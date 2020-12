1. ŽNL Donosimo vam najuvjerljivije pobjede u najvećem rangu županijskog nogometa u posljednjih 10 godina

U vrijeme kada sportskih događanja gotovo pa i nema, barem što se tiče Virovitičko-podravske županije, ostaje nam dovoljno vremena da se pozabavimo nekim prošlim vremenima.

Tako smo “bacili” oko na stranice Županijskog nogometnog saveza i provjerili koje su najveće pobjede ostvarene u 1. ŽNL u posljednjih 10 godina. Bilo je tu puno zanimljivih rezultata, uvjerljivih pobjeda, ali i efikasnih remija sa po 10 pogodaka na utakmici. Za vas smo istražili i sastavili popis 10 najvećih pobjeda koje su u novijoj povijesti ostvarene na županijskim terenima.

10. TURANOVAC – PODRAVAC SOPJE 0:10 (sezona 2013./2014.)

Na posljednjem mjestu smjestila nam se utakmica između Turanovca i Podravca iz Sopja. Bio je to susret 24. kola u sezoni 2013./2014. u kojem je pred stotinjak gledatelja gostujući Podravac nanio visoki poraz domaćinu, pet je pogodaka palo u prvom, a pet u drugom poluvremenu. Milenko Beneš doveo je tada goste u vodstvo u 8. minuti susreta, a na 0:2 svega dvije minute kasnije povisio je Berislav Androš. Za 0:3 prvi pogodak na utakmici postigao je Josip Zajček u 26. minuti, drugi je postigao u 42. minuti, a između njegova dva pogotka, točnije u 35. minuti, loptu je u mrežu poslao igrač koji je i otvorio golijadu, Milenko Beneš. Zajček je u 60. minuti postigao i svoj treći pogodak, do kraja su se u strijelce upisali i Alen Granjaš u 70., Matej Androš u 72., dok je s dva pogotka susret zaključio Marijan Granjaš u 82. i 87. minuti.

Lukač 05 te je godine osvojio naslov prvaka u 1. ŽNL ispred orahovačkog Papuka, dok je posljednje mjesto zauzeo DOŠK. Identičnu pobjedu od 10:0 upisala je i Virovitica protiv Crnca, dok se natjecala u 1. ŽNL, Munja također protiv Crnca, kao i Mikleuš protiv Podravca, ali smo ovom susretu dali prednost budući da je pobjeda ostvarena na gostujućem terenu.

9. SUHOPOLJE – DINAMO ČETEKOVAC 11:0 (sezona 2015./2016.)

Deseto kolo na stadionu Park spojilo je Suhopolje i Dinamo iz Četekovca. Suhopolje je te godine osvojilo naslov sa sedam bodova prednosti nad drugoplasiranim Voćinom, a u najuvjerljivijoj pobjedi sezone Nikola Plavšić postigao je tri pogotka za domaćine (17., 21. i 62. min), Antonio Babec dva (16. i 52.min) isto kao i Zvonko Lončarek (68. i 87. min) te Dominik Hodak (74. i 85.min), dok su po jedan pogodak postigla još dva igrača, Luka Čubelić u 9. i Nikola Menegati u 44. minuti susreta. Unatoč ovom porazu, Dinamo iz Četekovca nije bio niti blizu ispadanju. Zauzeli su 9. poziciju sa 29 osvojenih bodova, dok su se na dnu našli Bilogora 1947. sa 15 i Omladinac sa 7 bodova.

8. PODRAVAC – REZOVAC 0:11 (sezona 2015./2016.)

Iste te sezone, pobjedu s istom razlikom ostvario je i Rezovac u Sopju. Najraspoloženiji u tom susretu bio je Vanja Dežmarić koji je pet puta svladao domaćeg čuvara mreže. Po dva pogotka dodali su Goran Serenčeš, Siniša Subota i Dario Kovačević. Već smo spomenuli da je te godine naslov otišao u Suhopolje, dok se Rezovac morao zadovoljiti sa 5. osvojenim mjestom. Drugi akter ovog susreta također se nalazio u sigurnoj zoni na kraju sezone. Dopala ih je 10. pozicija s istim brojem bodova kao i Dinamo iz Četekovca, koji se nalazio jedno mjesto ispred njih.

7. OMLADINAC – SLOGA ZDENCI 0:11 (sezona 2020./2021.)

A sada dolazimo i do susreta koji je odigran ne tako davno, prošlo je tek nešto više od mjesec dana. U Koriju je doputovala Sloga iz Zdenaca, trenutno vodeća momčad 1. ŽNL i postigla 11 pogodaka. Četiri pogotka postignuta su u prvih 45. minuta, a strijelci su bili redom Dunković (18. i 20.), Rupčić u 43. i Turković u 45. minuti susreta. Početkom nastavka na scenu se vraća Rupčić koji upotpunjuje hattrick sa još dva pogotka u 48. i 54. minuti. Između njegova dva pogotka jedan je dodao i Vratković (51. min). Nakon drugog pogotka Turkovića u 71. minuti, u svega 4. minute do hattricka je došao i Ciglar, koji je tako stavio “točku na i” ovom susretu. Sezona još nije gotova, tako da Omladinac iz Korije još uvijek ima šansu uzvratiti Slogi za ovaj bolan poraz.

6. MIKLEUŠ – GRADINA 12:0 (sezona 2017./2018.)

Već je na poluvremenu ovog susreta rezultat glasio 7:0 u korist domaćina. Na samom otvaranju susreta autogolom Vedrana Puškarića domaćini dolaze u vodstvo, a do 20. minute Ivan Ivčić i David Lehpamer svojim pogocima pomalo rješavaju pitanje pobjednika. David Mrva (32. min) i Jurica Kraljik (33. min) doveli su Mikleuš u prednost od 5:0, a za konačnih 7:0 nakon prvih 45.min pobrinuli su se još jednom David Mrva, te Ivan Tomić. Nešto manje su domaćini bili raspucani u drugom dijelu, ali s pet pogotka koje su postigli Igor Mijatović (57. i 78. min), Tomislav Giber (68. i 69.min) i David Puača (62. min) dolaze do uvjerljive pobjede i 6. mjesta naše liste. Mikleuš je na kraju sezone zauzeo drugo mjesto iza nedodirljivog Suhopolja s 15 bodova zaostatka, dok je Gradina s 12 osvojenih bodova završila na dnu ljestvice.

5. PAPUK ORAHOVICA – TURANOVAC 13:1 (sezona 2014./2015.)

Sedam različitih strijelaca i šest pogodaka Denija Kelave obilježili su susret 24. kola između orahovačkog Papuka i Turanovca. Bila je to sezona u kojoj je Papuk uz 3 remija, 1 poraz i 22 pobjede osvojio naslov prvaka s 15 bodova prednosti nad prvim pratiteljem Voćinom. Uz već spomenutog Kelavu, u strijelce su se za domaćine upisali Borna Mimić i Alen Egner s dva, te Toni Ramić, Matej Mađaš, i Benjamin Špoljarić sa po jednim pogotkom. Za goste iz Turanovca jedini pogodak na utakmici, koji je bio za poravnanje rezultata na 1:1, postigao je Antonio Husnjak. Turanovac je te godine spasila upravo gol razlika. Na kraju sezone imali su jednak broj bodova kao i rušanski Napredak (12), ali je njihova gol razlika bila -66, što je za 13 pogodaka bolje od statistike Napretka.

4. MLADOST ČAČINCI – GRANIČAR OKRUGLJAČA 13:0 (sezona 2018./2019.)



Iako Bušetina i Okrugljača tada još nisu bili ujedinjeni klub, prema stranicama Županijskog nogometnog saveza poraz se pripisuje i jednima i drugima. Golijadu domaćina otvorio je Jukić dvama pogocima u 6. i 14. minuti. Nastavio je Nemeth u 18., a nakon njega i Periša u 30. i 35. minuti. Šesti pogodak u prvih 45. minuta djelo je Ramića koji je nekoliko minuta prije odmora realizirao kazneni udarac. Niti u drugom dijelu stvari nisu postale bolje za gostujući sastav, budući da je još sedam pogodaka odsjelo u njihovoj mreži. Za to su se pobrinuli Nađ u 52., Jukić u 63., Čavić u 65., Periša u 72., a u posljednjih 15 minuta po pogodak su još dodali Ognjenović, Nemeth i Čorda. Mladost iz Čačinaca nakon 26 odigranih kola za prvakom Suhopoljem zaostala je šest bodova, dok je Graničar bio uvjerljivo posljednji sa svega devet bodova, što je čak 15 manje od predzadnjeg Podravca iz Sopja.

3. MLADOST ČAČINCI – GRADINA 13:0 (sezona 2012./2013.)

Nakon 3:0 u prvih 45. minuta, još 10 pogodaka palo je u drugom dijelu i to samo u jednu mrežu. Ivan Šalković otvorio je susret pogotkom u 6. minuti, a sve do smiraja prvog poluvremena nije bilo nikakvih promjena. Marko Nemeth pet minuta prije kraja povisio je na 2:0, a u 45. sa 11 metara siguran je bio Ivan Mužar. Lopta se nakon početnog udarca u drugom poluvremenu na centar postavila još 10 puta. U 52. minuti susret je riješio Toni Ramić, pogodak je dodao i Ante Čavić u 56. minuti, te još jednom Nemeth samo minutu kasnije. Do kraja susreta Mužar je dodao još tri, Velimir Teskera dva, a po jedan su postigli Ramić i Boris Biondić. Gradina je u toj sezoni upisala tri pobjede, jedan remi i dvadeset i dva poraza te se našla na posljednjem mjestu s 10 osvojenih bodova. Rezovac, koji je završio jednu stepenicu iznad njih, imao je 15 bodova prednosti. Mladost iz Čačinaca završila je pak na sredini tablice, dopalo ih je 7. mjesto, a prvak Papuk ostavio je drugoplasiranu Pitomaču na -14.

2. SUHOPOLJE – PODRAVAC SOPJE 14:0 (sezona 2016./2017.)

U ovoj uvjerljivoj pobjedi Suhopolja čak 10 pogodaka postigla su dva igrača, Antonio Babec (5) i Zdenko Lončarek (5). Luka Čubelić ostvario je hattrick, dok je jedan pogodak upisao Davor Perković. Ovu utakmicu stavili smo na drugo mjesto, susret je prekinut u 75. minuti budući da gostujuća momčad nije imala dovoljno igrača za nastavak susreta, pa je za pretpostaviti da su domaćini imali prednost što se tiče broja igrača i malo duži vremenski period. U napetoj završnici sezone Suhopolje je došlo do još jednog naslova prvaka sa samo tri boda prednosti nad drugoplasiranom momčadi Mikleuša. Drugi akter ovog susreta završio je na 9. poziciji, a bitka za ostanak vodila se do posljednjeg kola. Iz lige je ispala momčad Crnca, a do sedmog mjesta na kojem je završio Zrinski iz Nove Bukovice, nedostajalo im je četiri boda.

1. REZOVAC – MLADOST ČAČINCI 14:0 (sezona 2010./2011.)

Još jednom na listi nam se našla Mladost iz Čačinaca, ovoga puta na gubitničkoj strani. Sezona 2010./2011. već u 3. kolu donijela nam je najveću pobjedu u 1. ŽNL unazad 10 godina, kojoj je svjedočilo oko 150 ljudi. Tihomir Šarić otvorio je susret sa svoja dva pogotka u 4. i 14. minuti. Do poluvremena, gostujuća mreža zatresla se još šest puta, strijelci su bili još dva puta Šarić, isto kao i Tin Szabo, a jedan pogodak u prvih 45 minuta postigao je Samuel Spudić. Do 80. minute drugog dijela postignuta su još dva pogotka. Prvo je Dalibor Ladović poentirao u 50., Dejan Radovanović u 67., dok je u posljednjih deset minuta spomenuti dvojac dodao još tri pogotka, Ladović je postigao dva, a Radovanović jedan. Posljednji pogodak djelo je Igora Đođa u 87. minuti, koji je tako, uz Suhopolje, donio Rezovcu najuvjerljiviju pobjedu u 1. ŽNL. Rezovčani su te sezone proslavili naslov prvaka ispred Lukača 05, dok je čačinačka Mladost zauzela 10. poziciju. Sezonu je kao posljednji završio Dinamo iz Kapele Dvora, koji je iz 26 susreta ostvario samo osam bodova.

Pronašlo se u arhivi još dosta zanimljivih rezultata, ostvarivane su pobjede i od 8 te 9 pogodaka razlike, a u nastavku sezone, ili u onim budućim, ostaje za vidjeti hoće li ovi rekordi biti srušeni.

(www.icv.hr, mra)