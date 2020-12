Vatrogasci DVD-a Dolci darovima razveselili najmlađe sumještane

Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dolci i ove su godine razveselili svoje najmlađe sumještane. Pridržavajući se svih epidemioloških mjera, vatrogasci su u kombinaciji interventnih i božićnih odora na čelu s čak dva Djeda Božićnjaka obišli svu djecu u selu i darivali ih poklonima.

– Iako je teška situacija s ovim nesretnim koronavirusom, odvojili smo sredstva iz proračuna Društva te kupili i podijelili 60 poklon paketa, a kako je riječ isključivo o djeci, to govori da smo po tome najbrojniji na području grada Orahovice. Želja nam je bila da našim mališanima uljepšamo nadolazeće blagdane, a posebno su bili sretni kada su im na kućni prag došli do Božićnjaci, to je bilo opće veselje. Isto tako, poklon pakete odnijeli smo u obitelj Orina, našeg zapovjednika Vatrogasne zajednice, Roberta, koji nam je iznimno pomogao u dobivanju vatrogasnog vozila iz Tirola pa su me se na taj način željeli zahvaliti na svemu. Uz cijelu priču treba svakako dodati da su u podjeli poklona sudjelovali naši operativci u interventnim odorama u cilju da i na taj način pokažemo najmlađima vrijednost zvanja vatrogasac te ih privučemo ovom plemenitom pozivu. Moram svakako pohvaliti zamjenicu zapovjednika Ivanu Čižić, koja je uz ostale članove, ponajviše odradila u ovoj akciji – kaže inicijator te alfa i omega akcije podjele poklona, član Upravnog odbora DVD-Dolci Mario Gubeljak.

