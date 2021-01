Božinović o popuštanju mjera: O mjerama stalno razmišljamo, no nije realno danas ništa najaviti

Nacionalni stožer civilne zaštite održao je konferenciju za medije na kojoj su iznijeli nove informacije o situaciji s koronavirusom.

U protekla 24 sata zabilježeno je 715 novih slučajeva koronavirusa. Aktivno je 4653 slučajeva. Testirano je 5335 osoba. Na bolničkom liječenju je 1855 osoba, 160 na respiratoru. To je 18 novih osoba u odnosu na jučer. Preminule su 33 osobe. Sve preminule osobe imale su komorbiditete, prosječna dob preminulih je 75 godina. Najmlađa osoba bila je 55 godina, imala je dijagnozu dijabetesa, piše Večernji.hr.

– Ukupni broj u pet dana ovoga tjedna je 3819 što je za 23 posto manje od ukupnog zbroja prošloga tjedna. Incidencija je u ovom trenutku ispod 300. I dalje je situacija takva da prednjači u najmanjoj incidenciji Dubovačko-neretvanska i Istarska županija, a najveću ima Međimurska županija. Na ljestvici zemalja EU 14-dnevne stope incidencije Hrvatska je na sedmom mjestu sa stopom 288,8. Po stopi smrtnosti smo na 20 mjestu zemalja EU – rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

Ministar Davor Božinović objasnio je odluku o ograničavanju graničnih prijelaza RH.

– Mogućnost da i hrvatski državljani u slučaju neodgodivih obiteljskih razloga mogu boraviti u susjednim zemljama do 12 sati. To su rijetke situacije, kad za osobe nema drugog izbora, kad je u pitanju sprovod, odlazak liječniku, nabavku lijekova… Kad govorimo o putnicima na koje se primjenjuju posebne epidemiološke mjere, odlukom se ta obveza odnosi ne samo na državljane trećih zemalja nego na sve putnike koji dolaze s tog područja – rekao je Božinović.

Na pitanje hoće li biti popuštanja mjera od 1. veljače, Božinović je odgovorio:

– Meni je potpuno jasan interes i zanimanje, no mi smo tek ovaj tjedan donijeli odluku o produžetku mjera koje sad traju do 31. siječnja, nastavit ćemo raditi na onaj način na koji smo radili ispočetka. Svakodnevno ćemo pratiti epidemiološku situaciju u Hrvatskoj i zemljama oko nas. Imamo puno razumijevanja i nije nam u interesu braniti bilo što, osim ono što se procijeni da se mora napraviti temeljem dosad prikupljenih spoznaja o načinima širenja virusa. Nekoliko dana prije isteka ove odluke koja je na snazi, uzet ćemo u obzir sve faktore. Ovo je zimsko vrijeme, sve što se radi, radi se kako bi postigli ono što se pokazalo kao efikasan način borbe protiv epidemije. O mjerama razmišljamo stalno, to ćemo činiti stalno, no najaviti nešto danas nije realno. To nećemo napraviti prije svega što je prošlo tek nekoliko dana od ove odluke, imamo još više od dva tjedna u kojima ćemo pratiti situaciju – rekao je Božinović.

– Nikad nismo zauzeli stav da ćemo na određenom broju propisivati mjere ili odustajati od njih. Više faktora će tu odlučivati. Nakon 1. veljače još uvijek je zima i hladno vrijeme, to su stvari o kojima moramo voditi računa da ne preopteretimo zdravstveni sustav. Ako to napravimo onda smo u problemu – rekao je Božinović.

Capak je dodao:

– U ovome trenutku ne donose ne nikakve nove mjere.

Božinović kaže kako to ne znači da će ove mjere ostati do proljeća, nego da će se 1. veljače donijeti nova odluka.

Capak i Alemka Markotić kazali su kako nisu imali još niti jedan pozitivan test na gripu iako rade nalaze.

