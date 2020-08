Bjelica: Grad Virovitica i ove će godine nabaviti radne materijale za sve osnovnoškolce s područja grada, Ministarstvo financira udžbenike

Grad Virovitica, uz sufinanciranje Virovitičko-podravske županije, i ove će godine financirati sve potrebne radne materijale za učenike osnovnih škola s područja grada, dok će udžbenike za sve osnovnoškolce osigurati Ministarstvo znanosti i obrazovanja, rekao je pročelnik za društvene djelatnosti Alen Bjelica.

Istaknuo je kako je Grad Virovitica među rijetkim gradovima koji je samostalno počeo nabavljati udžbenike prije nego što je Vlada RH od školske godine 2019./2020. donijela odluku da će financirati nabavku udžbenika.

– Grad je već 2016. godine nabavio udžbenike za sve učenike od 1 do 4 razreda, 2017. isto tako od 1 do 4 razreda, a za učenike od 5 do 8 razreda smo osigurali vaučere od 200 kuna za potrebne materijale. 2018. grad je osigurao udžbenike za učenike od 1 do 4 razreda i radne materijale za učenike od 5 do 8 razreda. 2019. godine Vlada, tj. Ministarstvo znanosti i obrazovanja odlučilo je za učenike svih osnovnih škola nabaviti obavezne udžbenike, a Grad Virovitica je nabavio sve radne materijale – rekao je Bjelica, dodavši da u radne materijale neće biti uključene jedino mape za tehničku kulturu, dok će drugi materijal, poput likovnih mapa, karta i atlasa biti dio nabave.

Procijenjena vrijednost ukupne nabave iznosi 1.212.000 kuna.

