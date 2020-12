Želite pomoći stradalima u potresu? Ovo su mjesta u gradovima i općinama na kojima možete donijeti namirnice i druge potrepštine

U prostorima Crvenog križa u Virovitici, Slatini i Orahovici, prikuplja se pomoć za stradale stanovnike Petrinje i okolice koje je u utorak pogodio razoran potres. U Crvenom križu apeliraju na sve one koji žele pomoći, da pomognu s trajnim namirnicama i higijenskim potrepštinama, jer je to trenutno najpotrebnije. Pomoć se u utorak skupljala do 20:00, a u iduće dane će se skupljati od 8:00 do 15:00 sati.

Ovo su mjesta u gradovima i općinama na kojima možete donijeti namirnice i druge potrepštine:

U prostorijama Mjesnog doma u Čađavici će se prikupljati radnim danom od 8 do 13 sati, a primaju se samo trajne živežne namirnice, odnosno konzerve, te higijenski artikli

Za postradala područja Sisačko–moslavačke županije pomoć se prikuplja na području općine Špišić Bukovica u mjesnim domovima u Vukosavljevici, Lozanu, Okrugljači, Bušetini, Rogovcu i Špšić Bukovici

Za postradala područja Sisačko–moslavačke županije pomoć se prikuplja na području općine Lukač u mjesnim domovima u Dugom Selu, Turanovcu i Gornjem Bazju, Sportskom domu u Terezinom Polju te u Župnom dvoru u Lukaču. U prikupljanje pomoći su se uključile brojne udruge: Udruga žena iz Gornjeg Bazja, dobrovoljna vatrogasna društva, kao i sportski klubovi

Za postradala područja Sisačko–moslavačke županije pomoć se prikuplja na području općine Gradina u Vatrogasnom domu u Gradini

Za postradala područja Sisačko–moslavačke županije pomoć se prikuplja na području općine Suhopolje u Udruzi Kreda (Kolodvorska 4 od 7 do 15 sati) te u Hrvatskom domu (Trg svete Terezije 10 od 13 do 20 sati)

Općina Zdenci donacije prikuplja 30. i 31. prosinca u Muzejsko–galerijskom prostoru od 8 do 16 sati te u suorganizaciji s UHBDDR Duga Međa u tamošnjem društvenom domu

Općina Donja Motičina u suradnji sa svim udrugama prikuplja pomoć. Svoje donacije donesite u prostorije DVD-a od 8 do 21 sat. U naselju Seona pomoć se može donijeti u društveni dom od 11 do 16 sati

Pomoć se na području općine Podravska Moslavina prikuplja od 9 do 12 sati u društvenom domu na adresi J.J. Strossmayera 150

Općina Čačinci, Osnovna škola “Antuna Gustava Matoša”, TZ općine Čačinci i udruge s područja općine organizirale su prikupljanje potrepština za Petrinju. Donacije u ovoj općini moguće je donijeti u predvorje osnovne škole danas i sutra od 9 do 14 sati. Volonteri će biti na raspolaganju i preuzimati donacije, a ostale informacije dostupne su na broj mobitela 098 183 9481

Crveni križ općinskog društva Pitomača prikuplja pomoć za stanovnike potresom pogođene Petrinje. Trajne namirnice i higijenske potrepštine prikupljat će danas u skladištu iza restorana Stara pivnica, u vremenu od 8 do 18 sati

Danas u prostoriji velike sale Općine Sopje prikupljati će se donacije u vremenskom razdoblju od 7:30 do 14:30. koje će općinski djelatnici kombijem prevoziti u Crveni križ Slatina



