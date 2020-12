Projekt Amazon of Europe Bike Trail: Održan 8. sastanak i radionica projektnih partnera

U četvrtak, 17. prosinca, online je održan 8. po redu sastanak svih partnera na projektu Amazon of Europe Bike Trail, DTP 2-002-2.2, a sudjelovali su i članovi projektnoga tima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije – ravnateljica Tatjana Arnold Sabo i Sanja Janković, viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata.

Teme cjelodnevnog sastanka i radionice bile su vezane uz dosad provedene partnerske aktivnosti, one preostale u posljednjem razdoblju provedbe projekta te izvršenje projektnog proračuna s osvrtom na svakog pojedinog partnera. Uz dodatni radni paket i proširene aktivnosti, trajanje projekta je produljeno za pet dodatnih mjeseci – do 31. listopada 2021. godine. Svi partneri zaduženi za implementaciju buduće biciklističke rute Amazon of Europe izložili su po dvije prezentacije i aktivno sudjelovali u raspravama. Iz Javne ustanove prezentiran je 2. međunarodni biciklistički festival održan 23. rujna ove godine te status radova na uređenju i opremanju biciklističke rute u Virovitičko-podravskoj županiji.

Javna će ustanova u sklopu provedbe projekta Amazon of Europe Bike Trail na području naše županije označiti 130 km biciklističke rute koja se nadovezuje na dvije susjedne županije, a proteže kroz ukupno pet zemalja uz rijeke Muru, Dravu i Dunav. Osim postavljanja biciklističke cestovne signalizacije, izgradit će se novo biciklističko odmorište u Terezinom Polju, a četiri postojeća odmorišta od Pitomače do Noskovaca dodatno će se opremiti solarnim klupama, stalcima za bicikle i servisnim stanicama za popravljanje bicikala. Tri velike info ploče inozemnim će cikloturistima i domaćim zaljubljenicima u aktivni odmor pružati informacije o samoj ruti u vidu karte s označenim prirodnim i kulturnim ljepota koje vrijedi posjetiti. Naposljetku, deset malih ploča prikazivat će odabrane motive prirode sa svrhom promocije i edukacije o neprocjenjivoj vrijednosti višestruko zaštićenog područja kojim biciklistička ruta Amazon of Europe prolazi u Virovitičko-podravskoj županiji, a to su Regionalni park Mura – Drava, Prekogranični rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav i europska ekološka mreža Natura 2000.

(virovitica-nature.hr)