OPĆINA ČAČINCI Prisjetili se hrvatskog branitelja Željka Ercega-Lujze

Unazad nekoliko godina, u siječnju Zajednica udruga i članova HVIDR-e VPŽ organizira memorijalni turnir za umrlog hrvatskog branitelja i dugogodišnjeg reprezentativca županijske HVIDR-e u disciplini viseća kuglana, Željka Ercega-Lujzu. Koronavirus je ove godine odgodio i ovaj memorijal, ali nije spriječio sjećanje na Željka. Naime, u društvu Željkove supruge Ivanka Erceg, članovi županijske HVIDR-e na čelu s predsjednikom Matom Bubašem, načelnik općine Čačinci Mirko Mališ, čelnici orahovačke HVIDR-e uz pripadnike ostalih županijskih braniteljskih udruga, danas su, kada bi Željko proslavio svoj 63. rođendan, obišli njegovo grobno mjesto na groblju u Čačincima i odali mu dužnu počast.

– Memorijal za našeg Lujzu ne možemo održati, ali sjećanje na njega i odavanje mu dužne počasti ne smije izostati. Hvala načelniku Mališu koji nam se pridružio i posebna zahvala gospođi Ivanki Erceg, Željkovoj supruzi kojoj izražavamo najdublju sućut. Znamo koliko je željko dao za svoj Domovinu, bio je ranjen, a kao hrvatski vojni invalid i član HVIDR-e bi ponos svog mjesta i županije gdje god bi došao. Neka mu je vječna slava i hvala – rekao je predsjednik ZUiČ HVIDR-e VPŽ Mato Bubaš.

-I dalje želimo organizirati ovogodišnji memorijal, i to ćemo i učiniti čim nam ove mjere to dozvole jer to željku dugujemo i to je ono najmanje što za njega možemo učiniti – zaključio je Bubaš.

Načelnik Mirko Mališ naglasio je kako su Čačinci ponosni na svog hrvatskog branitelja.

-Željko je bio veliki ratnik i domoljub, svoje Čačince i Hrvatsku je neizmjerno volio i zato je ovaj današnji čin nas svih minimalan, ali od sveg srca za ovako velikog čovjeka. Hvala mu za sve – rekao je Mališ.

