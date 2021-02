2. HRL SJEVER Nekompletna Pitomača do uvjerljive pobjede, najefikasnije ponovno Štefanec i Ferić

U 14. kolu 2. hrvatske lige Sjever rukometašice Pitomače su na gostovanju u Slavonskom Brodu pobijedile domaći Brod rezultatom 29:22.

Pitomačanke su u Slavonski Brod doputovale sa samo 11 igračica, ali je i to bilo dovoljno da dođu do uvjerljive pobjede. Brođanke su povele s 1:0 i to je bilo to što se tiče domaćeg vodstva u ovoj utakmici. Igračice trenerice Sanje Šandrovčan imale su cijelu utakmicu pod kontrolom i došle do konačnih 29:22.

Najefikasnije u redovima Pitomače bile su kao i obično Tamara Štefanec s devet i Nina Ferić sa sedam zgoditaka.

Pitomača: Iva Biuk, Iva Blažević, Erin Pinatarić, Nina Ferić 7, Tamara Štefanec 9 (5), Sofija Martinčević 1, Nika Pintarić, Valentina Šanteković 1, Maja Biuk 3, Dora Šandrovčan 2 i Vita Domijan 6. Trenerica: Sanja Šandrovčan.

