Još kratko uživajte u južini, a u nedjelju pripremite lopate

Do kraja tjedna očekujemo vremenski „čušpajz“. Petak i subotu će obilježiti iznadprosječna toplina. Povremenu kišu očekujemo tijekom petka do kraja dana, dok će tijekom subote biti suho. Jutarnje temperature zraka očekujemo 0 do 6°C. Najviše dnevne uglavnom od 10 do 14°C, u gorju i niže. Očekujemo slab do umjeren na udare i jako jugozapadni vjetar.

Tijekom nedjelje očekujemo kratkotrajan zimski prodor.

U većem dijelu Virovitičko-podravske županije tijekom nedjelje do kraja dana očekujemo 10-30 centimetar snijega. Mjestimice koji centimetar i više, osobito na sjevernim padinama Papuka. Uz umjeren do jak snijeg očekujemo na udare umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Ponovno su ponegdje moguće snježne mećave osobito na Papuku pa savjetujem oprez!

U istočnim predjelima Virovitičko-podravske županije mogućnost je oborina koje bi se mogle lediti pri tlu ili mješovitih oborina prije prelaska u snijeg tijekom jutra. Temperature zraka će tijekom dana biti u padu. Tako ćemo najviše vrijednosti imati tijekom jutra, dok će tijekom dana temperature zraka postupno padati ispod 0°C.

Tjedan pred nama u prvoj polovici donosi zimske temperature zraka uz jutarnji mraz. Od sredine tjedna, te osobito u dane vikenda, temperature zraka će rasti do proljetnih 16°C. No to ne znači da je zima gotova.

