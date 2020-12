Stožer: U posljednja 24 sata 1.975 novih slučajeva, preminulo 76 osoba

20.12. – 11:30 U protekla 24 sata zabilježeno je 1.975 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 18.627. Među njima su 2.976 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 290 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 3.390 osoba, a testirano je njih 9.191.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 194.962 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 1.975 u protekla 24 sata.

173.158 osoba se oporavilo, od toga 3.390 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminulo je 76 osoba, ukupno 3.177 osoba.

Do danas je ukupno testirano 950.611 osoba, od toga 9.191 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 55.417 osoba.

19.12. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježena su 2.752 nova slučaja pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 20.118. Među njima su 2.873 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 306 pacijenta. U protekla 24 sata oporavile su se 3.853 osobe, a testirano je njih 10.062.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 192.987 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 2.752 u protekla 24 sata.

169.768 osoba se oporavilo, od toga 3.853 u protekla 24 sata. Preminulo je 78 osoba, ukupno 3.101 osoba.

Do danas je ukupno testirano 941.420 osoba, od toga 10.062 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 57.544 osoba.

Više informacija o e-Propusnicama dostupno je na poveznici.

18.12. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježena su 3.272 nova slučaja pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 21.297. Među njima je 2.918 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 294 pacijenta. U protekla 24 sata oporavile su se 4.352 osobe, a testirano je njih 10.849.

Preminulo je 68 osoba, ukupno 3.023 osobe. Kako je Stožer izvijestio na pressici, umrla jenajmlađa osoba dosad, imala je 27 godina. Navodno je imala urinarnu infenkciju, ali sve se još utvrđuje.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 190.235 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 3.272 u protekla 24 sata.

165.915 osoba se oporavilo, od toga 4.352 u protekla 24 sata.

Do danas je ukupno testirano 931.358 osoba, od toga 10.849 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 54.587 osoba.

17.12. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 3.918 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 22.445. Među njima su 2.943 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 287 pacijenta. U protekla 24 sata oporavilo se 3.790 osoba, a testirano je njih 12.294.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 186.963 osobe zaražene novim koronavirusom.

161.653 osobe su se oporavile, od toga 3.790 u protekla 24 sata, preminulo 85 osoba, ukupno 2.955.

Do danas je ukupno testirano 920.509 osoba, od toga 12.294 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 55.777 osoba.

16.12. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 3.327 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 22.402. Među njima je 2.907 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 294 pacijenta. U protekla 24 sata oporavile su se 2.694 osobe, a testirano je njih 11.387.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 183.045 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 3.327 u protekla 24 sata.

157.773 osobe su se oporavile, od toga 2.694 u protekla 24 sata, preminule 92 osobe, ukupno 2.870 osoba.

Do danas je ukupno testirano 908.215 osoba, od toga 11.387 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 53.286 osoba.

15.12. – 11:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 2.360 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 21.861. Među njima je 2.897 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 304 pacijenta. Preminule su 73 osobe.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 179.718 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 2.778 preminulo, ukupno se oporavila 155.079 osoba od toga 3.195 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 51.108 osoba. Do danas je ukupno testirano 896.828 osoba, od toga 8.748 u posljednja 24 sata.

14.12. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježena su 1.472 nova slučaja pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 22.769. Među njima je 2.857 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 284 pacijenta. U protekla 24 sata oporavile su se 3.673 osobe, a testirano je njih 5.798. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 177.358 osoba zaraženih novim koronavirusom.

151.884 osoba se oporavilo, od toga 3.673 u protekla 24 sata, preminulo je 65 osoba, dosad 2.705 osoba.

Do danas je ukupno testirano 888.080 osoba, od toga 5.798 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 54.042 osobe.

13.12. – 11:00 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 3.363 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 25.035.

Među njima je 2.864 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 295 pacijenata. Preminulo je 78 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 175.886 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 2.640 preminulo, ukupno se oporavila 148.211 osoba od toga 3.520 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 59.388 osoba. Do danas je ukupno testirano 882.282 osoba, od toga 9.767 u posljednja 24 sata.

12.12.-11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 4.135 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 25.270. Među njima su 2.792 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 295 pacijenata. U protekla 24 sata oporavile su se 3.793 osobe, a testirano je njih 11.114.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 172.523 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 4.135 u protekla 24 sata.

144.691 osoba se oporavila, od toga 3.793 u protekla 24 sata, preminulo je 78 osoba, dosad 2.562 osobe.

Do danas je ukupno testirano 872.515 osoba, od toga 11.114 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 63.908 osoba.

11.12. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 4.396 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 25.006. Među njima su 2.802 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 304 pacijenta. U protekla 24 sata oporavilo se 4.177 osoba, a testirano je njih 11.687.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 168.388 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 4.396 u protekla 24 sata.

140.898 osoba se oporavilo, od toga 4.177 u protekla 24 sata, preminule su 64 osobe, dosad 2.484 osoba.

Do danas je ukupno testirana 861.401 osoba, od toga 11.687 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 62.370 osoba.

10.12. – 11:30 U protekla 24 sata zabilježeno je 4.620 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 24.851. Među njima su 2.754 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 296 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 3.466 osoba, a testirano je njih 12.095.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 163.992 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 4.620 u protekla 24 sata.

136.721 osoba se oporavila, od toga 3.466 u protekla 24 sata, preminule su 53 osobe, dosad 2.420 osoba.

Do danas je ukupno testirano 849.714 osoba, od toga 12.095 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 62.270 osoba.

9.12. – 11:00 U zadnja 24 sata imamo 4520 novih slučajeva. Broj pozitivnih do danas je ukupno 159.372. Od početka epidemije testirano je 83.7619 osoba. U zadnja 24 sata imamo 12.596 testova, što daje postotak pozitivnih od 29.96 posto. 2.703 je hospitaliziranih, a zaprimljenih je 377. Na respiratoru je 277 osoba, to je 23 nova u odnosu na jučer. Iz bolnica je otpušteno 268 osoba.

U protekla 24 sata imamo 69 preminulih, što daje brojku od 2.367 preminulih od početka epidemije.

8.12. – 11:30 U posljednja 24 sata zabilježeno je 2.613 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 21.685.

Među njima je 2.660 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 278 pacijenata. Preminule su 64 osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 154.852 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 2.298 preminulo, a ukupno se oporavilo 130.869 osoba, od čega 2.987 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 53.062 osobe.

Do danas su ukupno testirane 825.023 osobe, od toga 8.782 u posljednja 24 sata.

7.12. – 11:00 U posljednja 24 sata imamo 1.886 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Na bolničkom liječenju je 2.629 osoba, 277 je na respiratoru.

Imamo 59 preminulih, 2.231 ukupno je preminula osoba od početka epidemije.

Testirano je 5336 osoba u posljednjih 24 sata.

6.12. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 2.899 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 23.740. Među njima je 2.543 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 264 pacijenta. U protekla 24 sata oporavile su se 3.582 osobe, a testirano je njih 9.340.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 150.353 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 2.899 u protekla 24 sata.

124.439 osoba se oporavilo, od toga 3.582 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminule su 72 osobe, dosad 2.174 osoba.

Do danas je ukupno testirano 810.885 osoba, od toga 9.340 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 57.295 osoba.

5.12. – 11:15 U posljednja 24 sata zabilježena su 4.084 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je danas ukupno 24.495. Među njima je 2.514 pacijenata na bolničkom liječenju. Na respiratoru je 259 pacijenata. Preminulo je 70 osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 147.454 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 2.102 preminulo, ukupno se oporavilo 120.857 osoba od toga 3.709 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 60.581 osoba. Do danas je ukupno testirano 801.545 osoba, od toga 10.662 u posljednja 24 sata.

4.12. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 3.955 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 24.190. Među njima je 2.427 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 262 pacijenta. U protekla 24 sata oporavilo se 3.639 osoba, a testirano je njih 10.626.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 143.370 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 3.955 u protekla 24 sata.

117.148 osoba se oporavilo, od toga 3.639 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminulo je 68 osoba, dosad 2.032 osobe.

Do danas su ukupno testirane 790.883 osobe, od toga 10.626 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 59.417 osoba.

3.12. – 11:15 Danas (četvrtak) u Hrvatskoj imamo 4.534 novozaraženih koronavirusom, izvijestio je na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković, a nakon toga je te brojke objavio i Stožer civilne zaštite na svojim internetskim stranicama.

To je novi rekord po broju zaraženih, zadnji je zabilježen 27. studenoga kada je bilo 4.080 novozaraženih u 24 sata. Na bolničkom liječenju je 2.501 pacijent, od toga je na respiratoru 258 pacijenata. Preminulo je 48 osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 139.415 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 1964 preminule, ukupno se oporavilo 113.509 osoba od toga 3.154 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 57.894 osobe. Do danas je ukupno testirano 780.257 osoba, od toga 11.166 u posljednja 24 sata.

2.12. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 3.539 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 22.610. Među njima je 2.408 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 252 pacijenta. U protekla 24 sata oporavilo se 2.124 osoba, a testirano je njih 10.077.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježena 134.881 osoba zaražena novim koronavirusom, od čega 3.539 u protekla 24 sata.

110.355 osoba se oporavilo, od toga 2.124 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminulo je 55 osoba, dosad 1.916 osoba.

Do danas je ukupno testirano 769.091 osoba, od toga 10.077 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 52.079 osoba.

1.12. – 11:30 U protekla 24 sata zabilježeno je 2.900 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 21.250. Među njima je 2.351 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 245 pacijenta. U protekla 24 sata oporavile su se 3.032 osobe, a testirano je njih 9.668.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 131.342 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 2.900 u protekla 24 sata.

108.231 osoba se oporavila, od toga 3.032 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminulo je 75 osoba, dosad 1.861 osoba.

Do danas je ukupno testirano 759.014 osoba, od toga 9.668 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 46.830 osoba.

30.11. – 12:15 U posljednja 24 sata zabilježeno je 1.830 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 21.457.

Među njima je 2.358 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 255 pacijenata. Preminule su 74 osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 128.442 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 1.786 preminulo, ukupno se oporavilo 105.199 osoba od toga 3.361 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 46.802 osobe. Do danas je ukupno testirano 749.346 osoba, od toga 5.027 u posljednja 24 sata.

29.11. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 2.919 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 23.062. Među njima su 2.273 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 260 pacijenata. U protekla 24 sata oporavile su se 3.373 osobe, a testirano je njih 8.217.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 126.612 osoba zaraženih novim koronavirusom, 101.838 osoba se oporavilo.

U protekla 24 sata preminulo je 57 osoba, dosad 1.712 osoba.

Do danas je ukupno testirano 744.319 osoba, od toga 8.217 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 50.603 osobe.

28.11. – 11:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 3.987 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 23.573. Među njima je 2.221 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 262 pacijenta, navodi Nacionalni stožer civilne zaštite. Preminulo je 55 osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 123.693 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 1.655 preminulo, ukupno se oporavilo 98.465 osoba od toga 2.767 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 51.247 osoba. Do danas je ukupno testirano 736.102 osoba, od toga 11.282 u posljednja 24 sata.

27.11. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 4.080 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 22.408. Među njima je 2.240 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 266 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 3.349 osoba, a testirano je njih 11.091.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 119.706 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 4.080 u protekla 24 sata.

95.698 se oporavilo, od toga 3.349 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminulo je 48 osoba, dosad 1.600 osoba. Do danas je ukupno testirano 724.820 osoba, od toga 11.091 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 51.514 osoba.

26.11. – 11:00 U posljednjih 24 sata zabilježeno je 4009 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 .Preminula je 51 osoba.

Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 21725. Među njima je 2171 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 252 pacijenta. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 115626 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 1552 preminule, ukupno se oporavilo 92349 osoba od toga 2924 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 50165 osoba. Do danas je ukupno testirano 713 729 osoba, od toga 11487 u posljednja 24 sata.

Podsjećamo, danas će biti objavljene nove mjere na sjednici Vlade.

25.11. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježena su 3.603 nova slučaja pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 20.691. Među njima su 2.136 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 240 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 2.017 osoba, a testirano je njih 10.194.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 111.617 osoba zaraženih novim koronavirusom, 89.425 osoba se oporavilo, od toga 2.017 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminulo je 56 osoba, dosad 1.501 osoba. Do danas su ukupno testirane 702.242 osobe, od toga 10.194 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 45.518 osoba.

24.11. – 11:00 U posljednja 24 sata zabilježena su 2323 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučaja u Hrvatskoj danas ukupno 19161. Među njima su 2093 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 244 pacijenta. Preminulo je 47 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 108014 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 1445 preminulo, ukupno se oporavilo 87408 osoba od toga 2390 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 40762 osobe. Do danas je ukupno testirano 692 048 osoba, od toga 8944 u posljednja 24 sata.

23.11. – 11:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 1.973 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 19.275. Među njima je 2.060 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 235 pacijenata. Preminulo je 45 osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 105.691 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 1.398 preminulo, ukupno se oporavilo 85.018 osoba od toga 2.638 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 40.083 osoba. Do danas je ukupno testirano 683.104 osoba, od toga 6.139 u posljednja 24 sata.

22.11. – 11:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 3.308 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 19.985.

Među njima je 2.031 pacijent na bolničkom liječenju. Od toga su na respiratoru 223 pacijenta.

Preminulo je 49 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 103.718 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 1.353 osobe preminule. Ukupno se oporavilo 82.380 osoba, a od toga 2.353 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 43.023 osobe.

Do danas je ukupno testirano 676.965 osoba, od toga 9.216 u posljednja 24 sata.

Od ponoći na snazi su nove strože mjere.

21.11. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježena su 3.573 nova slučaja pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 19.079. Među njima je 1.981 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 213 pacijenta. U protekla 24 sata oporavilo se 2.640 osoba, a testirano je njih 9.877.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 100.410 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 3.573 u protekla 24 sata.

80.027 osoba se oporavilo, od toga 2.640 u protekla 24 sata. Preminulo je 47 osoba, dosad 1.304 osobe.

Do danas je ukupno testirano 667.749 osoba, od toga 9.877 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 45.150 osoba.

20.11. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 2.958 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 18.193. Među njima su 1.992 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 217 pacijenta. U protekla 24 sata oporavile su se 2.522 osobe, a testirano je njih 8.321.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 96.837 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 2.958 u protekla 24 sata.

77.387 osoba se oporavilo, od toga 2.522 u protekla 24 sata. U protekla 24 sata preminulo je 57 osoba, dosad 1.257 osoba.

Do danas je ukupno testirana 657.872 osoba, od toga 8.321 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 43.265 osoba.

19.11. – 11:00 U protekla 24 sata zabilježena su 3.164 nova slučaja pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 17.814. Među njima je 1.944 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 204 pacijenta. U protekla 24 sata oporavile su se 2.192 osobe, a testirano je njih 8.770.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 93.879 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 3.164 u protekla 24 sata, 74.865 osoba se oporavilo, od toga 2.192 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminulo je 49 osoba, dosad 1.200 osoba. Do danas je ukupno testirana 649.551 osoba, od toga 8.770 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 39.389 osoba.

18.11. – 12:00 U posljednja 24 sata zabilježen je 3.251 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 16.891. Među njima je 1.878 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 205 pacijenata. Preminulo je 38 osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 90.715 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 1.151 preminula, ukupno se oporavilo 72.673 osoba od toga 1.693 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 39.937 osoba. Do danas je ukupno testirano 640.781 osoba, od toga 9.126 u posljednja 24 sata.

17.11. – 11:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 1945 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.371.

Među njima je 1827 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru 196 pacijenata. Preminula je 31 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 87.464 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 1113 preminulo, ukupno se oporavilo 70.980 osoba, a od toga 2242 u posljednja 24 sat

U samoizolaciji je trenutno 36.175 osoba.

Do danas je ukupno testirano 631.655 osoba, od toga 7262 u posljednja 24 sata.

16.11. – 11:00 Nacionalni stožer je održao redovnu konferenciju za medije. U posljednja 24 sata zabilježeno je 1.313 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.699, piše Večernji.hr.



– U posljednja 24 sata zabilježeno je 1.313 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.699. Među njima je 1.816 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 191 pacijent. Preminule su 33 osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 85.519 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 1.082 preminulo, ukupno se oporavilo 68.738 osoba od toga 2.507 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 35.071 osoba. Do danas je ukupno testirano 624.393 osoba, od toga 4.861 u posljednja 24 sata – priopćio je Stožer na svojim internetskim stranicama.

– U odnosu na prošli ponedjeljak to je manje slučaja. Rekla bih da imamo usporeni rast – kazala je zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Marija Bubaš. U razgovoru su s županijama kojem imaju visoku incidenciju i o tome da se uvedu brzi antigenski testovi.

– Mi jesmo u kontaktu s kolegama iz gradskog Stožera. U ovom trenutku nisu donijeli konkretnu odluku i bilo bi dobro da oni kažu. Ono što mi vidimo je da je testiranje brzim testovima nešto što može pridonijeti. Kada govorimo o simptomatskim slučajevima, vidjet ćemo kako je to zamislio Zagreb. Mislim da se time može ubrzati detekcija onih slučajeva koji su u epidemiološkoj fazi zaraze – kazao je ministar Davor Božinović.

Mjere i njihovo kršenje

– Naplaćeno je 600.000 kuna kazne vlasnicima ugostiteljskih objekata. Što se tiče ilegalnih okupljanja tu će se još dodatno angažirati policija i civilna zaštita. Pozivam sve da tko ima informaciju o ilegalnim partyjima, da ne bismo kaznili sve ugostitelje, koji su se angažirali u primjeni epidemioloških mjera, pozivam građane koji imaju takvu informaciju, da obavijeste policiju ili civilnu zaštitu, djelovat ćemo, i to vrlo strogo – kazao je Božinović.

– Mi ćemo ovaj tjedan vidjeti situaciju, stope rasta su manje nego prije nekoliko tjedana. Ako u ovom tjednu ne budemo imali trend smanjenja novozaraženih, onda bi razmotrili nove mjere, no ne bih konkretno o tome. Mogu se odnositi na restrikcije okupljanja kao i rad od doma, smjenski rad, rad od doma – kazao je Božinović.

– Nakon što smo uveli mjere 26. listopada, broj novozaraženih je pao prvi tjedan. Nismo zadovoljni tim brojevima, razgovarat ćemo o daljnjim akcijama. Broj preminulih bit će sukladan broju novozaraženih – rekao je Beroš.

– Moramo raditi sve da spriječimo novozaražene i umrle. Ako uspoređujete naše mjere s drugima, blažim mjerama postižemo iste ako ne i bolje rezultate. Da poštujemo mjere rezultati bi nam bili puno bolji. Dajte da ne moramo donositi nove mjere – dodao je Beroš.

Masovna testiranja

– U jednoj županiji se epidemija nije smirila od 9. mjeseca i širi se, mene to zabrinjava. Došli smo do toga da moramo voditi računa o socijalnom distanciranju, moramo smanjiti broj kontakata. Za mlade je to teže, ali nije vrijeme za tako bliske kontakte. Razmišlja se da bi se u nekim županijama provelo brzo antigensko testiranje da se brzo izoliraju oni koji su zarazni – rekla je Bubaš.

– To ne bi sličilo na Slovačku, nisu to masovna testiranja nego ciljana testiranja – dodala je.

Na pitanje hoće li antigenski testovi biti besplatni, Bubaš je rekla da takve informacije nema.

Beroš je dodao da kod onih koji imaju simptome i imaju stručne karakteristike za testiranje za njih će biti besplatno kao i do sada.

Testiranje antigenskim testovima

– Nije svejedno koga se testira tim antigenskim testovima. Ovisi i u kojem danu bolesti se bolesnike testira – rekla je Alemka Markotić.

– Treba se fokusirati na one koji su bolesni i na one koji imaju indikacije – rekla je Markotić.

15.11. – 11:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 2.362 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 16.929. Među njima je 1.710 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 194 pacijenta. Preminule su 43 osobe.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 84.209 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 1.049 preminulo, ukupno se oporavilo 66.231 osoba od toga 2.483 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 38.824 osobe. Do danas su ukupno testirane 619.532 osobe, od toga 8.175 u posljednja 24 sata.

14.11. – 10:50 U posljednja 24 sata zabilježeno je 2866 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 17090.

Među njima je 1655 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 184 pacijenta. Preminulo je 38 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 81844 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 1006 preminulo, ukupno se oporavilo 63748 osoba od toga 2484 u posljednja 24 sat

U samoizolaciji je trenutno 41615 osoba.

Do danas je ukupno testirano 611 357 osoba, od toga 9614 u posljednja 24 sata.

13.11. – 11:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 3.056 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 16.746. Među njima je 1.620 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 179 pacijenata. Preminule su 43 osobe.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 78.978 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 968 preminulo, ukupno su se oporavile 61.264 osobe od toga 2.615 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 38.585 osoba. Do danas su ukupno testirane 601.743 osobe, od toga 9.417 u posljednja 24 sata.

12.11. – 10:30 U posljednja 24 sata zabilježena su 3082 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 16348. Među njima je 1598 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 178 pacijenata. Preminule su 32 osobe, piše Večernji.hr.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 75922 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 925 preminulo, ukupno se oporavilo 58649 osoba od toga 2215 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 35690 osoba. Do danas je ukupno testirano 592 326 osoba, od toga 10156 u posljednja 24 sata.

11.11. – 11:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 2.597 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.513. Među njima je 1.545 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 178 pacijenata. Preminulo je 28 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 72.840 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 893 preminule. Ukupno su se oporavile 56.434 osobe od toga 1.580 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 32.225 osoba. Do danas je ukupno testirano 582.170 osoba, od toga 9.681 u posljednja 24 sata, priopćio je Stožer na svojim internetskim stranicama.

– 18 novih je na respiratoru, 213 je zaprimljeno u bolnicu u posljednjih 24 sata – kazali su na konferenciji, piše Večernji.hr.

– Ovaj tjedni porast o kojem govorimo stagnira. U ovom tjednu je 4 postotni porast. Porast brojke od prošle srijede je 5 posto. Tjedne postotne promjene su nam se smanjile. 28 posto je pozitivnih u odnosu na broj testiranih. 772, 2 je incidencija što je vrlo visoko i stavlja nas u sami vrh. Što se tiče mortaliteta, on iznosi 208 na milijun stanovnika – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Plan cijepljenja

– Imamo nacrt plana cijepljenja. Ne možemo ga finiširati jer ne znamo kada će nam stići, ni koliko cjepiva. Ono što je bitno reći da smo se mi na vrijeme pobrinuli da osiguramo cjepivo za više od 50 posto stanovnika Hrvatske – kazao je te dodao da je 2,7 milijuna doza osigurano ugovorom s AstraZanecom, a dodatne doze ugovorene su od J&J. Prije nekoliko dana naručeno je još milijun doza od Pfizera.

Cjepivo u prvom kvartalu sljedeće godine

– Cjepivo vjerojatno neće doći u 12 mjesecu. Doći će u prvom kvartalu sljedeće godine. Mi ćemo biti spremni za skladištenje, distribuciju i cijepljenje – kazao je Capak.

– Cjepivo će biti neobavezno, dobrovoljno – dodao je.

10.11. – 11:20 U protekla 24 sata zabilježeno je 1.467 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 14.524. Među njima je 1.513 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 167 pacijenata. U protekla 24 sata testirane su 7.803 osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas su ukupno zabilježene 70.243 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 1.467 u protekla 24 sata.

54.854 osobe su se oporavile, od toga 1.852 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminule su 33 osobe, dosad 865 osoba.

Do danas je ukupno testirano 572.489 osoba, od toga 7.803 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 29.179 osoba.

09.11. – 11:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 1.529 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 14.942. Među njima je 1.451 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 142 pacijenta. Preminulo je 38 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 68.776 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 832 preminule, ukupno se oporavilo 53.002 osobe od toga 2.227 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 28.122 osobe. Do danas je ukupno testirano 564.686 osoba, od toga 5.670 u posljednja 24 sata, izvijestili su iz Stožera.

– U posljednja 24 sata 161 pacijent primljen je na bolničko liječenje. 79 osoba je otpušteno iz bolnice – kazali su na konferenciji za medije, prenosi Večernji.hr.

– U svijetu je broj zaraženih prerastao 50 milijuna. Ono što je bitno da imamo 14 dnevnu incidenciju 750,4 na 100.000 ljudi. To je visoka incidencija. Na 22 smo mjestu po zemljama u EU. Stopa smrtnosti nam je od početka epidemije je 184, 5 posto na milijun stanovnika – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– U 37 tjednu imamo 4,2 postotni porast što nam daje nadu da porast stagnira i da će nam se situacija popraviti – dodao je Capak.

– Ova brojka nas ne treba ohrabriti da se ne pridržavamo mjera. Trebamo se striktno pridržavati mjera. Razlika je od županije do županije. Istarska je najbolja do sada. Gore nam Varaždinska i Međimurska županija – kazao je Capak. U Zagrebu je evidentirana silazna putanja, dodao je.

– Maske na otvorenim mjestima su obvezne tamo gdje se ne može održavati fizička distanca. Ono što mogu reći je da se sve više građana odgovorno ponaša, nose maske na zatvorenim i otvorenim. Što se tiče jučerašnjeg događaja, napravljeno je izvješće inspektora civilne zaštite – rekao je Božinović.

– Mi smo dali mogućnost da se uvedu antigenski testovi. Oni se za sada primjenjuju samo na one koji imaju simptome. Oni koji su negativni idu na PCR. Nema strategije koja bi ugrozila evidentiranje novozaraženih – kazao je Capak.

– Naši trendovi identični su u zemljama koje imaju već lockdown i policijski sat. Mi mjere možemo donijeti vrlo brzo u roku od 24 sata. Promišljamo što je najbolje za hrvatske građane – kazao je ministar Davor Božinović.

Sveučilišta spremna za online nastavu

– Moram reći da u suradnji s Nacionalnim stožerom mi sustav koji je velik pripremamo na vrijeme i stalno smo u komunikaciji. Po zadnjim jutrošnjim podacima stanje je među studentskom populacijom i zaposlenima relativno dobro. Ali u slučaju bilo kakvog zahtjeva za prelazak na online nastavu, svi fakulteti su spremni prijeći na on line nastavu – kazao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

– Što se tiče škola, usudio bih se reći da je situacija stabilnija. Od 1.11. bilježemo jednu stabilnu situaciju, uočavamo pad broja pozitivne djece koji je 28.11 bio 1.440 – kazao je Fuchs.

– Kod privatnih okupljanja, policija neće ići po stanovima i brojati koliko je ljudi. Ipak privatna okupljanja su mjesta gdje se zaraza najviše širi i molimo građane da se suzdrže od toga – kazao je Božinović.

Projekcije o broju umrlih

– Ono što se tiče testiranja, naši kapaciteti nisu došli do plafona. Ako se na lokalnoj razini ne može obaviti onda se dogovara na centralnoj razini da se testiranja obave. Broj dva pitali ste me za projekciju umrlih. Ono zašto imamo veliku brojku je posljedica onoga od prije dva tjedna. Tad smo imali ogroman porast novooboljelih. Obično se u drugom tjednu bolest pogorša, ako se dalje pogoršava osoba ide na respirator, a na žalost uza sve napore neki umiru. Sad nam raste broj teških slučajeva, broj na respiratoru i broj umrlih. Ja nisam vidio procjenu profesora Đikića. Do kraja mjeseca 1500 umrlih sam mislio da je to pretjerana brojka jer to bi značilo 60 umrlih dnevno. Jako je teško to prognozirati. Ako nam brojka stagnira u tom slučaju će nam i brojka umrlih padati – kazao je Capak.

– Proljetos smo bili u situaciji kada je opreme nedostajalo. Brinemo da naše zalihe budu popunjene. Ne bi se smjelo dogoditi da zaštitne opreme nedostaje. Nisam čuo takve informacije – kazao je Beroš.

– U Zaraznoj ima dovoljno opreme, raznih vrsta zaštite. Bilo je kritično samo nekoliko dana kada je Vlada uspjela u Hrvatsku dopremiti, kada nitko nije mogao. Sada ima dovoljnom opreme – nadovezala se ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

Božinović je još jednom apelirao građane da se suzdrže od privatnih okupljanja, veselica posebno u vrijeme Martinja.

08.11. – 10:45 U posljednja 24 sata zabilježena su 2.543 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.678. Među njima je 1.396 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 145 pacijenata.

Preminule su 42 osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 67.247 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 794 preminule, ukupno se oporavilo 50.775 osoba od toga 2.365 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 31.427 osoba.

Do danas je ukupno testirano 559.016 osoba, od toga 8.787 u posljednja 24 sata.

07.11. – 10:45 U posljednja 24 sata zabilježeno je 2.399 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.542. Među njima je 1.330 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 128 pacijenata. Preminulo je 35 osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 64.704 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih su 752 preminule, ukupno se oporavilo 48.410 osoba od toga 2.389 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 31.642 osobe. Do danas je ukupno testirano 550.229 osoba, od toga 8.624 u posljednja 24 sata.

06.11. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 2.890 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.567.

Među njima je 1.307 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 135 pacijenata. Preminule su 34 osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 62.305 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 717 preminulo, ukupno se oporavila 46.021 osoba od toga 2.645 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 33.467 osoba. Do danas je ukupno testirano 541.605 osoba, od toga 9.317 u posljednja 24 sata.

5.11. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 2.848 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.356. Među njima je 1.278 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 122 pacijenta.

Preminulo je 29 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 59.415 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 683 preminule, ukupno se oporavilo 43.376 osoba od toga 2.306 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 31.677 osoba. Do danas je ukupno testirano 532.288 osoba, od toga 8.906 u posljednja 24 sata.

4.11. – 11:30 U posljednja 24 sata zabilježeno je 2.480 novih slučajeva zaraze koronavirusom te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 14.843, izvijestio je Stožer, prenosi Index.

Među njima je 1.221 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 118 pacijenata. Preminulo je 26 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 56.567 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 654 preminulo, ukupno se oporavilo 41.070 osoba od toga 1.690 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 29.404 osobe. Do danas su ukupno testirane 523.382 osobe, od toga 9.206 u posljednja 24 sata.

3.11. – 10:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 1.427 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 14.079. Među njima je 1.191 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 112 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 7.013 osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 54.087 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 1.427 u protekla 24 sata.

39.380 osoba se oporavilo, od toga 2.048 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminule su 34 osobe, dosad 628 osoba.

Do danas je ukupno testirano 514.176 osoba, od toga 7.013 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 26.888 osoba.

2.11. – 10:30 U posljednja 24 sata zabilježeno je 1.165 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 14.734.

Među njima je 1.127 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 94 pacijenta. Preminule su 32 osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 52.660 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 594 preminulo, ukupno su se oporavile 37.332 osobe od toga 2.293 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 25.925 osoba. Do danas su ukupno testirane 507.163 osobe, od toga 5.115 u posljednja 24 sata.

1.11. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 2179 novih slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15894. Među njima je 1097 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 81 pacijent. Preminulo je 16 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 51495 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 562 preminule. Ukupno se oporavilo 35039 osoba od toga 2221 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 29338 osoba. Do danas je ukupno testirano 502048 osoba, od toga 8026 u posljednja 24 sata.

31.10 – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 2.769 novih slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.952. Među njima je 1.049 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 82 pacijenta. Preminulo je 15 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 49.316 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 546 preminulo. Ukupno se oporavilo 32.818 osoba od toga 1.908 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 27.940 osoba. Do danas su ukupno testirane 494.022 osobe, od toga 8.741 u posljednja 24 sata.

30.10. – 10:30 U posljednja 24 sata zabilježena su 2772 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15106. Među njima je 1027 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 74 pacijenta. Preminulo je 20 osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 46547 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 531 preminula, ukupno se oporavilo 30910 osoba od toga 1677 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 29098 osoba. Do danas su ukupno testirane 485 281 osoba, od toga 9287 u posljednja 24 sata.

29.10. – 10:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 2.776 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 14.031. Među njima je 985 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 71 pacijent. U protekla 24 sata testirano je 9.679 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno je 43.775 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 2.776 u protekla 24 sata.

29.233 osobe su se oporavile, od toga 1.463 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminulo je 18 osoba, dosad 511 osoba.

Do danas je ukupno testirano 475.994 osoba, od toga 9.679 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 21.592 osobe.

28.10. – 10:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 2.378 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 12.736. Među njima su 932 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 68 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 8.589 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježena 40.999 osoba zaražena novim koronavirusom, od čega 2.378 u protekla 24 sata.

27.770 osoba se oporavilo, od toga 930 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminule su 23 osobe, dosad 493 osoba.

Do danas je ukupno testirano 466.315 osoba, od toga 8.589 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 14.924 osoba.

27.10. – 11:35 Izvješće Nacionalnog stožera o broju novozaraženih kasnilo je više od sat vremena. Brojke se inače objavljuju u 10 sati.

U posljednja 24 sata zabilježena su 1413 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 11311. Među njima je 897 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 57 pacijenata. Preminulo je 18 osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježena 38621 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih su 470 preminule, ukupno se oporavilo 26840 osoba od toga 1003 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 27720 osoba. Do danas je ukupno testirano 457 726 osoba, od toga 8185 u posljednja 24 sata.

26.10. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 828 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 10919. Među njima su 864 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 65 pacijenata. Preminulo je 15 osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 37208 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 452 preminule, ukupno se oporavilo 25837 osoba od toga 1038 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 26730 osoba. Do danas je ukupno testirana 449 541 osoba, od toga 3973 u posljednja 24 sata.

25.10. – 10:30 U protekla 24 sata zabilježen je 2.421 novi slučaj pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 11.144. Među njima je 825 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 58 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 8.520 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno je 36.380 osoba zaraženih novim koronavirusom, 24.799 osoba se oporavilo, od toga 1.014 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminulo je 8 osoba, dosad 437 osoba. Do danas je ukupno testirano 445.568 osoba, od toga 8.520 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 28.177 osoba.

24.10. – 10:35 U posljednja 24 sata zabilježena su 2242 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 9745. Među njima je 731 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 52 pacijenta. Preminulo je 16 osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 33959 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 429 preminulo. Ukupno se oporavilo 23785 osoba od toga 875 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 27967 osoba. Do danas je ukupno testirano 437 048 osoba, od toga 8087 u posljednja 24 sata.

23.10. – 10:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 1.867 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 8.394. Među njima je 716 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 49 pacijenta. U protekla 24 sata testirano je 7.313 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno je 31.717 osoba zaraženih novim koronavirusom, 22.910 osoba se oporavilo, od toga 846 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminulo je 7 osoba, dosad 413 osoba. Do danas je ukupno testirano 428.961 osoba, u samoizolaciji je trenutno 25.889 osoba.

22.10. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježena su 1.563 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 7380.

Među njima je 661 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 46 pacijenta. Preminulo je 13 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 29850 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 406 preminulo, ukupno se oporavilo 22064 osoba od toga 629 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 25620 osoba. Do danas je ukupno testirano 418 821 osoba, od toga 6874 u posljednja 24 sata.

21.10. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježena su 1.424 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 6.459. Među njima su 622 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 38 pacijenata. Preminulo je 11 osoba.

Sedam osoba preminulo je u KB Dubrava (M, ’51. god.; Ž, ’73. god.; M, ’39. god.; Ž, ’41. god.; M, ’33. god.; Ž, ’47. god. te M, ’30. god.), dvije osobe u OB Gospić (Ž, ’39. god.; Ž, ’44. god.), jedna u OB Bjelovar (M, ’28. god.) te jedna u KBC „Sestre Milosrdnice“ (Ž, ’46. god.). — Koronavirus.hr (@koronavirus_hr) October 21, 2020

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 28.287 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih su 393 preminule, ukupno se oporavilo 21.435 osoba, od toga 473 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 24.242 osobe. Do danas je ukupno testirano 411.947 osoba, od toga 8.255 u posljednja 24 sata. Stožer je prvo objavio kako je u zadnjih 24 sata testirano 5.428 osoba, ali su naknadno javili da je broj testiranih jučer ipak 8.255.

20.10. – 10:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 890 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 5.519. Među njima su 574 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 32 pacijenta. U protekla 24 sata testiranse su 5.883 osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas koronavirusom zaražene su 26.863 osobe, od čega 890 u protekla 24 sata.

Oporavile su se 20.962 osobe, od toga 433 u protekla 24 sata. Dosad su preminule 382 osobe, 8 u posljednja 24 sata.

Do danas je testirano 406.519 osoba, od toga 5.883 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 22.372 osobe.

19.10. – 10:00 U protekla 24 sata zabilježena su 393 nova slučaja pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 5.070. Među njima je 571 pacijent na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 35 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 3.636 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježene su 25.973 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 393 u protekla 24 sata. 20.529 osoba se oporavilo, od toga 476 u protekla 24 sata.

Dosad je preminulo 374 osoba, 11 u protekla 24 sata.

Do danas je ukupno testirano 400.636 osoba, od toga 3.636 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 21.329 osoba.

18.10. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 819 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5164

Među njima je 548 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 32 pacijenta. Preminulo je 8 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 25580 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih je 363 preminulo. Ukupno su se oporavile 20053 osobe, od toga 491 u posljednja 24 sata.

17.10. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 1096 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4844. Među njima je 530 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 28 pacijenata. Preminulo je 10 osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 24761 osoba zaražena koronavirusom, od kojih je 355 preminulo, ukupno se oporavilo 19562 osoba, od toga 475 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 20389 osoba. Do danas je ukupno testirano 392052 osoba, od toga 6980 u posljednja 24 sata.

16.10. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježen je 1131 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4233. Među njima je 505 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 24 pacijenta. Preminula je jedna osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 23.665 osoba zaraženih koronavirusom, od kojih je 345 preminulo, ukupno se oporavilo 19.087 osoba, od toga 459 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji su trenutno 17242 osobe.

Do danas su testirane ukupno 385.072 osobe, od toga 5693 u posljednja 24 sata.

15.10. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježena su 793 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3.562. Među njima je 439 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 26 pacijenata. Preminulo je 10 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 22.534 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih je 344 preminulo, ukupno se oporavilo 18.628 osoba od toga 431 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 17.805 osoba.

Do danas je ukupno testirano 379.379 osoba, od toga 6.696 u posljednja 24 sata.

14.10. – 10:00 Nacionalni stožer civilne zaštite izvijestio je da su u posljednja 24 sata zabilježena 748 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3210. Među njima je 441 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 27 pacijenata. Preminule su 4 osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježena 21741 osoba zaražena novim koronavirusom.

Preminule su 334 osobe, a ukupno se oporavilo 18.197 osoba od toga 308 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 16598 osoba. Do danas su ukupno testirane 372 683 osobe, od toga 6448 u posljednja 24 sata.

13.10. – 10:00 U protekla 24 sata zabilježena su 372 nova slučaja pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 2.774. Među njima su 424 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 27 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 5.259 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 20.993 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 372 u protekla 24 sata. 17.889 osoba se oporavilo, od toga 307 u protekla 24 sata. Dosad je preminulo 330 osoba, 3 u protekla 24 sata. Do danas je ukupno testirano 366.235 osoba, od toga 5.259 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 15.912 osoba.

12.10. – 10:00 U protekla 24 sata zabilježen je 181 novi slučaj pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 2.712. Među njima su 404 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 27 pacijenata. U protekla 24 sata testirana je 2.461 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježena 20.621 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 181 u protekla 24 sata.

17.582 osoba se oporavilo, od toga 284 u protekla 24 sata.

Dosad je preminulo 327 osoba, 3 u protekla 24 sata.

Do danas je ukupno testirano 360.976 osoba, od toga 2.461 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 14.048 osoba.

11.10. – 10:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 508 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 2.818. Među njima je 384 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 26 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 4.989 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 20.440 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 508 u protekla 24 sata.

17.298 osoba se oporavilo, od toga 345 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminulo je 7 osoba, do danas ukupno 324.

Do danas je ukupno testirano 358.515 osoba, od toga 4.989 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 14.363 osobe.

10.10. – 10:00 U protekla 24 sata zabilježeno je 486 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 2.662. Među njima su 382 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 29 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 4.576 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 19.932 osobe zaražene novim koronavirusom, od čega 486 u protekla 24 sata.

16.953 osobe su se oporavile, od toga 258 u protekla 24 sata.

U protekla 24 sata preminule su četiri osobe, do danas ukupno 317 osoba.

Do danas je ukupno testirano 353.526 osoba, od toga 4.576 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 12.424 osoba.

09.10. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 457 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2438. Među njima je 385 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 28 pacijenata.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 19.446 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 313 preminulo, ukupno se oporavilo 16.695 osoba od toga 222 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 11.729 osoba. Do danas je ukupno testirano 348.950 osoba, od toga 4.417 u posljednja 24 sata.

08.10. – 10:00 U protekla 24 sata zabilježena su 542 nova slučaja pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 2.206. Među njima je 361 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 27 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 5.939 osoba. Preminula je jedna osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 18.989 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 542 u protekla 24 sata. 16.473 osobe su se oporavile, od toga 165 u protekla 24 sata. Dosad je preminulo 310 osoba. Do danas su ukupno testirane 344.533 osobe, od toga 5.939 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 10.908 osoba.

07.10. – 10:00 U protekla 24 sata zabilježena su 363 nova slučaja pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 1.830. Među njima su 344 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 26 pacijenta. U protekla 24 sata testirane su 5.353 osobe, a preminulo je pet osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 18.447 osoba zaraženih novim koronavirusom, od čega 363 u protekla 24 sata.

16.308 osoba se oporavilo, od toga 116 u protekla 24 sata. Dosad je preminulo 309 osoba.

Do danas su ukupno testirane 338.594 osobe, od toga 5.353 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 9.675 osoba.

06.10. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 287 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1588. Među njima su 334 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 24 pacijenta.

Preminule su četiri osobe, objavio je Stožer civilne zaštite. Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 18.084 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 304 preminulo, ukupno se oporavilo 16.192 osoba, od toga 161 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutačno 9610 osoba. Do danas je ukupno testirana 333.241 osoba, od toga 4849 u posljednja 24 sata.

05.10. – 10:00 U proteklih 24 sata zabilježeno 138 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1466. Preminule su 2 osobe, javlja Nacionalni stožer.

Među njima je 326 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 24 pacijenta. Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 17797 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 300 preminulo, ukupno se oporavilo 16031 osoba, od toga 182 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji su trenutno 8923 osobe. Do danas su ukupno testirano 328 392 osobe, od toga 2233 u posljednja 24 sata.

04.10. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 258 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1512.

Među njima je 296 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 25 pacijenata. Preminulo je 5 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 17659 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 298 preminulo. Ukupno se oporavilo 15849 osoba, od toga 188 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 9081 osoba.

Do danas je ukupno testirano 326 159 osoba, od toga 4608 u posljednja 24 sata.

03.10. – 10:00 U protekla 24 sata zabilježen je 241 novi slučaj pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 1.447. Među njima je 289 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 23 pacijenta. Preminule su dvije osobe.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježena 17.401 osoba zaražena novim koronavirusom. 15.661 osoba se oporavila, od toga 238 u protekla 24 sata.

Dosad su preminule 293 osobe.

Do danas je ukupno testirana 321.551 osoba, od toga 4.352 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 8.973 osoba.

02.10. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 333 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1446. Među njima je 286 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 23 pacijenta. Preminulo je 7 osoba.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 17160 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 291 preminulo, ukupno oporavilo se 15423 osoba, od toga 205 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 8266 osoba. Do danas je ukupno testirano 317 199 osoba, od toga 4793 u posljednja 24 sata.

01.10. – 10:00 U posljednja 24 sata zabilježeno je 234 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1325. Među njima je 297 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 26 pacijenata. Preminulo je 4 osobe.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 16827 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 284 preminulo, ukupno oporavilo se 15218 osoba od toga 161 u posljednja 24 sata.

U samoizolaciji je trenutno 7903 osoba. Do danas je ukupno testirano 312 406 osoba, od toga 5322 u posljednja 24 sata.