Zastupnici se cijepili u Saboru, među njima Bedeković i Đakić koji je prebolio težak oblik COVID-a 19

Danas (ponedjeljak) cijepilo se oko 50 zastupnika Hrvatskog sabora. Među prvima se cijepio Josip Đakić koji je prebolio COVID 19. Podsjetimo, Đakić je imao tešku kliničku sliku, bio je hospitaliziran, na kisiku i dugo se oporavljao.

Nakon cijepljenja Đakić se kratko obratio medijima i objasnio zašto se cijepio, iako je prebolio COVID.

– Zastupnicima i svima rekao bih da je to nužda i potreba. Svatko tko želi zaštititi sebe i druge neka to učini. Ja sam se konzultirao s liječnicima i svi su rekli da se to može učiniti mjesec dana poslije, kako se ne bi ponovilo i da je cijepljenje poželjno. Želim pokazati svojim primjerom da je to potreba – rekao je Đakić nakon cijepljenja.

Među zastupnicima koji su se odlučili cijepiti bila je i Vesna Bedeković.

