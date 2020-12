“LINIJA ŽIVOTA” Održana pretpremijera novog dokumentarnog filma Dine Mataza o ratnim zbivanjima na orahovačkom području

Mladi orahovački povjesničar Dino Mataz nastavio je čuvati istinu o Domovinskom ratu šireg orahovačkog područja, stvaranjem vrhunskih dokumentarnih filmova kojima je jedini temelj istina.

Ovoga puta Mataz je napravio film pod nazivom “Linija života” koji govori o oslobođenju podpapučkog područja, jednog od prvih oslobođenih područja u Republici Hrvatskoj. Ovo područje bilo je itekako značajno u obrani Hrvatske jer je spriječilo željeni proboj neprijatelja linijom Virovitica-Karlovac-Karlobag.

Podpapučka sela oslobodili su hrabri pripadnici 2. bojne 132. brigade, a prva linija obrane bilo je selo Humljani, točnije linija Čačinci-Vojlovica-Humljani. Bila je to svakako linija života hrvatskih sela, linija života hrabrih hrvatskih branitelja, linija života Lijepe Naše. Film je dio sadržaja obilježavanja 29. obljetnice akcije “Papuk ’91.” koju organizacijski potpisuju Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Policijske postaje Orahovica ’90.-’91. i Udruge hrvatskih veterana 2. bojne 132. brigade Orahovica, a njegova pretpremijera održana je u Čačincima i nazočili su joj načelnik općine Mirko Mališ, predsjednik ZUiČ HVIDR-e i Odbora za branitelje VPŽ Mato Bubaš te akteri filma.

-Mogu reći, evo, napokon, da se i ovdje na našem terenu počelo raditi nešto da se istina o Domovinskom ratu i borba za ovo područje nikada ne zaborave. Ovaj film je posvećen hrvatskim braniteljima i nitko to od njih nije više zaslužio, jer ovi ljudi koji su obranili ovo krucijalno područje za cijelu Hrvatsku, najbolji su od najboljih – rekao je načelnik Mališ u uvodu nakon kojeg je film i prikazan.

Nakon 35 minuta, kada je otkucala i zadnja sekunda filma, nazočni branitelji su ostali u tišini, jer ih je film vratio 29 godina unazad u vrijeme ponosa i slave, u vrijeme kada su svi bili jedno srce za Hrvatsku.

-Najvažnija stvar ovoga filma je herojstvo hrvatskih branitelja koji su uzeli pušku u ruke i obranili ovaj kraj, imali ogromno srce koje je ginulo za svoju Hrvatsku. Konačna poruka je također iznimno važna, a to je da će film biti prikazan djeci, mladim naraštajima koji tu istinu o Domovinskom ratu moraju prenositi dalje – rekao je autorov mentor, zamjenik zapovjednika 2. bojne 132. brigade pukovnik Goran Sokol.

Među pohvalama za film istaknula se i ona Vlade Grgića, također aktera u filmu.

-Ovo je nešto fascinantno. Imati Dinu, mladog čovjeka koji će na ovakav način pričati našu priču, prije svega poslušati nas i uklopiti to u jednu cjelinu, je privilegija. Meni je jako teško bilo gledati ovaj film jer me podsjetio na sve one naše dečke, braću, koji više nisu s nama. Zato je sreća što imamo ovakve ljude koji ne daju da se ti heroji zaborave i što je najvažnije Dino je izvukao jednu nit u kojoj smo svi jednaki. Također moram pohvaliti i ime filma, Linija života, jednostavno točno pogođen bit obrane ovoga kraja jer ta linija obrane je doista bila linija života cijele Hrvatske – rekao je Grgić.

Autor filma Dino Mataz iz srca je progovorio kako se i zašto odlučio raditi ovaj film.

-35 minuta priča, 35 minuta emocija i istine o jednom ogromnom događaju za hrvatsku povijest je nešto što će stati u jedan školski sat i što će djeca u osnovnim i srednjim školama moći gledati. Upravo me to povuklo da i najmlađi vide herojstvo ovih ljudi koji su srcem stali pred topove kako bi branili svoje. Od srca se zahvaljujem svima koji su dali sebe u ovaj film, posebno načelniku Mirku Mališu, Mati Bubašu, Goranu Sokolu, Vladimiru Grguriću i naravno akterima filma. Pokušao sam u filmu obuhvatiti ovu povijesnu priču kroz svjedočanstva velikog broja ljudi kako bi sve bilo ispričano kako to i zaslužuje – rekao je Mataz.

Film će premijerno biti pušten putem kanala Youtube 15. prosinca na 29. obljetnicu akcije Papuk ’91.

(www.icv.hr, vg)