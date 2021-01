Božinović: Odluka o novim mjerama stupa na snagu u ponoć, komentirao pobunu ugostitelja

Od 1. veljače blago se popuštaju neke mjere. Svi učenici osnovnih škola vraćaju se u učionice te se dopuštaju treninzi i rekreacija na otvorenom prostoru. Omogućuje se i korištenje bazena i balona za pojedinačne beskontaktne sportove. Te mjere trajat će do 15. veljače, kada bi se opet trebalo razmatrati o popuštanju ali sve ovisno o epidemiološkoj situaciji. Ugostitelji, koji su očekivali popuštanje nekih mjera i za njihovu djelatnost su se pobunili, piše Večernji.hr.

– U posljednja 24 sata zabilježen je 561 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3117. Među njima je 1286 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 121 pacijent. Preminulo je 29 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 231539 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 4972 preminulo, ukupno se oporavilo 223 450 osoba od toga 588 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 15 389 osoba. Do danas je ukupno testirana 1 180 851 osoba, od toga 5 020 u posljednja 24 sata – priopćio je Stožer.

Najmlađa osoba koje je preminula imala je 38 godina i imala je maligne bolesti s metastazama.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izvijestio je o incidenciji.

– Imamo daljnji ublaženi silazni trend. Najvišu ima Sisačko-moslavačka županija, najnižu Istarska. Nalazimo se na 7. mjestu na ljestvici zemalja EU. Po smrtnosti smo na 20. mjestu zemalja EU. U zadnjih tjedan dana, prosječni udio pozitivnih je 11,2 – kazao je Capak.

– Primili smo 409 nuspojava na Pfizer, a 11 na Modernu. Uglavnom su to lokalne reakcije, glavobolja. Na Pfizerovo dvije su zahtijevale primanje adrenalina – dodao je.

– Bilježimo pad, to se odražava na hospitalizirane, ali moramo biti svjesni da dio bolesnika ima tešku kliničku sliku, ali isto tako imamo veliki broj preminulih. Klinička slika je i dalje teška i to nam dozvoljava da vrlo oprezno relaksiramo mjere. Treba uzeti u obzir i činjenicu, a to je da su novi sojevi virusa u našem susjedstvu, kao i trenutni zastoj u cjepivu – kazao je ministar Vili Beroš.

– Odluka o nužnim mjerama, ova glavna odluka će stupiti na snagu večeras u ponoć i traje do 15. veljače – kazao je ministar Davor Božinović.

– Odvijaju se rasprave koje cjepivo nabaviti, a to je ono sigurno i učinkovito. Postoje regulatorne agencije koje ocjenjuju elemente. Samo ono koje je prošlo regulativu može biti na tržištu i trudit će vlada da osigura takvo cjepivo. Novavax je počeo razvijati, u trećoj su fazi – kazao je Beroš.

AstraZeneca cjepivo

– Prvo da kažem cjepiva se za područje EU registriraju u Europskoj agenciji za lijekove. To znači ne može aplicirati netko tko ne zadovoljava kriterije i to je cijena sigurnosti. Za druga cjepiva za koje nemamo podatke, ne možemo tvrditi da su sigurna. Čekamo da Agencija kaže svoju zadnju riječ. U ovom trebutku o ovim podacima, da se AstraZeneca nije učinkovito za starije od 65, ne možemo to tvrditi, pričekajmo danas još – kazao je Capak.

Pobuna ugostitelja

– Nadam se da do toga neće doći, nema razloga. Mjere koje su obuhvaćene su samo produženje mjera koje vrijede nekih dva mjeseca. Imamo najliberalnije mjere u Europi imamo i jasan trend pada zaraženih, ali ne možemo biti potpuno zadovoljni. Mi moramo voditi računa o životima i zdravlju. Epidemiološka struka u pripremi je vrlo jasno postavila prioritete. Kada se ide u popuštanje osnovno pravilo je da to treba biti postupno. Mi moramo ići oprezno i u tom kontekstu naš referenti centar je postavio jasna načela. Na prvom mjestu je zdravlje i sport, nakon toga gospodarstvo a nakon toga ostale djelatnosti. Ne vidim razloga da se nešto mijenja, jer kada govorimo o ovim djelatnostima nitko u svijetu nije našao recept. U nekim zemljama su ti objekti zatvoreni od listopada.

Mi smo ih nastojali držati otvorenima u dogovoru s njima u jesen. Ugostitelji s kojima smo razgovarali su kazali da se 90 posto njihovih članova ne pridržava mjera. Došli smo onda u fazu da su nam brojevi počeli jako rasti, a tada smo najavili da i taj okvir koji je izrađen za te djelatnosti je naša želja da to provedemo u praksi da do zatvaranja ne dođe.

Još uvijek smo u zimi. Da je 24 vani sigurno da bi terase bile otvorene, još uvijek je hladno, još uvijek ovo nije razdoblje kada se virus ne širi. Ako nam povoljniji trendovi bolji do 15. i ako nam se ne dogodi neka nova varijanta virusa a nadamo se da će i situacija biti bolja s cjepivom, onda možemo razgovarati da se stvari korigiraju na zadovoljstvo svih. Ono što nam je cilj da nam se ne dogodi u 11, 12 mjesecu kada su nam zdravstveni kapaciteti bili na rubu izdržljivosti – kazao je Božinović.

Odluka o školama

– Od samog početka ee pitanje škola se raspravljalo na razini Vlade. Osnovano je Povjerenstvo u Ministarstvu. Oni su u kontaktu s osnivačima razgovaraju o mjerema koje se predlažu. Što se tiče našeg stava, mi o tome razgovaramo. Oni zapravo mogu na temelju preporuka donositi samostalne odluka. Naš stav je da županije mogu donositi strože mjere od nacionalnih. To se ne primjenjuje u školskom sustavu. Mogu procijeniti najbolju situaciju jer županije su različite – kazao je Božinović.

Nije zabilježen niti jedan slučaj gripe

– Nismo zabilježili niti jedan slučaj gripe niti je klinički bilo izvještaja iz bolnice niti je bilo kliničkih slika da bi se posumnjalo na gripu. Na sjevernoj hemisferi javlja se o prisustvu gripe, ali slabog intenziteta – kazao je Capak.

Čekamo da će ovdje biti intenzitet još niže. Mjere protiv Covida su učinkovite protiv gripe – kazao je Capak.

– Svi će dobiti drugu dozu cjepiva. Proizvođač cjepiva kaže da se može cijepiti do šest tjedana drugom dozu. U Hrvatskoj će svi dobiti drugu dozu na vrijeme – kazao je Capak.

