za robu prošlo više od osam mjeseci.

Tvrtka je u ovom trenu u blokadi, a predstavnici više ne kontaktiraju s proizvođačima, upozorilo je tridesetak oštećenih poljoprivrednika, koji su se pred medijima u Sopju okupili kako bi apelirali na svoj slučaj u javnosti i potaknuli odgovorne na reakciju.

Ako se situacija ne pokrene s mrtve točke, završit će zatvaranjem stotinjak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, na ulicu baciti jednak broj obitelji te dovesti u pitanje poljoprivrednu proizvodnju žitarica na nekoliko županija, upozoravaju.

O čemu je zapravo riječ?

PREDALI SILAŽU, OD NOVCA NIŠTA

Poljoprivrednici su s Agrokom natura d.o.o. iz Gunje kao ugovarateljem proizvodnje, te s tvrtkom Sedlić d.o.o. iz Bereka kao nositeljem proizvodnje imali uredno potpisane ugovore o zajedničkoj proizvodnji i otkupu kukuruzne silaže i silaže od žitarica. Njihovi proizvodi bi nakon predaje završili u bioplinskim postrojenjima za proizvodnju bioplina. S područja Virovitičko-podravske županije, kooperanti ističu, pšenica i kukuruz išli su u postrojenja na slatinskom području, odnosno, u tvrtke Biointegra i Energija bio plin.

Dvije godine sve je bilo u redu, pa su i za treću, 2019. godinu poljoprivrednici uredno potpisali ugovore.

– Te dvije godine, 2017. i 2018., sve je sjajno funkcioniralo. Isporučili bismo silažu Agrokom naturi d.o.o. i za predano dobili plaćeno. Cijena je bila 22 lipe po kilogramu. Tako smo i lani predali silažu. Pšenica i kukuruz otišli su uredno u postrojenja, elektrane, no nama Agrokom natura nije platio robu. Prošla su dva mjeseca, tri, govorili su nam da se strpimo, da će biti plaćeno. Ništa.

Sad je devet mjeseci kako nismo vidjeli svoj novac, a tvrtka više s nama ne želi komunicirati: do njih ne možemo. Samo mom OPG-u duguju 92 tisuće kuna. Mi OPG-ovci morali smo se zadužiti da platimo sve obveze, moramo živjeti, a od čega? – pita se Željko Tušek iz Nove Šarovke.

PROIZVODNJA DA, ALI BEZ POSREDNIKA

Jozo Šantak ističe kako je Agrokom natura d.o.o. ostala dužna njegovoj obitelji 750 tisuća kuna i to za četiri milijuna kilograma predane silaže. – Prvi smo počeli, još 2014. godine, pri izgradnji elektrane. Elektrana je napravila ugovor sa Sedlićem i Agronaturom, da će isporučiti silažu po cijeni od 24 lipe te da će 22 lipe dati proizvođačima, a ostalo će ići za njihove usluge. Sedlić je dobio novac i nije ga proslijedio proizvođačima.

Riječ je o oko 15 milijuna kuna duga, a samo OPG- ima s područje općine Sopje tvrtka duguje oko pet milijuna kuna. Pritom je oštećena i država, i to za nekih četiri milijuna kuna – poručuje Šantak koji kaže kako su, što se proizvođača tiče, oni učinili sve što su mogli.

– Riješili smo papire, račune, kompenzacije, ali oni (tvrtke, op.a.) više ne komuniciraju s nama. Mi se moramo organizirati i naplatiti naš trud jer o njemu ovise mnoga obiteljska gospodarstva. Ljudi će se iseljavati, moraju dobiti plaćeno za svoju robu – poručuje Šantak, koji kaže i kako je u međuvremenu elektrana promijenila vlasnika. No omogućila je i slabi trag nade poljoprivrednicima: da ove godine izravno s njom dogovaraju proizvodnju silaže i tako izbjegnu posrednike zbog kojih je i došlo do ove situacije.

Posrednici su na tržištu ionako bili samo dio karike u lancu proizvodnje, pričaju proizvođači, pa su nudili repromaterijal i slično te posredovali u otkupu. Oni koji mogu, odlučili su se ove godine zato za varijantu bez posrednika, pa su direktno s postrojenjima dogovorili proizvodnju i otkup.

No, što je s novcem za tone i tone silaže za prošlu godinu? Pitanje je to koje stvara agoniju za stotinjak proizvođača na prostoru od Županje do Križevaca. Hoće li ovo biti samo još jedna „klasična“ hrvatska priča u kojoj oštećenici nikada neće doći do svog novca, strahuju.

DIGLI KREDITE I POZAJMICE DA IZBJEGNU BLOKADE

Svoj novac žele naplatiti i od tvrtke Sedlić, koja je surađivala s Agrokom naturom, kaže Vlado Špoljarić iz Velikog Rastovca, a koji za prošlogodišnju silažu čeka na svojih 400 tisuća kuna za isporučenih milijun i tri stotine kilograma silaže.

-Mislimo da su oni to planirali napraviti, a da im sad u interesu to nije platiti. Na fakture koje smo im slali na naplatu, a riječ je o uredno isporučenoj robi, odgovorili su da to ne fakturiraju. Ja sam sada došao do ruba: da isplatim svoje obveze i da mi ne blokiraju OPG, morao sam podići pozajmicu. Sada mi je 3550 kuna mjesečna kamata samo na pozajmicu.

Imam 80 hektara zemlje koju treba obraditi, radim soju i pšenicu, a ove godine potpisao sam ugovor direktno s elektranom, rekli su da odmah plaćaju. No, što je s mojim novcem za prošlu godinu? – pita se Špoljarić, pokazujući, kao i drugi proizvođači, dokumentaciju u kojoj je jasno vidljivo da su robu po ugovoru uredno isporučili i ispunili sve svoje obveze.

KORONAVIRUS PROLONGIRAO OVRHE, STANJE POGODUJE DUŽNICIMA

Svoja potraživanja odlučili su namiriti i sudskim putem, no u ovom trenu i tu su naišli na zid. Osječki odvjetnik Dubravko Marjanović, koji zastupa dio poljoprivrednika, kaže da se oštećenici nalaze u svojevrsnoj pat poziciji –podnijeli su prijedloge za ovrhu, no ovrhe su zbog pandemije koronavirusa prolongirane jer dužnici zapravo nisu ni obaviješteni da se traži ovršni postupak.

Marjanović ističe kako je početkom siječnja ove godine 16 poljoprivrednika podnijelo kaznenu prijavu protiv dvije fizičke osobe koje smatraju odgovornima u cijelom slučaju, a koje su zakonski zastupnici firme Agrokom natura d.o.o.

-Broj osumnjičenika se povećao za jednoga, a riječ je o odgovornoj osobi iz firme Sedlić d.o.o Bjelovar, a broj oštećenika se povećao na 25. Dokumentacije i oštećenika je puno, policija još uvijek vrši izvide. Nažalost, sve ide dosta sporo, pa bi rezultati mogli biti tek u rujnu ove godine, a to je veliki problem – ističe odvjetnik Marjanović.

POTEZ NA PRAVOSUĐU

Objašnjava kako je troje oštećenika podnijelo prijedlog za ovrhu, temeljem vjerodostojne isprave putem javnog bilježnika. – Nažalost, javni bilježnici imaju zabranu izdavanja rješenja o ovrsi. Sada se nalazimo u zoni gdje se ništa ne događa. Situacija ide u korist dužnika. Zakon, naime, omogućuje dužnicima da se ne uključuju u postupak jer uopće nisu obavješteni da se traži ovršni postupak. Sukladno tome, nema ni obavijesti od strane ovršenika – hoće li prigovoriti na ovrhu, pa se ide u parnicu ili će priznati dug. Ovo stanje je najgora solucija za sve oštećene.

Ministar pravosuđa ima mogućnost, po zakonu, zbog pandemije koronavirusa, ovrhe prolongirati još tri mjeseca i rok za novo prolongiranje je početkom kolovoza. Toga se bojimo i apeliramo da se odgoda ukine i da se krene u redovnu proceduru, ne samo zbog ovog slučaja, nego i niza drugih koji su se našli u istoj situaciji – naglašava odvjetnik Marjanović koji ističe kako epidemiolozi najavljuju još goru situaciju na jesen. Što će ona značiti u vidu ostvarivanja pravne zaštite za sve oštećene, ostaje tek za vidjeti.

POTPORU IM PRUŽIO I NAČELNIK OPĆINE



U ovom trenu, D. Marjanović kaže kako Agrokor natura d.o.o. nije u stečaju, ali je zbog kaznene prijave blokirana. Druga tvrtka, Sedlić d.o.o., koji je u ovom slučaju bio isključivi platiša, pokazala je dobru volju za razgovor sa proizvođačima silaže, ali i sami imaju nerješenih odnosa sa Agrokom naturom d.o.o. koja je trebala isporučiti, kaže, repromaterijal poljoprivrednicima.

– Problem se pojavio kad se pojavilo pitanje plaćanja. Ljudi su morali podići kredite kojima sada podmiruju tekuće obveze i nužno je da pravna država sada pokaže snagu i omogući im svu pravnu zaštitu na koju imaju pravo – zaključuje odvjetnik Marjanović.

Borbi poljoprivrednika u naplati isporučene silaže dao je i načelnik Općine Sopje Berislav Androš. Samo na području te općine, kaže, poljoprivrednici su u ovom slučaju ostali bez pet milijuna svojih teško zarađenih kuna.

-Došao sam im dati potporu u istjerivanju pravde za povrat oštećenih dijela sredstava, to je ono što kao općina možemo napraviti. Kontaktirao sam i saborskog zastupnika, a koji je kontaktirao ministra pravosuđa i vjerujem da ćemo uspjeti riješiti cijeli slučaj u korist onih koji su oštećeni, a to su naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Znam da je situacija teška, razumijemo da je to velika količina novca i što god možemo, kao općina ćemo pomoći – rekao je B. Androš.

Tvrtkama Agrokom natura d.o.o i Sedlić d.o.o. poslali smo upite da se očituju o cijelom slučaju.

(www.icv.hr, mlo)